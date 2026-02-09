Новини
Атанас Атанасов за "Петрохан": Информацията е половинчата, подобна трагедия може да се разиграе и в столичния "Младост"!

Атанас Атанасов за "Петрохан": Информацията е половинчата, подобна трагедия може да се разиграе и в столичния "Младост"!

9 Февруари, 2026 18:09

  • атанас атанасов-
  • петрохан-
  • самоубийство-
  • масово убийство-
  • секс с деца-
  • секта-
  • педофилия

Експертизите ще разкрият истината, посочи лидерът на ДСБ

Атанас Атанасов за "Петрохан": Информацията е половинчата, подобна трагедия може да се разиграе и в столичния "Младост"! - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

На този етап фактите не са достатъчни, за да направим цялостна оценка на случилото с, но от това, което знаем, се касае за една тежка криминална аномалия на едно затворено общество. Освен на Петрохан подобна трагедия може да се разиграе дори и в столичния квартал "Младост".

Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ лидерът на ДСБ, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" генерал Атанас Атанасов във връзка със случая "Петрохан", при който край едноименната хижа и в кемпер в района на връх Околчица бяха открити мъртви, с огнестрелни рани в главите, общо шестима души.

Вероятно става въпрос за убийство и самоубийство. Но трябва да се изяснят всички факти и доказателства, има още много работа да се свърши. В брифинга днес участваха представители на МВР и прокуратурата, но питам къде е главният секретар на МВР – той трябва да координира всички структури във вътрешното министерство. Отсъстваше и представител на ДАНС, а се оказа, че има сигнали към ДАНС по случая и прекратени проверки, заяви Атанасов, който е и бивш директор на Националната служба "Сигурност".

На този етап няма достатъчно информация по случая, но за да се стигне до ситуация, в която да посегне на човешки живот, това е изкривена психика, добави той.

Ще предприема действия да се направи закрито заседание на ресорните комисии в парламента и на това заседание да дойде главният секретар на МВР и представител на ДАНС, съобщи лидерът на ДСБ.

Информацията е половинчата, истината ще излезе тогава, когато излязат експертизите. На базата на натривките ще стане ясно кой е боравил с оръжията, кой е стрелял. Криминалната част на нещата ще стане ясна, въпросът е какви са причините да се стигне до ритуално самоубийство. Както се казва, понякога пътят към ада е постлан с много добри намерения, посочи Атанас Атанасов.

Фактите трябва да бъдат изяснени детайлно и това не трябва да се върши само от органите на полицията. Механизмът е изслушване в ресорните комисии в парламента, за да се изяснят всички факти и да бъдем полезни за държавата. Няма да е много лесно, защото основните свидетели не са между живите. Трябва да се изяснят основните обстоятелства, какви са причините се стигне до тази ужасна криминална сага, каза още той.


София / България
  • 1 И Радев

    21 16 Отговор
    яхна случая,както се очакваше!

    Коментиран от #10, #19, #27, #54, #57

    18:10 09.02.2026

  • 2 ужасен

    47 4 Отговор
    А този квазимодо защо го показватае !!

    Коментиран от #62

    18:11 09.02.2026

  • 3 кой му дреме

    6 17 Отговор
    Ванга е казала: "По просташко и прокълнато племе от бугарското нема."

    18:12 09.02.2026

  • 4 Хмм

    24 1 Отговор
    може, ако министърът Сандов им разреши оръжие, с което да се "самоубият", за да се рещнат на друго по-хубаво място

    Коментиран от #82

    18:13 09.02.2026

  • 5 абе , Гноми

    39 7 Отговор
    Абе , Гноми - я отговори на въпросите , които Костя К. ви зададе /на теб и на цялата тайфа откачлки от ПП/ДБ/ ! Ще отговориш ама ... друг път . Не мога да го понасям Костя , НО - в този случай задава правилни въпроси и стига до правилни заключения , а вие /ПП/ДБ/ - вие сте почти същият вид секта , като тази на Клушев , ама сте по нагли.

