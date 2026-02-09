Важните новини във ФАКТИ на 09.02.2026 г.

Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си, заяви в позиция президентът в периода 2017-2026 г. Румен Радев.

Юрий Асланов: Изборът на Крум Зарков е по-скоро рефлекс, инстинкт, поради това, че опасността за БСП е сериозна

Изборът на Крум Зарков е доказателство за това, че БСП притежава едно уникално качество, което е в критични моменти в своята история, по уникален начин, да извади колективния разум и да си прелее енергия за нещо ново. Много пъти през годините на Прехода съм чувал: „Това е краят“. Изведнъж се прелива една енергия, която дава нови сили на партията. Това заяви социологът Юрий Асланов в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg

Той направи паралел със СДС и заяви: „Причината, заради която СДС приключи своята битност бе, че те постигнаха всички свои цели и на практика се изчерпаха от съдържание. При БСП много малко от целите и програмите ѝ са постигнати. Много хора смятат, че пътят на Левицата трябва да продължи. Това е добра новина, защото ще събуди партията за нов живот“.

Филип Гунев за случая "Петрохан": Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, беше голяма грешка

"Това, че обществото беше поставено под информационна сянка повече от седмица, даде възможност да се развихрят какви ли не най-различни спекулативни версии. Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, особено местните, беше голяма грешка", каза в интервю за БНТ бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев, цитиран от novini.bg.

Слави Трифонов с остри критики към хора от ПП-ДБ заради случая "Петрохан"

Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото в кемпера 15-годишно дете. Гледах го по телевизията как спокойно обясняваше, че въобще не се притеснява за 15-годишния си син, въпреки че не го е чувал от няколко дни, защото „бил в добри ръце“ и той имал „пълно доверие“ на въпросния Лама, който вероятно е в основата на цялата тази нелепа и безсмислена смърт. Не мога да спра да си мисля - сега какво ли ще каже този баща? 15-годишно дете, намерено със сплетени пръсти, застреляно в един кемпер близо до Околчица. Непрекъснато говорят за шестимата мъже, убити или самоубити, и непрекъснато пропускат факта, че всъщност един от тях е дете. Какво се е случило и как се е случило ще стане ясно, но отсега е ясно, че има хора, които носят отговорност за това.

Манол Генов за случая "Петрохан": Борислав Сандов се оплете в думите си

Тази "Национална агенция за контрол на защитените територии" не случайно е регистрирана под това наименование. Тук трябва да се търси обяснение кой и кога е настоял това да се случи, защото това е едно заблуждаващо понятие. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия екоминистърът в оставка Манол Генов, цитиран от novini.bg.

По думите му договорът е подписан преди 4 години, точно на 8 февруари.

Калоян Паргов: В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват

Професионалистите в МВР си вършат работата. Видяхме и днешната пресконференция. Не трябва да се упражняваме политически по темата. Това е една трагедия за семействата и всички близки и познати. Това, което чух на брифинга, показва, че говорим за самоубийство към момента.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS Калоян Паргов, който коментира темите за случая "Петрохан" и какво ще се случи със социалистите след Конгреса на партията, цитиран от novini.bg.

"Моето мнение беше, че този Конгрес е ненужен в момента, защото ще предизвика разделение. В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват. Отказах се да бъда кандидат за председател, защото не исках това разделение да продължава. Изборът на Крум Зарков е нестандартен, но пък от друга страна е надежда. Всяко нещо ново е надежда", добави той.

"Искам да поздравя Атанас Зафиров за решението му да подаде оставка. Историята ще покаже дали е бил успешен или неуспешен председател. Аз му благодаря за усилията, които положи в тези тежки времена за БСП. Няма да кажа, че БСП е допуснала грешка, като е влязла в последното управление. Основната грешка на БСП бе, че е много толерантна в това управление. Имаше коалиционни партньори, които излизаха първи и казваха каква ще е посоката, а другите ще изпълняват. БСП не успя да се справи с това и това доведе до проблемите на Зафиров", разкри Паргов.

Никола Газдов: Абсолютно погрешно е да се твърди, че има хаос в електроенергийна система

В края на януари месец Иван Хиновски от Български енергиен и минен форум обяви в предаването „Лице в лице“, че твърде много инвестираме в големи фотоволтаични проекти, което е опасно за енергийната ни сигурност, защото дебалансира системата, припомни бТВ.

Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на €1,2 млрд. към края на януари 2026 г.

Към края на месец януари 2026 г. Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на 1 215 527 112 евро. Това заяви директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието си в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), съобщава БТА.

От ПП-ДБ настояват ДАНС да разсекрети документи, свързани с казуса "Петрохан"

ПП-ДБ внася в Народното събрание проект на Решение за задължаване на ДАНС и прокуратурата да предоставят всяка относима информация, включително класифицирана информация, във връзка с дейността на Национална агенция за контрол на защитените територии.

Атанас Атанасов за "Петрохан": Информацията е половинчата, подобна трагедия може да се разиграе и в столичния "Младост"!

