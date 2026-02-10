Борислав Недев: Спрете с евтините приказки за "герои, избити от дървената мафия"!

Няма официални доказателства, няма потвърдена версия от разследването, няма нищо освен медийни интерпретации, свободни съчинения на знайни и незнайни "експерти" и удобни легенди за масова консумация.
Това написа Борислав Недев във "Фейсбук".
Да, в България има "дървена мафия" - безспорен факт! Има незаконни сечи! И да, има и бракониерство! Но организираната престъпност не работи като в евтин екшън филм. Тя работи по проста формула - максимална печалба при минимален риск!!! Да го напиша ли още веднъж?
Минимален риск!!! Само пълен идиот би тръгнал да върти "промишлена" незаконна дейност в най-наблюдаваните и защитени територии, каквито са тези в "Натура 2000", където контролът е най-силен, наказанията са най-тежки и вниманието е постоянно!
Истинските престъпни схеми не си "вкарват таралеж в гащите", за да си "вдигат адреналина" и да доказват колко са смели. Те работят там, където системата е най-слаба, не там, където е най-строга!!!
Още по-удобно е всичко да се сведе до приказката "пазели природата и ги убили". Само че реалността рядко е толкова елементарна. Когато в случая се споменават връзки с паравоенни структури, групи със собствена организация и други сложни зависимости, да сведеш всичко до "еколози срещу бракониери" е или наивно, или умишлено подвеждащо.
Нещо много важно - крайно време е да се оставят разследващите органи да си свършат работата на спокойствие! Държава не се гради с кресливи статуси, конспирации и колективна истерия. Държава се гради с институции, с процедури и с доказателства! Разследването не се води във Фейсбук, не се води в коментарите под новини и не се води от самопровъзгласили се интернет съдии и прокурори.
В този ред на мисли, всички вие - провалени и нафталинени политици, корумпирани социолози, политолози, анализатори, журналисти и "вся остальная сволоч", които обслужвате срещу тлъсти хонорари, нечии лични интереси, системно насаждате недоверие към правораздавателните органи, внушавате, че "всичко е ясно" още преди да има доказателства, и които превръщате всяка трагедия в повод за тотално отрицание на държавността - крайно време е да спрате!! Просто млъкнете!!!
Това дори не е гражданска позиция. Това е разрушаване на общественото доверие! Това е бавна ерозия на държавността отвътре!
Критика към институциите - да, но истеричното внушаване, че държава няма, че всичко е заговор и че истината винаги е някаква тайна, скрита от "системата" - това не е критично мислене. Това е чист нихилизъм!
Паралелно с разкриването на мотивите за това масово убийство обаче, обществото има право да получи отговори и на други изключително важни въпроси:
- Кой и на какво правно основание е допуснал частно лице да извършва дейности, наподобяващи обучение или извънучилищна подготовка на непълнолетни (има данни и за малолетни) деца, при положение, че тези деца са били извеждани не само от семействата си, но и от редовния учебен процес и насочвани към занимания при Ивайло Калушев?
- Имало ли е разрешителен режим, контрол, лиценз или институционален надзор върху подобна дейност?
- Имало ли е проверки от страна на МОН, Агенция за закрила на детето, социалните служби или други компетентни институции относно характера на тези занимания, методите на работа и условията, при които са били провеждани?
- Кои лица, освен Ивайло Калушев са имали връзка и са били пряко обвързани и ангажирани с тази дейност?
- Как и при каква процедура министър на околната среда и водите подписва споразумение или партньорство с неправителствена организация, регистрирана броени дни преди това? Извършена ли е предварителна проверка за капацитет, експертиза, реална дейност, източници на финансиране и потенциални рискове?
- Извършена ли е оценка за надеждност, опит и институционална легитимност на подобна организация преди да получи достъп до дейности, свързани с държавна политика или защитени територии?
- Кой е финансирал това изключително скъпо начинание - оборудване, логистика, дейности, обучения, бази, техника? Какъв е произходът на средствата - дарения, проекти, частни спонсори, чуждестранно финансиране?