    18:13 09.02.2026

  • 6 Пич

    24 1 Отговор
    Уважаеми сънародници !!! Мислете !!! Вие не сте глупаци !!! От много време ви окуражавам да го правите !!! И - не вярвайте на доказани глупаци!!! Мечтата на угнетителите е да ви превърнат в глупави идиоти! Не им се давайте !!! Мислещият и знаещ човек не е жертва , а подготвен и въоръжен човек!!!

    18:13 09.02.2026

  • 7 Дориана

    19 12 Отговор
    Убийствата се прикриват и замаскирват като самоубийства и вътрешни убийства на педофилска секта, което е нелепо. Тези убийства са на корумпираната мафия, която се прикрива от службите .

    Коментиран от #17

    18:14 09.02.2026

  • 8 Сатана Z

    27 6 Отговор
    Глей ти,кой го казва,един от сектата на ПП :палавите педофили.

    18:14 09.02.2026

  • 9 си дзън

    15 13 Отговор
    При всяко убийство търси руската връзка - аксиома.

    18:14 09.02.2026

  • 10 Пич

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "И Радев":

    Яха случая, защото е от либераското дясно, което ще изгърми!!!

    18:14 09.02.2026

  • 11 от Барека

    21 4 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    Коментиран от #25

    18:15 09.02.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    24 5 Отговор
    Пак питам Вътрешния министър педо-фил ли е , или хомо-секс-уалист???

    18:16 09.02.2026

  • 13 разликата петрохан-младост ще е оче-изва

    19 4 Отговор
    на......Разликата между петрохан и младост ще е ОЧЕИЗВАДНА.......В Младост живеят хора ,които не получават всеки месец пари от Държавните Служби или от Терзиев или други като него........

    18:16 09.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абее

    7 1 Отговор
    мързяло ги е,да катерят до 6 етаж!

    18:17 09.02.2026

  • 16 химн на ПП+ДБ

    20 4 Отговор
    Пеееаси , пеооооофили , псиоооопати сме в един и същи строй , пеееаси ,пеооофили , псиоооопати - ЗАЕДНО в предсмъртен бой (щото чичко Дони яко ги е подхванал) .

    18:18 09.02.2026

  • 17 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Правилно не вярваш! Единствение секти при които е възможно самоубийство, са религиозните. Опитаха и това, но не успяха! Сексуални секти, па било и педофилски, се събират с други цели!!! Там характеристиката е - убийства !!! Виж сектата Епщайн!!!

    Коментиран от #22

    18:19 09.02.2026

  • 18 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Какви идиоти ни управляват.Измислиха масово самоубийство на будисти.

    18:20 09.02.2026

  • 19 Откровен

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "И Радев":

    Яхна го, ама като "Баба Яга" ... метлата???

    Поне да беше казал, ... че ако дойде на власт , ще поиска ново разследване???

    18:21 09.02.2026

  • 20 Дзак

    9 1 Отговор
    Сякаш някой вярва на продажните факти.бг!

    18:21 09.02.2026

  • 21 до: чичковите жълтопаветотиквеничовчета

    15 3 Отговор
    Глуповатите напъни на розово-лилавите тролчета искрено ме забавляват . Очевидно смята всички българи за глупави , като тях самите . Е , мили тролчета , ще ви разочаровам - НЕ СМЕ !

    18:22 09.02.2026

  • 22 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Явно вътрешен човек се изказва!

    Коментиран от #26

    18:23 09.02.2026

  • 23 ко стаа

    0 0 Отговор
    братчет

    18:27 09.02.2026

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    9 1 Отговор
    де беше Гнома и разузнаването му га даваха разрешение на тия

    18:28 09.02.2026

  • 25 Има вероятност ...

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "от Барека":

    седмия труп , да е от групата на другия " Буда " от Банкя!!!
    Свидетелите не са на приоритет в това раследване!!!

