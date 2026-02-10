Борислав Недев: Спрете с евтините приказки за "герои, избити от дървената мафия"!

Новини
Петрохан - митове, истерия и удобни версии. Там където свършват фактите и доказателствата, започва пропагандата!

Няма официални доказателства, няма потвърдена версия от разследването, няма нищо освен медийни интерпретации, свободни съчинения на знайни и незнайни "експерти" и удобни легенди за масова консумация.

Това написа Борислав Недев във "Фейсбук".

Да, в България има "дървена мафия" - безспорен факт! Има незаконни сечи! И да, има и бракониерство! Но организираната престъпност не работи като в евтин екшън филм. Тя работи по проста формула - максимална печалба при минимален риск!!! Да го напиша ли още веднъж?

Минимален риск!!! Само пълен идиот би тръгнал да върти "промишлена" незаконна дейност в най-наблюдаваните и защитени територии, каквито са тези в "Натура 2000", където контролът е най-силен, наказанията са най-тежки и вниманието е постоянно!

Истинските престъпни схеми не си "вкарват таралеж в гащите", за да си "вдигат адреналина" и да доказват колко са смели. Те работят там, където системата е най-слаба, не там, където е най-строга!!!

Още по-удобно е всичко да се сведе до приказката "пазели природата и ги убили". Само че реалността рядко е толкова елементарна. Когато в случая се споменават връзки с паравоенни структури, групи със собствена организация и други сложни зависимости, да сведеш всичко до "еколози срещу бракониери" е или наивно, или умишлено подвеждащо.

Нещо много важно - крайно време е да се оставят разследващите органи да си свършат работата на спокойствие! Държава не се гради с кресливи статуси, конспирации и колективна истерия. Държава се гради с институции, с процедури и с доказателства! Разследването не се води във Фейсбук, не се води в коментарите под новини и не се води от самопровъзгласили се интернет съдии и прокурори.

В този ред на мисли, всички вие - провалени и нафталинени политици, корумпирани социолози, политолози, анализатори, журналисти и "вся остальная сволоч", които обслужвате срещу тлъсти хонорари, нечии лични интереси, системно насаждате недоверие към правораздавателните органи, внушавате, че "всичко е ясно" още преди да има доказателства, и които превръщате всяка трагедия в повод за тотално отрицание на държавността - крайно време е да спрате!! Просто млъкнете!!!

Това дори не е гражданска позиция. Това е разрушаване на общественото доверие! Това е бавна ерозия на държавността отвътре!

Критика към институциите - да, но истеричното внушаване, че държава няма, че всичко е заговор и че истината винаги е някаква тайна, скрита от "системата" - това не е критично мислене. Това е чист нихилизъм!

Паралелно с разкриването на мотивите за това масово убийство обаче, обществото има право да получи отговори и на други изключително важни въпроси:

- Кой и на какво правно основание е допуснал частно лице да извършва дейности, наподобяващи обучение или извънучилищна подготовка на непълнолетни (има данни и за малолетни) деца, при положение, че тези деца са били извеждани не само от семействата си, но и от редовния учебен процес и насочвани към занимания при Ивайло Калушев?

- Имало ли е разрешителен режим, контрол, лиценз или институционален надзор върху подобна дейност?

- Имало ли е проверки от страна на МОН, Агенция за закрила на детето, социалните служби или други компетентни институции относно характера на тези занимания, методите на работа и условията, при които са били провеждани?

- Кои лица, освен Ивайло Калушев са имали връзка и са били пряко обвързани и ангажирани с тази дейност?

- Как и при каква процедура министър на околната среда и водите подписва споразумение или партньорство с неправителствена организация, регистрирана броени дни преди това? Извършена ли е предварителна проверка за капацитет, експертиза, реална дейност, източници на финансиране и потенциални рискове?

- Извършена ли е оценка за надеждност, опит и институционална легитимност на подобна организация преди да получи достъп до дейности, свързани с държавна политика или защитени територии?

- Кой е финансирал това изключително скъпо начинание - оборудване, логистика, дейности, обучения, бази, техника? Какъв е произходът на средствата - дарения, проекти, частни спонсори, чуждестранно финансиране?

- Има ли данни за зависимости, обвързаности или неформални връзки с лица от политическия елит, бизнес среди или други структури на влияние?

- Имало ли е институционален чадър, бездействие или съзнателно неглижиране на сигнали, ако такива са подавани?...

Това не са конспирации. Това са нормални въпроси в една правова държава!

Докато няма доказани мотиви от разследването, всяко категорично становище и обяснения са пропаганда, не факт! А, разпространяването на удобни митове не помага на истината, не помага на обществото и най-вече не помага да се стигне до реалните виновни!...


  • 1 Лост

    74 5 Отговор
    Можем да си приказваме каквото си искаме.

