Корнелия Нинова: Време е да се стреснем

Корнелия Нинова: Време е да се стреснем

11 Февруари, 2026 19:08 2 485 97

От поне две години говоря постоянно, че въпросът за храната и водата става първостепенен

Време е да се стреснем.

Продоволствената сигурност е част от националната сигурност.

Чухте ли какво казаха днес от КЗК след секторен анализ за цените на храните?: "Производството в селското стопанство е пред катастрофа".

От поне две години говоря постоянно, че въпросът за храната и водата става първостепенен. За последните години производството на мляко е спаднало с 25%, а вносът се е увеличил с 42%. Същото е положението с месото, плодовете и зеленчуците. Абсурдно и недопустимо.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Ние имаме плодородна земя и вкусни български сортове. Можем да ядем чиста, здравословна, родна храна. Защо съсипваме това богатство? Какво да се прави? Не можем само да констатираме и да гледаме безучастно.

Ето част от решенията за гарантиране на продоволствена сигурност, които предлагаме от Непокорна България:

1. Забранява се върху плодородна земеделска земя всякакво строителство на фотоволтайци.

2. Възстановяват се напоителни системи и се осигурява евтина вода на земеделците.

3. Субсидии се дават за килограм произведена продукция, а не за заградена поляна с магарешки бодил.

4. По- голяма част от субсидиите се преразпределят към плодове, зеленчуци, мляко и месо.

5. Държавата създава облекчени условия за обединяване и коопериране на дребните фермери.

6. Държавата изгражда и дава за ползване фермерски пазари, за да се скъси веригата от прекупвачи.

7. Държавата намалява регулациите, бюрокрацията и бумащината за производство на български храни.

8. Държавата осигурява драконовски контрол по границата с трети страни, за да не влизат стоки с фалшиви документи на занижени цени и да подбиват нашите.

Българската земя може да изхранва народа ни. Просто трябва воля, вън печалбарите и конкретни действия.


  • 1 Корнелия Нинова

    31 5 Отговор
    БНБ обяви днес, че България е поела нов дълг от 150 млн. евро. Борисов се ожали, че нямало правителство, за да не носи той отговорност за цените и хаоса в държавата. Но, за заробването на три поколения, правителството си действа.

    Гербаджиите се скъсаха да се хвалят колко много пари събрали в бюджета. Борисов чак се изхвърли пред Брюксел, че сме икономическо чудо. Къде са тогава парите? Защо трупат дълг след дълг?! Защото са некадърни и крадат като за последно.

    И един въпрос: новият председател на БСП Крум Зарков кога ще скъса коалиционното споразумение с ГЕРБ и ДПС-НН? Или ще чака до последно келепира от това управление?

    Министрите на БСП са гласували новия заем.

    Коментиран от #37

    19:10 11.02.2026

  • 2 Факт!

    24 8 Отговор
    Права е Нинова. Двете герберо-пеевски Дебели парчета разградиха държавността. Зарко да не се ослушва, а да я покани обратно в БСП.

    19:11 11.02.2026

  • 3 малко истински факти

    17 3 Отговор
    А бе то и в Турция продължават с опитите да забременът мъж , ама още не са успели , само дето си късат халките на халост ....

    19:11 11.02.2026

  • 4 С тази снимка

    9 7 Отговор
    неизбежно!

    19:12 11.02.2026

  • 5 ихуййййййййй

    12 20 Отговор
    А бе тая комуноидница пак ли се прозява на гнилоч.

    19:13 11.02.2026

  • 6 Лало

    13 3 Отговор
    И аз много говоря,но никой не ме чува!

    19:14 11.02.2026

  • 7 аре бегай ма флюцо

    12 11 Отговор
    ... нови безинтересни бръщолевения от комунист-приватизаторката ...

    Коментиран от #11

    19:15 11.02.2026

  • 8 Малей

    9 8 Отговор
    ако ти изкочи зад ъгъла!!

    19:15 11.02.2026

  • 9 Винаги

    9 9 Отговор
    така съм си представял Чикатило!

    19:16 11.02.2026

  • 10 Тая все

    11 9 Отговор
    в точки говори - първо, второ...Едно и също бляботи

    Коментиран от #14

    19:16 11.02.2026

  • 11 грешка имаш

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "аре бегай ма флюцо":

    Имаш грешка , казва се фльорца .

    19:17 11.02.2026

  • 12 Умна жена

    13 11 Отговор
    жалко,че я изритаха от БСП!

    19:17 11.02.2026

  • 13 ПОХОДКАТА НА ,,ХИЖАРИТЕ,, КОИТО

    9 4 Отговор
    УЖ СИПОДПАЛВАТ ХИЖАТА НЕ Е ХИЖАРСКА А Е СЪС СИТНА СТЪПКА ПРИВЕДЕНО ТЯЛО И ДВИЖЕНИЕ НАКУП.........ТИПИЧНО АТАКУВАЩО ЗВЕНО ОТ АРМЕЙСКИ ИЛИ НА СПЕЦ. ЧАСТИ.А ЕДИНИЯ Е С ПРОТЕГНАТИ ДВЕ РЪЦЕ НАПРЕД КОИТО ЯВНО СТИСКАТ НЕЩО.....

    Коментиран от #16, #50

    19:18 11.02.2026

  • 14 Май

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Тая все":

    и тук пише коментари,като-Воеводата!?

    19:18 11.02.2026

  • 15 Пич

    10 8 Отговор
    Кака говори всевъзможни глупости, но внимателно заобикаля топ - темата за обществото!!! Интересно...

