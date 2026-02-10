Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Запрянов: Изпълнява се постъпването на новите образци въоръжение по стандартите на НАТО в Българската армия

10 Февруари, 2026 06:03, обновена 10 Февруари, 2026 05:06 640 20

Това заявява министърът на отбраната в оставка в отговор на въпрос от депутата от "Възраждане" Димчо Димчев

Запрянов: Изпълнява се постъпването на новите образци въоръжение по стандартите на НАТО в Българската армия - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Постъпването на новите образци въоръжение по стандартите на НАТО в Българската армия се изпълнява и в настоящия момент, заявява министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в отговор на въпрос от депутата от "Възраждане" Димчо Димчев. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Въпросът на депутата е относно това дали Министерство на отбраната предвижда да подмени основното леко стрелково оръжие на военнослужещите, което в момента е с боеприпаси по съветски стандарти.

Пълната замяна на всички намиращи се на въоръжение системи стрелково оръжие с нови такива изисква разполагането със значителни финансови средства, които, за съжаление, българската страна не може да осигури наведнъж. За тази цел беше необходимо да бъдат разсрочени във времето доставките на новите системи, което позволи да се намали финансовия натиск, като същевременно ще се стигне до пълната замяна на старите системи с нови такива по стандартите на НАТО, обяснява военният министър.

След проведен анализ в Щаба на отбраната, беше извършена приоритизация на необходимостта от постъпване на ново въоръжение, като приоритет беше даден на формированията от Сухопътни войски, Силите за специални операции и Служба „Военна полиция“. В резултат на това бяха приети нови системи въоръжение в посочените структури, като съществуващите руски системи бяха заменени с нови такива, които са с калибър, съгласно стандартите на НАТО, отговаря Атанас Запрянов.

Министърът посочва още, че процесът по пълното преминаване към калибри, съгласно стандартите на НАТО, е необратим, изпълнява се и в момента, като времевият хоризонт за пълното му постигане зависи изцяло от отпуснатия финансов ресурс.

Атанас Запрянов дава за пример предстоящото приемане на въоръжение в Сухопътни войски на новата бойна бронирана машина „Страйкър”, където въоръжението е изцяло по стандартите на НАТО.

Първите пет бойни машини „Страйкър“ и спомагателна техника и оборудване ще бъдат доставени до края на февруари, информираха от Министерството на отбраната в началото на месеца.

Модернизацията на Българската армия не е спряла, но в удължения бюджет не са осигурени средствата за 2026 г., които трябва да разходваме за заплащане на текущите проекти, каза преди дни министърът. Тогава той посочи, че в редовния бюджет, който е трябвало да се приеме, е имало заделени средства за вторите осем самолета F-16, за бойните машини „Страйкър“, за „Ирис“ системата и за корабите, но в удължения бюджет тези пари ги няма. Запрянов коментира, че проектите по модернизация ще трябва да се предоговарят, за да се отложат във времето сроковете за плащане.


  • 1 Уса

    8 3 Отговор
    Изкуфели старчоци педофили говорят за въоръжение

    05:09 10.02.2026

  • 2 Томахавки

    5 1 Отговор
    постъпват ли?

    05:13 10.02.2026

  • 3 такива боклуци

    10 1 Отговор
    ни закопават дълбоко в мизерията

    05:14 10.02.2026

  • 4 Бегето нема пари в мирно време

    5 2 Отговор
    Да въоражи жалката си пасмина армия 😅😅😅😅и ше плаща на лизинг и дето уж икономиката жалка крета някак си а представяте ли си у военно време като нема икономика нема пари а само яко разходи какво ше е положението🤣🤣🤣🤣то по добре да нема армия и да не се дават грешни пари залудо щото и с армия и без армия който реши да вземе бегето с оръжие ще го направи за часове

    05:17 10.02.2026

  • 5 хехе

    10 1 Отговор
    нови образци от стари краварски бронирани консерви и хвърчила които още никой у нас не ги е видял да летят.

    05:19 10.02.2026

  • 6 Румен Решетников

    2 9 Отговор
    Браво!
    Най-накрая се започна подмяната на остарелите съветски оръжия със съвременни натовски!