    Коментиран от #57

    07:58 10.02.2026

  • 2 хах

    77 5 Отговор
    Добре , извънземните са ги избили

    07:59 10.02.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    76 2 Отговор
    Едва ли някой се е хванал на въдицата за дървената мафия. Маркс е казал " Съмнявай се във всичко"

    08:01 10.02.2026

  • 4 Софийски

    59 38 Отговор
    Убити са най вероятно за да го пришият на пп дц
    Мафията на всичко е готова за да запази властта

    Коментиран от #19

    08:02 10.02.2026

  • 5 Мхм

    77 3 Отговор
    Каква е тая камера сложена в снега и гледаща на долу? Това не е секюрити камера

    08:03 10.02.2026

  • 6 ООрана държава

    88 10 Отговор
    По скоро "избити от държавната мафия"....

    08:04 10.02.2026

  • 7 Петел

    94 4 Отговор
    Като пилета във калчища се омотаха тия.. Особенно ония двете перхидролени говорителки..

    08:04 10.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 недев кажи

    64 12 Отговор
    като не е дървената мафия коя мафия е тогава руската ли?

    08:05 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рамбосилек

    26 43 Отговор
    В момента този случай се използва чрез платените медии да се оцапа политическия противник на предстоящите избори. По друго време вече щяха всички да са забравили.

    Не случайно и Радев се включи в лаенето.

    08:07 10.02.2026

  • 13 Аз съм от ссср

    76 10 Отговор
    Ако ми кажете как камерата е записала какво си прикават, демек звук не знам и то от разстояние 20-30 метра?Много е паднало нивото и във службите след като не могат да измислят нещо което звучи по достоверно.А кучето къде е не видяхте ли как им се радваше,то никога няма да ги напусне доброволно дори и да са мъртви.

    Коментиран от #21, #22

    08:07 10.02.2026

  • 14 Вече

    36 1 Отговор
    не издържам и довечера ще се самонапия!

    08:07 10.02.2026

  • 15 Георги

    8 20 Отговор
    Търсите под вола теле. Мотива за шесторното самоубийство е ясен - разбрали са, че ДСил и пп са им е спонсори.

    08:07 10.02.2026

  • 16 Кажете от скъпите приказки тогава..

    57 5 Отговор
    Защо са избити от политическата мафия? Какво са видяли? Кой стои зад това грозно деяние?

    08:08 10.02.2026

  • 17 на ченгели

    37 1 Отговор
    не вярвам

    08:08 10.02.2026

  • 18 прав е човека

    52 4 Отговор
    този поне не спомена за версия самоубийство която е също толкова абсурдна колкото дървената мафия!!! правилни въпроси задва но наколко от рях ще му бъде отговорено и до колко ще е истина вече е много съмнително

    08:08 10.02.2026

  • 19 Амчих

    34 2 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски":

    Първото едва ли но второто е очевидно. Току що Факти измъкняха една статия от някъв си сайт, в който изкараха, че ПП ДБ едва ли не са спретнали сатанински ритуал с избиването на тия.

    08:09 10.02.2026

  • 20 Герп боклуци

    55 3 Отговор
    Мвр и прокуратура да се разпускат и да заемат длъжности в народния театър за тая постановка която се опитват да скалъпят

    Коментиран от #25, #28

    08:11 10.02.2026

  • 21 Лост

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм от ссср":

    Това какво са правили вчера не може да покаже какво са направили днес.

    08:12 10.02.2026

  • 22 камерите записват звук

    63 3 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм от ссср":

    и от много по-далече (ако имаше щеше да го знаеш) кучето е било вътре в къщата и е убито също защото е искало да изяде убийците естествено и камерата е съмнително ниско на земята там камери не се слагат особенно в планината където рискува да бъде затрупана от сняг… но най-съмнителното е че имат запис на хората когато си говорят пред хижата а нямат запис на убийствата след като телата са намерени на същото място????

    08:13 10.02.2026

  • 23 Обецанова

    47 5 Отговор
    Сектите,уважавани празноглавци не слагат край на живота си в затворени и вътрешни пространства!Те търсят връзката с бога и гуруто близо до него.Сред природата , високо до него и на открито!Най-вероятно сектата е икономическа,политическа и държавна мафия!Не лъжете хората,те вече така и не ви вярват в нищо!

    Коментиран от #75

    08:13 10.02.2026

  • 24 Дзак

    19 3 Отговор
    Само факти.бг раздухва слухове. Сигурно това ги влече.

    08:13 10.02.2026

  • 25 изтрепаха народа

    31 0 Отговор

    До коментар #20 от "Герп боклуци":

    ЗА ПАРИ!

    08:13 10.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    62 2 Отговор
    Масово самоубийство на будисти.Няма ли поне един грамотен човек във властта да им каже да спрат да се излагат.

    08:13 10.02.2026

  • 27 Гадател

    22 0 Отговор
    Бре, бре, бре, какъв умник.

    08:14 10.02.2026

  • 28 тц тц

    60 2 Отговор

    До коментар #20 от "Герп боклуци":

    Постановката е толкова пошла и зле скалъпена, че никой в театъра не би ги наел:)

    08:14 10.02.2026

  • 29 Тези

    39 6 Отговор
    Пълни с пари.Всички въоръжени.Оградили се с камери и бариери.Деца на ДС.Имали заплахи
    Какви будисти,какви сектанти?

