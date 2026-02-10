Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Времето днес, прогноза за вторник, 10 февруари: Цял ден валежи от сняг на северозапад и в планините

Времето днес, прогноза за вторник, 10 февруари: Цял ден валежи от сняг на северозапад и в планините

10 Февруари, 2026 03:00 730 1

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 3°

Времето днес, прогноза за вторник, 10 февруари: Цял ден валежи от сняг на северозапад и в планините - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта сняг ще продължи да превалява в западната половина от страната и в североизточните части, а по Южното Черноморие ще вали дъжд.

В Дунавската равнина и в Горнотракийската низина ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София – минус 2°, само по Черноморието и в крайните югозападни райони ще достигат около 5°.

Максималните ще са с около градус по-ниски от вчера - предимно между 2° и 7°, в София – около 3°. Почти през целия ден в северозападните и в планинските райони ще вали сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток.

Облачно ще е и по Черноморието. До около обяд над южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа временно силен източен вятър. Максималните температури ще са около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще остане умерено - 3-4 бала.

В сряда се очакват по-значителни разкъсвания на облачността, а дъжд ще превали само на отделни места и то слабо. Сутринта температурите ще са малко под нулата, но дневните ще се повишат с 2-3°.

В четвъртък и петък ще се задържи облачно, в равнините - и мъгливо. Тогава ще вали на много места в цялата страна, значителни ще са количествата в Южна България. Ще бъде и необичайно топло за средата на февруари.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи, вече от дъжд.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Южняк

    0 0 Отговор
    И на югоизток сняг валя, валя и спря.

    05:14 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове