Атанас Атанасов за "Петрохан": Информацията е половинчата, подобна трагедия може да се разиграе и в столичния "Младост"!

На този етап фактите не са достатъчни, за да направим цялостна оценка на случилото с, но от това, което знаем, се касае за една тежка криминална аномалия на едно затворено общество. Освен на Петрохан подобна трагедия може да се разиграе дори и в столичния квартал "Младост".
Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ лидерът на ДСБ, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" генерал Атанас Атанасов във връзка със случая "Петрохан", при който край едноименната хижа и в кемпер в района на връх Околчица бяха открити мъртви, с огнестрелни рани в главите, общо шестима души.
Вероятно става въпрос за убийство и самоубийство. Но трябва да се изяснят всички факти и доказателства, има още много работа да се свърши. В брифинга днес участваха представители на МВР и прокуратурата, но питам къде е главният секретар на МВР – той трябва да координира всички структури във вътрешното министерство. Отсъстваше и представител на ДАНС, а се оказа, че има сигнали към ДАНС по случая и прекратени проверки, заяви Атанасов, който е и бивш директор на Националната служба "Сигурност".
На този етап няма достатъчно информация по случая, но за да се стигне до ситуация, в която да посегне на човешки живот, това е изкривена психика, добави той.
Ще предприема действия да се направи закрито заседание на ресорните комисии в парламента и на това заседание да дойде главният секретар на МВР и представител на ДАНС, съобщи лидерът на ДСБ.
Информацията е половинчата, истината ще излезе тогава, когато излязат експертизите. На базата на натривките ще стане ясно кой е боравил с оръжията, кой е стрелял. Криминалната част на нещата ще стане ясна, въпросът е какви са причините да се стигне до ритуално самоубийство. Както се казва, понякога пътят към ада е постлан с много добри намерения, посочи Атанас Атанасов.
Фактите трябва да бъдат изяснени детайлно и това не трябва да се върши само от органите на полицията. Механизмът е изслушване в ресорните комисии в парламента, за да се изяснят всички факти и да бъдем полезни за държавата. Няма да е много лесно, защото основните свидетели не са между живите. Трябва да се изяснят основните обстоятелства, какви са причините се стигне до тази ужасна криминална сага, каза още той.
