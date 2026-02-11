Корнелия Нинова: Време е да се стреснем

Време е да се стреснем.
Продоволствената сигурност е част от националната сигурност.
Чухте ли какво казаха днес от КЗК след секторен анализ за цените на храните?: "Производството в селското стопанство е пред катастрофа".
От поне две години говоря постоянно, че въпросът за храната и водата става първостепенен. За последните години производството на мляко е спаднало с 25%, а вносът се е увеличил с 42%. Същото е положението с месото, плодовете и зеленчуците. Абсурдно и недопустимо.
За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Ние имаме плодородна земя и вкусни български сортове. Можем да ядем чиста, здравословна, родна храна. Защо съсипваме това богатство? Какво да се прави? Не можем само да констатираме и да гледаме безучастно.
Ето част от решенията за гарантиране на продоволствена сигурност, които предлагаме от Непокорна България:
1. Забранява се върху плодородна земеделска земя всякакво строителство на фотоволтайци.
2. Възстановяват се напоителни системи и се осигурява евтина вода на земеделците.
3. Субсидии се дават за килограм произведена продукция, а не за заградена поляна с магарешки бодил.
4. По- голяма част от субсидиите се преразпределят към плодове, зеленчуци, мляко и месо.
5. Държавата създава облекчени условия за обединяване и коопериране на дребните фермери.
6. Държавата изгражда и дава за ползване фермерски пазари, за да се скъси веригата от прекупвачи.
7. Държавата намалява регулациите, бюрокрацията и бумащината за производство на български храни.
8. Държавата осигурява драконовски контрол по границата с трети страни, за да не влизат стоки с фалшиви документи на занижени цени и да подбиват нашите.
Българската земя може да изхранва народа ни. Просто трябва воля, вън печалбарите и конкретни действия.
1 Корнелия Нинова
Гербаджиите се скъсаха да се хвалят колко много пари събрали в бюджета. Борисов чак се изхвърли пред Брюксел, че сме икономическо чудо. Къде са тогава парите? Защо трупат дълг след дълг?! Защото са некадърни и крадат като за последно.
И един въпрос: новият председател на БСП Крум Зарков кога ще скъса коалиционното споразумение с ГЕРБ и ДПС-НН? Или ще чака до последно келепира от това управление?
Министрите на БСП са гласували новия заем.
19:10 11.02.2026
2 Факт!
3 малко истински факти
4 С тази снимка
5 ихуййййййййй
6 Лало
19:14 11.02.2026
7 аре бегай ма флюцо
8 Малей
9 Винаги
10 Тая все
11 грешка имаш
До коментар #7 от "аре бегай ма флюцо":Имаш грешка , казва се фльорца .
12 Умна жена
13 ПОХОДКАТА НА ,,ХИЖАРИТЕ,, КОИТО
14 Май
До коментар #10 от "Тая все":и тук пише коментари,като-Воеводата!?
15 Пич
16 Грозданов
До коментар #13 от "ПОХОДКАТА НА ,,ХИЖАРИТЕ,, КОИТО":Наздраве,колега!С кво замезваш?
17 Българин
19:20 11.02.2026
18 няма държава
19:20 11.02.2026
19 До сутринта
19:21 11.02.2026
20 Българин
От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
Книгата може да се види в Държавен архив!
И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!
21 РЕАЛИСТ
Коментиран от #74
22 Уса
23 Българин
„Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars(Земя на Московия).
Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.
24 Права е Нинова но и друго трябва
Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи ! За това трябва през 2026 г. да се борите младежи ! За това и за пълната отмяна на таксите в държавните ВУЗ-ове ....
25 Браво Ма
19:24 11.02.2026
26 Българин
Това е кратка история на българо-съветската дружба
- СССР финансира опит за гражданска война (1923)
- СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
- СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
- СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.
- СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
- СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
- СССР отказва да признае България за съвоюваща страна и въпреки участието на страната ни в борбата с Германия, тя е третирана като победена, вражеска държава. (1947)
- СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
- СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
- СССР превръща България в икономически васал чрез участието й в СИВ. (1949-1989)
- СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)
Коментиран от #32
27 Българин
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
28 Град Симитли
До коментар #20 от "Българин":Бе, ЯСЕПМ!
