Борислав Недев: Спрете с евтините приказки за "герои, избити от дървената мафия"!

Няма официални доказателства, няма потвърдена версия от разследването, няма нищо освен медийни интерпретации, свободни съчинения на знайни и незнайни "експерти" и удобни легенди за масова консумация.

Това написа Борислав Недев във "Фейсбук".



Да, в България има "дървена мафия" - безспорен факт! Има незаконни сечи! И да, има и бракониерство! Но организираната престъпност не работи като в евтин екшън филм. Тя работи по проста формула - максимална печалба при минимален риск!!! Да го напиша ли още веднъж?



Минимален риск!!! Само пълен идиот би тръгнал да върти "промишлена" незаконна дейност в най-наблюдаваните и защитени територии, каквито са тези в "Натура 2000", където контролът е най-силен, наказанията са най-тежки и вниманието е постоянно!



Истинските престъпни схеми не си "вкарват таралеж в гащите", за да си "вдигат адреналина" и да доказват колко са смели. Те работят там, където системата е най-слаба, не там, където е най-строга!!!



Още по-удобно е всичко да се сведе до приказката "пазели природата и ги убили". Само че реалността рядко е толкова елементарна. Когато в случая се споменават връзки с паравоенни структури, групи със собствена организация и други сложни зависимости, да сведеш всичко до "еколози срещу бракониери" е или наивно, или умишлено подвеждащо.



Нещо много важно - крайно време е да се оставят разследващите органи да си свършат работата на спокойствие! Държава не се гради с кресливи статуси, конспирации и колективна истерия. Държава се гради с институции, с процедури и с доказателства! Разследването не се води във Фейсбук, не се води в коментарите под новини и не се води от самопровъзгласили се интернет съдии и прокурори.



В този ред на мисли, всички вие - провалени и нафталинени политици, корумпирани социолози, политолози, анализатори, журналисти и "вся остальная сволоч", които обслужвате срещу тлъсти хонорари, нечии лични интереси, системно насаждате недоверие към правораздавателните органи, внушавате, че "всичко е ясно" още преди да има доказателства, и които превръщате всяка трагедия в повод за тотално отрицание на държавността - крайно време е да спрате!! Просто млъкнете!!!



Това дори не е гражданска позиция. Това е разрушаване на общественото доверие! Това е бавна ерозия на държавността отвътре!



Критика към институциите - да, но истеричното внушаване, че държава няма, че всичко е заговор и че истината винаги е някаква тайна, скрита от "системата" - това не е критично мислене. Това е чист нихилизъм!



Паралелно с разкриването на мотивите за това масово убийство обаче, обществото има право да получи отговори и на други изключително важни въпроси:



- Кой и на какво правно основание е допуснал частно лице да извършва дейности, наподобяващи обучение или извънучилищна подготовка на непълнолетни (има данни и за малолетни) деца, при положение, че тези деца са били извеждани не само от семействата си, но и от редовния учебен процес и насочвани към занимания при Ивайло Калушев?



- Имало ли е разрешителен режим, контрол, лиценз или институционален надзор върху подобна дейност?



- Имало ли е проверки от страна на МОН, Агенция за закрила на детето, социалните служби или други компетентни институции относно характера на тези занимания, методите на работа и условията, при които са били провеждани?



- Кои лица, освен Ивайло Калушев са имали връзка и са били пряко обвързани и ангажирани с тази дейност?



- Как и при каква процедура министър на околната среда и водите подписва споразумение или партньорство с неправителствена организация, регистрирана броени дни преди това? Извършена ли е предварителна проверка за капацитет, експертиза, реална дейност, източници на финансиране и потенциални рискове?



- Извършена ли е оценка за надеждност, опит и институционална легитимност на подобна организация преди да получи достъп до дейности, свързани с държавна политика или защитени територии?



- Кой е финансирал това изключително скъпо начинание - оборудване, логистика, дейности, обучения, бази, техника? Какъв е произходът на средствата - дарения, проекти, частни спонсори, чуждестранно финансиране?



- Има ли данни за зависимости, обвързаности или неформални връзки с лица от политическия елит, бизнес среди или други структури на влияние?



- Имало ли е институционален чадър, бездействие или съзнателно неглижиране на сигнали, ако такива са подавани?...



Това не са конспирации. Това са нормални въпроси в една правова държава!



Докато няма доказани мотиви от разследването, всяко категорично становище и обяснения са пропаганда, не факт! А, разпространяването на удобни митове не помага на истината, не помага на обществото и най-вече не помага да се стигне до реалните виновни!...