- Има ли данни за зависимости, обвързаности или неформални връзки с лица от политическия елит, бизнес среди или други структури на влияние?
- Имало ли е институционален чадър, бездействие или съзнателно неглижиране на сигнали, ако такива са подавани?...
Това не са конспирации. Това са нормални въпроси в една правова държава!
Докато няма доказани мотиви от разследването, всяко категорично становище и обяснения са пропаганда, не факт! А, разпространяването на удобни митове не помага на истината, не помага на обществото и най-вече не помага да се стигне до реалните виновни!...
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #57
07:58 10.02.2026
2 хах
07:59 10.02.2026
3 РЕАЛИСТ
08:01 10.02.2026
4 Софийски
Мафията на всичко е готова за да запази властта
Коментиран от #19
08:02 10.02.2026
5 Мхм
08:03 10.02.2026
6 ООрана държава
08:04 10.02.2026
7 Петел
08:04 10.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 недев кажи
08:05 10.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Рамбосилек
Не случайно и Радев се включи в лаенето.
08:07 10.02.2026
13 Аз съм от ссср
Коментиран от #21, #22
08:07 10.02.2026
14 Вече
08:07 10.02.2026
15 Георги
08:07 10.02.2026
16 Кажете от скъпите приказки тогава..
08:08 10.02.2026
17 на ченгели
08:08 10.02.2026
18 прав е човека
08:08 10.02.2026
19 Амчих
До коментар #4 от "Софийски":Първото едва ли но второто е очевидно. Току що Факти измъкняха една статия от някъв си сайт, в който изкараха, че ПП ДБ едва ли не са спретнали сатанински ритуал с избиването на тия.
08:09 10.02.2026
20 Герп боклуци
Коментиран от #25, #28
08:11 10.02.2026
21 Лост
До коментар #13 от "Аз съм от ссср":Това какво са правили вчера не може да покаже какво са направили днес.
08:12 10.02.2026
22 камерите записват звук
До коментар #13 от "Аз съм от ссср":и от много по-далече (ако имаше щеше да го знаеш) кучето е било вътре в къщата и е убито също защото е искало да изяде убийците естествено и камерата е съмнително ниско на земята там камери не се слагат особенно в планината където рискува да бъде затрупана от сняг… но най-съмнителното е че имат запис на хората когато си говорят пред хижата а нямат запис на убийствата след като телата са намерени на същото място????
08:13 10.02.2026
23 Обецанова
Коментиран от #75
08:13 10.02.2026
24 Дзак
08:13 10.02.2026
25 изтрепаха народа
До коментар #20 от "Герп боклуци":ЗА ПАРИ!
08:13 10.02.2026
26 Последния Софиянец
08:13 10.02.2026
27 Гадател
08:14 10.02.2026
28 тц тц
До коментар #20 от "Герп боклуци":Постановката е толкова пошла и зле скалъпена, че никой в театъра не би ги наел:)
08:14 10.02.2026
29 Тези
Какви будисти,какви сектанти?
08:15 10.02.2026
30 Сила
08:15 10.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АИЗВЪРШЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ОТ СЛУЖБИТЕ
Коментиран от #35, #44, #103
08:16 10.02.2026
33 точно така
08:16 10.02.2026
34 Промяна
АТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ СТЕ
08:17 10.02.2026
35 Промяна
До коментар #32 от "АИЗВЪРШЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ОТ СЛУЖБИТЕ":ИЗВРАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ ВЛАЧАТ СЕ С МАЛКИ МОМЧЕТА ГНУС СТЕ
Коментиран от #48
08:18 10.02.2026
36 Госあ
08:20 10.02.2026
37 Това трябваше да е секретно
Той е виновен
08:21 10.02.2026
38 Джаската
08:22 10.02.2026
39 Шогун
Всяко едно назначение на длъжност е политическо, държавата е превърната в разлагащ се труп за който се борят чакали, хиени, лешояди.
