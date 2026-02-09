Манол Генов за случая "Петрохан": Борислав Сандов се оплете в думите си

Тази "Национална агенция за контрол на защитените територии" не случайно е регистрирана под това наименование. Тук трябва да се търси обяснение кой и кога е настоял това да се случи, защото това е едно заблуждаващо понятие. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия екоминистърът в оставка Манол Генов, цитиран от novini.bg.
По думите му договорът е подписан преди 4 години, точно на 8 февруари.
„Всички министри след това са се опитвали да го прекратят. Имало е сезиране на полицията и прокуратурата за евентуални неправомерни действия”, каза Генов.
За въпросното споразумение станало ясно от жалба на неправителствена организация, след което всички отговорни дирекции се самосезират и започват проверки.
„Сдружението е в пълен разрез с всички правила за работа на МОСВ. Такива споразумения не съм виждал”, каза Генов.
Той изрази и съмнение за печата, който се е появил в интернет и медиите, като посочи: „Такъв няма в нашите документи”.
Генов смята, че бившият министър Борислав Сандов се е „оплел в думите си".
„Преди време казваше, че не познава тези хора, че те са отишли с предложение в министерството за включване на това споразумение. Вчера при вас каза, че имало информация от тях, че са получавали заплахи и той е бил информиран. Всеки един нормален човек, ако получи някаква заплаха за каквото и да е, е редно да се обърне към правоохранителните органи - полиция, прокуратура и т.н. Не знам това да се е случило и господин Сандов не го каза. Освен това имаше наглостта да каже, че едва ли прекратяването на това споразумение от министерството е довело до този род събития. Тези внушения са крайно некоректни и не отговарят на истината”, допълни Генов.
Според него, в споразумението няма финансови ангажименти.
„Правени са проверки, не е установено нито един техен сигнал за нарушение на екологичното законодателство. Сутринта и земеделският министър ми каза, че няма нито един сигнал от това сдружение да незаконен дърводобив, за незаконна сеч”, каза Генов. Според него споразумението може и да е просто подписано, за да бъде прието сдружението за член на Europark. „Регистрацията там е обявена през август 2022 г. – 6 месеца след като е сключено споразумението с МОСВ”, каза Генов.
Въпросната неправителствена организация спонсорирала много проекти на територията на Европа.
1 Да де, ама
19:43 09.02.2026
2 Последния Софиянец
19:43 09.02.2026
3 Някой
"Колона от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"
С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!
Но явно на разследващите им се нрави версията за самоубийствата, защото така всичко за тях приключва ОК, и си измиват ръцете...
19:45 09.02.2026
4 Анализатор
19:45 09.02.2026
5 от Барека
19:46 09.02.2026
6 Здрасти търтей
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Луд умора няма, отивай на доктор че много масло гориш. Бареков как е, взеха ли те в партията на Президента?
19:47 09.02.2026
7 Много
19:48 09.02.2026
8 Спецназ
НИКАКВИ намеци нЕма за самоубийства, Баце!
10 човека да обесиш= ВСИЧКИТЕ МВР ще ги направи "Самоубийства"!
Стига да не са много начесто, де.
ФАКТ!
ЗАЩОТО така им е по лесен живота на некадърни криминалисти и гниди,
дето след едно обаждане слагат разследване на спирачка 5 години,
което е СВИНЩИНА!!
19:49 09.02.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Здрасти търтей":Първо трябва да видя програмата на партията на Радев.
19:49 09.02.2026
10 А един
До коментар #3 от "Някой":МИГ 25 ?
19:49 09.02.2026
11 Хмм
До коментар #2 от "Последния Софиянец":напротив, будисти се самоубиват, самозапалват се в знак на протест, въпреки че истинският будизъм предполага живот без страдания, а самозапалването е хиндуистка практика, изобщо тибетските монаси не са истински будисти, точно те се самозапалват
19:49 09.02.2026
12 цялото пи-пи ди-би
19:50 09.02.2026
13 Започва
До коментар #9 от "Последния Софиянец":в 8.00 с турски сериал,после 2 индийски!
