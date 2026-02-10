Разширяват третата линия на столичното метро

Стартират дейностите по разширението на третата линия на столичното метро в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“.



Предстои да се изгради изходна площадка за тунелопробивната машина в участъка между съществуващия лъч на метрото и отклонението към район „Слатина“.

Подобно съоръжение беше изградено и при строителството на трета метролиния на кръстовището между булевардите „Мадрид“ и Христо и Евлоги Георгиеви“, в близост до парк „Заимов“, уточняват от столичния „Метрополитен“.