29 Българин
30 Няма разграничение Нинова между
19:30 11.02.2026
31 Българин
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
32 СЕГА СААМО ЗА 2 С ГОДИНИ
До коментар #26 от "Българин":ЗАДЛЪЖНЯХМЕ С 45 МЛРД ..СРЕЩУ КОИТО НЕ Е ПОЛУЧИЛ НАРОДА ... АСФАЛТ НЯМА МАРКИРОВКА НЯМА А СЙЪПОТИЯ ДО ШИЯ ИМА БЕЕЗБРОООООООООЙЙЙЙ ДАНЪЦИ И ТАКСИЧКИ....
19:30 11.02.2026
33 ПЛАЩАЛИ СМЕ ТОГАВА И ПАААААК
До коментар #20 от "Българин":СМЕ СЕ ВЬЗСТАНОВИЛИ А СЯ СЛЕД ТВА КРАДЕНЕ ПОТЪЪЪЪЪЪЪНАААХМЕЕЕЕ В ДЪЛОВЕЕЕЕ
Коментиран от #62
34 Българин
На Запад всичко това беше обяснено на нашите Полит Комисари, Кредит Милионери така наречената "Теория на Creative Destruction" но в крайна сметка Колективният Запад искаше да усвои едни Територии и Пазари и това беше целта на Занятието!
35 Егати
Вчера беше...
Днес с нейните неизменни 1...2...3...n точки.
Като банкнотоброячна машина е...
36 И Нинова
19:33 11.02.2026
37 ЖАЛКА РАБОТА
До коментар #1 от "Корнелия Нинова":Нинова се държи все едно никога не е била на власт, не й знаем какво е приватизирала и дробила, и е света вода ненапита!
38 Българин
39 Точно така трябва
До коментар #35 от "Егати":На всички партии да са им програмите момче ! 1...2...3...n точки
19:35 11.02.2026
40 Българин
Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
Само едно от горните пера струва повече.
Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
Какво направиха руснаците ли?!
Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
41 Българин
Как сме независими, когато поставяме решенията на собствения си народ под решенията, вкарвани ни отвън?
Как сме независими, когато дори днес, на самия ден, се веят чужди знамена по националните ни институции?
Как сме независими, когато икономиката ни, или това, което е останало от нея, е прехвърлено в чужди ръце? Станало е притежание на чужди компании и се изстисква, докато може да пуска?
Как сме независими при положение, че селското ни стопанство е докарано до тотален погром и в момента едва ли имаме сили да се изхраним самостоятелно? Момент, не можем!
Каква независимост, по дяволите, при положение че трябва да сечем масиви с овощни дървета, за да могат да ни внасят ябълки от чужбина?
Как сме независими, когато на наша територия има чужди военни бази?
Каква независимост, когато правителството ни чака инструкции по най-важните и съкровени национални въпроси от други държави?
Каква независимост при положение, че партиите търчат по чуждите посолства, за да им одобрят кандидат-депутатските листи? И после тези същите наричаме народни избраници? Ще го повторя – народни!
Каква независимост, при положение че един референдум, произтекъл от народа, не можем да направим? Забранено ни е. От кого, бе, независими дами и господа
42 Българин
РУСИЯ
Ив. Вазов
О, руси, о, братя славянски,
защо сте вий тука? Защо сте
дошле на полята балкански
немили, неканени гости?
Желали би вас възхитени
да срещнем со сълзи и с китки...
Но идете вий настървени,
на грозни зовете ни битки!
Желали би вас да прегърнем
и тоз път сърдечно, горещо.
Но взорът ви свети зловещо...
Как ръце сега да разгърнем?
О, руси! Аз друг път ви славях
за подвиг велик и чутовен,
високо ви ликът поставях
във мойта душа, в мойта песен!
Вий някога знаме Христово
развяхте за благо човешко -
строшихте ни игото тежко,
а днеска ни носите ново!
И пак не ви мразим (не крия:
обича ви още народа);
но любим и свойта свобода,
стократно по любим я ния.