    Коментиран от #30

    18:29 09.02.2026

  • 26 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Като обвиняваш, не шушумигарствай !!! Мен ли визираш, или госпожата?!

    18:29 09.02.2026

  • 27 Някой

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Радев":

    Все пак държавата е обвързана с тези по много начини. Има чисто юридически много въпроси, дори без да се разглежда самото убийство. Как получават разрешения за има (като на държавен орган), да се занимават с деца, финансирания и разрешения.
    Преди Борисов се възползваше от такива случаи, дори когато той има вина - например като кмет за боклука, като бивш гл. секретар на МВР за обучението на застрелян в Лясковец полицай. Иначе на Борисов какво ли не се разминаваше. От залято село Бисер от държавен язовир с убити. Хората факли. Взривения влак в Хитрино. На летище в Бургас терористичният акт. Влака ковчег с пенсионерите. Ако бе при друг, Борисов щеше да реве по медиите.

    18:30 09.02.2026

  • 28 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    ГеЙзера вътрешен министър известен като къдравата Сю явно е ,че всячески покрива хомо педофилската дружинка ппдб по хомосексуална,шорошка и евроатлантическа либерална линия .
    Заради националната сигурност и доброто на България розовата хомо НПО секта ПуПуДБоклуци трябва да бъде обявена за заплаха за националната сигурност и с закон забранена и разтурена.

    18:30 09.02.2026

  • 29 Да,бе

    9 4 Отговор
    Колко му е,сигурно и в "Младост" има някоя Национална агенция по педофилия,а на късия Наско може да се има вяра....Експерта ми сладък,Той...

    18:32 09.02.2026

  • 30 според Лилов

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Има вероятност ...":

    е шофьорът и изпълнитеял на екзекуциите в кемпера - свидетели и съучастници не бива да останат

    18:32 09.02.2026

  • 31 Някой

    13 2 Отговор
    Тая секта ППДБ трябва да бйде разтуряна и забранена. Членовете и разследвани, а ръковдителите хвърлени по затворите. С другите ще се оправим ние. 36 години тормозят обществото.

    18:32 09.02.2026

  • 32 г-н

    12 2 Отговор
    Капански гном вашият Сандов назначил рейнджърите б-к-уци,а Рашков закрива РПУ Годеч и сте невинни о-р-пки сте

    Коментиран от #37

    18:33 09.02.2026

  • 33 НАГЪЛ ПО НАГЪЛ

    11 0 Отговор
    ОТ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НЕ СЪМ ВИЖДАЛ. ТО И ПРЕДИ ТОВА СЕ ИЗЛАГАШЕ НО СЕГА Е ПИКА МУ. ЗАЩИТАВА СЕБЕ СИ И СВОИТЕ. ЗА НЕГО ТОВА НЕ Е ТРАГЕДИЯ НЕЩО КАТО БОЙ НА ГРУПИ ВЪВ МОЛА. ДО КОГА ЛИ ЩЕ ГИ ТРАЕМ?!!??(-():-!:)

    18:34 09.02.2026

  • 34 Направо

    3 0 Отговор
    Да си признаят ,че скришно са им изпитвали психо машина ,която ги е побъркала , а джиповете са били за установяване на следствието..

    18:36 09.02.2026

  • 35 Цвете

    6 1 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО И СЕ ЧУДЯ, АТАНАСОВ ЗА ЗЛАТНИТЕ РИБКИ ЛИ НИ ВЗЕ? БИЛО ТАКОВА, ОНАКОВА, А НЕ КАЗА, ЧЕ БАЩАТА НА КАЛУШЕВ Е РАБОТИЛ В ДС. АБСОЛЮТНО СЪМ СИГУРНА, ЧЕ ЗНАЕ МНОГО ПОВЕЧЕ, НО СИ ТРАЕ.СТРАХ ЛОЗЕ ПАЗИ.А В АДВОКАТСКА КАНТОРА ЗАНИМАВАЩА СЕ С " ЛУКОЙЛ " ИЛИ " РОСАТОМ " Е РАБОТИЛ АДВОКАТ ИВАНОВ, ЕДИН ОТ УБИТИТЕ, НО ОТ КОЙ Е ВЪПРОСЪТ ? НАПУСНАЛ ВЕДНАГА ,КОГАТО ИЗЧЕЗНА ТЕТРАДКАТА НА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА. ЗАЩО?! ...КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ? 🤔🇧🇬🤔

    18:37 09.02.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ТОЧНО ПО ВРЕМЕТО НА СДС ПОДОБНА ТРАГЕДИЯ СЕ
    РАЗИГРА В БЕЛИТЕ БРЕЗИ И С БАЙ МИЛЕ
    А ГНОМА АТАНАС БЕШЕ ЧАСТ ОТ СДС И СЛУЖБИТЕ ПО ОНОВА ВРЕМЕ :)

    18:37 09.02.2026

  • 37 Прекалявате

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "г-н":

    Момчета .....прекалявате....!!!!

    18:38 09.02.2026

  • 38 Ъхъ!!!

    2 9 Отговор
    Щом видиш изказване на Атанасов, Василев или Петков веднага всичкия тролетариат се събира и почва да пенясва! Явно най-много им плащат да плюят по тях, по-малко да хвалят радев и нищо за неполитически събития. Дерзайте тъпоъгълници!!!

    18:38 09.02.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ЗАЩО ВСИЧКИ ТИЯ ЦИРКОВЕ
    .....
    КАТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТВЛЕЧЕНА ДЪЩЕРЯТА НА МАДЖО
    .....
    И ТОЙ ЩЕ ДАДЕ 20 ТОНА ПОКАЗАНИЯ ДОБРОВОЛНО :)

    18:40 09.02.2026

  • 40 Седесар

    9 2 Отговор
    За генерал Наско няма да гласува никой да си заете от сега! ПЕНСИОНИРАЙ ТЕ ГО АКО ИСКАТЕ НЯКОЙ ГЛАС

    18:41 09.02.2026

  • 41 Жабока не го двайте

    6 2 Отговор
    той вони от далеч

    18:42 09.02.2026

  • 42 Антон

    4 3 Отговор
    Атанасов какво мислиш по следните версии.
    Две версии: 1. Оперативния офицер получава заповед този проект да се прекрати. Съответно нарежда на ударна група да ликвидора участници по начин изглеждаш самоубийство. Групата ликвидира първите трима, а за другите трима се прави че ги е изпуснала. Проследени и ликвидирани на друго място, за да изглежда масово самоубийство.
    Версия 2. Оперативния офицер дава заповед на калушев да избие първите трима и му обещава съдействие по напускане на държавата. Праща го на определено място, където чакат килъри.
    С това проекта е прекратен и какво се е случвало там на заден план никога няма да разберем.

    Коментиран от #50

    18:42 09.02.2026

  • 43 Старшина Боташ

    5 1 Отговор
    Мишок, ходи се скрии бре ..виж се колко си смешен бре....що мълча ?! Ми сега като стана ясно що за ненормалници сте се обаждаш

    18:45 09.02.2026

  • 44 Майстора

    6 1 Отговор
    Бих искал да знам , как се чувства човек, който е спонсорирал убиец на 15 годишно дете.

    18:51 09.02.2026

  • 45 Малоумник

    7 1 Отговор
    Първо чакаме експертизи ама знаене, че е самоубийство. Смех

    18:53 09.02.2026

  • 46 Калуша

    1 1 Отговор
    Калуша им го наши между бузите на петимата безмозъчни последователи.

    За тва Данс като има информация за подобни Дхарма индивиди, да предотвратява отвреме струпване на групички.

    18:58 09.02.2026

  • 47 Иван

    3 1 Отговор
    Ако мафията ти каже " Самоубиваш се или ще ти изгорим живо цялото семейство", какво ще направиш !?!?

