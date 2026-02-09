Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Манол Генов за случая "Петрохан": Борислав Сандов се оплете в думите си

9 Февруари, 2026 19:40 2 799 65

„Преди време казваше, че не познава тези хора, че те са отишли с предложение в министерството за включване на това споразумение. Вчера при вас каза, че имало информация от тях, че са получавали заплахи и той е бил информиран", коментира министърът на околната среда и водите в оставка

Манол Генов за случая "Петрохан": Борислав Сандов се оплете в думите си - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тази "Национална агенция за контрол на защитените територии" не случайно е регистрирана под това наименование. Тук трябва да се търси обяснение кой и кога е настоял това да се случи, защото това е едно заблуждаващо понятие. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия екоминистърът в оставка Манол Генов, цитиран от novini.bg.
По думите му договорът е подписан преди 4 години, точно на 8 февруари.

„Всички министри след това са се опитвали да го прекратят. Имало е сезиране на полицията и прокуратурата за евентуални неправомерни действия”, каза Генов.

За въпросното споразумение станало ясно от жалба на неправителствена организация, след което всички отговорни дирекции се самосезират и започват проверки.
„Сдружението е в пълен разрез с всички правила за работа на МОСВ. Такива споразумения не съм виждал”, каза Генов.

Той изрази и съмнение за печата, който се е появил в интернет и медиите, като посочи: „Такъв няма в нашите документи”.
Генов смята, че бившият министър Борислав Сандов се е „оплел в думите си".

„Преди време казваше, че не познава тези хора, че те са отишли с предложение в министерството за включване на това споразумение. Вчера при вас каза, че имало информация от тях, че са получавали заплахи и той е бил информиран. Всеки един нормален човек, ако получи някаква заплаха за каквото и да е, е редно да се обърне към правоохранителните органи - полиция, прокуратура и т.н. Не знам това да се е случило и господин Сандов не го каза. Освен това имаше наглостта да каже, че едва ли прекратяването на това споразумение от министерството е довело до този род събития. Тези внушения са крайно некоректни и не отговарят на истината”, допълни Генов.
Според него, в споразумението няма финансови ангажименти.

„Правени са проверки, не е установено нито един техен сигнал за нарушение на екологичното законодателство. Сутринта и земеделският министър ми каза, че няма нито един сигнал от това сдружение да незаконен дърводобив, за незаконна сеч”, каза Генов. Според него споразумението може и да е просто подписано, за да бъде прието сдружението за член на Europark. „Регистрацията там е обявена през август 2022 г. – 6 месеца след като е сключено споразумението с МОСВ”, каза Генов.

Въпросната неправителствена организация спонсорирала много проекти на територията на Европа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де, ама

    37 9 Отговор
    Всички сте оплетени в мафиотската верига на двамата Дебели.

    Коментиран от #44

    19:43 09.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    36 11 Отговор
    Няма ли някой грамотен във властта да им обясни че будизма не е американска секта на самоубийци?

    Коментиран от #6, #11, #26

    19:43 09.02.2026

  • 3 Някой

    35 12 Отговор
    Абе защо не пишете за новото развитие на случая:

    "Колона от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"

    С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!

    Но явно на разследващите им се нрави версията за самоубийствата, защото така всичко за тях приключва ОК, и си измиват ръцете...

    Коментиран от #10, #25

    19:45 09.02.2026

  • 4 Анализатор

    18 1 Отговор
    Колегата последния софиянец, мъжката пчеличка да анализира случая. Да си каже че хората са му били редовни клиенти, но в него ден решили да хапнат боб чорба в закусвалнята срещу кафеджийницата му, и за наказание ги е похарчил и шестимата.

    19:45 09.02.2026

  • 5 от Барека

    19 8 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    19:46 09.02.2026

  • 6 Здрасти търтей

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Луд умора няма, отивай на доктор че много масло гориш. Бареков как е, взеха ли те в партията на Президента?

