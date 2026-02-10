Запрянов: Изпълнява се постъпването на новите образци въоръжение по стандартите на НАТО в Българската армия

Постъпването на новите образци въоръжение по стандартите на НАТО в Българската армия се изпълнява и в настоящия момент, заявява министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в отговор на въпрос от депутата от "Възраждане" Димчо Димчев. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Въпросът на депутата е относно това дали Министерство на отбраната предвижда да подмени основното леко стрелково оръжие на военнослужещите, което в момента е с боеприпаси по съветски стандарти.

Пълната замяна на всички намиращи се на въоръжение системи стрелково оръжие с нови такива изисква разполагането със значителни финансови средства, които, за съжаление, българската страна не може да осигури наведнъж. За тази цел беше необходимо да бъдат разсрочени във времето доставките на новите системи, което позволи да се намали финансовия натиск, като същевременно ще се стигне до пълната замяна на старите системи с нови такива по стандартите на НАТО, обяснява военният министър.

След проведен анализ в Щаба на отбраната, беше извършена приоритизация на необходимостта от постъпване на ново въоръжение, като приоритет беше даден на формированията от Сухопътни войски, Силите за специални операции и Служба „Военна полиция“. В резултат на това бяха приети нови системи въоръжение в посочените структури, като съществуващите руски системи бяха заменени с нови такива, които са с калибър, съгласно стандартите на НАТО, отговаря Атанас Запрянов.

Министърът посочва още, че процесът по пълното преминаване към калибри, съгласно стандартите на НАТО, е необратим, изпълнява се и в момента, като времевият хоризонт за пълното му постигане зависи изцяло от отпуснатия финансов ресурс.

Атанас Запрянов дава за пример предстоящото приемане на въоръжение в Сухопътни войски на новата бойна бронирана машина „Страйкър”, където въоръжението е изцяло по стандартите на НАТО.

Първите пет бойни машини „Страйкър“ и спомагателна техника и оборудване ще бъдат доставени до края на февруари, информираха от Министерството на отбраната в началото на месеца.

Модернизацията на Българската армия не е спряла, но в удължения бюджет не са осигурени средствата за 2026 г., които трябва да разходваме за заплащане на текущите проекти, каза преди дни министърът. Тогава той посочи, че в редовния бюджет, който е трябвало да се приеме, е имало заделени средства за вторите осем самолета F-16, за бойните машини „Страйкър“, за „Ирис“ системата и за корабите, но в удължения бюджет тези пари ги няма. Запрянов коментира, че проектите по модернизация ще трябва да се предоговарят, за да се отложат във времето сроковете за плащане.