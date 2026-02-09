Новини
От ПП-ДБ настояват ДАНС да разсекрети документи, свързани с казуса "Петрохан"

9 Февруари, 2026 18:13

От ПП-ДБ настояват ДАНС да разсекрети документи, свързани с казуса "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

ПП-ДБ внася в Народното събрание проект на Решение за задължаване на ДАНС и прокуратурата да предоставят всяка относима информация, включително класифицирана информация, във връзка с дейността на Национална агенция за контрол на защитените територии.

„В публичното пространство и в институционалния обмен на информация се съдържат данни, че във връзка с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии са изготвяни и/или предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително Държавна агенция „Национална сигурност“, както и че са били образувани проверки и/или досъдебни производства по постъпили сигнали и материали, част от които са приключили с актове на прекратяване“, заявят в своите мотиви вносителите на проекта за решение.

Проектът на решение задължава ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади, справки и други документи, вкл. такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.

Информация ще бъде изискана и във връзка с всички приключили проверки и/или прекратени досъдебни производства, образувани по повод на постъпили сигнали, доклади и материали.

Проектът на решение задължава ДАНС да извърши преразглеждане на основанията за класификация на документите и материалите, изготвени и/или предоставени от агенцията във връзка с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”, и да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация, когато са отпаднали законовите основания, като информира писмено Народното събрание за резултата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    8 16 Отговор
    При всяко убийство търси руската връзка - аксиома.

    Коментиран от #11, #27

    18:15 09.02.2026

  • 2 от Барека

    18 5 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    Коментиран от #10, #15

    18:16 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДАНС

    18 3 Отговор
    То и убийството на Кенеди щеше да се разсекрети ама нищо не публикуваха. Гарван-гарвану........

    18:17 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дориана

    18 12 Отговор
    Случая Петрохан показа на целия свят мащаба на корумпираната ,мафиотска държава със зависими и неработещи Съд, Прокуратура, МВР, които създадоха Борисов и Пеевски. Точно тези хора трябва да понесат цялата отговорност за унищожената държава не само от дървената мафия , която сега се прикрива , но и за цялата мафиотска структура, която като октопод е оплела България. Докато Борисов и Пеевски не напуснат Парламента и политиката България ще продължава да бъде мафиотска, корумпирана и олигархична. Тези хора с техните партии ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало са като катран в българската политика. Истината трябва да излезе , защото тя се прикрива и да се затвори устата на новата патерица на Борисов и Пеевски - Костадин Костадинов който лансира идеята за педофилска секта без никакви доказателства , а само защото тя е удобна.

    18:18 09.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    20 17 Отговор
    Какви идиоти ни управляват.Измислиха масово самоубийство на будисти.Няма ли някой грамотен да им обясни какво е будизъм?

    18:19 09.02.2026

  • 10 честен ционист

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "от Барека":

    През януари лешоядите бяха 7, както и преди години 7 крави край Пловдив..

    18:20 09.02.2026

  • 11 Вашето мнение

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    По дефлот паветниците са педофили, заради половата си неопределеност.

    18:20 09.02.2026

  • 12 Дориана

    7 10 Отговор
    Да си зададем въпросите: Кой печели от убийството на шестимата без свидетели ? – Мафията и най – вече дървената мафия. Защо, купените и политически зависими институции бавеха разследването и информацията? – За да се прикрият неудобните факти. Как изтече информацията за местоположението на кемпера, който уж случайно бил намерен с мъртви тела? – За да бъде инсценирано убийство и самоубийство, за да се заличат следите и се сложи край на мафиотската развръзка.Жертвите могат да бъдат убити и от друг човек от упор, а отпечатъците по оръжието да бъдат изтрити. Камерите да бъдат умишлено унищожени.

    Коментиран от #17, #18

    18:20 09.02.2026

  • 13 Пич

    12 5 Отговор
    ПП и ДБ - искаме ДАНС да ни измие очите !!!
    Да..... ама.....в случая ни ДАНС ще помогне, ни убийствата !!! Ударът ще дойде от САЩ !!!

    18:22 09.02.2026

  • 14 Тоалетната хартия

    15 4 Отговор
    Тия се правят на улави!!! ДАНС ще покаже това, което иска!! Въпроса е, кой и защо спонсорира тия ""хижари"""???!! Те ги утрепаха ...ритуално.. беее, беее, бееее...имат ни за оФце!!!

    Коментиран от #16

    18:22 09.02.2026

  • 15 Росен Горския

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "от Барека":

    Нови Искър - 7 трупа.

    18:24 09.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    7 15 Отговор

    До коментар #14 от "Тоалетната хартия":

    Будистите вярват че ако се самоубият ще се преродят в червеи.

    Коментиран от #21

    18:25 09.02.2026

  • 17 Малееее

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Що си изденала?! Значи, за да обединим твоите либерастки десни, ще обвиним дървената мафия?! Ти нормална ли си, че да падаш толкова низко! Това е жалко!