Коментиран от #54
08:22 10.02.2026
40 Васо
. Видели са промишлено количество дрога, видели са вероятно и някой от главатарите на наркотрафика ( политици, министри, депутати) на място, видели са каналите за прехвърляне на дрога към Сърбия. Или са видели как се прехвърля дрогата през границата с дрон. Какви секти, какви будисти, какви педофили... Глупости на търкалета.
08:23 10.02.2026
41 ХиХи
08:24 10.02.2026
42 Георги
08:25 10.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 тъпaтa мyтpa в костюм
08:27 10.02.2026
46 така ли ве
До коментар #44 от "Зъл пес":бъxлив пoмияp гepберси тролeщ
08:28 10.02.2026
47 малко истински факти
08:28 10.02.2026
48 БАНДА КИЛЪРИ ТРЕПЯТ ВЕЧЕ
До коментар #35 от "Промяна":45 ГОДИНИ. И ДАЖЕ НЕ СА ВИДЯНИ ЧЕТИТИРИТЕ ИМ ЖИПА ОНЗИ ДЕН . ТРЕПЯТ НАРЕД И ДЕЦА.....
08:28 10.02.2026
49 Механик.
Ако бяхте на мястото си и хората ви уважаваха и имаха доверие, никой нямаше да си измисля свои версии.
Я кажи, защо при три трупа убити/самоубити има 4 гилзи? Кво, едният път стрелецът не уцелил от 20 см. ли?
Къде е куршумът от 4-тата гилза? Минаха 2 седмици, все за това време трябваше да сте го открили.
Коментиран от #118
08:29 10.02.2026
50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....ДЖОБНИ ПАРИ
.....ОЧИСТЕНИ СА ЗА НЕЩО ПО ГОЛЯМО - ЗА МНОГО ПАРИ ЗА ДА ИМА ТАКАВА ЖЕСТОКОСТ
Коментиран от #61
08:29 10.02.2026
51 Не Става дума за Дървената Мафия!
08:29 10.02.2026
52 Сила
08:30 10.02.2026
53 Българоубиецът
08:30 10.02.2026
54 и най важното
До коментар #39 от "Шогун":всичките до един брутални некадърници и нищоправещи майцепродавци!!
08:31 10.02.2026
55 Гост
08:33 10.02.2026
56 Надежда Йорданова
08:33 10.02.2026
57 Обикновено
До коментар #1 от "Лост":са глупости
08:35 10.02.2026
58 Р Г В
Не си мислете че с тия обръснати глави или брадясали лица като ченге N 1 супер Бой.... ще заслужите уважението на зрителите. Професионалистите се познават не по думите а по делата. Досад.......елем....
08:36 10.02.2026
59 Търсете чобанинът
Коментиран от #66
08:36 10.02.2026
60 Само не става ясно
08:36 10.02.2026
61 от самото начало стана ясно
До коментар #50 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":иде реч за преразпределение на трансграничен канал
08:38 10.02.2026
62 Тоя не е
08:39 10.02.2026
63 фАНТОМасс
Коментиран от #82
08:40 10.02.2026
64 Нов седми
Никой не споменава за него.
Интересна статия.
Коментиран от #80
08:40 10.02.2026
65 Ламата
Накрая е видял че след толкова много усилия е събрал едва 5 откачалки около себе си. И е решил че сега е момента. По-добре беше сега да в момента, отколкото след 5 години и да убеди още някой да го последва.
Коментиран от #96
08:41 10.02.2026
66 То даже
До коментар #59 от "Търсете чобанинът":И кошара нямало...
08:42 10.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 тоя говори смешки
08:43 10.02.2026
69 лдоикио
08:43 10.02.2026
70 Тартаковер
Коментиран от #73
08:43 10.02.2026
71 Защо не са имали фураж в хижата
08:44 10.02.2026
72 Играли , поиграли си
Коментиран от #76
08:44 10.02.2026
73 Погонат- Копроним
До коментар #70 от "Тартаковер":лелееееее !
08:46 10.02.2026
74 И какъв извод да си направи обществото?
08:46 10.02.2026
75 Вчера
До коментар #23 от "Обецанова":Слушах интервю на Гамизов.Неговата версия е различна и много интересна.