    05:20 10.02.2026

  • 7 Факти

    7 1 Отговор
    Запрянов: Изпълнява се постъпването на новите образци въоръжение по стандартите на НАТО в Българската армия, въпреки че съм на заплата и пенсия от НОИ

    Коментиран от #9

    05:21 10.02.2026

  • 8 Авеее

    8 1 Отговор
    новите образци въоръжение по стандартите на НАТО в Българската армия са стари и скъпи трошки,които западняците ни пробутват златно

    Коментиран от #10

    05:21 10.02.2026

  • 9 Копейкин Костя

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Той и Румен Радьев беше девет години на заплата и пенсия, е ,и?

    Коментиран от #14

    05:23 10.02.2026

  • 10 Българин

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "Авеее":

    По-нови са от грохналото съветско въоръжение,ватенка!

    05:25 10.02.2026

  • 11 българска

    3 1 Отговор
    какво?

    05:25 10.02.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ЗАПРЯНОВ , Я КАЖИ КАК СЕМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС - ЗЕТЯ НА ВОЕННИЯ СЪВЕТНИК НА ЦК НА БКП ГЕН.СТОИМЕНОВ И ЛИЧЕН ШОФЬОР НА БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ , ПО ВРЕМЕТО КОГАТО ПОСЛЕДНИЯ
    Е УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА ИПОН 1 (СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА - СНАХА В ЦК НА БКП)
    ......
    КУПИ ЛЕТИЩЕ КОНДОФРЕЙ :)

    Коментиран от #15

    05:26 10.02.2026

  • 13 Сега нали

    6 1 Отговор
    Урсула ще ви принуди да цакате 1,5 милиарда евра за фашистката хунта на зеления сопол!?
    А нашите родители мрат с по 250 евра подаяние,което не стига даже за тока и лекарствата....

    05:29 10.02.2026

  • 14 Ходи

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копейкин Костя":

    пазарувай !

    05:32 10.02.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А СЕМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС Е ИНТЕРЕСЕН И С ТОВА ЧЕ ИМАШЕ ФИРМА
    СЪС ЗЛАТКО БАРЕТАТА - СПОРЕД ЦРУ НАЙ - ГОЛЕМИЯ НАРКОДИЛЪР В БГ:)

    05:33 10.02.2026

  • 16 Град Симитли

    4 1 Отговор
    Като опне копита дедо Запрян,
    залпа на почетния караул ще е с натовски пушки...и той ще се ухили да ушите измежду цветята....

    05:35 10.02.2026

  • 17 минус един ми-24

    3 4 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна, ловувайки руски безпилотници с Ми-24, се срещнаха с въоръжен с Р-60 "Геран"......... 🍺

    Коментиран от #18

    05:35 10.02.2026

  • 18 Христо Христов

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "минус един ми-24":

    Верно?
    Ирански дрон е свалил безаналогов съветски хеликоптер????
    Кога ватенките ще стигнат иранците... 😀

    05:42 10.02.2026

  • 19 Артилерист

    3 0 Отговор
    Нагаждачът и колониален изпълнител Запрянов лъже като за последно. По стандартите на кое НАТО ще въоръжава армията Запрянов, като европейските главатари искат да правят свое НАТО. Засега САЩ, чиято колония реално сме, продължават да изцеждат парите ни от заеми за старите им модели въоръжение. Сега не знам как е, но навремето произвеждахме БТР и бойни машини на пехотата, продавахме на арабите и се печелеха милиарди. Защо не се възстанови това производство и, ако се налага, да се купи само част от оборудването? Нали сега сме братя с американците може да ни го продадат с отстъпки. Истинските бротя по-рано направо лицензи и готови оръжия-оперативно-тактически и тактически ракетни комплекси, реактивни системи за залпов огън ГРАД, самоходна АРТИЛЕРИЯ, най-нови ПВО и за другите родове и видове войски оръжия-ни предоставяха. Какви точно стандарти на НАТО ще се прилагат в една бойно-ТРАНСПОРТНА машина на пехотинците?

    05:58 10.02.2026

  • 20 Никой

    1 0 Отговор
    Няма 1 работеща Поликлиника в София и в страната - но - ще се плащат пари за Армията - разрухата е отчайваща на всички нива. Този Човек - не си ли спомня - че 150 000 човека излязохме именно да сменим подобни явления.

    05:59 10.02.2026