    Коментиран от #9

    19:47 09.02.2026

  • 7 Много

    6 4 Отговор
    вярно!

    19:48 09.02.2026

  • 8 Спецназ

    25 7 Отговор
    Навидеото се виждат хора които напускат хижата и се сбогуват.

    НИКАКВИ намеци нЕма за самоубийства, Баце!

    10 човека да обесиш= ВСИЧКИТЕ МВР ще ги направи "Самоубийства"!

    Стига да не са много начесто, де.

    ФАКТ!

    ЗАЩОТО така им е по лесен живота на некадърни криминалисти и гниди,
    дето след едно обаждане слагат разследване на спирачка 5 години,

    което е СВИНЩИНА!!

    19:49 09.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Здрасти търтей":

    Първо трябва да видя програмата на партията на Радев.

    Коментиран от #13, #14

    19:49 09.02.2026

  • 10 А един

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    МИГ 25 ?

    19:49 09.02.2026

  • 11 Хмм

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    напротив, будисти се самоубиват, самозапалват се в знак на протест, въпреки че истинският будизъм предполага живот без страдания, а самозапалването е хиндуистка практика, изобщо тибетските монаси не са истински будисти, точно те се самозапалват

    Коментиран от #17, #54

    19:49 09.02.2026

  • 12 цялото пи-пи ди-би

    15 5 Отговор
    е вътре в тея уайна..... цялата коялиция скута Му

    19:50 09.02.2026

  • 13 Започва

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    в 8.00 с турски сериал,после 2 индийски!

    19:50 09.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БУРСИ А ТИ ЕДНА

    1 3 Отговор
    ГОДИНА И СЕГА ЩО НАПРАВИ?!??!??? ЯДЕ ПИ И СЕ ВЕСЕЛИ ВЪВ ХИЖАТА. ТИ НЕ РАЗБРА ЛИ ЩО Е ТОВА ТАМ ЦЯЛА ГОДИНА И СЕГА ВСЕ ОЩЕ СИ ТИ. 395 ДНИ 60 СЕДМИЦИ И ХИЛЯДИ ЧАСОВЕ. ТА ВЕДНЪЖ ЛИ НЕ ТИ КАЗАХА НЕ ПРОВЕРИ ЩО ПРАВЯТ ТАМ. ВСИЧКИ СТЕ МИЖАВИ ТУУУТКИ И МУШИКИ. ВАС ВИ Е НАЙ ВЕЧЕ ЗА ПАРИТЕ. ПОСЛЕДНО МОЕ ПИСАНИЕ ПО ТЕМАТА. ПОЗОР СТЕ И НЕ МОЙМ ВИ ТРАЯ.

    19:50 09.02.2026

  • 16 разбра се

    13 7 Отговор
    ПП/ДБ докопвайки властта се саморазобличиха, а петрохан е само едно следствие от амбициозните им намерения да се инфилтрират във всякакви направления за упражняване на влияние.

    19:51 09.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "Здрасти търтей":

    Програмата трябва да е първа точка арест за боко и шиши. Като го прочета ще се радвам Бареков да ми е шеф.

    19:53 09.02.2026

  • 19 Стига сте лъгали и мазали

    20 6 Отговор
    Добре, не разбрах, не са опазвали горите, но са били заловили убиец.. Какво е това? Ще излезе ли някой да каже истината за тези хора и да премахне черното петно което се хвърля върху тях. Цялата работа изключително много мирише. И страх ги е за животните сигурно всички от служби и МВР. Щото като те управлява мафията как да кажеш нещо срещу нея. Кажете какво се случва!

