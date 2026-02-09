Манол Генов за случая "Петрохан": Борислав Сандов се оплете в думите си

Тази "Национална агенция за контрол на защитените територии" не случайно е регистрирана под това наименование. Тук трябва да се търси обяснение кой и кога е настоял това да се случи, защото това е едно заблуждаващо понятие. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия екоминистърът в оставка Манол Генов, цитиран от novini.bg.

По думите му договорът е подписан преди 4 години, точно на 8 февруари.

„Всички министри след това са се опитвали да го прекратят. Имало е сезиране на полицията и прокуратурата за евентуални неправомерни действия”, каза Генов.

За въпросното споразумение станало ясно от жалба на неправителствена организация, след което всички отговорни дирекции се самосезират и започват проверки.

„Сдружението е в пълен разрез с всички правила за работа на МОСВ. Такива споразумения не съм виждал”, каза Генов.

Той изрази и съмнение за печата, който се е появил в интернет и медиите, като посочи: „Такъв няма в нашите документи”.

Генов смята, че бившият министър Борислав Сандов се е „оплел в думите си".

„Преди време казваше, че не познава тези хора, че те са отишли с предложение в министерството за включване на това споразумение. Вчера при вас каза, че имало информация от тях, че са получавали заплахи и той е бил информиран. Всеки един нормален човек, ако получи някаква заплаха за каквото и да е, е редно да се обърне към правоохранителните органи - полиция, прокуратура и т.н. Не знам това да се е случило и господин Сандов не го каза. Освен това имаше наглостта да каже, че едва ли прекратяването на това споразумение от министерството е довело до този род събития. Тези внушения са крайно некоректни и не отговарят на истината”, допълни Генов.

Според него, в споразумението няма финансови ангажименти.

„Правени са проверки, не е установено нито един техен сигнал за нарушение на екологичното законодателство. Сутринта и земеделският министър ми каза, че няма нито един сигнал от това сдружение да незаконен дърводобив, за незаконна сеч”, каза Генов. Според него споразумението може и да е просто подписано, за да бъде прието сдружението за член на Europark. „Регистрацията там е обявена през август 2022 г. – 6 месеца след като е сключено споразумението с МОСВ”, каза Генов.

Въпросната неправителствена организация спонсорирала много проекти на територията на Европа.