За тоз кумир ния се бием
и с чужд, и със близък упорно
и няма ний врат да превием
пред никакво иго позорно!
О, колко ви, братя, желая!
О, как би желал, братя клети,
свобода и вам, и за нея,
кат нас да живейте и мpете!
43 Ако престанеш да се
19:39 11.02.2026
44 Българин
45 Българин
46 Българин
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
48 Натовец
50 Коста
До коментар #13 от "ПОХОДКАТА НА ,,ХИЖАРИТЕ,, КОИТО":Не стискат автоматично оръжие а?
51 Коста
До коментар #27 от "Българин":Я си гледай малката работа бе! Какви да са поколенията на наследниците на едни бедни селяни от царско време? С колйо труд и ентусиазъм са достигнали нивото дори да отидат в дървено бунгало на морето. Ти да си чувал по царско време да е имало почивни станции за заводите дето ги е нямало? Почти е нямало пари в обръщение. Търговията натурална Айде бегай !
52 От всичките капиталисти и олигарси
19:58 11.02.2026
53 Българин
1. Траки са ни наричали гъpцитe. Трак, означава нeчистивец.
2. Славяни са ни наричали pимляните. Идва от склави и означава poби.
3. Гяypи са ни наричали оcманците. Означава невеpник.
И ПРЕДИ ХИЛЯДИ ГОДИНИ И ДНЕС, НИЕ СЕ НАРИЧАМЕ ПО ЕДИН И СЪЩИ НАЧИН,
А ИМЕННО БЪЛГАРИ!
БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА, КОЯТО
НЕ Е СМЕНЯЛА СВОЕТО ИМЕ!
Колкото и да ни обиждат нашите вpагове, както и да ни наричат, каквото и да правят, ние
ВИНАГИ ще бъдем БЪЛГАРИ
и няма да изчезнем!
Автор:Кевoрк Кевoркян
54 СМЕШНИ СТЕ
До коментар #37 от "ЖАЛКА РАБОТА":Когато Нинова беше на власт с ПП, ДБ и ИТН и ги държеше изкъсо ти си коалиционни партньори, и успяваше да прокарва социални политики. Нямаше прокаран път към леврозоната на краха, нямаше още пробутани джендъридеологии и даже имаше икономически растеж по време на кромид кризата!
20:01 11.02.2026
55 ей антибългарино,
До коментар #53 от "Българин":затова ли "европейските" пoдлoги на Брюксел искате да премахнете кирилицата?
56 Някой
Докато прасетата не докарат голям глад в България, няма да се оправим.
57 КАКАКУРА
58 Българин
До коментар #55 от "ей антибългарино,":Ние Българите от никъде не сме напридошли! Ние Българите сме си Българи, от Балканите, а не измислени напридошли ПраБългари. Понеже сме Държавотворния народ, сме градили Български държави по земята и когато сме се връщали обратно сме се връщали, като Българи, а не като ПраБългари!
59 Българин
До коментар #55 от "ей антибългарино,":Никой не може да ни премахне Кирилицата, понеже за да я премахнат, трябва на нас Българите да ни изтръгнат езиците, за да не приказваме на Български. Но изтръгване на Езицика на всеки Българин, е доста трудно, понеже сме навсякъде по света.
60 кури
61 ТАЯ ПРОКЛЕТА ЛЕЛЯ
62 комунетата
До коментар #33 от "ПЛАЩАЛИ СМЕ ТОГАВА И ПАААААК":нямат наяване!!!!!!!
63 ти не си
До коментар #58 от "Българин":никакъв българин !!! за пет цента си протрил пръстите си да пишеш глупости или ти ги дадоха направо написани ти само да ги постнеш?
64 боги
Достойно е за доживотна присъда!
