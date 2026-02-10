Времето днес, прогноза за вторник, 10 февруари: Цял ден валежи от сняг на северозапад и в планините

През нощта сняг ще продължи да превалява в западната половина от страната и в североизточните части, а по Южното Черноморие ще вали дъжд.

В Дунавската равнина и в Горнотракийската низина ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София – минус 2°, само по Черноморието и в крайните югозападни райони ще достигат около 5°.

Максималните ще са с около градус по-ниски от вчера - предимно между 2° и 7°, в София – около 3°. Почти през целия ден в северозападните и в планинските райони ще вали сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток.

Облачно ще е и по Черноморието. До около обяд над южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа временно силен източен вятър. Максималните температури ще са около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще остане умерено - 3-4 бала.

В сряда се очакват по-значителни разкъсвания на облачността, а дъжд ще превали само на отделни места и то слабо. Сутринта температурите ще са малко под нулата, но дневните ще се повишат с 2-3°.

В четвъртък и петък ще се задържи облачно, в равнините - и мъгливо. Тогава ще вали на много места в цялата страна, значителни ще са количествата в Южна България. Ще бъде и необичайно топло за средата на февруари.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи, вече от дъжд.