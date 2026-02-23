Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нинова: Италианските власти потвърдиха, че съм била права за всичко

23 Февруари, 2026 12:02 3 748 47

  • корнелия нинова-
  • боклук-
  • италиански власти

Смееха се, докато защитавах живота и здравето на нашия народ. Заплашваха ме да спра. Не спрях, каза тя

Нинова: Италианските власти потвърдиха, че съм била права за всичко - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ясна е една от причините България да е на първо място по ракови, сърдечно-съдови и респираторни болести в Европа. От години се вкарва
нелегално боклук у нас и трови природата и въздуха. В Италия тече мега процес. Седмина са вече арестувани (политици, чиновници, бизнесмени) за фалшификация на документи и нераглементиран износ на боклук към България. Уж годен за горене. Подменяли са го!" - заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"Италианската дирекция "Антимафия" изнесе потресаващи данни. Тровили са ни. В съучастие с български фирми. Не са ставали за горене, а са изхвърляни и заравяни в гори и земеделски земи - строителни отпадъци, текстил, химикали, изолации, което сериозно замърсява околната среда. Тровили са ни!

От години се боря с този проблем. Още през 2019 г. поставях въпроса в парламента. Давах пресконференции. Посещавах, снимах и показвах места с тонове изхвърлян боклук. Сезирах институции. Смееха се, докато защитавах живота и здравето на нашия народ. Заплашваха ме да спра. Не спрях. Италианските власти днес потвърдиха, че съм била права за всичко. Битката за чиста храна, вода и въздух продължава!"


България
  • 1 така така

    21 49 Отговор
    Умря сиганката дето те хвалеше!

    Коментиран от #7

    12:04 23.02.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    39 20 Отговор
    Италианския боклук изгаря в пещите на твоя съпартиец, "другарко"! Слава на БКП

    Коментиран от #12

    12:05 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    38 4 Отговор
    Значи така.... някъде след 2000 година имаше статия, че България е подписала договор с Италия, с който Италия да си изнася сметищата в България.... Сега пък.... затова, че имаме много сметища трябва да плащаме на Европа... Брей то страхотни КомунКатърБизнес зделки сме правили?

    12:10 23.02.2026

  • 7 Виж сега,

    28 6 Отговор

    До коментар #1 от "така така":

    болен си от герберска простотия с добавка от пеевска простотия. Не е от отпадъците от Италия, а зайчарника на Тиквата и бърлогите на ПееФ.

    12:12 23.02.2026

  • 8 Евродебил

    24 7 Отговор
    А на нас, евроатлантиците и жидодемократите ни казваха,че като вдигнем такси и данъци върху тютюневите изделия и си затрием целия сектор на производството и употребата на тютюневи изделия рака на респираторната система ще изчезне на часа.Моя дядо лека му пръст почина 96 години от падане,и до последно цигарка искаше.За чърчил да не отварям дума.Сега пък еколози ни налазиха,пак евроатлантици като това костовско отроче дето пращаше оръжие в украйна и казваше,че няма такова нещо.

    12:12 23.02.2026

  • 9 Корна много я плюят,

    38 5 Отговор
    обаче е единствени горе-долу приемлив политически боклук сред всичките останли политически боклуци за последните 25 години.

    12:15 23.02.2026

  • 10 Англосакса

    6 30 Отговор
    Това са престъпни схеми на русофилите комунисти и болшевики

    12:17 23.02.2026

  • 11 Каруцар

    15 7 Отговор
    имам един въпрос към вас: - След години, тия леки коли като се износят и не стават за нищо, къде и на кой бoклук ще ги изхвърлите? Защо купувате старите коли, които Европа си изхвърля и които замърсяват въздуха и мрете като пилци/ Защо не изчакате новите чисти екологични технологии - такива каквито са били преди 1941 година? Напишете в търсачката на youtube: "Ford, Car, Hemp 1941" и вижте как каросерията на леката кола Форд, направена от Конопена пластмаса, я бият със чук и не могат да и счупят прозорците! Освен че леката кола Форд е била направена от Конопена пластмаса, а е и изпозвала и Гориво от Коноп. Идва паричната нафтова индустрия и унищожава всичко! Конопа ще спаси Света!

    Коментиран от #13

    12:17 23.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В клуба на клошарите

    19 2 Отговор

    До коментар #11 от "Каруцар":

    Защото сме белите африканци на ЕС и няма как да си купуваме нови коли, че да ги продаваме на по-глацните от нас.

    12:18 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Каруцар

    6 8 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    12:19 23.02.2026

  • 16 др. Сла Нинова

    11 15 Отговор
    Борих се, ама тайно. И никой не разбра за моята борба. Дори и аз самата.

    12:20 23.02.2026

  • 17 кури

    9 10 Отговор
    техномпекс КОГА???

    12:20 23.02.2026

  • 18 Како Корни,

    15 2 Отговор
    от българска страна колко са арестуваните? Нула или да?

    12:21 23.02.2026

  • 19 Каруцар

    5 13 Отговор
    Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица, ще изхвърлиш всекидневното пафкане по една кутия тютюневи цигари! Но тютюневата и петролната индустрии няма да позволят нито на Конопа, нито на Марихуаната да се отглеждат - така както нашите дядовци преди 1944г по своите земи са ги отглеждали и са си правели сами конопени дрехи, въжета, понеже СССР им отне земите и сега БАНДА КОМУНИСТИ - СОБСТВЕНИЦИ НА ТКЗС си правят каквото си искат по българската земя!

    12:21 23.02.2026

  • 20 таксиджия 🚖

    8 8 Отговор
    Нали щеше да спираш с политиката ма!?

    Във последното ти интервю след като те уволниха от БСП заяви на въпрос, какво ще работиш сега:
    "Имам юридическо образование. Юрист съм. Ще се оправя".

    Коментиран от #21

    12:22 23.02.2026

  • 21 Е то

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "таксиджия 🚖":

    къде да работи юрист в малка България, освен в политиката. За общото благо разбира се, не за пари.

    12:24 23.02.2026

  • 22 пешо

    7 9 Отговор
    нинче не се напинай парламент няма да видиш

    12:25 23.02.2026

  • 23 Миндич

    12 5 Отговор
    По логиката на евроинтегрирания:
    Трябва да спрем тютюнопушенето и качим данъците за да спрем рака на респираторната система
    Трябва да си сменим хладилниците и климатиците защото евтиния газ в тяхната система прави дупка в озона.
    Трябва да свалим нивото на Въглеродния Двуокис до нула,за да намалим парниковите ефекти.Нищо че това означава нищо живо да не остане на тази планета.
    Трвва да се возим на електрички с литиеви батерии пак заради вредните емисси,въпреки,че в процес на производство се отделя колосално количество парникови газове.А като пламнат батериите да не говорим.
    Трябва да наложим високи такси на захарта,защото се разболяваме от диабет.
    Трябва да се ваксинираме защото така каза Урсула(и пак един се изрепчи и каза,че яко ще се мре).
    Трябва да наливаме милярди в бездънната каца Украйна и да сме готови до един да измрем за нея.
    Девиза на зомбирания евроатлантик: ЕСССР или смърт!

    Коментиран от #26

    12:26 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ясосан

    9 0 Отговор
    Тука няма ли да ги подхванат тез дет ни изтровиха с тоз Боклук ?????!!!

    12:28 23.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Татяна Ичкова

    5 10 Отговор
    Мама Корни се е продала на американските евреи за една службичка на синчето в американска банка, така че на нея не може да й имаме доверие.

    12:29 23.02.2026

  • 28 Комунистите родината изграждат

    7 3 Отговор
    Спомням си като бях на 4 годинки по времето на Соца се разболяхме в детската от така наречената Бронхо Пневмония. Три месеца ни лекувах дохторите. Сополите ни летяха. Сливиците в гърлото ни крещяха. Лежиш и крещиш. Дядо ми Маньо, като чул че съм болен, казал на майка ми, да ме доведе при него. Заведоха ме на селото в планината - там все още нямаше ТКЗС и не му бяха иззели земята понеже Тракторите там трудно орат. Та дедо ми за една седмица с пиеейки всеки ден Магарашко мляко ме излекува и като се върнах в градчето в детската градина всички доктори като ме видяха останаха учудени от силата на БЪЛГАРСКАТА МИСЪЛ! А защо едно време Българската Армия е била Здрава? Понеже са пиели КОНСКО МЛЯКО! КОНСКОТО И МАГАРЕШКОТО МЛЯКО СА БЛИЗКИ ДО МАЙЧИНОТО ЛЕКОВИТО МЛЯКО С КОЛАСТРА (КОЛАСТРАТА В МАЙЧИНОТО МЛЯКО Е до 15 ден след раждане), понеже Конете и Магаретата нямат рога!