    19:19 11.02.2026

  • 16 Грозданов

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "ПОХОДКАТА НА ,,ХИЖАРИТЕ,, КОИТО":

    Наздраве,колега!С кво замезваш?

    19:19 11.02.2026

  • 17 Българин

    7 13 Отговор
    Така е: Юдашвили Сталин дойде с войски на СССР след 1944г. и въведе крепостното право. Отне земите на Българските Ковбои - Селяни, натика ги да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха по концлагерите заедно с Иновативните Българи и Българска Аристикрация. Голяма част от децата на селяните се прехвърлиха по градовете да работят всяка петилетка за комунистите. Застроиха градовете със зандани - Блокове и след работа винаги чакаха на опашка пред магазините за хляб. В днешно време селата са пусти. По занданите - Апартаментите живеят клошари. Ми то днес, леките коли са по-интелигентни от хората, понеже и те искат да живеят по апартаменти. На село едно време селяните са имали всичко - и кози, и овце, и крави, и биволи, и коне, и свинчета, и кокошки, и пуйки, имали са своя земя, и какво ли не още. Гладни не са ходили по Кошовете за бюклюци, както днес ходят и се чудят в кой кощ за бюклюк да си паркират своята гордост - фантазията в главата, че имат лека кола!

    19:20 11.02.2026

  • 18 няма държава

    16 2 Отговор
    Вода - Девин 10 л. в ТЕ-Ментета струва 5,50лв. , агенциите които получават заплати се правят на умрели лисици !

    19:20 11.02.2026

  • 19 До сутринта

    5 5 Отговор
    ще се треса!Как ли ще спя?

    19:21 11.02.2026

  • 20 Българин

    5 16 Отговор
    И вижте колко е плащала България всяка година на "Освободителката" за Освобождението!
    От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
    Книгата може да се види в Държавен архив!
    И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
    А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!

    Коментиран от #28, #33

    19:21 11.02.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    10 4 Отговор
    Основният проблем е , че българинът стана мързелив. Все плаче, че от чужбина внасят по-евтина продукция. Що така, бе? Земя имаш, вода имаш, ток имаш и ревеш. Намериха на хляба мекото. Основно садят пшеница. Като узрее , комбайна и на борсата. Затова някои карат Ролс Ройси. Права е Нинова. Субсидии само за готова продукция плодове и зеленчуци.

    Коментиран от #74

    19:21 11.02.2026

  • 22 Уса

    8 1 Отговор
    Народа ще се стресне,когато Буда заповяда.Оня Буда,който решава,как да живеете и колко да бъдете стреснати до изстрестяване

    19:22 11.02.2026

  • 23 Българин

    3 11 Отговор
    Историческото име на Русия е „Московия“, името „Рус“ от 880г. принадлежи на Киевска Рус –днешна Украйна.
    „Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
    Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
    С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
    Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
    Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
    То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
    Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
    Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.

    19:23 11.02.2026

  • 24 Права е Нинова но и друго трябва

    12 3 Отговор
    Младите събудете се ! ВАЖНО Е!
    Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи ! За това трябва през 2026 г. да се борите младежи ! За това и за пълната отмяна на таксите в държавните ВУЗ-ове ....

    19:23 11.02.2026

  • 25 Браво Ма

    7 3 Отговор
    Що сега се сети! Иначе товй е решението за земеделието ни!

    19:24 11.02.2026

  • 26 Българин

    1 12 Отговор
    Другари рашафили, съветски Zомбита, соц носталгици и поклонници на тунингованото жуже на токчета
    Това е кратка история на българо-съветската дружба
    - СССР финансира опит за гражданска война (1923)
    - СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
    - СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
    - СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.
    - СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
    - СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
    - СССР отказва да признае България за съвоюваща страна и въпреки участието на страната ни в борбата с Германия, тя е третирана като победена, вражеска държава. (1947)
    - СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
    - СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
    - СССР превръща България в икономически васал чрез участието й в СИВ. (1949-1989)
    - СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)

    Коментиран от #32

    19:24 11.02.2026

  • 27 Българин

    4 11 Отговор
    Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!

    Коментиран от #51

    19:25 11.02.2026

  • 28 Град Симитли

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Бе, ЯСЕПМ!

    19:26 11.02.2026

  • 29 Българин

    4 10 Отговор
    Търновската Конституция бе премахната без референдум - без допитване на народа. Народа български през 1946 г не е гласувал за премахване на Търновската Конституция! Сталин навлезе с войски по българските земи. Смени Търновската Конституция с комунистическата конституция - ужким конституция на народа с име Народна Република. Иззе земите на българските селяни, натика ги да работят за търтеите - комунистите, по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарече Кулаци и ги натика по концлагерите. Изби в концлагерите българската иновативна интелигенция и аристокрация и бостана е обран. Така управляваха от петилетка на петилетка, че днес от Разум в мозъците на хората остана само Ум с Очи за гледане по Телфончетата и Компютрите, без Разум, как от Българското Левче се скача на Еврото!

    19:28 11.02.2026

  • 30 Няма разграничение Нинова между

    5 1 Отговор
    Арендатори и собственици ! И това с белите петна е противоконституционно впрочем ! Намеренията са хубаво нещо но законите и конституцията друго. Дали канал за вода ще мине през моя собственост трябва да става след одържавяване но на пазарни цени.Навлизаш в сивата зона между законообразно и целесъобразно иначе съм съгласен с написаното по принцип

    19:30 11.02.2026

  • 31 Българин

    2 6 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    19:30 11.02.2026

  • 32 СЕГА СААМО ЗА 2 С ГОДИНИ

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    ЗАДЛЪЖНЯХМЕ С 45 МЛРД ..СРЕЩУ КОИТО НЕ Е ПОЛУЧИЛ НАРОДА ... АСФАЛТ НЯМА МАРКИРОВКА НЯМА А СЙЪПОТИЯ ДО ШИЯ ИМА БЕЕЗБРОООООООООЙЙЙЙ ДАНЪЦИ И ТАКСИЧКИ....

