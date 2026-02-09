Новини
Великобритания призовава за освобождаване на хонконгския критик Джими Лай

9 Февруари, 2026 10:14 917 13

Министърката на външните работи Ивет Купър настоява за хуманитарно освобождаване на британския гражданин

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърката на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова днес за освобождаване на хонконгския активист и критик на централното правителство в Пекин Джими Лай по „хуманитарни съображения“. Това съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Лай, който притежава британско гражданство, беше осъден на 20 години затвор по две обвинения за таен сговор с чужда държава и едно за публикуване на подстрекателски материали. Самият той отхвърля всички обвинения и заявява пред съда, че е политически затворник, преследван от китайските власти.

Бившият медиен магнат и известен лидер на продемократичното движение в Хонконг бе признат за виновен през декември по закона за националната сигурност, въведен от Пекин през 2020 г. След присъдата Лай остана в затвора, въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и международни правозащитни организации за неговото освобождаване.

20-годишната присъда е най-тежката, произнесена досега по закона за националната сигурност, който бе въведен след масовите протести в Хонконг през 2019 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БИЛИ ПРИЗОВАЛИ

    23 0 Отговор
    КОЙ ВЕЧЕ БРЪСНЕ МАЛОБРИТАНИЯ ЗА ЖИВА...........

    10:19 09.02.2026

  • 2 Отец Чапаев

    15 0 Отговор
    А нашият медиен магнат Шиши кога ще го .....за сговор с магнит

    Коментиран от #6

    10:25 09.02.2026

  • 3 ПРИЗОВАВАМЕ ВЕЛИКОБРИТАНЦИТЕ

    17 0 Отговор
    Да се откажат от канибализма и педофилията.

    10:25 09.02.2026

  • 4 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Ми като е британски гражданин що ще там, да си беше стоял в британията и да си критикува британското правителство

    10:45 09.02.2026

  • 5 Някой

    11 0 Отговор
    Спечеленият след Опиумните войни Хонконг си е китайски. Английските агенти там се премахват. Китай навремето са искали да забранят наркотиците, но Великобритания и Франция се бият за тях. Евроатлантически ценности от едно време. На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), като на част е мешано с независимост и от Франция. На Палестина и виждат сметката. Държат още около 6 държави.

    Коментиран от #7

    10:45 09.02.2026

  • 6 Тото 1 и Тото 2

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Чапаев":

    С нашите Съд , Прокуратура и Полиция , това е неВЪЗМОЖНО. Тези институции са овладяни , подчинени , уплашени и страхливи.
    То пък това не пречи да помечтаем , нали ?

    10:46 09.02.2026

  • 7 ПЪГУОШ

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Не казваш ПРАВИЛНАТА ИСТИНА ! Ще те санкционират , че не си либерално демократичен и нетолерантен към новите ни Големи Братя !

    10:49 09.02.2026

  • 8 кумчо ВЪЛЧО

    8 0 Отговор
    Джими е критикувал само Китай. А в Британия и нейната политика , не намира нищо за критика и порицание ли ???

    10:52 09.02.2026

  • 9 През 2019 г. Лай казва:

    8 0 Отговор
    ,,Ние в Хонконг се борим за споделените ценности на САЩ срещу Китай.Водим тяхната война във вражеския лагер.”

    11:03 09.02.2026

  • 10 Дидиии, стига бе!!

    5 0 Отговор
    Абе тия англетата много грозни и извратени, бре!

    11:17 09.02.2026

  • 11 Историк

    4 0 Отговор
    Хубавото е че Джими Лай ,вече няма да лай,на топло в китайски затвор .За такива цветни "революционери"само панделата е най доброто решение .

    11:44 09.02.2026

  • 12 Ами

    2 0 Отговор
    Да си призовава колкото ще, ама Си надали ще ги чуе. Китай много далеч.

    12:40 09.02.2026

  • 13 Си Пин

    0 0 Отговор
    Те тоя зъ саксите .!.

    14:41 09.02.2026