    12:29 23.02.2026

  • 29 Каруцар

    6 4 Отговор
    В Америка си купувам чисто и свято Българско Сирене "РОДОПА СИРЕНЕ" в Солна Саламура да не се разваля, произведено в България. Защо унищожават българските овчи стада? Кой разреши да се инжектират животните и да ги избиват? Кой измисли че стадата от овце са болни, като няма и една умраля. Иаме един филм с песен "Заблеело ми Агънце" Това е то: Гиноцид над Българския Народ! Едно време дойде Сталин със СССР по Свещените Българските земи и въведе крепостното право. Иззе земите на Българските Ковбои - Селяни и ги натика по колхозите - ТКЗС да работят на не своя земя. Сега по планините де не е имало ТКЗС искат да унищожат и последните спомени по БАЛКАНИТЕ е имало БЕЛОДРЕШКОВЦИ И ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ в зависимост какви овце са отглеждали с бяла или черна кожа..... Аре у гьола тия комунисти завладели СЗО по Русия и Европа.

    12:32 23.02.2026

  • 30 Смири се

    8 9 Отговор
    жено, не стига че гербаввите натякват, че се грижат за нас, а и като цъфнеш да казваш същото. Хората не сме малоумни, няма нужда от такива загрижени.
    Стига сте показвали това досадно нещо

    12:33 23.02.2026

  • 31 Тая

    6 4 Отговор
    няма ли да спрат да й дават платформа? Ясно е че няма да влезе в парламента. Вече е никоя

    12:42 23.02.2026

  • 32 Каруцар

    3 0 Отговор
    Всяка година със самолет от България се изнасят двете Пробиотични Български Бактериии за правене на Кисело мляко в Япония и Америка. В нашето Българско Внуче Америка (открито от корабоплавателите с Български произход Христофор Колумб и Америко Веспучи, ученици на Българския откривател на Америка Драган Охридски).... има в момента "Чисто Българско Кисело Мляко" под името ORGANIC WHITE MOUNTAIN BULGARIAN YOGURT PROBIOTIC. Освен това Българи в своя ферма Sunnyside Farms произвеждат и продават BULGARIAN CULTURED BUTTERMILK..... И да ви кажа една истина: хората в Америка знаят кое е здравословно и кое не! Има ли някъде по Европа някой да си спомня за Българското Кисело мялко? Еее само българите работеши по Европа и то само ако си го направят в къщи!

    12:42 23.02.2026

  • 33 Каруцар

    5 1 Отговор
    от Коноп в момента се градят Къщи които са устойчиви на пожар. Цемент се прави от Коноп. Та то не остана неосечено дърво по горите! Идете в Еленския Балкан и ще видите как нашите дядовци са правели къши едни време. Първият етаж се е правел от камък. Вторият етаж е дървен. Вместо керемиди - камнни плочи. По средата е имало Джамал изграден от каменни блокчета и са палели в него слама - не дъвета... Опазвали са природата... Не са я унищожавали. След 1944г Нафтата по Комунистически започна да управлява и ето ни сега що имаме: Селата запустели, Дървета няма. В печките горят дърва. Колите пушат и не можеш да вдишваш чист въздух. Конопа ще спаси света..... То че Конопените листенца са близки до листенцата на Марихуаната, не означава, че Марухуаната е зла. Тютюневата индустрия се бои от Марихуаната, понеже като запалиш една маришка седмично отказваш тютюневите цигари!

    12:45 23.02.2026

  • 34 моля

    1 2 Отговор
    не се отклоняваи от темата за прасето и тиквата . нали от теб идва промяната.

    12:46 23.02.2026

  • 35 Каруцар

    4 1 Отговор
    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко?

    12:46 23.02.2026

  • 36 Каруцар

    4 1 Отговор
    Освен това Конопа засят изсмуква от почвата всички вредни пестицидни пръскания от почвата останали от предните засявания - Пшеница, Царевица..... и я почиства и я наторява... И следващата година след Конопа като посееш Пшеница, не е нужно да я наторяваш и да пръскаш с пестициди. Едно време сме наторявали почвата единствено с Оборски Тор.....