08:47 10.02.2026
76 Смях и Сеир
До коментар #72 от "Играли , поиграли си":Друго си е да си като бат Бойко , който си играе на набожен и се кръсти на поразия кога види поп , църква или икона с лика на Шиши !
Коментиран от #86
08:48 10.02.2026
77 МИ ЩО НЯМА НИЩО
08:48 10.02.2026
78 Лиз ач евроатлантик
08:48 10.02.2026
79 да обясня на тоя клоун
Коментиран от #88
08:48 10.02.2026
80 Като нищо
До коментар #64 от "Нов седми":Няма да се учудя от още трупове на питомците на Ламата. Като нищо ще го последват да се реинкарнират.
08:49 10.02.2026
81 Нормално
08:49 10.02.2026
82 Да те светна
До коментар #63 от "фАНТОМасс":Нема такива.
Коментиран от #85
08:50 10.02.2026
83 Удавена Риба
Господ може да е видял , ама няма да ни проговори.
08:51 10.02.2026
84 Този случай трябваше да е
Криминалистичната полиция трябва да пази в тайна такива случаи
08:52 10.02.2026
85 фАНТОМасс
До коментар #82 от "Да те светна":Има ги , ама вече само май надписите на тези институции са останали. Другото е овладяно и подчинено на Тикви , Прасета , Магнити и Мутри !
08:53 10.02.2026
86 Всеки луд си има номер
До коментар #76 от "Смях и Сеир":Всеки луд си има номер - Боко се кръсти и го поливат със уж светена вода, а тия шушумиги се наиграха на стражари и апаши.
08:54 10.02.2026
87 селяк
08:55 10.02.2026
88 Само Питам
До коментар #79 от "да обясня на тоя клоун":Какво провосъдие , каква държава , щом си имаме Бойко и Делян ? Те не се ли предостатъчни ? Какво повече от това да искаме ?
08:56 10.02.2026
89 Тези са направили това
08:56 10.02.2026
90 НЕ ДЪРВЕНАТА
И ПРДЪЛЖАВА ДА ИЗЕМА БИЗНЕСИ И ДА УБИВА
ДЪРЖАВНАТА МАФИЯ!!!!!
08:57 10.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Луди, луди.... луди са
8-те светски дхарми се основават на пари, секс, власт и престиж. В един култ „власт“ означава контрол, обикновено контрол върху живота на хората; къде живеят, кого виждат, какво правят. След като контролът е установен, членовете биват сексуално, финансово или по друг начин злоупотребявани. За съжаление, много традиционните учения на гуру йога се поддават доста лесно на този вид злоупотреба.
Не обвинявам никого, че е култ - поне не в тази тема досега. По-добре да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината.
1. Проблемът не е в „невежеството“. Проблемът е в начина, по който го имате в момента. (Н.В. Кармапа XVII @NYC 02.04.18)
2. Подкрепям Мингюр Р. и Х.Х.Д.Л. в техните позиции срещу малтретирането от страна на ламите.
3. Ученик : Лама, мислех, че може да умра , но после осъзнах, че Трите Скъпоценности щяха да ме защитят.
Лама : Дори и да беше умрял, Трите Скъпоценности щяха да те защитят. (Публикация на DW от Fortyeightvows)
Коментиран от #95
08:58 10.02.2026
93 Петер Брьогел
09:00 10.02.2026
94 Луди, луди.... луди са калушковците
"ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни !
09:00 10.02.2026
95 дебеЛ Лебед
До коментар #92 от "Луди, луди.... луди са":Има ли проблем каква религия и идеи за светоусещане ще се ползват !? Все още ли се водим демократична държава със свободна воля ?
Коментиран от #110
09:02 10.02.2026
96 Там е работата обаче
До коментар #65 от "Ламата":Че не са само 5 откачалките а така им е изгодно да го представят. Хиляди са ! И започва всичко далеч преди 2010-2012 ....
