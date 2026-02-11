Корнелия Нинова: Време е да се стреснем

Време е да се стреснем.

Продоволствената сигурност е част от националната сигурност.

Чухте ли какво казаха днес от КЗК след секторен анализ за цените на храните?: "Производството в селското стопанство е пред катастрофа".

От поне две години говоря постоянно, че въпросът за храната и водата става първостепенен. За последните години производството на мляко е спаднало с 25%, а вносът се е увеличил с 42%. Същото е положението с месото, плодовете и зеленчуците. Абсурдно и недопустимо.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Ние имаме плодородна земя и вкусни български сортове. Можем да ядем чиста, здравословна, родна храна. Защо съсипваме това богатство? Какво да се прави? Не можем само да констатираме и да гледаме безучастно.

Ето част от решенията за гарантиране на продоволствена сигурност, които предлагаме от Непокорна България:

1. Забранява се върху плодородна земеделска земя всякакво строителство на фотоволтайци.

2. Възстановяват се напоителни системи и се осигурява евтина вода на земеделците.

3. Субсидии се дават за килограм произведена продукция, а не за заградена поляна с магарешки бодил.

4. По- голяма част от субсидиите се преразпределят към плодове, зеленчуци, мляко и месо.

5. Държавата създава облекчени условия за обединяване и коопериране на дребните фермери.

6. Държавата изгражда и дава за ползване фермерски пазари, за да се скъси веригата от прекупвачи.

7. Държавата намалява регулациите, бюрокрацията и бумащината за производство на български храни.

8. Държавата осигурява драконовски контрол по границата с трети страни, за да не влизат стоки с фалшиви документи на занижени цени и да подбиват нашите.

Българската земя може да изхранва народа ни. Просто трябва воля, вън печалбарите и конкретни действия.