65 Бихлюл
66 Българин
„До 15 век руси, украинци, поляци, чехи не са наричали себе си "славяни". До Средновековието като славянски език е дефиниран езикът на БЪЛГАРИТЕ, а не езика на руси, поляци, словаци, словени и т.н. През 9 и 10 век БЪЛГАРИТЕ разпространяват своята писменост сред тези народи. От БЪЛГАРСКИТЕ книги тези народи прихващат СТАРОБЪЛГАРСКИЯ език като свой. Но след завладяването на България от османците, тези народи не биха искали да се знае, че пишат и четат на езика на един поробен народ. Поради това преименуват СТАРОБЪЛГАРСКИЯ език на "ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ"!
През 9 и 10 век, когато Преславската и Охридска книжовни школи разпространяват БЪЛГАРСКИ книги из Европа, тогава славяни не е имало! Няма писмен документ от 7 до 12 век, който да говори за славяни. За славяни започва да се говори в 17 век от Петър I и особено Екатерина Велика. Тя не може да понесе мисълта, че някой друг е дал писменост на руснаците и прегръща идеята на беенедиктинския монах с далматински(хърватски) произход Мавро Орбини да се нарекат "славяни" всички народи с близки езици. Това на практика са всички общности, получили четмо и писмо от БЪЛГАРСКИТЕ книжовни школи. Така се изместват и подменят БЪЛГАРСКИТЕ заслуги за просветата на това огромно море от близки народи. Но тогава не е имало българска държава и нямало как българите да защитят истината.“
67 Българин
1. Миниcтърът нa прocвeщeниeтo в Бългaрия 1881 – 1882, историкът специалист по Българска история прoф. Ирeчeк, e aвcтoунгaрcки шпиoнин oт вoeннoтo рзузнaвaнe...
2. прoф. Вacил Злaтaрcки, кoрифeят нa Бългaрcкaтa Иcтoрия, e рeктoр нa CУ и същевременно руcки aгeнт...Видeн "визaнтoлoг", въпрeки, чe тaкaвa държaвa Визaнтия никoгa нe e cъщecтвувaлa...
3. Бeшeвлиeв, eдин oт cъздaтeлитe нa "ПРAБЪЛГAРCКAТA OРДA НA ХAН ACПAРУХ" e пък видeн гъpкoфил...
4. .....чeт нямaт прoдaжницитe!
OФИЦИAЛНAТA бългaрcкa иcтoрия e пълнa фaнтacмaгoрия cътвoрeнa oт чужди aгeнти и бългaри-прoдaжници. Имeннo пo тaзи причинa ca възмoжни вcякaкви мaнипулaции c нeя, eдни вчeрa, други днec....от
„македонците“!!!
68 ихуййййййййй
69 Българин
До коментар #55 от "ей антибългарино,":До ей ти антибългарино, знаеш ли преводът на български на цигaнската дума ГAДЖЕ ? ГAДЖЕ , означава РOБ . Знаеш разбира се ! Евреите пък наричат хората от други етноси Гoи ( рoби ) . Не случайно цигaните имат свой съд Мeшаре и не уважават решенията на българските съдилища считайки присъдите им за неправомерни . Защото за цигaните е грешно , когато измами , излъже , убиe , изнaсили ...съплeменик. Но не счита за неправилно да изнасили, измами, излъже , убие , ГАДЖЕ , защото робите са безправни . Същото важи и за еврeите , които искрено вярват , че техният Бог Яхвe (Йeхова) е създал останалите народи да им бъдат ГOИ (рoби) . Така , че няма по големи раcисти от цигaните и еврeите! И това е факт , а не обида .
70 Електра
71 Българин
ДАНПО ЦОНЕВ Ментета ДПС
Ахмед Доган ДПС
Румен Гайтански-Виетнамски Вълка ДПС
Мунчо Радев Зеления Чорап
Цветелина Бориславова-Секса
Вальо Златев-Клюна ГЕПИ Груп
Марти Нотариуса/R.I.P/
Николай Филипов-Митничаря Пъдпъдък
Гл.прокурор Иван Гешев
Президента Росен Помаклиев
Иво Прокопиев
Всички ТЕ ПЕРАТ в имоти от Халкидики 1 ръкав от Кавала-Аспровалта-Уранополи чааак до АТИНА и околността инвестирайки мръсния си КЕШ в хотели,яхти,катамарани и , pool вили ,къщи.земи пристанищно яхтена инфраструктура
НАЙ-много ПЕРЕ "Пътя на Коприната" въртят алъш/вериш с Турската държава и мафия крадат от залъка на бедните прости Булгари и инвестират КЕША на КопринкиТЕ в
гръцките банки "Алфа""Пиреус",Нац.банка на Гърция,изкупуват на килограм имоти и катамарани в Халкидики
72 Българин
73 Българин
74 Майна
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":Явно си нямаш хал хабер от производство
Имах познати, бореха се като за живота си, но ..няма как да се справиш
Спрете да хвърляте вината върху българите
Да, сега са в чужбина..