    08:15 10.02.2026

  • 30 Сила

    18 26 Отговор
    Един психопат е превърнало готиното си хоби в секта ....можеха да бъдат християни , мюсюлмани , будисти и какво ли не !!!! Залитането по религията извън личната вяра не води до нищо добро !!! Жал ми е само за кучетата ....имали са им пълно доверие и любов !!!

    08:15 10.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АИЗВЪРШЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ОТ СЛУЖБИТЕ

    31 6 Отговор
    ЗА НАДЕЖДНОДТТА НА КРАДЕЦА И МУТРА БСРИСОВ КОГАТО ГО НАЗНАЧАВАТ В ПРАВИТЕЛСТВАТА И ПАРЛАМЕТА...

    Коментиран от #35, #44, #103

    08:16 10.02.2026

  • 33 точно така

    37 5 Отговор
    жертви са и са избити са от денсърите на шиши и боко

    08:16 10.02.2026

  • 34 Промяна

    9 13 Отговор
    ТАМ ИМА И МОМЧЕТА ВИЕ ТОВА ГО ПРОПУСКАТЕ ПЪЛНИ ШАР
    АТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ СТЕ

    08:17 10.02.2026

  • 35 Промяна

    5 24 Отговор

    До коментар #32 от "АИЗВЪРШЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ОТ СЛУЖБИТЕ":

    ИЗВРАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ ВЛАЧАТ СЕ С МАЛКИ МОМЧЕТА ГНУС СТЕ

    Коментиран от #48

    08:18 10.02.2026

  • 36 Госあ

    48 1 Отговор
    Скрий се бе. Корумпирани некадърници. Една седмица един кемпер, който обикаля по пътната мрежа не могат да намерят !

    08:20 10.02.2026

  • 37 Това трябваше да е секретно

    25 2 Отговор
    Кой даде публичност на случая
    Той е виновен

    08:21 10.02.2026

  • 38 Джаската

    21 3 Отговор
    народа "полуде"...... всеки стана детектив, всякакви теории , всякакви дивотии! и никой не отбелязва, че има още десетки такива субекти, които живеят в сянката на непозволеното.

    08:22 10.02.2026

  • 39 Шогун

    37 0 Отговор
    Този за какво “градене на държава” пише като всеки гледа да я оскубе за собствени цели и облаги?
    Всяко едно назначение на длъжност е политическо, държавата е превърната в разлагащ се труп за който се борят чакали, хиени, лешояди.

    Коментиран от #54

    08:22 10.02.2026

  • 40 Васо

    56 5 Отговор
    Явно, обикаляйки горите, наблюдавайки с дронове, влизащи в пещерите, пещерняците са видели нещо и са станали свидетели на нещо, което никой не е трябвало да вижда. Какво може да е това нещо? 3 кубика дърва? 10 циганина от Сирия и Афганистан? Глупости. Дрога.
    . Видели са промишлено количество дрога, видели са вероятно и някой от главатарите на наркотрафика ( политици, министри, депутати) на място, видели са каналите за прехвърляне на дрога към Сърбия. Или са видели как се прехвърля дрогата през границата с дрон. Какви секти, какви будисти, какви педофили... Глупости на търкалета.

    08:23 10.02.2026

  • 41 ХиХи

    6 14 Отговор
    Може да са избити ама щото не са си плащали кристалите

    08:24 10.02.2026

  • 42 Георги

    37 1 Отговор
    Всичко е така освен че всички институции са пробите от политиците и мафията .Кражбите на високо ниво са потресаващи .Всички големи обществени поръчки се печелят от едни и същи .Трафика и контрабандата пак се контролират от същите а народа само гледа и роптае и какво от това .

    08:25 10.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 тъпaтa мyтpa в костюм

    28 1 Отговор
    си остава тъпa мyтpa

    08:27 10.02.2026

  • 46 така ли ве

    25 3 Отговор

    До коментар #44 от "Зъл пес":

    бъxлив пoмияp гepберси тролeщ

    08:28 10.02.2026

  • 47 малко истински факти

    8 25 Отговор
    Прав е Недев , много точно , ясно и агументирано го е казал на всички мисирки и мисирчета които дрънкат по темата .

    08:28 10.02.2026

  • 48 БАНДА КИЛЪРИ ТРЕПЯТ ВЕЧЕ

    27 4 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    45 ГОДИНИ. И ДАЖЕ НЕ СА ВИДЯНИ ЧЕТИТИРИТЕ ИМ ЖИПА ОНЗИ ДЕН . ТРЕПЯТ НАРЕД И ДЕЦА.....

    08:28 10.02.2026

  • 49 Механик.