    19:30 11.02.2026

  • 33 ПЛАЩАЛИ СМЕ ТОГАВА И ПАААААК

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    СМЕ СЕ ВЬЗСТАНОВИЛИ А СЯ СЛЕД ТВА КРАДЕНЕ ПОТЪЪЪЪЪЪЪНАААХМЕЕЕЕ В ДЪЛОВЕЕЕЕ

    Коментиран от #62

    19:32 11.02.2026

  • 34 Българин

    3 8 Отговор
    Българинът няма базова основа, Комунистите иззеха, експроприираха, с други думи Откраднаха, "кражба" е най точната дума, Частна Собственост, Земеделска Земя, натираха българина в Заводи и Предприятия които предприятия и заводи спряха да съществуват след 1989 г. и бяха разпродадени за Скрап от приближените на Държавна Сигурност, прибави към това дивото отпускане от на ДС Кредит Милионери на Заеми през 90те които никога не бяха върнати а собствеността срещу която бяха отпуснати Заемите нямаше стойност?
    На Запад всичко това беше обяснено на нашите Полит Комисари, Кредит Милионери така наречената "Теория на Creative Destruction" но в крайна сметка Колективният Запад искаше да усвои едни Територии и Пазари и това беше целта на Занятието!

    19:33 11.02.2026

  • 35 Егати

    3 6 Отговор
    Няма отърсване от тази ,,Непокорна" наглярка бе...
    Вчера беше...
    Днес с нейните неизменни 1...2...3...n точки.
    Като банкнотоброячна машина е...

    Коментиран от #39

    19:33 11.02.2026

  • 36 И Нинова

    6 0 Отговор
    А ливадите? А? Очертават ги с един пръст от страни на картата и после почва яка санитарна сеч на така нареченият саморасляк .....

    19:33 11.02.2026

  • 37 ЖАЛКА РАБОТА

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Корнелия Нинова":

    Нинова се държи все едно никога не е била на власт, не й знаем какво е приватизирала и дробила, и е света вода ненапита!

    Коментиран от #54

    19:34 11.02.2026

  • 38 Българин

    0 9 Отговор
    Посоката е Правилна, но Реформите ги няма. Олигарсите на които, чрез невъзвращаеми Кредити и Подарен Бизнес от Приватизацията, се превърнаха в Бизнесмени - "Работодатели", Икономически и Технологично Неграмотни, поддържат Олигархичната Икономика. С такава Икономика Повишаване на Покупателната Способност и Жизненият Стандарт на Българина, не може да се очаква. За Русофилите и Носталгиците, които Пишат Анонимни Коментари, трябва да е ясно: Разбиването на Банковата Система, Фалита на Държавата и Проведената Приватизация, Създателите на настоящите Олигарси, се Извърши от бившата Болшевизирана Комунистическа Партия и техният Основен Инструмент ДС. Фалита на Държавата бе Извършен от Правителството на Луканов, а Приватизацията по Московският Модел на Академик Чобайс, от Внедреният в СДС Агент на ДС - Иван Костов. Конституцията на "Прехода", разбила Политическите Партии и предала Суверена от Народа на Парламентарното Мнозинство, бе Създадена и Утвърдена чрез Манипулирани Избори от Мнозинството на БКП/БСП и Внедрените Агенти на ДС като Георги Марков, Жельо Желев, Доктор Петър Берон и сие. Народът беше Излъган, а тези които уж се Нагърбиха да Утвърдят Демокрация, се Оказаха Некомпетентни както да Въведат Лустрацията, така и да Проведат Реформи, с които България да тръгне към Конкурентно Способната Пазарна Икономика.

    19:35 11.02.2026

  • 39 Точно така трябва

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Егати":

    На всички партии да са им програмите момче ! 1...2...3...n точки

    19:35 11.02.2026

  • 40 Българин

    4 6 Отговор
    3500 човека бяха изхвърлени на улицата от РУСКИЯ СОБСТВЕНИК на "Булгартабак холдинг".
    Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
    Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
    Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
    Само едно от горните пера струва повече.
    Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
    Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
    Какво направиха руснаците ли?!
    Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
    Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
    След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
    Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
    Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
    Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
    Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
    Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
    Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
    На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.

    19:36 11.02.2026

  • 41 Българин

    5 7 Отговор
    Как сме независими, когато предаваме националната си валута въпреки желанието на народа?
    Как сме независими, когато поставяме решенията на собствения си народ под решенията, вкарвани ни отвън?
    Как сме независими, когато дори днес, на самия ден, се веят чужди знамена по националните ни институции?
    Как сме независими, когато икономиката ни, или това, което е останало от нея, е прехвърлено в чужди ръце? Станало е притежание на чужди компании и се изстисква, докато може да пуска?
    Как сме независими при положение, че селското ни стопанство е докарано до тотален погром и в момента едва ли имаме сили да се изхраним самостоятелно? Момент, не можем!
    Каква независимост, по дяволите, при положение че трябва да сечем масиви с овощни дървета, за да могат да ни внасят ябълки от чужбина?
    Как сме независими, когато на наша територия има чужди военни бази?
    Каква независимост, когато правителството ни чака инструкции по най-важните и съкровени национални въпроси от други държави?
    Каква независимост при положение, че партиите търчат по чуждите посолства, за да им одобрят кандидат-депутатските листи? И после тези същите наричаме народни избраници? Ще го повторя – народни!
    Каква независимост, при положение че един референдум, произтекъл от народа, не можем да направим? Забранено ни е. От кого, бе, независими дами и господа

    19:37 11.02.2026

  • 42 Българин

    2 8 Отговор
    Иван Вазов след разочарованието му от истинските намерения на Русия.