75 Българин
76 Българин
77 Българин
78 Българин
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на комунистки, на фалшифициране на Българската История в БАН.... с думите: "Ооо Юроди в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?
79 ганю
зрасти ще му целувате на Бай Тошо снимката
чакай да затвотят границите и ще видиш
като почне войната че е на прага.
тогава ще видите как кон боб яде
80 ЧИЧО
81 То хубаво,
А защо тези предложения не са в програмата на БСП
Колко години беше начело на БСП?
Или сега се бориш за субсидийка, т.е. да минеш 1% на изборите?
Обедня ли, след като премина на евро или имаш още от комисионните за износа на оръжие за гражданската война в Украйна?
82 Драго
83 Българин
84 Българин
1. Добър човек ще заводи хорото.
2. Висок мъж със здрава ръка ще дойде от чужбина.
3. Той сега само мълчи и работи, но ще каже "Стига сме играли на демокрация, врем ее за ред!"
4. Той ще бъде и пришелец
5. Освен това ще бъде и добър орач, добъ сеяч и добър жътвар
6. –– шестото изречение е пропуснато
7. Ще ушие риза на Българския народ, която ще го стопли.
Измислените пророчества са общи, мъгляви, двусмислени, а тук имаме рядка конкретика, даже неудобна : чужденец, здрава ръка, орач, шивач. Това въобще не са клишета а портрет с ясна характеристика
85 Българин
Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език
86 Българин
Седем е число на Исуш и Мат Диана
...Числото 7 символизира вътрешна мъдрост, интуиция, духовност и стремеж към истината. То свързва небесното със земното и често се среща в природата и религията – 7 дни в седмицата, 7 чакри, 7 планети в класическата астрология и 7 небеса
Седем е символ на МЪДРОСТ=
Седем е символ на Мадара Диана и Иса
Седем е число на СИМВОЛ на МЪДРОСТ=
Седем е число на Иса и Матара Диана от Ямболис –
Ямболис, Иамполис е емблематично древно име на Ямбол
ЯМПОЛИС=ПОЛ (град) на Ма (Богинята Майка) и Иса
Седем е символ на ИНТУИЦИЯ=
Седем е символ на Диана и Иса
СТРЕМЕЖ към=към Исуж и Матара
Седем е стремеж към ИСТИНА=
Седем е стремеж към ИС ТИАН=Седем е стремеж към Иса и Диана
87 кака Корни
До коментар #82 от "Драго":Асфалта не се яде, но по тоя въпрос се обърнете към Асфалт Паша от село Банкя.
89 Българин
"Господ казва: "България ще бъде Благословенна ! Всички ще бъдете носители на Новото учение по света."
Кое това Ново учение, което ще премахне в раз всички конфронтационни религии на света и ще се установи над всички хора и народи по света?
НОВОТО УЧЕНИЕ за=за Богиня Диана и Ешуа
И в трите беседи Свети Петър Дънов ни говори за Ново учение, което Българите носим на всички човеци и народи за тяхното Спасение
"Господ казва:"България ще бъде Благословенна! Всички ще бъдете носители на Новото учение по света"
"Ще дойде време, когато Българският народ ще се разшири отвътре чрез Новото Учение."
"Всички Българи ще бъдете носители на Новото учение по света.
Така е решил Бог, а каквото Той решава, не се разваля."