    Коментиран от #46

    19:53 09.02.2026

  • 20 Хмм

    11 4 Отговор
    да разбираме, че министерството на Генов е прекратило дейността на сектата, тя става незаконна и даренията секнали, а без пари няма Мексико, няма Тибет, дори хижата иска издръжка, а и четох че не била собственост на Калушев, той я взел под наем

    19:53 09.02.2026

  • 21 Горски

    15 8 Отговор
    Въпросния Калушев са доста често срещани на Запад, особенно оттатък Локвата...това са модерни гурута с извратени секс нагони и честа педофилия или хомосексуализъм или и двете, но с много добър нюх за пари, печалба и пр. Те обикновенно се занимават с проблемни, шантави, зависими, но винаги БОГАТИ хора, покрай тях бедняци не виреят, не са интересни явно. Кой нормален родител - в случая и Родител 1 и Родител 2 - си дава детето за отглеждане на непознати, пък били те и добри хора?! Кой хипнотизира и зомбира родителите на тези деца? Децата и те не са малки - как не са усетили в каква "приказка" ги вкарват? Защо не са се разкарали сами? Някой яко им е сменил софтуера на всичките - райнджъри, родители, служби ... всякакви. После се сменя и хардуера.

    Коментиран от #30, #43, #48

    19:53 09.02.2026

  • 22 78291

    3 0 Отговор
    А ти даже не можеш да вървиш и тоя министър ужас

    19:54 09.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 това не е нова

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    версия а е от няколко дена но разследващите не искат и да чуят за въпросните килъри защото ще им развалят скалъпената история

    19:56 09.02.2026

  • 26 Естествено

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти ще им обясниш. Когато дойдат в "заведението" ти, за да облекчат коремни нужди, застани от другата страна на вратата и обяснявай , докато те се напъват. Тогава концентрацията е най-голяма и няма да ти се налага повторно обяснение !

    19:57 09.02.2026

  • 27 123

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Искаш да кажеш, че всички наши комунисти са били будисти

    Коментиран от #39

    20:02 09.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БОРУНА ЛОМ

    2 3 Отговор
    СТАНАХМЕ КАТО В РУСИЯ.

    20:07 09.02.2026

  • 30 наистина си хванат отгората!!!

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    стига с тя глупава педофилия това е за отклоняване на вниманието към реалната дейност на тази групировка!!! но рибките като теб кълвят на полицейската стръв !!! няма педофили на които им се разрешава тежко въоражени да превземат незаконно територия да я оградят и охраняват от туристи??? само НЕумен човек ще вярва на подобни глупости тези хора са екзекутирани поръчково!!!

    Коментиран от #65

    20:07 09.02.2026

  • 31 Дедо Мраз

    10 1 Отговор
    Как не им омръзна да дъвчат една и съща дъвка? Името да ви е проблем. Ако потърсите в интернет ще намерите поне още няколко с наименование "национална агенция"

    Коментиран от #36

    20:10 09.02.2026

  • 32 Хмм

    4 3 Отговор
    след 4 години райски живот, Генов им развалил рахатлъка

    20:14 09.02.2026

  • 33 Факти

    11 1 Отговор
    „Всички министри след това са се опитвали да го прекратят" - И накрая успяха. Мафията на ГЕРБ-ДПС спря природозащитниците като ги самоуби.

    20:14 09.02.2026

  • 34 Когато се обърне каруцата пътища много

    5 1 Отговор
    Същото е и с хората
    Като умре някой специалисти много
    Тези дето правят аборти на живи ембриони какви са педофоби

    20:14 09.02.2026

  • 35 Защо не е?

    10 5 Отговор
    Сандов се гърчи като гущер на скара . Чудя се защо не е в следствения арест?

    20:16 09.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ШЕФА

    6 5 Отговор
    Сандов е един до.ен и мръс.н педо..... и Кмета е такъв и Ася,и лауреата на Нобелова награда за сапун Денков и половината ОПГ ПП-ДБ.

    Коментиран от #55

    20:20 09.02.2026

  • 39 Като гледам

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "123":

    Ами като гледам изтърсаците на ДС все някакви сектанти. Даже Людмила Живкова беше такъв шушумигел.

    20:21 09.02.2026

  • 40 Никой

    1 2 Отговор
    Нещо са лапали - ама сега се "ослушват".

