Великобритания призовава за освобождаване на хонконгския критик Джими Лай

Министърката на външните работи на Великобритания Ивет Купър призова днес за освобождаване на хонконгския активист и критик на централното правителство в Пекин Джими Лай по „хуманитарни съображения“. Това съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Лай, който притежава британско гражданство, беше осъден на 20 години затвор по две обвинения за таен сговор с чужда държава и едно за публикуване на подстрекателски материали. Самият той отхвърля всички обвинения и заявява пред съда, че е политически затворник, преследван от китайските власти.
Бившият медиен магнат и известен лидер на продемократичното движение в Хонконг бе признат за виновен през декември по закона за националната сигурност, въведен от Пекин през 2020 г. След присъдата Лай остана в затвора, въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и международни правозащитни организации за неговото освобождаване.
20-годишната присъда е най-тежката, произнесена досега по закона за националната сигурност, който бе въведен след масовите протести в Хонконг през 2019 г.
10:19 09.02.2026
10:25 09.02.2026
10:25 09.02.2026
10:45 09.02.2026
10:45 09.02.2026
До коментар #2 от "Отец Чапаев":С нашите Съд , Прокуратура и Полиция , това е неВЪЗМОЖНО. Тези институции са овладяни , подчинени , уплашени и страхливи.
То пък това не пречи да помечтаем , нали ?
10:46 09.02.2026
До коментар #5 от "Някой":Не казваш ПРАВИЛНАТА ИСТИНА ! Ще те санкционират , че не си либерално демократичен и нетолерантен към новите ни Големи Братя !
10:49 09.02.2026
10:52 09.02.2026
11:03 09.02.2026
11:17 09.02.2026
11:44 09.02.2026
12:40 09.02.2026
14:41 09.02.2026