    РУСИЯ
    Ив. Вазов

    О, руси, о, братя славянски,
    защо сте вий тука? Защо сте
    дошле на полята балкански
    немили, неканени гости?
    Желали би вас възхитени
    да срещнем со сълзи и с китки...
    Но идете вий настървени,
    на грозни зовете ни битки!
    Желали би вас да прегърнем
    и тоз път сърдечно, горещо.
    Но взорът ви свети зловещо...
    Как ръце сега да разгърнем?
    О, руси! Аз друг път ви славях
    за подвиг велик и чутовен,
    високо ви ликът поставях
    във мойта душа, в мойта песен!
    Вий някога знаме Христово
    развяхте за благо човешко -
    строшихте ни игото тежко,
    а днеска ни носите ново!
    И пак не ви мразим (не крия:
    обича ви още народа);
    но любим и свойта свобода,
    стократно по любим я ния.
    За тоз кумир ния се бием
    и с чужд, и със близък упорно
    и няма ний врат да превием
    пред никакво иго позорно!
    О, колко ви, братя, желая!
    О, как би желал, братя клети,
    свобода и вам, и за нея,
    кат нас да живейте и мpете!

    19:38 11.02.2026

  • 43 Ако престанеш да се

    3 2 Отговор
    Показваш, няма да се стряскаме.

    19:39 11.02.2026

  • 44 Българин

    3 8 Отговор
    България престана да съществува през 1944 г. когато червената армия я окупира и Кремъл инсталира свое марионетно правителство. За щастие СССР се саморазпадна и България се освободи от руското робство в съществуващите към този момент граници. Сега представете си какво щеше да стане ако Русия не ни беше "освободила" от турците. Щяхме да изчакаме още 30 години Османската империя да се саморазпадне и България да се освободи в съществуващите по турско време граници. Щяхме да запазим Македония, Северна Добруджа, половин днешна Сърбия и Беломорска Тракия. За жалост Русия не искаше тази голяма и независима България да й се пречи по пътя към проливите и затова дановидно изпревари събитията и ни "освободи" от половината ни земя. На всичко отгоре ни проми мозъците с пропаганда за да сме й благодарни за това. "Освобождението" се оказа по-голяма катастрофа от "робството", когато Македония, Беломорска Тракия, Северна Добруджа и Поморавието си останаха 500 години български. Там живееха българи, които наричаха себе си българи, говориха на български език и спазваха българските обичаи. Какво стана след "освобождението"? Тези земи бяха откъснати от България и там вече българи няма.

    19:40 11.02.2026

  • 45 Българин

    1 3 Отговор
    Стига геноцид над Българския Род!

    19:41 11.02.2026

  • 46 Българин

    6 7 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    19:43 11.02.2026

  • 48 Натовец

    1 4 Отговор
    Изобщо не ми дреме за българското стопанство както и на всичките българи. Аз пазарувам от Кауфлант и Лидъл на промоции и се чуствам член на клуба на богатите. Борисов и Пеевски спазиха казаното и се чуствам горд член на еврозобата с 20 евро в джоба джобни на ден

    19:47 11.02.2026

  • 50 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПОХОДКАТА НА ,,ХИЖАРИТЕ,, КОИТО":

    Не стискат автоматично оръжие а?

    19:50 11.02.2026

  • 51 Коста

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Я си гледай малката работа бе! Какви да са поколенията на наследниците на едни бедни селяни от царско време? С колйо труд и ентусиазъм са достигнали нивото дори да отидат в дървено бунгало на морето. Ти да си чувал по царско време да е имало почивни станции за заводите дето ги е нямало? Почти е нямало пари в обръщение. Търговията натурална Айде бегай !

    19:57 11.02.2026

  • 52 От всичките капиталисти и олигарси

    5 3 Отговор
    само кака Корни провеждаше някакви истински леви политики. Браво непокорна, Корни! Ще гласуваме за теб!

    19:58 11.02.2026

  • 53 Българин

    4 5 Отговор
    Да не забравяме също, че кoмyнягитe осакатяват българската писменост и важни за нея лигатури в българския диалект по поръчка на Кремъл, доказващи древният ни балкански произход, който заменят с алтайци - тюкомани, тоест пришелци. Благодарение на кoмyнягитe за български бог се приема някакъв палатков Тaнгра, фaлшификация на Бешeвлиев, не откъде да е, а от Мадaрския конник - бог Арeс, признат и като Херoс Пeркон. Същите кoмyняги по поръчка на Кремъл фалшифицират три рода на княз Омoртаг - Сaкар-Ариc (секира Ариc), Кyви-Ариc (кoвач Волканос-Ариc), Еpми-Аpис на Чакaр-Ар, Кyби-Ар, Еpми-Ар. за титла се приема крайпътен алтайско-кремълски Хaн, нищо че титлата е изписана КАНАСИ по пеласгийска КАНАСИ и град КОНОСО (Кносос). Комyниcтите много злини сътвориха на българския род, а техните комyниcтически изчaдия днес са първи демократи и яко ни кpадат.