    37 2 Отговор
    И що да спрем? Щото ти си казал или защото някой така иска?
    Ако бяхте на мястото си и хората ви уважаваха и имаха доверие, никой нямаше да си измисля свои версии.
    Я кажи, защо при три трупа убити/самоубити има 4 гилзи? Кво, едният път стрелецът не уцелил от 20 см. ли?
    Къде е куршумът от 4-тата гилза? Минаха 2 седмици, все за това време трябваше да сте го открили.

    Коментиран от #118

    08:29 10.02.2026

  • 50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 1 Отговор
    ТОЧНО ТАКА - ДЪРВЕНАТА МАФИЯ ДА ИЗСЕЧЕ 10 000 КУБИКА ПО 100 ЕВРО = 1 000 000 ЕВРО
    .....ДЖОБНИ ПАРИ
    .....ОЧИСТЕНИ СА ЗА НЕЩО ПО ГОЛЯМО - ЗА МНОГО ПАРИ ЗА ДА ИМА ТАКАВА ЖЕСТОКОСТ

    Коментиран от #61

    08:29 10.02.2026

  • 51 Не Става дума за Дървената Мафия!

    33 0 Отговор
    Сериозни мафий СЕ ЗАНИМАВАТ С ДРУГИ НЕЩА! НЕ ЧЕ Дървната са Светци!

    08:29 10.02.2026

  • 52 Сила

    5 33 Отговор
    Лама Калушев "оправя " малки момченца за да им "вдъхне увереност " ....в общи линии това е !!! Нищо ново , както "схема Понци" !!! Имало го е и пак ще го има ...тука случая се разчу защото се самоубиха !!!

    08:30 10.02.2026

  • 53 Българоубиецът

    22 2 Отговор
    Продължава да избива българи...за сега 7...,но..

    08:30 10.02.2026

  • 54 и най важното

    19 1 Отговор

    До коментар #39 от "Шогун":

    всичките до един брутални некадърници и нищоправещи майцепродавци!!

    08:31 10.02.2026

  • 55 Гост

    31 1 Отговор
    Смятайте колко хората нямат никакво доверие в институциите .. за да се пръкват какви ли не теории…

    08:33 10.02.2026

  • 56 Надежда Йорданова

    10 19 Отговор
    Е регистрирала фондацията на Калушев - ПП-ДБ няма как да се измъкнат. Много въпросителни и малко отговори.

    08:33 10.02.2026

  • 57 Обикновено

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    са глупости

    08:35 10.02.2026

  • 58 Р Г В

    22 2 Отговор
    А вие спрете да висите от сутрин до късна вечер пред камерите и да ни отвръщавате с криминалните си сюжети и фантазии.
    Не си мислете че с тия обръснати глави или брадясали лица като ченге N 1 супер Бой.... ще заслужите уважението на зрителите. Професионалистите се познават не по думите а по делата. Досад.......елем....

    08:36 10.02.2026

  • 59 Търсете чобанинът

    22 4 Отговор
    във време на агненето, напуснал овцете да видел лятната си кошара.

    Коментиран от #66

    08:36 10.02.2026

  • 60 Само не става ясно

    14 0 Отговор
    Кой ги разпространява тези евтините приказки за "герои, избити от дървената мафия" ? Някой гласове ли чува?

    08:36 10.02.2026

  • 61 от самото начало стана ясно

    23 3 Отговор

    До коментар #50 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    иде реч за преразпределение на трансграничен канал

    08:38 10.02.2026

  • 62 Тоя не е

    12 1 Отговор
    от нашия клас и не го познавам, за което не съжалявам. Започва със защита на държавните органи от лошите говорещи глави и малко по надолу продължава с въпроси на нападки към тези, които защитава. Явно е объркан чукча

    08:39 10.02.2026

  • 63 фАНТОМасс

    27 1 Отговор
    Има ли някой нормален човек , който да има доверие на Полиция , Прокуратура , Съд ?

    Коментиран от #82

    08:40 10.02.2026

  • 64 Нов седми

    18 1 Отговор
    труп изплува покрай случая с Петрохан...
    Никой не споменава за него.
    Интересна статия.

    Коментиран от #80

    08:40 10.02.2026

  • 65 Ламата

    6 17 Отговор
    Ламата поне от 2010 та година в постове в будистки форуми се вижда че не е читав. Сам си е създал клон на будизма, сайтове, форуми, опитвал се е да привлече хора.

    Накрая е видял че след толкова много усилия е събрал едва 5 откачалки около себе си. И е решил че сега е момента. По-добре беше сега да в момента, отколкото след 5 години и да убеди още някой да го последва.

    Коментиран от #96

    08:41 10.02.2026

  • 66 То даже

    16 2 Отговор

    До коментар #59 от "Търсете чобанинът":

    И кошара нямало...

    08:42 10.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 тоя говори смешки

    20 2 Отговор
    Държавата се градяла на институции, с процедури и с доказателства....явно тоя мушмурок живее в друга държава.

