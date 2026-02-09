Великобритания призовава за освобождаване на хонконгския критик Джими Лай

Министърката на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова днес за освобождаване на хонконгския активист и критик на централното правителство в Пекин Джими Лай по „хуманитарни съображения“. Това съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Лай, който притежава британско гражданство, беше осъден на 20 години затвор по две обвинения за таен сговор с чужда държава и едно за публикуване на подстрекателски материали. Самият той отхвърля всички обвинения и заявява пред съда, че е политически затворник, преследван от китайските власти.

Бившият медиен магнат и известен лидер на продемократичното движение в Хонконг бе признат за виновен през декември по закона за националната сигурност, въведен от Пекин през 2020 г. След присъдата Лай остана в затвора, въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и международни правозащитни организации за неговото освобождаване.

20-годишната присъда е най-тежката, произнесена досега по закона за националната сигурност, който бе въведен след масовите протести в Хонконг през 2019 г.