09:04 10.02.2026
97 скрий се
09:04 10.02.2026
98 Не виждащата
09:05 10.02.2026
99 Мнение
09:06 10.02.2026
100 Ивелин Михайлов
09:07 10.02.2026
101 Госあ
09:07 10.02.2026
102 Исторически парк
09:07 10.02.2026
103 Спешно
До коментар #32 от "АИЗВЪРШЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ОТ СЛУЖБИТЕ":Трябва оценка на гно@ясалия ти мозък
09:07 10.02.2026
104 ТИ СИ ВИЖ ПЪРВО
09:09 10.02.2026
105 Гедер
Коментиран от #120
09:10 10.02.2026
106 Анализ
„Организираната престъпност не действа при рискови условия“ - Исторически доказано е, че организираните групи могат да прибягват до насилие, включително убийства, когато има вътрешни конфликти или други интереси.
„Критиката преди доказателства е пропаганда“ - Общественото внимание и въпросите от граждани/политици често са част от натиск за по‑ефективно разследване — това не е автоматично инсинуация.
09:12 10.02.2026
107 Извод
09:13 10.02.2026
108 Извод
09:14 10.02.2026
109 Макробиолог
09:16 10.02.2026
110 Това не е религия пич! А сект, култ, опг
До коментар #95 от "дебеЛ Лебед":(Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) ...чети какво пише в коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет. Интересен факт е също че Тибетските Лами са били съмишленици на Хитлер! Основно от там са им били и проблемите с Китай.. Замислете се защо !
09:16 10.02.2026
111 Реалист
09:19 10.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 И кой е този Борислав Недев?
Кажете кой е де!
Длъжни ли сме да го познаваме? Че и да приемаме думите му като последна истина?
09:22 10.02.2026
114 ВВП
09:23 10.02.2026
115 Тити на Кака
Нямат фиксирано нито едно ФИЗИЧЕСКО противопоставяне на секачите на терен. За четири години - няколко "сигнала" за неща, които всички са виждали в околностите на подстъпите към Петрохан.
Обяснявам, като за тъППопитеци:
1. Дървената мафия на терен - това не са злокобни мафиоти, обитаващи луксозни офиси в купени за жълти стотинки бивши хижи с размерите на хотел.
2. Дървената мафия на терен / която страховитите рейнджъри старателно са заобикаляли / е представена от сплотени десантни групи от ромджъри, осъществяващи светкавични набези по удобни за дейността им горски сегменти. Основна черта на ромджърите е, че не изпитват никакъв респект към 50 годишни рейнджъри, които си играят на рамбовци, разкарвайки се със скъпи атевета из гората. Такива дечковци ромджърите правят на биоматериал за аутопсия директно, на сечището, а не по луксозни хотели или кемпери. Технологията им работи безотказно, поради което героите ни геройстват основно във виртуала, в реала се занимават с момченца и селфита.
Толкова!
09:24 10.02.2026
116 Цеко
09:27 10.02.2026
117 Връзката на сектата Петрохан
Защо бе , Бориславе, защо бе, Недев?
Това кажи, не говори баналности!
09:28 10.02.2026
118 ама и ти ли?
До коментар #49 от "Механик.":четвъртия куршум е в кучето! то е нападнало убийците защото е усетило защо идват то първо е заминало!!!
09:35 10.02.2026
119 НИК
09:54 10.02.2026
120 Мишо Колев
До коментар #105 от "Гедер":Гледайки хронологията ПП-та по стара българска политическа традиция се прилепват към тези момчета . Поинтересувай се за колко от земят са подадени вече документи за изваждане като защитена територия за да се ползва стърговска цел ? И като,че ли всичко си идва ня мястото, но няма кой да го види ?
09:56 10.02.2026
121 анонимен
09:59 10.02.2026
122 щом и главния
седем дена монтират видеата ....вервай те им ..... сапунен сериал скалъпен ....все пак масата гледа турски
10:45 10.02.2026
123 Дядов Бабек
11:01 10.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 НЕДЕВ ОТДААВНА Е ПЕВЕЦ НА
12:16 10.02.2026
126 аз съм
14:22 10.02.2026