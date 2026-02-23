Нинова: Италианските власти потвърдиха, че съм била права за всичко

"Ясна е една от причините България да е на първо място по ракови, сърдечно-съдови и респираторни болести в Европа. От години се вкарва

нелегално боклук у нас и трови природата и въздуха. В Италия тече мега процес. Седмина са вече арестувани (политици, чиновници, бизнесмени) за фалшификация на документи и нераглементиран износ на боклук към България. Уж годен за горене. Подменяли са го!" - заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"Италианската дирекция "Антимафия" изнесе потресаващи данни. Тровили са ни. В съучастие с български фирми. Не са ставали за горене, а са изхвърляни и заравяни в гори и земеделски земи - строителни отпадъци, текстил, химикали, изолации, което сериозно замърсява околната среда. Тровили са ни!

От години се боря с този проблем. Още през 2019 г. поставях въпроса в парламента. Давах пресконференции. Посещавах, снимах и показвах места с тонове изхвърлян боклук. Сезирах институции. Смееха се, докато защитавах живота и здравето на нашия народ. Заплашваха ме да спра. Не спрях. Италианските власти днес потвърдиха, че съм била права за всичко. Битката за чиста храна, вода и въздух продължава!"