    08:43 10.02.2026

  • 69 лдоикио

    24 3 Отговор
    Ти каква заплата получаваш от данъците на българите бре некадърник??? Че ни се и караш??? И ни задължаваш да ти вярваме, като до сега сисе осррал много пъти. Даже ни се караш че сме длъжни каквото ни излъжеш ние задължително да ти вярваме на глупостите??? Разбираш ли че 6 българи са убити като кучета, а ти си разхождаш гащите и ни се караш??? По 5-7 хиляди евро на месец вземаш заплата а България на кочина прилича. Трябва първо тебе да изритат от службите и всичките ти другарчета дето изпирате мафията на ГЕРБ и другата свиня а сега и мафията на ПП и ДБ педофили. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел, ако не се покаят.

    08:43 10.02.2026

  • 70 Тартаковер

    9 3 Отговор
    И в какво да вярваме ? Моля ви , кажете ни !

    Коментиран от #73

    08:43 10.02.2026

  • 71 Защо не са имали фураж в хижата

    10 2 Отговор
    Да хранят сърните в гората

    08:44 10.02.2026

  • 72 Играли , поиграли си

    5 19 Отговор
    Тия богати разглезени десарски шматки са си играли на будисти,играли си на учители,,играли си на еколози, играли си на стражари... Накрая се избили наистина.

    Коментиран от #76

    08:44 10.02.2026

  • 73 Погонат- Копроним

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Тартаковер":

    лелееееее !

    08:46 10.02.2026

  • 74 И какъв извод да си направи обществото?

    13 1 Отговор
    Че шепа хора,са успали и са потопили в своя сън/всичко е един сън/и политици,и институции и най-болното-- родители.И после,когато дойдоха убийствата и какви са ги вършели,вой до небесата.Или са ги мислели за безопасна игла,давай да им разпишем,страшно няма.Ей тъй разписват си на юнашко доверие.....навсякъде в цялата ни държава.После,кой ми с......в......г.........е.А,че това е коствало живота или съдбата,в случая на малолетното момче?Покрай сухото,изгоря и суровото.

    08:46 10.02.2026

  • 75 Вчера

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "Обецанова":

    Слушах интервю на Гамизов.Неговата версия е различна и много интересна.

    08:47 10.02.2026

  • 76 Смях и Сеир

    19 3 Отговор

    До коментар #72 от "Играли , поиграли си":

    Друго си е да си като бат Бойко , който си играе на набожен и се кръсти на поразия кога види поп , църква или икона с лика на Шиши !

    Коментиран от #86

    08:48 10.02.2026

  • 77 МИ ЩО НЯМА НИЩО

    15 1 Отговор
    ПО СЛУЧАЯ БРЕ МЕНТО. МИНАХА ДЕСЕТ ДНИ. НИЕ НЕ СМЕ БАЛАМИ. И ПАК ЩЕ ДОПУСНЕМ ДА СИ ВЪРВИ ПО СТАРОМУ. ИЗЧАКВАТЕ МЕНТИТЕ ДОКАТО СЕ УСПОКОИ НАРОДА ПОЗАБРАВИ И ТОГАВА ЛЕСНО. ТОВА СЕ СЮУЧИ С ДВЕ ТРИ ДУМИ И ТАКА ПОСЛЕ ЗАБРАВА С ГОДИНИ. ЕДИН ОВЧАР ДОБРО МОМЧЕ ДА ГИ НАМЕРИ. МИНАЛИ ХИЛЯДА КИЛОМЕТРИ А ВИЕ НЕ ГИ ЛОВИТЕ А ГИ СЛЕДИТЕ. ПОНЕ ДЕЦАТА СПАСЕТЕ ТЕ ЩЕШЕ ДА ВИ КАЖАТ ИСТИНАТА. НО ИСТИНАТА БОЛИ.

    08:48 10.02.2026

  • 78 Лиз ач евроатлантик

    22 2 Отговор
    Къде е вътрешния министър да даде пресконференция,както направи със случая с полицая в Русе,веднага всичко се "изясни"

    08:48 10.02.2026

  • 79 да обясня на тоя клоун

    22 4 Отговор
    Когато няма правосъдие, значи няма държава. А ако казва че на тая територия има правосъдие, да иде да се гръмне. В нормална държава тикви и прасета никога няма да са на свобода, да не говорим да държат властта.

    Коментиран от #88

    08:48 10.02.2026

  • 80 Като нищо

    6 9 Отговор

    До коментар #64 от "Нов седми":

    Няма да се учудя от още трупове на питомците на Ламата. Като нищо ще го последват да се реинкарнират.

    08:49 10.02.2026

  • 81 Нормално

    17 2 Отговор
    Тази опорка е пусната в бТВ, нова и медиите на Прокопиев. "Независимите" журналисти.

    08:49 10.02.2026

  • 82 Да те светна

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "фАНТОМасс":

    Нема такива.

    Коментиран от #85

    08:50 10.02.2026

  • 83 Удавена Риба

    13 3 Отговор
    Каква ли е истината ? Със смърта на тези хора , вече никой не може да каже.
    Господ може да е видял , ама няма да ни проговори.