    20:22 09.02.2026

  • 41 В България има малко деца и всеки

    2 0 Отговор
    Възрастен гледа да остави някакъв спомен за себе си в живота на децата
    България се е възраждала след многото жертви във войните които е водила защото е имала свръх раждаемост семейства с по 5,6 деца

    20:23 09.02.2026

  • 42 Хомяк в колело

    2 2 Отговор
    Отпориха две седмици с този "Петрохан", вместо да питат как държавата е покровителствала хижа "Содом и Гомор", те умуват за психологическо състояние, вяра и прочие.

    20:23 09.02.2026

  • 43 Роза

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    По ТВ прочетоха изказване на бащата на 15-годишното момче,че продължава да вярва,че Калушев не е убиецът.Що за човек е този баща?!Мексико е страна,пълна с бандити и наркотрафиканти-как може да пусне детето си там?!Доколкото зная,будистката религия не осъжда изрично самоубийството.Не го одобрява,но не го и осъжда!Жалко за младежите,отишли си без време с промити мозъци!В ужасни времена живеем,отваряйте си очите и пазете децата си!

    Коментиран от #47

    20:31 09.02.2026

  • 44 Данъкоплатец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
    Настояваме!

    Не Сарафов, МВР и ДАНС, а
    ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
    да разследват "мистериозните" убийства
    в хижата на Петрохан
    и във врачанският Балкан.

    Коментиран от #49

    20:31 09.02.2026

  • 45 Смърфиета

    4 5 Отговор
    Дай на проcτака Сандов власт, на проcτака Ращков власт и му гледай сеира. Ралица Асенова Асенова по Нова си показа цялата проcτотия. Освен, че лъжат. Ще я потърсят, но само за обвиняем. Въпросът тука е: откъде пари за такива екскурзийки и екстремни спортове. Ако й свалят банковата тайна, и я олепят, отива в Сливенския. Тя още не разбира, че тези словесни диярий на много елементарна жена, в ефир, няма да й върнат детето. А като си целува детето студено, да го погледне одзат дали няма следи от употреба не по предназначение и сама да реши дали по нея се излива помия, или тя прави експулсия. Много било важно да пита за някакви фиктивни четири джипа, и защо производството се прави от ОДМВР, при положение, че е инцидентът е станал в София – Окръг. Ами сега? Ауууу!!!!

    20:36 09.02.2026

  • 46 Ддд

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Стига сте лъгали и мазали":

    Току що по нова говори майката на едно от убитите момчета . Искара наяве всички маневри на неможачите. И най вече , даде факти,които опровергават версиите и лъжите ,които се изсипаха по адрес на жертвите.Никито се препоти в ефир няколко пъти. Голям скандал се задава и най важното, обяви,че ще съди всички плювачи. Искрено се надявам истината да излезе наяве. Респект,към тази жена за самообладание и куража.

    Коментиран от #56

    20:37 09.02.2026

  • 47 Факти

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Роза":

    Будизмът не е религия, а философия. В будизма изобщо не се говори за самоубийство. Основен принцип на будизма е да не нараняваш живи същества. Със самоубийството си ти най-малкото нараняваш близките си. Следоваелно будизмът е против самоубийството, дори и изрично да не говори за това.

    20:38 09.02.2026

  • 48 Напомнящ

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    ДА,съществуват оттатък локвата точно такива изпаткали общности на богати хора. На въпроса защо младежите не са се усетили и измъкнали има отговор. По всяка вероятност ѝм е харесвал този начин на живот,не учат,не работят,скитат по света,имат и други "екстри"! Излезе информация,че 15годишния Алекс се е фалил на своя съученичка,че има богат любовник и се чувства много добре!!! Били са също с тотално промити мозъци от менторите си и са вярвали,че вече са достигнали лелеяното "духовно съвършенство" с което са ги подмаявали от ранна възраст!!!

    Коментиран от #52

    20:39 09.02.2026

  • 49 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Данъкоплатец":

    Недей, че почваме да взимаме такива неща насериозно.