    1. Траки са ни наричали гъpцитe. Трак, означава нeчистивец.
    2. Славяни са ни наричали pимляните. Идва от склави и означава poби.
    3. Гяypи са ни наричали оcманците. Означава невеpник.
    И ПРЕДИ ХИЛЯДИ ГОДИНИ И ДНЕС, НИЕ СЕ НАРИЧАМЕ ПО ЕДИН И СЪЩИ НАЧИН,
    А ИМЕННО БЪЛГАРИ!
    БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА, КОЯТО
    НЕ Е СМЕНЯЛА СВОЕТО ИМЕ!
    Колкото и да ни обиждат нашите вpагове, както и да ни наричат, каквото и да правят, ние
    ВИНАГИ ще бъдем БЪЛГАРИ
    и няма да изчезнем!
    Автор:Кевoрк Кевoркян

    Коментиран от #55

    19:59 11.02.2026

  • 54 СМЕШНИ СТЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "ЖАЛКА РАБОТА":

    Когато Нинова беше на власт с ПП, ДБ и ИТН и ги държеше изкъсо ти си коалиционни партньори, и успяваше да прокарва социални политики. Нямаше прокаран път към леврозоната на краха, нямаше още пробутани джендъридеологии и даже имаше икономически растеж по време на кромид кризата!

    20:01 11.02.2026

  • 55 ей антибългарино,

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Българин":

    затова ли "европейските" пoдлoги на Брюксел искате да премахнете кирилицата?

    Коментиран от #58, #59, #69

    20:03 11.02.2026

  • 56 Някой

    7 0 Отговор
    На българите акъла ни идва само когато започнем да гладуваме и когато ни вземат нещо, например територия.
    Докато прасетата не докарат голям глад в България, няма да се оправим.

    20:03 11.02.2026

  • 57 КАКАКУРА

    4 3 Отговор
    Когато крадеше панаира стресната ли беше??

    20:05 11.02.2026

  • 58 Българин

    4 4 Отговор

    До коментар #55 от "ей антибългарино,":

    Ние Българите от никъде не сме напридошли! Ние Българите сме си Българи, от Балканите, а не измислени напридошли ПраБългари. Понеже сме Държавотворния народ, сме градили Български държави по земята и когато сме се връщали обратно сме се връщали, като Българи, а не като ПраБългари!

    Коментиран от #63

    20:12 11.02.2026

  • 59 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "ей антибългарино,":

    Никой не може да ни премахне Кирилицата, понеже за да я премахнат, трябва на нас Българите да ни изтръгнат езиците, за да не приказваме на Български. Но изтръгване на Езицика на всеки Българин, е доста трудно, понеже сме навсякъде по света.

    20:18 11.02.2026

  • 60 кури

    2 4 Отговор
    техноимпек КОГА???

    20:18 11.02.2026

  • 61 ТАЯ ПРОКЛЕТА ЛЕЛЯ

    5 4 Отговор
    РАЗБИ ЕДНО ВРЕМЕ И ПАРТИЯ, И ДЪРЖАВА !!! Я ВЗЕМЕТЕ И НАПЪЛНО Я СКРИЙТЕ НЯКЪДЕ !!! ДКАЗАНО: ТЯ Е ВРЕДНА И НЕПОТРЕБНА !!!

    20:19 11.02.2026

  • 62 комунетата

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "ПЛАЩАЛИ СМЕ ТОГАВА И ПАААААК":

    нямат наяване!!!!!!!

    20:20 11.02.2026

  • 63 ти не си

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    никакъв българин !!! за пет цента си протрил пръстите си да пишеш глупости или ти ги дадоха направо написани ти само да ги постнеш?

    20:20 11.02.2026

  • 64 боги

    4 3 Отговор
    Ами да изнесеш 3 милиона снаряда от държавния резерв за украйна си е стряскащо!!
    Достойно е за доживотна присъда!

    20:20 11.02.2026

  • 65 Бихлюл

    5 1 Отговор
    Много крадене води до тук. Корупционерите на високото погубиха България

    20:23 11.02.2026

  • 66 Българин

    5 3 Отговор
    Академик Николай Державин:
    „До 15 век руси, украинци, поляци, чехи не са наричали себе си "славяни". До Средновековието като славянски език е дефиниран езикът на БЪЛГАРИТЕ, а не езика на руси, поляци, словаци, словени и т.н. През 9 и 10 век БЪЛГАРИТЕ разпространяват своята писменост сред тези народи. От БЪЛГАРСКИТЕ книги тези народи прихващат СТАРОБЪЛГАРСКИЯ език като свой. Но след завладяването на България от османците, тези народи не биха искали да се знае, че пишат и четат на езика на един поробен народ. Поради това преименуват СТАРОБЪЛГАРСКИЯ език на "ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ"!
    През 9 и 10 век, когато Преславската и Охридска книжовни школи разпространяват БЪЛГАРСКИ книги из Европа, тогава славяни не е имало! Няма писмен документ от 7 до 12 век, който да говори за славяни. За славяни започва да се говори в 17 век от Петър I и особено Екатерина Велика. Тя не може да понесе мисълта, че някой друг е дал писменост на руснаците и прегръща идеята на беенедиктинския монах с далматински(хърватски) произход Мавро Орбини да се нарекат "славяни" всички народи с близки езици. Това на практика са всички общности, получили четмо и писмо от БЪЛГАРСКИТЕ книжовни школи. Така се изместват и подменят БЪЛГАРСКИТЕ заслуги за просветата на това огромно море от близки народи. Но тогава не е имало българска държава и нямало как българите да защитят истината.“