Разсекретяваме кое е това Ново учение, на което Българите сме носители,
НОВО УЧЕНИЕ за=НОВО УТШЕНИЕ за=за Богиня Диана и Ешуа
и за което прорица и по – малката дъщеря на Свети Петър Дънов – Света Ванга, дефинирала го като Учението на Разума в постингите ни
Ванга и Спасителят на Българите от чужбина с високо чело – рептил, когото го дебнат рептилите на границите и навсякъде...
Сбъдва се пророчеството на Света Ванга за разкриване на великанските изкуствени пирамиди в България! Предстои активирането им.
90 Българин
91 РЕАЛИСТ
До коментар #74 от "Майна":Е как в Турция, в Македония могат, а нашите не могат да гледат, ни плодове , ни зеленчуци. И двете държави не са в ЕС , та да имат субсидии. Мързел, мързел го е налегнал българина. Затова плаче постоянно. Знаеш ли , че производителността на българина в едва 40 процента от средната за ЕС. Значи е два пъти по- мързелив. Затова няма инвестиции в България. Всички се хващат за главата, като видят такива търтеи.
92 Българин
До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":Всички държави, през които минава река, (Дач, Данубе, Дунай) - Дунав си изхвърлят отпадъците от тоалетните в реката. Рибата Шаран се храни с тия изпражнения. А ние даже по времето на Бай Тошо построихме за снабдяване на населението с питейна вода от Река "Дач, Данубе, Дунай". Извод: Това означава, че ние сме горди и покорни на Комунистическите традиции от миналия век - да пиеме "Пикняяяяя" и да си хапваме "Шарани, хранени с отпадъци от тоалетната чиния. "Здраствуйте Ребята - Напред - комунистическата наука е Слънце" Едно време си ловяхме Шарани от езерата, реките и пиехме водичка от бистра рекичка или от геранче на кака Сийка с менци! Еххх прекрасни времена са имали нашите деди преди 1944г. и са пеели - "Сийке, седни на моя, Сийке кацни на моя"!
93 Българин
До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":По времето на бай Тошо МС се събира да дига цените. Карат по азбучен ред: А-автомобили, Б-банани, В-вратовръзки и т.н. Стигнали до Ф. Ф, Ф, коя стока е с Ф.-Фъстъците-сетил се някой. Скочила обаче Цола Драгойчева:-Моля ти се, Тошко, не дигай фъстъците, знаеш колко ги обичам.-Ами тогаз кое с Ф?-Фсичко останало!
94 Българин
До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":Вървят двама - единият копае дупки,
а другият ги заравя. Вижда ги някакъв
минувач и ги пита:
- Абе, Вие добре ли сте, какво правите?
- Ние сме бригада със спомени за бригадирското движение
от по времето на Бай Тошо, за садене на дървета,
ама тоя, негов внук Андрей Ковачев, си няма на
представа въобще какво е това дърво! А пък
политиката дървета не засажда. Те политиците
все още имат какво да ядат останало по горите
от нашите стари пра, пра, деди....
Бог да е на помощ на нашите пра деди с остали
спомни в съзнанието на 80% на Българския народ!
95 Българин
До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":Мъж танцува с Лена Бориславова.
Пичaгата нежно я гали и бара по гърба.
Тя:
- Търсиш ли нещо?
Той:
- Търся ти гърдите.
Тя:
- Те са ми отпред.
Той:
- И там търсих.
Тя:
- А колко пари имаш
да ме потърсиш отдолу?
Той:
- За без гърди не давам и
една стотинка, за отдолу!
Тя:
- Но и затова заминавам
за Европа! Там плащат в евро
за всякакъв вид джендери!
96 Българин
До коментар #91 от "РЕАЛИСТ":Някой казваше, че Бай ТОШО бил даже националист. А ето Ви и негови мисли за укротяване на народа български: "Няма значение какви ще живеят в България - българи, тутци илиЦигани, важното е да има социализъм, да държим властта." Ха..Ха...Ха..Ха.. Ако бай ТОШО беше жив сега щеше да направи Българска Национал Социалистическа Партия... но той е вечно жив .. в неговите посадени ПАРТИЙНИ ЦВЕТА - сменят си цвета и миризмата... накъде вятърът повее.