    20:40 09.02.2026

  • 50 коко

    2 4 Отговор
    Вече нищо в България не ме учудва.След като могат безрезервно да вярват на едит изкукал убиец ламаист ,на Копейко и Кокорчо!

    20:41 09.02.2026

  • 51 няма да ни изсъхват доматите,я !

    3 0 Отговор
    Маноле ,още ли не са те разпитали прокурори и следователи,да ги обясниш тия работи.Не бързай толко през медийте,трябват доказателства как сте се борили срещу въоръжения отряд действащ в граничната зона под връх Ком. Работата едва сега започва.

    20:41 09.02.2026

  • 52 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Напомнящ":

    Алекс не ходил на училище, но се хвалил на своя съученичка... Нещо се увлече в лъжите май. Колко ти плаща мафията?

    20:43 09.02.2026

  • 53 Монк

    2 5 Отговор
    Заставени лица убийци, това са хора без морал! Кой човек би агитирал за масово самоубийство! Калушев е долен сектант не заслужаващ грам съчувствие! Заслужил си съдбата!

    20:48 09.02.2026

  • 54 иван

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Това изобщо не е вярно Пишеш опорките на Борисов Будизмът е най човеколюбната религия

    20:49 09.02.2026

  • 55 МИНИСТЪРА на КЕФА

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "ШЕФА":

    Прав си, колега. Хомосексуалисти, сектанти, лъжци, подлеци, муфтаджии, тотални разсипници, максимално семпли и неуки, сектанти, митомани, комплексари, чфти и изобщо редки л....на. И всичките половинчасови излияния на елементарната Ралица Асенова Асенова са насочени към някакви лица, които нещо са се базикали във фейсбук.

    Как да ти е жал за такива като Ралица Асенова? На мене не ми е жал, напротив, хак им е. И е чудесно, че тази секта изгърмя. Сега искам да разбера за обхвата на педалството. Всички мунчета трябва да бъдат задържани и прегледани как са одзат, дали са ползвани не по предназначение. Другото е дрогата. Нека разберем какъв е обхвата на явлението, за да го узаконим и да облекчим финансовото бреме, за да може обществото ни да се бори по-лесно с истински сериозните форми на престъпност.

    20:51 09.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Бесепе-то

    2 2 Отговор
    не намериха ли по дърт за министър, фъфл4 като си отвори устата

    21:04 09.02.2026

  • 58 Замълчи по добре

    2 0 Отговор
    Маноле, я си спомни как то се оплете за незаконните сметища у нас, за потопа в Свети Влас!
    Знаем те що за стока си!

    21:16 09.02.2026

  • 59 Някой си

    2 0 Отговор
    Не се чу нищо,от тия от "Електрохолд".., на питането на една тв .. спирал ли е тока вечерта на хижата?

    21:20 09.02.2026

  • 60 Бай Ванго

    2 3 Отговор
    Аман от извратеняците от ПП

    21:24 09.02.2026

  • 61 Не ми е нужно мнението на министъра

    4 0 Отговор
    За да е ясно че министерството носи вина може би от предишни управления. Това е неправилно и безотговорно меко казано.

    Коментиран от #62

    21:24 09.02.2026

  • 62 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Не ми е нужно мнението на министъра":

    Тези "рейджъри" в х. Петрохан, със съществуването си са били крайно неудобни за мързеливите "държавни чиновници" които е трябвало да се грижат за гората..., като мъжете са им показвали на практика как това може да се прави, ДОРИ без държавно финансиране и бюджетни отчисления...

    21:42 09.02.2026

  • 63 Спрете с тая незаконна сеч

    0 1 Отговор
    Толкова високо е неизгодно за дървосекачи, абсурдно е

    Коментиран от #64

    22:13 09.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "наистина си хванат отгората!!!":

    Айде още един негов адвокат. То е доказано, е е такъв, както и е е нарко и хазартно зависим, това го потвърди негов колега спелеолог.

    22:20 09.02.2026