    12:50 23.02.2026

  • 37 ха ха

    6 0 Отговор
    битката продължава , кой да взима кинтите от далаверите , тровят на с храни безалкохолни напитки кафета фалшив алкохол по евро стандарти , късат ни нервите с бюрокрация и идиотски закони за грабеж , та как сме още живи незнам , но пък 65+ им носи радост на българоубийците даже се замислят за 70+

    12:51 23.02.2026

  • 38 Каруцар

    4 1 Отговор
    Освен това от Коноп в момента се градят Къщи които са устойчиви на пожар. Цемент се прави от Коноп. Та то не остана неосечено дърво по горите! Идете в Еленския Балкан и ще видите как нашите дядовци са правели къши едни време. Първият етаж се е правел от камък. Вторият етаж е дървен. Вместо керемиди - камнни плочи. По средата е имало Джамал изграден от каменни блокчета и са палели в него слама - не дъвета... Опазвали са природата... Не са я унищожавали. След 1944г Нафтата по Комунистически започна да управлява и ето ни сега що имаме: Селата запустели, Дървета няма. В печките горят дърва. Колите пушат и не можеш да вдишваш чист въздух. Конопа ще спаси света..... То че Конопените листенца са близки до листенцата на Марихуаната, не означава, че Марухуаната е зла. Тютюневата индустрия се бои от Марихуаната, понеже като запалиш една маришка седмично отказваш тютюневите цигари!

    12:53 23.02.2026

  • 39 Българин

    1 3 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    12:56 23.02.2026

  • 40 Българин

    2 1 Отговор
    Аз като Българин.... Уважавам потурчените българи по българската земя приели принудително исляма по време на ислямизацията на османците. Уважавам русофилите, приели комунистическата религия по времето на комунизацията. Но имам един въпрос към двата етноса комунисти и мюзюлмани: Защо когато сте в чужбина се представяте за Българи, а като се върнете обратно в България се смятате за турци и цигани, а не за българи? То е същата работа каквото стана след терора над българите в Македония от по времето на Тито! Само че там е наобратно - като дойдат от Македония в България, казват че са Българи, а като се върнат в Македония от страх казват, че са Македонци? Каква е тази цел за унищожаване на паметта, че сме Всичките Българи? Питам? Има ли някой от пишещите форумци отговор на това? Или за по добре е да ми изтриете коментара? Ами какво да прая.... Българин съм... Майка ми е Българка, Баща ми е Българин. Дедовците и Бабите ми са Българи и всичките техни спомени са български... Даже от тях знам, че всички римски императори в така наречената Българска империя, преименувана на Римска империя! Но има едно но! Родът ми е от Българските Легионери - понеже ние Българите създадохме Градовете да вардят селата от външна инвазия на вандали. След инвазията 1944г на СССР, въведоха Крепостонот право - на Българските Ковбои - Селяни бяха иззети земите и натикани в колхозите. Тия селяни които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги натикаха по концлагерите. Избиха Българските Л

    13:00 23.02.2026

  • 41 Така е......

    0 1 Отговор
    Това е потвърдено и от Джорджа Мелони, Марио Драги и Лучано Спалети мениджъра на Ювентус.

    13:02 23.02.2026

  • 42 Иване, Иване , спасение няма!

    2 0 Отговор
    Нинова, къде изчезна ИванЧенчев , искам да го видя спешно,защото заминавам да работя в странство, а там нпма да има с кой да се целувам.

    13:02 23.02.2026

  • 43 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Като не остане кой да те похвали, похвали се сам!!! -))))

    13:03 23.02.2026

  • 44 Българин

    1 2 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    13:04 23.02.2026

  • 45 Кривако

    2 2 Отговор
    Не само,,права" , ами и ,,непокорна" и...НАГЛА !

    13:22 23.02.2026

  • 46 Чичо от село

    4 1 Отговор
    Чета коментарите и се чудя кога ще си отиде болшевизма.За радост червения си отиде,ама ни налази по страшен -синия.Абсолютно изпилени мозъци.Нямат мисъл и преценка за нищо,само отрицание.

    13:28 23.02.2026

  • 47 На Мунчо

    3 0 Отговор
    Хората, Бобокови но всичко се замаза и покри. Полета отровени с киселини от акумулатори. И други боклуци. Мунчо обединителя.

    14:48 23.02.2026