19:50 09.02.2026
15 БУРСИ А ТИ ЕДНА
19:50 09.02.2026
16 разбра се
19:51 09.02.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Здрасти търтей":Програмата трябва да е първа точка арест за боко и шиши. Като го прочета ще се радвам Бареков да ми е шеф.
19:53 09.02.2026
19 Стига сте лъгали и мазали
19:53 09.02.2026
20 Хмм
19:53 09.02.2026
21 Горски
Коментиран от #30, #43, #48
19:53 09.02.2026
22 78291
19:54 09.02.2026
25 това не е нова
До коментар #3 от "Някой":версия а е от няколко дена но разследващите не искат и да чуят за въпросните килъри защото ще им развалят скалъпената история
19:56 09.02.2026
26 Естествено
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти ще им обясниш. Когато дойдат в "заведението" ти, за да облекчат коремни нужди, застани от другата страна на вратата и обяснявай , докато те се напъват. Тогава концентрацията е най-голяма и няма да ти се налага повторно обяснение !
19:57 09.02.2026
27 123
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Искаш да кажеш, че всички наши комунисти са били будисти
20:02 09.02.2026
29 БОРУНА ЛОМ
20:07 09.02.2026
30 наистина си хванат отгората!!!
До коментар #21 от "Горски":стига с тя глупава педофилия това е за отклоняване на вниманието към реалната дейност на тази групировка!!! но рибките като теб кълвят на полицейската стръв !!! няма педофили на които им се разрешава тежко въоражени да превземат незаконно територия да я оградят и охраняват от туристи??? само НЕумен човек ще вярва на подобни глупости тези хора са екзекутирани поръчково!!!
20:07 09.02.2026
31 Дедо Мраз
20:10 09.02.2026
32 Хмм
20:14 09.02.2026
33 Факти
20:14 09.02.2026
34 Когато се обърне каруцата пътища много
Като умре някой специалисти много
Тези дето правят аборти на живи ембриони какви са педофоби
20:14 09.02.2026
35 Защо не е?
20:16 09.02.2026
38 ШЕФА
20:20 09.02.2026
39 Като гледам
До коментар #27 от "123":Ами като гледам изтърсаците на ДС все някакви сектанти. Даже Людмила Живкова беше такъв шушумигел.
20:21 09.02.2026
40 Никой
20:22 09.02.2026
41 В България има малко деца и всеки
България се е възраждала след многото жертви във войните които е водила защото е имала свръх раждаемост семейства с по 5,6 деца
20:23 09.02.2026
42 Хомяк в колело
20:23 09.02.2026
43 Роза
До коментар #21 от "Горски":По ТВ прочетоха изказване на бащата на 15-годишното момче,че продължава да вярва,че Калушев не е убиецът.Що за човек е този баща?!Мексико е страна,пълна с бандити и наркотрафиканти-как може да пусне детето си там?!Доколкото зная,будистката религия не осъжда изрично самоубийството.Не го одобрява,но не го и осъжда!Жалко за младежите,отишли си без време с промити мозъци!В ужасни времена живеем,отваряйте си очите и пазете децата си!
20:31 09.02.2026
44 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Да де, ама":Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
Настояваме!
Не Сарафов, МВР и ДАНС, а
ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
да разследват "мистериозните" убийства
в хижата на Петрохан
и във врачанският Балкан.
20:31 09.02.2026
45 Смърфиета
20:36 09.02.2026
46 Ддд
До коментар #19 от "Стига сте лъгали и мазали":Току що по нова говори майката на едно от убитите момчета . Искара наяве всички маневри на неможачите. И най вече , даде факти,които опровергават версиите и лъжите ,които се изсипаха по адрес на жертвите.Никито се препоти в ефир няколко пъти. Голям скандал се задава и най важното, обяви,че ще съди всички плювачи. Искрено се надявам истината да излезе наяве. Респект,към тази жена за самообладание и куража.