    08:51 10.02.2026

  • 84 Този случай трябваше да е

    9 3 Отговор
    Засекретен
    Криминалистичната полиция трябва да пази в тайна такива случаи

    08:52 10.02.2026

  • 85 фАНТОМасс

    10 3 Отговор

    До коментар #82 от "Да те светна":

    Има ги , ама вече само май надписите на тези институции са останали. Другото е овладяно и подчинено на Тикви , Прасета , Магнити и Мутри !

    08:53 10.02.2026

  • 86 Всеки луд си има номер

    10 1 Отговор

    До коментар #76 от "Смях и Сеир":

    Всеки луд си има номер - Боко се кръсти и го поливат със уж светена вода, а тия шушумиги се наиграха на стражари и апаши.

    08:54 10.02.2026

  • 87 селяк

    6 2 Отговор
    яснооо значи са жертви на дървената мафия щом ни казват да не говорим за това

    08:55 10.02.2026

  • 88 Само Питам

    16 4 Отговор

    До коментар #79 от "да обясня на тоя клоун":

    Какво провосъдие , каква държава , щом си имаме Бойко и Делян ? Те не се ли предостатъчни ? Какво повече от това да искаме ?

    08:56 10.02.2026

  • 89 Тези са направили това

    2 3 Отговор
    Защото не са искали да злоупотребяват с евро средства и не са искали европрокуратурата да ги разследва

    08:56 10.02.2026

  • 90 НЕ ДЪРВЕНАТА

    14 1 Отговор
    ДЪРЖАВНАТА МАФИЯ ГИ УБИ
    И ПРДЪЛЖАВА ДА ИЗЕМА БИЗНЕСИ И ДА УБИВА
    ДЪРЖАВНАТА МАФИЯ!!!!!

    08:57 10.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Луди, луди.... луди са

    1 0 Отговор
    Дефинициите на Дхарма са склонни да бъдат точни. Позволете ми да използвам неточно определение на 8-те светски дхарми за тази дискусия.

    8-те светски дхарми се основават на пари, секс, власт и престиж. В един култ „власт“ означава контрол, обикновено контрол върху живота на хората; къде живеят, кого виждат, какво правят. След като контролът е установен, членовете биват сексуално, финансово или по друг начин злоупотребявани. За съжаление, много традиционните учения на гуру йога се поддават доста лесно на този вид злоупотреба.

    Не обвинявам никого, че е култ - поне не в тази тема досега. По-добре да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината.

    1. Проблемът не е в „невежеството“. Проблемът е в начина, по който го имате в момента. (Н.В. Кармапа XVII @NYC 02.04.18)
    2. Подкрепям Мингюр Р. и Х.Х.Д.Л. в техните позиции срещу малтретирането от страна на ламите.
    3. Ученик : Лама, мислех, че може да умра , но после осъзнах, че Трите Скъпоценности щяха да ме защитят.
    Лама : Дори и да беше умрял, Трите Скъпоценности щяха да те защитят. (Публикация на DW от Fortyeightvows)

    Коментиран от #95

    08:58 10.02.2026

  • 93 Петер Брьогел

    15 1 Отговор
    Ама много съм притеснен защо го няма вътрешния министър ? Туй хубаво момченце все излизаше и товореше. Обясняваше ни , казваше думи , които успокояваха целия народ. А сега - НИКАКЪВ ГО НЯМА ! Направо трагедия. Дано не и той сред застреляните !

    09:00 10.02.2026

  • 94 Луди, луди.... луди са калушковците

    1 2 Отговор
    Потресаваща идеология
    "ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни !

    09:00 10.02.2026

  • 95 дебеЛ Лебед

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Луди, луди.... луди са":

    Има ли проблем каква религия и идеи за светоусещане ще се ползват !? Все още ли се водим демократична държава със свободна воля ?

    Коментиран от #110

    09:02 10.02.2026

  • 96 Там е работата обаче

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ламата":

    Че не са само 5 откачалките а така им е изгодно да го представят. Хиляди са ! И започва всичко далеч преди 2010-2012 ....

    09:04 10.02.2026

  • 97 скрий се

    11 1 Отговор
    Първо, кой е тоя борсук, и второ, хората имат очи и мислещи глави. Нямат нужда някой да им обяснява в каква прекрасна държава живеят, те виждат .

    09:04 10.02.2026

  • 98 Не виждащата

    6 2 Отговор
    Може ли да е свързано с бъдещите тунели под района на Петрохан ? Например водохващането на тръбите дренажните системи които биха променили и пресушили много от чешмите и в района ? И още много ,а след това съоражението ще е на концесия от изградилия го чуждестранен инвеститор ?

    09:05 10.02.2026

  • 99 Мнение

    7 3 Отговор
    Ако само си извадя пушката от касата , и тръгна боща през гората . Ще ме задържат , изземат оръжия и всичко което следва в нарушение на закона за носене употреба итк. нт. С какво основание са там , въоръжени до зъби. Без никой да им направи нещо.