    20:23 11.02.2026

  • 67 Българин

    3 1 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгpизъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР.
    1. Миниcтърът нa прocвeщeниeтo в Бългaрия 1881 – 1882, историкът специалист по Българска история прoф. Ирeчeк, e aвcтoунгaрcки шпиoнин oт вoeннoтo рзузнaвaнe...
    2. прoф. Вacил Злaтaрcки, кoрифeят нa Бългaрcкaтa Иcтoрия, e рeктoр нa CУ и същевременно руcки aгeнт...Видeн "визaнтoлoг", въпрeки, чe тaкaвa държaвa Визaнтия никoгa нe e cъщecтвувaлa...
    3. Бeшeвлиeв, eдин oт cъздaтeлитe нa "ПРAБЪЛГAРCКAТA OРДA НA ХAН ACПAРУХ" e пък видeн гъpкoфил...
    4. .....чeт нямaт прoдaжницитe!
    OФИЦИAЛНAТA бългaрcкa иcтoрия e пълнa фaнтacмaгoрия cътвoрeнa oт чужди aгeнти и бългaри-прoдaжници. Имeннo пo тaзи причинa ca възмoжни вcякaкви мaнипулaции c нeя, eдни вчeрa, други днec....от
    „македонците“!!!

    20:29 11.02.2026

  • 68 ихуййййййййй

    2 1 Отговор
    Хи хи какакурни взе и да кудкудяка вече .

    20:31 11.02.2026

  • 69 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "ей антибългарино,":

    До ей ти антибългарино, знаеш ли преводът на български на цигaнската дума ГAДЖЕ ? ГAДЖЕ , означава РOБ . Знаеш разбира се ! Евреите пък наричат хората от други етноси Гoи ( рoби ) . Не случайно цигaните имат свой съд Мeшаре и не уважават решенията на българските съдилища считайки присъдите им за неправомерни . Защото за цигaните е грешно , когато измами , излъже , убиe , изнaсили ...съплeменик. Но не счита за неправилно да изнасили, измами, излъже , убие , ГАДЖЕ , защото робите са безправни . Същото важи и за еврeите , които искрено вярват , че техният Бог Яхвe (Йeхова) е създал останалите народи да им бъдат ГOИ (рoби) . Така , че няма по големи раcисти от цигaните и еврeите! И това е факт , а не обида .

    20:35 11.02.2026

  • 70 Електра

    2 2 Отговор
    Напънала се биволицата и родила мишката Боташ. От това женище, дойдоха безброй беди на държавата...

    20:36 11.02.2026

  • 71 Българин

    2 1 Отговор
    В Гърция всички говорят че има ТАЙНИ задкулисни договорки.БГ мафия ДАВА БЕЗплатно ВОДА от река АРДА гръцките фермери поливат маслини и мандарини и правят милиони в замяна БГ политици като
    ДАНПО ЦОНЕВ Ментета ДПС
    Ахмед Доган ДПС
    Румен Гайтански-Виетнамски Вълка ДПС
    Мунчо Радев Зеления Чорап
    Цветелина Бориславова-Секса
    Вальо Златев-Клюна ГЕПИ Груп
    Марти Нотариуса/R.I.P/
    Николай Филипов-Митничаря Пъдпъдък
    Гл.прокурор Иван Гешев
    Президента Росен Помаклиев
    Иво Прокопиев
    Всички ТЕ ПЕРАТ в имоти от Халкидики 1 ръкав от Кавала-Аспровалта-Уранополи чааак до АТИНА и околността инвестирайки мръсния си КЕШ в хотели,яхти,катамарани и , pool вили ,къщи.земи пристанищно яхтена инфраструктура
    НАЙ-много ПЕРЕ "Пътя на Коприната" въртят алъш/вериш с Турската държава и мафия крадат от залъка на бедните прости Булгари и инвестират КЕША на КопринкиТЕ в
    гръцките банки "Алфа""Пиреус",Нац.банка на Гърция,изкупуват на килограм имоти и катамарани в Халкидики

    20:40 11.02.2026

  • 72 Българин

    0 1 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    20:43 11.02.2026

  • 73 Българин

    1 1 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    20:43 11.02.2026

  • 74 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Явно си нямаш хал хабер от производство
    Имах познати, бореха се като за живота си, но ..няма как да се справиш
    Спрете да хвърляте вината върху българите
    Да, сега са в чужбина..

    Коментиран от #91

    20:44 11.02.2026

  • 75 Българин

    1 1 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    20:44 11.02.2026

  • 76 Българин

    1 1 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    20:45 11.02.2026

  • 77 Българин

    1 0 Отговор
    Аз съм рядко тъптип!

    20:46 11.02.2026

  • 78 Българин

    1 1 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН.... с думите: "Ооо Юроди в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?

    20:46 11.02.2026

  • 79 ганю

    0 2 Отговор
    Абе другарко Нинова знаеш ли какво е мотика?
    зрасти ще му целувате на Бай Тошо снимката
    чакай да затвотят границите и ще видиш
    като почне войната че е на прага.
    тогава ще видите как кон боб яде

    20:49 11.02.2026

  • 80 ЧИЧО

    1 2 Отговор
    Другарко Нинова със сладки приказки омайвате бабите да гласуват за вас за да може да има субсидийки. Колко години бяхте Депутат , бяхте и министър защо не ги оправихте тия работи, а сега бля бля!