    18:59 09.02.2026

  • 48 БеГемот

    5 0 Отговор
    Едва ли у панелите се интересуват от будата и ламата...

    19:02 09.02.2026

  • 49 Ген Гном

    4 0 Отговор
    Така си е, вое сте издържали тези веселяци. Кешче валяло. Коли, дронове по хиляди. Без никаква работа.
    И след това Нищо.

    19:04 09.02.2026

  • 50 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Антон":

    Ако мафията заедно с държавни посредници ти каже" Самоубиваш се или ще изгорим живи
    Цялото ти семейство, какво ще направиш?

    19:04 09.02.2026

  • 51 Олееее Ристю

    2 0 Отговор
    подобна трагедия може да се разиграе и в столичния "Младост"!

    19:04 09.02.2026

  • 52 голямо разтягане на тия локуми

    1 1 Отговор
    убийства има но самоубийство няма!!! килърите отдавна не са в българия само поръчителите са си тука..!

    19:05 09.02.2026

  • 53 Григор

    5 0 Отговор
    Половинчата зер, половинчата. Пара военна секта е действала под носа ви, с ваша подкрепа и одобрение. Мълчанието и нищо не правенето по въпроса е фактически подкрепа. Било е при вашето управление, Атанасов. Днес Каракачанов отправи сериозни обвинения към вас за всичко, което се е случило.Смятам,че е съвсем точен в изводите си. Разбра се и друг скандален факт. ДАНС са подали сигнал към Прокуратурата за дейността на пара военно формирование на "Петрохан". Прокуратурата води разследване повече от година и НИЩО! През декември 2025 година приключва с казуса и два месеца по-късно следва трагедията. ЗА ТРАГЕДИЯТА СА ВИНОВНИ ВСИЧКИ! И МВР, И ДАНС, И ПРОКУРАТУРАТА! ВЪЗНИКВА ЛОГИЧНИЯ ВЪПРОС: ЗА КАКЪВ ДЯВОЛ СА НИ СТРУКТУРИ, КОИТО НЕ РАБОТЯТ?!Обърнете внимание,че и в трите институции заплатите никак не са малки. За какво? За нищо не правене ли?Днес Прокуратурата дава пресконференция. Подир дъжд, качулка! Да кажат какви са ги надробили, да си признаят грешките, а не да се извъртат и да дават тъпи обяснения! Ако бяха си свършили работата, много хора щяха да са живи!

    19:05 09.02.2026

  • 54 Григор

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Радев":

    А какво трябва да прави Радев? Да мълчи ли? Може ли политик с претенции да управлява държавата да седи, да си мълчи, все едно,че нищо не се е случило?! Намали малко алкохола! Явно твоите хора от "ПП-ДБ" са сгазили сериозно лука. Виж какво казва днес Красимир Каракачанов!

    19:08 09.02.2026

  • 55 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Прав е микрогенералът, информацията е ППоловончата!

    19:09 09.02.2026

  • 56 Талибан от Афганистан

    5 2 Отговор
    Има руска връзка, г-н Атанасов, не мислите ли? Това 100% е дело на Москва, какво ще кажете?

    19:11 09.02.2026

  • 57 Тити на Кака

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "И Радев":

    Гледаш микрогенерал Атанасов, виждаш генерал Радев?
    Забавно е зрението у влюбените розови понита😂😂😂

    19:11 09.02.2026

  • 58 Гошо

    5 1 Отговор
    Генералът-гном си знае че е секта!....Да не си помислите че е нещо друго?....ПП-казват само истината! Винаги!....Интересно през това време Путин къде е бил?

    19:12 09.02.2026

  • 59 Факти

    4 1 Отговор
    Само го вижте този пара пи тек …

    19:12 09.02.2026

  • 60 Той

    0 1 Отговор
    Държавата ще го храни докато е жив,тоест ние педал.