На този етап фактите не са достатъчни, за да направим цялостна оценка на случилото с, но от това, което знаем, се касае за една тежка криминална аномалия на едно затворено общество. Освен на Петрохан подобна трагедия може да се разиграе дори и в столичния квартал "Младост".

Костадин Костадинов за случая "Петрохан": Васил Терзиев трябва да подаде оставка

“Потресен съм от новите убийства в случая "Петрохан". Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около ПП-ДБ, получава по медиите. В този момент би трябвало да станем свидетели, поне на първо време, на оставката на софийския кмет Терзиев (един от спонсорите на сектата), а след това и на още оставки на свързани с престъпниците активисти (и може би депутати) на ПП-ДБ. Надявам се да няма чадър над организираната престъпна група ПП-ДБ, за да можем да разберем всички подробности около тази зловеща мрежа от сектанти, педофили, сатанисти и кой знае още какво.

Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет

Удължителният закон за бюджета трябва да бъде удължен, каквото се е случвало и каквато практика има, така че да се отчете, че изборите ще бъдат вероятно някъде април. Говори се за 19 април, макар че датата не е потвърдена, което означава, че удължителният закон трябва да продължен с още няколко месеца. Това е разумното решение, заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров.

Петима пострадаха при катастрофа до Ямбол, трима са в тежко състояние

Петима души са пострадали при катастрофа до Ямбол. Инцидентът е между две коли на пътя между ямболските села Веселиново и Могила.

МВР и прокуратурата с данни за случая "Петрохан" ВИДЕО

Представители на МВР и прокуратурата дават информация за хода на разследването по случая "Петрохан".

Приятели на Бургазлиев: Никола не е убиец

По време на гледането на мярката на Никола Бургазлиев от Окръжен съд - Бургас негови приятели и съученици се събраха пред Съдебната палата в града, за да го подкрепят.

АПИ предупреждава: Тръгвайте на път с коли, готови за зимни условия

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване днес и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите е за валежи от дъжд, който с понижението на температурите в по-голямата част от страната ще премине в сняг. Утре - 10 февруари, се предвиждат снеговалежи в Западна и Североизточна България. Очаква се на места в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина видимостта да е намалена.

Бургазлиев, помел с АТВ Христина от Пловдив и оставил Марти инвалид, пак пробва да излезе на свобода

18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър, който на 14 август м.г. помете с АТВ 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив и рани тежко малкия ѝ син Марти в Слънчев бряг, настоява отново да излезе от ареста.

Над 40 000 души са подали данъчни декларации от началото на данъчната кампания за 2026 г.

Над 40 000 души са подали данъчни декларации от началото на данъчната кампания 2026 г., която стартира на 10 януари онлайн и на 12 януари в офисите на НАП, и ще продължи до 30 април. Това съобщават от приходната агенция.

Тихомир Сойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта

"Случаят "Петрохан" е едно много сложно убийство, тежко престъпление, много състави има в него". Това обясни пред БНР експертът по сигурност Тихомир Стойчев:



"Много виновни биха могли да бъдат намерени. За съжаление, вече имаме шест трупа. Досега не личи в работата на Министерство на вътрешните работи да са си извадили поуки от всичките онези тежки престъпления, които са се случвали през годините. Имаме близо 160 неразкрити убийства в България за един продължителен период от време и всичките бяха наричани знакови и в един момент нито са разкрити извършителите, нито се прави реорганизация такава, която да отговаря на съвременните условия".

Закъсали коли по пътя към Пампорово заради обилен снеговалеж

Множество автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Три екипа на полицията са на място. В района на курорта вали обилен сняг, предупреди БНТ.

Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година

Увеличават се обаждания от деца с желание за самонараняване или със суицидни мисли през 2025 година на Консултативната линия 124 123. Това съобщиха от Центъра да безопасен интернет.

Влак прегази 37-годишен мъж на релсите край Перник

37-годишен столичанин е загинал, след като е бил блъснат от влак.

Блъснато от моторист на тротоар 7-годишно дете е откарано с хеликоптер в болница в Пловдив

7-годишното дете, блъснато от 18-годишен моторист в ямболското село Воденичане, е прехвърлено по спешност снощи в болница „Свети Георги“ в Пловдив, съобщи бТВ.

Фискалният съвет иска промени за адекватността на втория стълб на пенсионното осигуряване

Фискалният съвет посочва слабости в предлаганите промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и отправя препоръки за коригирането им в свое становище по измененията, публикувани от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 17 декември 2025 г.

Пребиха малолетна и го заснеха, видеото разбуни социалните мрежи

Побой над малолетно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи. Случилото се в мездренското село Долна Кремена е запечатано на два клипа. На първия ясно се вижда как младеж поваля момиче с юмруци на асфалта и продължава да нанася удари. Във втория той отново се връща към лежащото на улицата дете и продължава да го рита, съобщи Нова ТВ.