    20:53 11.02.2026

  • 81 То хубаво,

    2 1 Отговор
    но защо продаваше оръжие на юдо-фашистите и укро-нацистите в Украйна, вместо като зам. министър-председател да го беше наложила в правителствената програма през 2022г.?

    А защо тези предложения не са в програмата на БСП

    Колко години беше начело на БСП?

    Или сега се бориш за субсидийка, т.е. да минеш 1% на изборите?

    Обедня ли, след като премина на евро или имаш още от комисионните за износа на оръжие за гражданската война в Украйна?

    20:57 11.02.2026

  • 82 Драго

    3 1 Отговор
    Корни, асфалт яде ли се?

    Коментиран от #87

    21:00 11.02.2026

  • 83 Българин

    0 1 Отговор
    Предлагаме ви информация за поредните послания, които ни изпраща Света Ванга в кодиран формат за актуални важни събития и конкретно за най – наболелия проблем за Българите – кой ще изведе България от развихрящата се спирала на тоталния политически, икономически, морален и духовен упадък и колапс с категоричните характеристики на етносен геноцид, който извършват връз нас заговорниците срещу Българите.

    21:05 11.02.2026

  • 84 Българин

    0 2 Отговор
    7 изречения в пророчеството на Ванга за мъжа, който ще застане начело на България. Тези думи са казани пред различни хора, в различни години, в различен исторически контекст без политически интерес тогава.

    1. Добър човек ще заводи хорото.

    2. Висок мъж със здрава ръка ще дойде от чужбина.

    3. Той сега само мълчи и работи, но ще каже "Стига сме играли на демокрация, врем ее за ред!"

    4. Той ще бъде и пришелец

    5. Освен това ще бъде и добър орач, добъ сеяч и добър жътвар

    6. –– шестото изречение е пропуснато

    7. Ще ушие риза на Българския народ, която ще го стопли.

    Измислените пророчества са общи, мъгляви, двусмислени, а тук имаме рядка конкретика, даже неудобна : чужденец, здрава ръка, орач, шивач. Това въобще не са клишета а портрет с ясна характеристика

    21:10 11.02.2026

  • 85 Българин

    0 1 Отговор
    Иса и Ма (Богиня Майка) Диана са Българските Всесилни и Всемогъщи Богове Творци и Демиурзи, Господари и Властелини на световете и Автори и Постановчици на транс епохалната експериментална екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация" – Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка Диана, познати от последните им аватарни проявления преди 2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария Магдалена, по – късно манипулирана от Тях самите като Богородица или Дева Мария (Богиня Диана Мария=Богиня Мадара), Родоначалниците на новоепохалната генерация на Арианите/Арии/Рая/Раи/Арий – ци от Българския жречески род Дуло на Кан (Жреци), от който род са всички духовни водачи и лидери и интелектуалният творчески и прогресивен елит на всички народи и племена, както и изродените им реакционни управленчески и богаташки елити, от този род сме и всички тия феноменни Българи и крипто Българи със задължително начално ниво на IQ > 70 и следващите висши нива на IQ > 130 > 140..., които познаем Боговете ни и се познаем, че сме Техни генетични потомци с унаследени Техните характеристики – сиреч сме богове, все още с малка "б", с помощта на

    Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език

    21:11 11.02.2026

  • 86 Българин

    0 1 Отговор
    Седем е МИСТИЧНО число=Седем е МИСТИТШНО число=
    Седем е число на Исуш и Мат Диана

    ...Числото 7 символизира вътрешна мъдрост, интуиция, духовност и стремеж към истината. То свързва небесното със земното и често се среща в природата и религията – 7 дни в седмицата, 7 чакри, 7 планети в класическата астрология и 7 небеса

    Седем е символ на МЪДРОСТ=
    Седем е символ на Мадара Диана и Иса

    Седем е число на СИМВОЛ на МЪДРОСТ=
    Седем е число на Иса и Матара Диана от Ямболис –

    Ямболис, Иамполис е емблематично древно име на Ямбол
    ЯМПОЛИС=ПОЛ (град) на Ма (Богинята Майка) и Иса
    Седем е символ на ИНТУИЦИЯ=
    Седем е символ на Диана и Иса

    СТРЕМЕЖ към=към Исуж и Матара

    Седем е стремеж към ИСТИНА=
    Седем е стремеж към ИС ТИАН=Седем е стремеж към Иса и Диана

    21:19 11.02.2026

  • 87 кака Корни

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Драго":

    Асфалта не се яде, но по тоя въпрос се обърнете към Асфалт Паша от село Банкя.

    21:24 11.02.2026

  • 89 Българин

    0 0 Отговор
    Свети Петър Дънов: Невидим свят пази България! Българите са носители на Новото учение и култура на народите и техни духовни кредитори! България ще владее света!
    "Господ казва: "България ще бъде Благословенна ! Всички ще бъдете носители на Новото учение по света."
    Кое това Ново учение, което ще премахне в раз всички конфронтационни религии на света и ще се установи над всички хора и народи по света?
    НОВОТО УЧЕНИЕ за=за Богиня Диана и Ешуа
    И в трите беседи Свети Петър Дънов ни говори за Ново учение, което Българите носим на всички човеци и народи за тяхното Спасение
    "Господ казва:"България ще бъде Благословенна! Всички ще бъдете носители на Новото учение по света"
    "Ще дойде време, когато Българският народ ще се разшири отвътре чрез Новото Учение."
    "Всички Българи ще бъдете носители на Новото учение по света.
    Така е решил Бог, а каквото Той решава, не се разваля."

