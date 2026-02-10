Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан"

10 Февруари, 2026 07:04, обновена 10 Февруари, 2026 06:11 552 10

Идеята в лансирането на много версии е да се скрие истината, коментира в ефира на bTV психологът Иван Игов

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан", предаде БНТ.

Основните версии към момента - както за "Петрохан", така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

До момента е известно, че смъртта и на шестимата е настъпила след огнестрелни рани в главата. Тепърва обаче се очакват резултатите от балистичната експертиза от откритите оръжия в кемпера на Ивайло Калушев.

Вчера от прокуратурата и МВР разпространиха ключови записи от охранителна камера, които показват как мъжете, които бяха намерени мъртви, се сбогуват пред хижа "Петрохан".

В нея е открита религиозна литература, както и стая за молитви, свързана с тибетския будизъм. Според разследващите тримата мъже намерени мъртви в хижата преди това са я подпалили.

До телата са намерени два пистолета, една пушка и четири гилзи.

По телата няма следи от съпротива.

Назначени са 18 съдебни експертизи, разпитани са 15 свидетели, сред които непълнолетни, малолетни, както и близки и роднини на жертвите.

"В пространството се пуснаха страшно много различни обяснения и версии за случилото се по случая "Петрохан“. Когато стане нещо такова, руснаците го наричат "ефекта паяжина“. Пускаш хиляди такива версии и много често те дори са противоположни. Обикновеният човек се оплита в тях точно като в паяжина и се чуди накъде да отиде. Идеята е да се скрие истината", коментира в ефира на bTV психологът Иван Игов, цитиран от ФОКУС.

"В този случай не знам точно за какво става дума. Аз лично се чувствам много разклатен през последните дни. Сега установявам, че има и дълбинна държава – не мафиотска, мутренска, а дълбинна", каза той.

"Няма да се учудя, ако се окаже, че в тези хижи – и на Петрохан, и на други места, е имало посещения на много други хора – политици и др.", допусна Игов.

"При мен често идват родители, които се оплакват, че децата им имат зависимост от телефони, екрани. Аз знам, че такова нещо няма и причината е някъде другаде и започвам да търся причината. Едни родители ми казаха – там едни момчета ни обещаха срещу еди-какви си пари, а тук става въпрос за много пари - само за две седмици в гората, без телефони и ще ги научат на това как да живее един мъж", разказа психологът.

"Отидоха, видяха за какво става дума, хванаха се за главата и се върнаха, но явно не всички са се усещали, защото са продължавали да плащат и децата са продължавали да ходят там и никой не си е задал въпроса това нещо официално ли е, някой позволил ли го е", каза Иван Игов.

"Някои колеги ми бяха казали, че там не може да се припари. Стреля се без предупреждение – има такива надписи, има затворени врати и решетки. Въпреки че всички са знаели, че там ходят деца. Това е нещо като държава в държавата", каза още той.

Милена Малинова познава Ивайло Иванов - един от убитите в хижата, от около 30 години. Тя разказва, че той за нищо на света не би пренебрегнал закона

"Много ми се иска нещата да се разкопаят дотам и да се разбере кой е разрешавал, кой е ходил там и какво правят тези възрастни мъже с тези малки момчета", каза психологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продължават

    5 1 Отговор
    Постановките и замитането на следите водещи към зайчарника.

    06:11 10.02.2026

  • 2 Инспектор Дюдю

    4 1 Отговор
    "...Основните версии към момента - както за "Петрохан", така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство..."
    ....А как се вписва печенето на кучета в тия версии?!

    06:16 10.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    А КЪДЕ СА ТЕЗИ КОИТО СА ОХРАНЯВАЛИ ХИЖАТА ВЪОРЪЖЕНИ ДО ,,ЗЪБИ,,?

    06:19 10.02.2026

  • 4 Клиника Лектър

    0 2 Отговор
    За масова делюзия бях чувал, не съм виждал но все пак... но виж, за масово самоубийство за първи път чувам и виждам!

    Коментиран от #7

    06:22 10.02.2026

  • 5 Ботьо

    3 1 Отговор
    Безспорно е шесторно самоубийство ,но в хижата е намесен и Йети ,а на връх Околчица извънземните...

    06:24 10.02.2026

  • 6 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Изводът до тук е, че не може да се разчита на журналите да информират безпристрастно. Предложи ни се някакъв буламач от фантазиии и пълниглупости. Нежурналистите зададоха по-конкретни въпроси, които все още чакат своите отговори.

    06:25 10.02.2026

  • 7 д-р.Гигълс

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Клиника Лектър":

    имате час за преглед

    06:25 10.02.2026

  • 8 Има

    0 2 Отговор
    много като тези които хванаха гората. Добре е да се чистят, ако може всеки ден. По - малко болни, по-силен народ.

    06:28 10.02.2026

  • 9 Гъбарко

    1 0 Отговор
    Тъй ли стана, на замитането да му казваме разследване. Защо не кой не дава отговори на въпросите:
    Кой е финансирал тази структура?
    Кой е позволил на тази секта да функционира под носа на държавата?
    Кой я е покровителствал през всичките тези години?
    Кога виновните за създаването и протекцията на този паразитен, убийствен инкубатор ще понесат последствията си? Или както всичко друго на територията....?!?!?!?

    06:30 10.02.2026

  • 10 Продължават

    0 0 Отговор
    нелепите сценарии , измишльотини , жалки опити за заблуда на обществото , впрегнати са какви ли не "капацитети" да изтаковат нещо в медиите , кемпер разхождаха из България , овчар " откри" сред зима на Околчица детето и двама разстреляни.....

    06:31 10.02.2026