    Коментиран от #19

    18:25 09.02.2026

  • 18 Тоалетната хартия

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Не мога да те разбера, защо толкова се напъваш, че дървената мафия??!! Това е на службите, къде толкова акъл и възможностти у някой дървар???!!

    Коментиран от #20

    18:26 09.02.2026

  • 19 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Малееее":

    Обединим - оневиним

    18:26 09.02.2026

  • 20 Последния Софиянец

    4 13 Отговор

    До коментар #18 от "Тоалетната хартия":

    Ако бяха заколени с брадви значи е дървената мафия.

    Коментиран от #22, #25

    18:27 09.02.2026

  • 21 Тоалетната хартия

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    И за да има повече червии, убиват кучетата и палят хижата!!

    18:27 09.02.2026

  • 22 честен ционист

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Ако бяха одушени, значи е била черната пантера.

    Коментиран от #31

    18:28 09.02.2026

  • 23 ПП "ПП(П)"

    11 3 Отговор
    Колкото и цвърчат откачалниците , какъвто и шум да вдигат - истината е ясна , де-що има извратеняк , откачалник , изрод , наркоман , измамник , аферист , продажник и предател - все е при тях. Толкоз !

    18:28 09.02.2026

  • 24 г-н

    11 4 Отговор
    А ПП ДБ кога ще кажете защо Сандов ги е назначил и защо Рашков закрива РПУ Годеч всички сте м-с-ари

    18:30 09.02.2026

  • 25 Тоалетната хартия

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Аз дървар с брадва не съм виждал, но с моторна резачка съм виждал. Явно тез дървари са духовете на някакви стари дървари, които не са виждали моторна резачка!!! Буда какво казна по въпроса???

    18:30 09.02.2026

  • 26 отсело

    4 1 Отговор
    Махайте се веднага от бардака ,защото вземаме сепите !! Всичките за нищо НЕ ставате

    18:35 09.02.2026

  • 27 Е как

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Като Кирил Петков е бил премиер по това време? Замина жълтопаветната партия

    18:49 09.02.2026

  • 28 зелен еуглена

    2 3 Отговор
    Имам предложение единия да се върне в Кърджали,другият ,в Мадан,спонсорката в Перник и да не се показват в публичното пространство

    18:54 09.02.2026

  • 29 ,......

    4 2 Отговор
    Показният разстрел на шестима изявени планинари и пешерняци с кристално чисто криминално минало, всред които и тинейджър, е индикация за нещо далеч по-зловещо и мащабно от подхвърляните пред обществеността психарски, рейнджърски и педофилски версии. Къде и как са извършени убийствата и къде са намерени телата на убитите не е съществено. Съществена е причината. Много вероятно е убитите да са видяли в някои от безлюдните горски масиви или пещерни галерии нещо много, много престъпно и законспирирано, което по никой начин не е трябвало да става достояние.Или да открили злато в някоя пещера.

    19:04 09.02.2026

  • 30 Възмутен

    1 0 Отговор
    Къде е шун да кът Митофф?

    19:16 09.02.2026

  • 31 Одушени?

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    До кой клас си ходил на училище?

    19:21 09.02.2026

  • 32 Оставка

    1 2 Отговор
    на ДС Кмета!
    И без това нищо не става от него.

    19:22 09.02.2026

  • 33 Спецназ

    2 0 Отговор
    Навидеото се виждат хора които напускат хижата и се сбогуват.

    НИКАКВИ намеци нЕма за самоубийства, Баце!

    10 човека да обесиш= ВСИЧКИТЕ МВР ще ги направи "Самоубийства"!

    Стига да не са много начесто, де.

    ФАКТ!

    ЗАЩОТО така им е по лесен живота на некадърни криминалисти и гниди,
    дето след едно обаждане слагат разследване на спирачка 5 години,

    което е СВИНЩИНА!!

    Коментиран от #36

    19:22 09.02.2026

  • 34 Защо

    1 1 Отговор
    Им спряхте кешчето? Васка Терзийска защо? Как се живее без последен модел кемпер, дрон? Няма ли по 50 000 на човек. Будизъм ли е без лукс?

    19:31 09.02.2026

  • 35 Горски

    1 1 Отговор
    Дълго време ГЕРБ-ерите и жълтопаветниците обливат с помия президента Радев и неговите служебни правителства за верни и недоказани грешки. Щом е така, сега да поемат пълната отговорност за корупцията, педофилията и убийствата тези, които са назначили Борислав Сандов за министър, узаконил НПО "Петрохан". Това са Народното събрание, МС и неговата партия. А те гузно мълчат. Както винаги, само Сандов ще отнесе тоягите.

    19:31 09.02.2026

  • 36 Спецраз

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Спецназ":

    На тебе не ти ли се е случвало да претупаш работата? Е, те го правят постоянно, щом не е в "задния им двор" карат през просото.

    19:34 09.02.2026

  • 37 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    От ПП-ДБ настояват ДАНС да разсекрети документи, свързани с казуса "Петрохан", но несвързани нито с ПП, нито с ДС, а само с дървената мафия на Шиши и 15 годишния Иво Мирчев, който живее в кемпера с него!

    19:46 09.02.2026