    Разсекретяваме кое е това Ново учение, на което Българите сме носители,

    НОВО УЧЕНИЕ за=НОВО УТШЕНИЕ за=за Богиня Диана и Ешуа

    и за което прорица и по – малката дъщеря на Свети Петър Дънов – Света Ванга, дефинирала го като Учението на Разума в постингите ни
    Ванга и Спасителят на Българите от чужбина с високо чело – рептил, когото го дебнат рептилите на границите и навсякъде...
    Сбъдва се пророчеството на Света Ванга за разкриване на великанските изкуствени пирамиди в България! Предстои активирането им.

    21:42 11.02.2026

  • 90 Българин

    0 0 Отговор
    Не съм русофил, а съм българофил и затова обичам Българските Символи. А те - Българските Символи са: Бог е Българин, Цар е Българин, Отечеството е Българско, Разумът е Български, Вярата е Българска, Надеждата е Българска, Любовта е Българска, Българският Лев е Български, Знамето е Българско, Герба на България е Български, Народа е Български, Момите и Юнаците с Кривнати Калпаци играещи ХОРО и пеещи заедно в ХОР са Български. Понеже, ние Българите притежаваме "Чо - Енергия", "Век - Вечна" и ние ХОРАТА сме ЧоВеци - "Вечната Енергия" течаща в нашите жили, в нашата кръв Българска. Творци на Народите по света и Цивилизациите по Света! Бог е БЪЛГАРИН! Да Пребъде Божият Мир, Да изгрее Божията Радост и Божието Веселие в нашите Сърца! Бялото Братство - Нашето Внуче Америка Бди над нас Българите!

    21:48 11.02.2026

  • 91 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Майна":

    Е как в Турция, в Македония могат, а нашите не могат да гледат, ни плодове , ни зеленчуци. И двете държави не са в ЕС , та да имат субсидии. Мързел, мързел го е налегнал българина. Затова плаче постоянно. Знаеш ли , че производителността на българина в едва 40 процента от средната за ЕС. Значи е два пъти по- мързелив. Затова няма инвестиции в България. Всички се хващат за главата, като видят такива търтеи.

    Коментиран от #92, #93, #94, #95, #96, #97

    21:48 11.02.2026

  • 92 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":

    Всички държави, през които минава река, (Дач, Данубе, Дунай) - Дунав си изхвърлят отпадъците от тоалетните в реката. Рибата Шаран се храни с тия изпражнения. А ние даже по времето на Бай Тошо построихме за снабдяване на населението с питейна вода от Река "Дач, Данубе, Дунай". Извод: Това означава, че ние сме горди и покорни на Комунистическите традиции от миналия век - да пиеме "Пикняяяяя" и да си хапваме "Шарани, хранени с отпадъци от тоалетната чиния. "Здраствуйте Ребята - Напред - комунистическата наука е Слънце" Едно време си ловяхме Шарани от езерата, реките и пиехме водичка от бистра рекичка или от геранче на кака Сийка с менци! Еххх прекрасни времена са имали нашите деди преди 1944г. и са пеели - "Сийке, седни на моя, Сийке кацни на моя"!

    21:55 11.02.2026

  • 93 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":

    По времето на бай Тошо МС се събира да дига цените. Карат по азбучен ред: А-автомобили, Б-банани, В-вратовръзки и т.н. Стигнали до Ф. Ф, Ф, коя стока е с Ф.-Фъстъците-сетил се някой. Скочила обаче Цола Драгойчева:-Моля ти се, Тошко, не дигай фъстъците, знаеш колко ги обичам.-Ами тогаз кое с Ф?-Фсичко останало!

    21:58 11.02.2026

  • 94 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":

    Вървят двама - единият копае дупки,
    а другият ги заравя. Вижда ги някакъв
    минувач и ги пита:
    - Абе, Вие добре ли сте, какво правите?
    - Ние сме бригада със спомени за бригадирското движение
    от по времето на Бай Тошо, за садене на дървета,
    ама тоя, негов внук Андрей Ковачев, си няма на
    представа въобще какво е това дърво! А пък
    политиката дървета не засажда. Те политиците
    все още имат какво да ядат останало по горите
    от нашите стари пра, пра, деди....
    Бог да е на помощ на нашите пра деди с остали
    спомни в съзнанието на 80% на Българския народ!

    22:00 11.02.2026

  • 95 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":

    Мъж танцува с Лена Бориславова.
    Пичaгата нежно я гали и бара по гърба.
    Тя:
    - Търсиш ли нещо?
    Той:
    - Търся ти гърдите.
    Тя:
    - Те са ми отпред.
    Той:
    - И там търсих.
    Тя:
    - А колко пари имаш
    да ме потърсиш отдолу?
    Той:
    - За без гърди не давам и
    една стотинка, за отдолу!
    Тя:
    - Но и затова заминавам
    за Европа! Там плащат в евро
    за всякакъв вид джендери!

    22:02 11.02.2026

  • 96 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":

    Някой казваше, че Бай ТОШО бил даже националист. А ето Ви и негови мисли за укротяване на народа български: "Няма значение какви ще живеят в България - българи, тутци илиЦигани, важното е да има социализъм, да държим властта." Ха..Ха...Ха..Ха.. Ако бай ТОШО беше жив сега щеше да направи Българска Национал Социалистическа Партия... но той е вечно жив .. в неговите посадени ПАРТИЙНИ ЦВЕТА - сменят си цвета и миризмата... накъде вятърът повее.

    22:07 11.02.2026