    19:14 09.02.2026

  • 61 Тоя пишман да

    4 1 Отговор
    Не , такива трагедии не се разиграват в Младост , а се разиграват на изолирани места. Този пешман генерал да вземе да прочете за Джеймстаун/ Гвиана и "Клонка Давидова" Уейко/Тексас.

    19:14 09.02.2026

  • 62 иван костов

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ужасен":

    Защото е в дъното на цялата мистерия! В някакъв момент обаче, ппдб/ЛГБТ са изгубили контрол над нещата! Вън от съмнение, е че разполагат и с други въоръжени чети.

    19:18 09.02.2026

  • 63 Да така е

    1 1 Отговор
    Много точно казано, може да се случи навсякъде. В тази разградена държава няма контрол на правоохранителните органи. Трагедията е голяма.

    19:19 09.02.2026

  • 64 Холмс

    2 0 Отговор
    Как деца, непълнолетни са напущали страната без родителите и то в страни не от ЕС а трети? Аз ако тръгна сам на почивка с моя син няма да бъда допуснат да напусна страната! Тук има много неясноти и въвлечени хора, нищо чудно че това завърши така! Сега да видим полицията ще намери ли момичето отключило развръзката на събитията! Явно става дума за мрежа за трафик на деца!

    19:22 09.02.2026

  • 65 НА ПЪТЯ НА ТРАФИКА

    3 3 Отговор
    Кой знае какво са видели, за да ги ликвидират всичките.

    Коментиран от #76

    19:22 09.02.2026

  • 66 Горски

    4 0 Отговор
    Те истината я знаят и сега и няма какво тепърва да разкриват. Какво обаче ще стигне до нас е друг въпрос. Този пак иска да е прокурор ,но в парламента.Ами не бързайте ,нали разследването не е приключило. Кой подписа договор с нпо зовящо се национална агенция?

    19:23 09.02.2026

  • 67 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Важното е,че парите за маа..лата ,за купу...ване избо..рите са готови.....имаме опит от местни...те избори....

    19:23 09.02.2026

  • 68 Оставка

    0 0 Отговор
    на ДС Кмета!
    И без това нищо не става от него.

    19:23 09.02.2026

  • 69 АЕ СПРЕТЕ СЕ БЕ!

    4 1 Отговор
    Стига с внушения за самоубийство.
    Нали и вие не си вярвате ,ама се опитвате да ни го втълпите.
    Страх ви е да кажете истината,че току виж сте следващите " самоубили се".

    19:25 09.02.2026

  • 70 Тези ни взеха за мезе

    3 0 Отговор
    47 удара с нож в гърба - грозно самоубийство

    19:25 09.02.2026

  • 71 А КОТАРАЦИТЕ ПОДХВЪРЛЯТ ИЗМИСЛИЦИ

    2 0 Отговор
    И си пият кафето.

    19:26 09.02.2026

  • 72 Тоя

    3 1 Отговор
    Ми писна да го гледам как се гърчи по Тея тв. Този е най набедения, генерал, политик, полицай, комунист дето и за нещастник ме става.

    19:26 09.02.2026

  • 73 Кокорчо

    5 1 Отговор
    Тоя Гном ми прилича на отвратителна жаба!

    19:27 09.02.2026

  • 74 хмхмхмх

    1 0 Отговор
    Сещам се за филма Чистачът. Същата работа май.

    19:27 09.02.2026

  • 75 Кмета

    1 1 Отговор
    С боклука явно му секнаха средствата и Спаси София го предаде, тези на 200% са замесени с тези! Сандов, Мандов, Терзиев всички са за арест!

    19:27 09.02.2026

  • 76 Разпознали са

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "НА ПЪТЯ НА ТРАФИКА":

    Бойо и са отишли да го поздравят,като не са подозирали,че върти сделка за милиони.

    19:32 09.02.2026

  • 77 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Еххх, защо и този не беше в Петрохан при своите.....