    09:06 10.02.2026

  • 100 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    По медиите ще ги познаете 😉

    09:07 10.02.2026

  • 101 Госあ

    10 0 Отговор
    дървената мафия е държавна мафия. Тоя износ на дървен материал към Турция и Гърция минава през митници. Въпрос на бакалска сметка е да разбереш, че износа многократно надвишава разрешената сеч.

    09:07 10.02.2026

  • 102 Исторически парк

    11 3 Отговор
    Спрете да слушате говорителите на гербавата мафия!

    09:07 10.02.2026

  • 103 Спешно

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "АИЗВЪРШЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ОТ СЛУЖБИТЕ":

    Трябва оценка на гно@ясалия ти мозък

    09:07 10.02.2026

  • 104 ТИ СИ ВИЖ ПЪРВО

    5 1 Отговор
    Физиото очичките те показват несигурност объркан си защото очите показват лъжеш. И кога един от властта застане пред вас гледайте очичките те казват всичко. И виж чуй ч що пише народа з теб вас не ви вярват. Но НАРОД КОЙТО САМО ГОВОРИ ПИШЕ А ДЕЛА НЯМА НЯМА И СВОБОДА ИСТИНСКА. ТЕ ЕДНИ ДРУГИ НИКОГА НЯМА ДА СЕ ПРОГОНЯТ НИЕ ТРЯБВА ДА ГИ ИЗГОНИМ ОТ ВЛАСТТА И ПОСЛЕ СЪДА И ЗАТВОРА. НО НЕ БИ САМО ПЛЯМПАМЕ.

    09:09 10.02.2026

  • 105 Гедер

    2 4 Отговор
    Всичко е заради строежа на Тунела под Петрохан, част от Паневропейски коридор 4. Всички партии проявяват апетити към строежа , защото Държавата ще го даде на концесия на строителя. Затова Пепетата са инсталирали там военнизорани еко организации ,за да овладеят и контролират терените около Петрохан ,които са в Натура 2000..Иначе терените досега да са със сменен статут, извадени от Натура 2000 и придобити от кръга на Пееффски и Боко .

    Коментиран от #120

    09:10 10.02.2026

  • 106 Анализ

    6 0 Отговор
    „Няма доказателства“ - Все още се провежда разследване, а някои експерти публично говорят за вероятност за мафиотски мотиви, което не може да се изключи.
    „Организираната престъпност не действа при рискови условия“ - Исторически доказано е, че организираните групи могат да прибягват до насилие, включително убийства, когато има вътрешни конфликти или други интереси.
    „Критиката преди доказателства е пропаганда“ - Общественото внимание и въпросите от граждани/политици често са част от натиск за по‑ефективно разследване — това не е автоматично инсинуация.

    09:12 10.02.2026

  • 107 Извод

    4 2 Отговор
    е коректно категорично да се отхвърлят всички твърдения, свързани с мафиотски мотиви, само защото към момента няма официални доказателства. Към случая „Петрохан“ има твърдения за „мафиотски стил“ убийства от публични лица, както и реални феномени на организирана престъпност, които не могат просто да бъдат „опровергани“ с едно мнение.

    09:13 10.02.2026

  • 108 Извод

    5 2 Отговор
    НЕ е коректно категорично да се отхвърлят всички твърдения, свързани с мафиотски мотиви, само защото към момента няма официални доказателства. Към случая „Петрохан“ има твърдения за „мафиотски стил“ убийства от публични лица, както и реални феномени на организирана престъпност, които не могат просто да бъдат „опровергани“ с едно мнение

    09:14 10.02.2026

  • 109 Макробиолог

    5 0 Отговор
    Прави сте,службите за нищо не стават.Отдавна трябваше да влезнат и разкостят всички нпо-та и спонсорите им.

    09:16 10.02.2026

  • 110 Това не е религия пич! А сект, култ, опг

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "дебеЛ Лебед":

    (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) ...чети какво пише в коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет. Интересен факт е също че Тибетските Лами са били съмишленици на Хитлер! Основно от там са им били и проблемите с Китай.. Замислете се защо !

    09:16 10.02.2026

  • 111 Реалист

    6 8 Отговор
    И да търсите под вола теле, няма да намерите. Това си е била хомодружинка със сектантски уклон. Тези двамата родители дето излязоха да ни говорят врели некипели са част от схемата, от периферията й макар. Те трябва да понесат наказателна отговорност за това, че са си предоставили доброволно децата в ръцете на дърт хомо педофил да го"обучавал"!!! Това е истината, самоубиха се защото са наркомани с промити мозъци и извратени наклонности. Полиция, ДАНС и т.н. са там, защото има замесени политици, освен разбира се и престъпления. Можеха да хванат вторите трима доста по-рано със сигурност, но изглежда не са искали и точно това са чакали, сами да се елиминират. Хомо банда са и голяма част от Променкаджиите на Фатмака, там е заровено кучето...както и в наивитета на умнокрасивите глупаци от площадите...

    09:19 10.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 И кой е този Борислав Недев?

    7 2 Отговор
    За пръв път го чувам!
    Кажете кой е де!