20:37 09.02.2026
47 Факти
До коментар #43 от "Роза":Будизмът не е религия, а философия. В будизма изобщо не се говори за самоубийство. Основен принцип на будизма е да не нараняваш живи същества. Със самоубийството си ти най-малкото нараняваш близките си. Следоваелно будизмът е против самоубийството, дори и изрично да не говори за това.
20:38 09.02.2026
48 Напомнящ
До коментар #21 от "Горски":ДА,съществуват оттатък локвата точно такива изпаткали общности на богати хора. На въпроса защо младежите не са се усетили и измъкнали има отговор. По всяка вероятност ѝм е харесвал този начин на живот,не учат,не работят,скитат по света,имат и други "екстри"! Излезе информация,че 15годишния Алекс се е фалил на своя съученичка,че има богат любовник и се чувства много добре!!! Били са също с тотално промити мозъци от менторите си и са вярвали,че вече са достигнали лелеяното "духовно съвършенство" с което са ги подмаявали от ранна възраст!!!
20:39 09.02.2026
49 Смърфиета
До коментар #44 от "Данъкоплатец":Недей, че почваме да взимаме такива неща насериозно.
20:40 09.02.2026
50 коко
20:41 09.02.2026
51 няма да ни изсъхват доматите,я !
20:41 09.02.2026
52 Факти
До коментар #48 от "Напомнящ":Алекс не ходил на училище, но се хвалил на своя съученичка... Нещо се увлече в лъжите май. Колко ти плаща мафията?
20:43 09.02.2026
53 Монк
20:48 09.02.2026
54 иван
До коментар #11 от "Хмм":Това изобщо не е вярно Пишеш опорките на Борисов Будизмът е най човеколюбната религия
20:49 09.02.2026
55 МИНИСТЪРА на КЕФА
До коментар #38 от "ШЕФА":Прав си, колега. Хомосексуалисти, сектанти, лъжци, подлеци, муфтаджии, тотални разсипници, максимално семпли и неуки, сектанти, митомани, комплексари, чфти и изобщо редки л....на. И всичките половинчасови излияния на елементарната Ралица Асенова Асенова са насочени към някакви лица, които нещо са се базикали във фейсбук.
Как да ти е жал за такива като Ралица Асенова? На мене не ми е жал, напротив, хак им е. И е чудесно, че тази секта изгърмя. Сега искам да разбера за обхвата на педалството. Всички мунчета трябва да бъдат задържани и прегледани как са одзат, дали са ползвани не по предназначение. Другото е дрогата. Нека разберем какъв е обхвата на явлението, за да го узаконим и да облекчим финансовото бреме, за да може обществото ни да се бори по-лесно с истински сериозните форми на престъпност.
20:51 09.02.2026
57 Бесепе-то
21:04 09.02.2026
58 Замълчи по добре
Знаем те що за стока си!
21:16 09.02.2026
59 Някой си
21:20 09.02.2026
60 Бай Ванго
21:24 09.02.2026
61 Не ми е нужно мнението на министъра
21:24 09.02.2026
62 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #61 от "Не ми е нужно мнението на министъра":Тези "рейджъри" в х. Петрохан, със съществуването си са били крайно неудобни за мързеливите "държавни чиновници" които е трябвало да се грижат за гората..., като мъжете са им показвали на практика как това може да се прави, ДОРИ без държавно финансиране и бюджетни отчисления...
21:42 09.02.2026
63 Спрете с тая незаконна сеч
22:13 09.02.2026
65 Горски
До коментар #30 от "наистина си хванат отгората!!!":Айде още един негов адвокат. То е доказано, е е такъв, както и е е нарко и хазартно зависим, това го потвърди негов колега спелеолог.
22:20 09.02.2026