    19:35 09.02.2026

  • 78 Да но

    0 0 Отговор
    Проблем винаги като ти казват че трябва нова апаратура
    Винаги се правят на умни и купуват не това което трябва.
    Трябва добра сателитно разузнаване, трябва добра интелигентна предупредителна система по пътищата трябва и тракери в всяка кола бус. И ето който си плаща си ги намира. Да, кемпери на базата на Fiat Ducato (какъвто е случаят) разполагат с няколко нива на GPS и проследяващи технологии, в зависимост от годината на производство и допълнителното оборудване:
    1. Фабрични системи (Uconnect и Fiat Connect)
    По-новите модели (след 2021 г.) често са оборудвани с телематични модули:
    Fiat Connect / My Remote: Тази система позволява на собственика да вижда локацията на превозното средство в реално време чрез приложение на телефона.
    Вградена навигация: Системите с 10-инчов дисплей често включват TomTom навигация с постоянна връзка, която може да предава данни за местоположението.
    2. Застрахователни и охранителни тракери (S5/S7)
    Тъй като кемперите са скъпи активи, много собственици (особено в Германия и Западна Европа) инсталират външни системи за сигурност:
    S5 Tracking Systems: Тези устройства са скрити в купето и изискват наличието на специален чип (таг) у водача. Ако кемперът се движи без този чип, системата автоматично алармира дежурен център и предава координати.
    GSM/GPS Аларми: Системи като StarLine или Pandora се интегрират в електрониката на Fiat Ducato и позволяват дистанционно следене и дори блокиране на двигателя.

    Коментиран от #89

    19:36 09.02.2026

  • 79 ДС генерал

    4 0 Отговор
    Може, може и в Люлин, Каспичан, Батин навсякъде! Но има спонсори свързани пряко с вас със съмнителна ориентация! Така че ходите си давайте обясненията пред вашите ПП та!

    19:36 09.02.2026

  • 80 Колко месеца

    1 0 Отговор
    ще се правят тези натривки? Мислех , че стават много бързо!!.

    19:37 09.02.2026

  • 81 Това е Туийн Пийкс

    1 1 Отговор
    Държавата да каже истината , а не да изкарва , че жертвите са се изпозастреляли

    Коментиран от #87

    19:38 09.02.2026

  • 82 Как не се сетиха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Сандов и коалиция,как не се сетиха да кажат,че някой е откраднал електронния му подпис от бюрото и не се знае кой е подписал вместо него Питайте Лена,питайте по-опитните в това отношение.По-обиграните.

    19:41 09.02.2026

  • 83 Рамбо

    1 0 Отговор
    Гнома и по тая тема ли се изказва като експерт?! Скоро ще почнат да го викат да води и Лека нощ деца, готварски или модни предавания.. Изобщо каквото и да е само да е на екрана

    19:42 09.02.2026

  • 84 Ужас

    2 0 Отговор
    ....аман ве, всички пишман генерали, фелдмаршали, фетфебели, юяристе и тем подобни "спец-ехперти" като един са се наговорили и крекат кат мисфирки едни и същи глупотевини на опашка по всички медии ... само дето не казват кои са били в жипките и к,ва е връзката с епстийн

    19:43 09.02.2026

  • 85 ген Атанасов

    0 0 Отговор
    - Петрохан го ям само с Асеновградски мавруд.

    19:44 09.02.2026

  • 86 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Един мерзавец на трета възрас!

    19:49 09.02.2026

  • 87 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Това е Туийн Пийкс":

    Кочината .....тя е постановката и всичко останало......

    19:50 09.02.2026

  • 88 Перо

    1 0 Отговор
    И тоя от ПЖИ-то е компетентен за криминалния случай!

    19:50 09.02.2026

  • 89 Ето я

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Да но":

    Идеята.....в сателитите е ИСТИНАТА.....

    19:52 09.02.2026

  • 90 Мацкенти

    0 0 Отговор
    Гномиета, дето най- обича пироета...

    19:52 09.02.2026