    Длъжни ли сме да го познаваме? Че и да приемаме думите му като последна истина?

    09:22 10.02.2026

  • 114 ВВП

    11 4 Отговор
    Вече съм убеден на 💯 че,това е мафиотска екзекуция..Ако нещо трябва да се замете се изкарва секта с ритуали... България е обречена .

    09:23 10.02.2026

  • 115 Тити на Кака

    3 3 Отговор
    Текстът казва основното - героите са охранявали район, който не се нуждае от охрана, това не е ареал на дървената мафия, И са се пъчили с постиженията си - да притесняват туристи и берачи на гъби, в пълна безопасност, мафиотите са долу - в ниското.
    Нямат фиксирано нито едно ФИЗИЧЕСКО противопоставяне на секачите на терен. За четири години - няколко "сигнала" за неща, които всички са виждали в околностите на подстъпите към Петрохан.
    Обяснявам, като за тъППопитеци:
    1. Дървената мафия на терен - това не са злокобни мафиоти, обитаващи луксозни офиси в купени за жълти стотинки бивши хижи с размерите на хотел.
    2. Дървената мафия на терен / която страховитите рейнджъри старателно са заобикаляли / е представена от сплотени десантни групи от ромджъри, осъществяващи светкавични набези по удобни за дейността им горски сегменти. Основна черта на ромджърите е, че не изпитват никакъв респект към 50 годишни рейнджъри, които си играят на рамбовци, разкарвайки се със скъпи атевета из гората. Такива дечковци ромджърите правят на биоматериал за аутопсия директно, на сечището, а не по луксозни хотели или кемпери. Технологията им работи безотказно, поради което героите ни геройстват основно във виртуала, в реала се занимават с момченца и селфита.
    Толкова!

    09:24 10.02.2026

  • 116 Цеко

    10 4 Отговор
    На тази майка снощи защо й трябваше да се излага...синът и е бил хомосексуалист и тя от малък го е навряла в ръцете на такива, за което може да понесе и наказателна отговорност. И тя е част от тази секта като я гледам. Как пък не видях грам мъка, страдание, та дори и сълзи в очите й, уж беше научила в същия ден, че сина й е убит?! Сатанистка ми се струва и тя...

    09:27 10.02.2026

  • 117 Връзката на сектата Петрохан

    8 5 Отговор
    с ППДБ е толкова ДЕБЕЛА, че всички в България се питаме едно-- ЗАЩО ТЕЗИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАЛИ, СПОНСОРИРАЛИ, ПОКРОВИТЕЛСТВАЛИ И РЕКЛАМИРАЛИ ГЕЙ- ПЕДОФИЛСКАТА ДРУЖИНКА ОТ АВАНТЮРИСТИ- АФЕРИСТИ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА В СЛЕДСТВЕНИЯ АРЕСТ И ДА ДАВАТ ПОКАЗАНИЯ?

    Защо бе , Бориславе, защо бе, Недев?
    Това кажи, не говори баналности!

    09:28 10.02.2026

  • 118 ама и ти ли?

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Механик.":

    четвъртия куршум е в кучето! то е нападнало убийците защото е усетило защо идват то първо е заминало!!!

    09:35 10.02.2026

  • 119 НИК

    1 1 Отговор
    Точните въпроси от един нормално мислещ и трезво мислещ човек. Всички псевдо специалисти, "загрижени" близки и други подобни да замълчат и да се запитат, докато те са имали някаква възможност да променят нещата, какво са направили???? Опечалените /не знам доколко/ родители все още твърдят, че напълно се доверяват на въпросния господин Калушев, все още не са си променили мнението за него. Та именно от там трябва да започнат въпросните институции, като "Агенция за закрила на детето" и други.

    09:54 10.02.2026

  • 120 Мишо Колев

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "Гедер":

    Гледайки хронологията ПП-та по стара българска политическа традиция се прилепват към тези момчета . Поинтересувай се за колко от земят са подадени вече документи за изваждане като защитена територия за да се ползва стърговска цел ? И като,че ли всичко си идва ня мястото, но няма кой да го види ?

    09:56 10.02.2026

  • 121 анонимен

    1 1 Отговор
    Знайни и незнайни платени за определена позиция се изказаха.Този даже е и агресивен.

    09:59 10.02.2026

  • 122 щом и главния

    2 2 Отговор
    прокурор изпълзя от дупката си......

    седем дена монтират видеата ....вервай те им ..... сапунен сериал скалъпен ....все пак масата гледа турски

    10:45 10.02.2026

  • 123 Дядов Бабек

    3 0 Отговор
    Лудокрасивите еурозилени жълтоппдбезхаберници превръщат татковината и народа в едро смлян колбас Петрохан

    11:01 10.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 НЕДЕВ ОТДААВНА Е ПЕВЕЦ НА

    0 0 Отговор
    РЪСКИ ПЕСНИЧКИ.......

    12:16 10.02.2026

  • 126 аз съм

    0 0 Отговор
    Моето мнение е същото като на този чичак

    14:22 10.02.2026

