Борислав Сандов за случая "Петрохан- Околчица": Не са влизали въоръжени при мен. Пихме чай на верандата на хижата

12 Февруари, 2026 08:37 2 661 106

"Аз съм бил там на място 10 минути и не съм имал време, за да се разхождам по стаите. Веднъж съм виждал само една от жертвите, но мислех, че е син на Ивайло Калушев", коментира още бившият министър на околната среда и водите

Борислав Сандов за случая "Петрохан- Околчица": Не са влизали въоръжени при мен. Пихме чай на верандата на хижата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Нямам предявено обвинение и би било нелепо, ако имам такова. Единственото, което мога да кажа, е, че още през лятото на 2022 г. съм давал обяснения на ДАНС във връзка с рамковото споразумение за партньорство с "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ)". Това заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов пред БНТ за шесторното убийство по случая "Петрохан-Околчица", цитиран от news.bg.

Сандов обясни, че се правят опити да се политизира темата. "Аз не знам защо е тази зверска атака срещу мен, като Слави Трифонов, който ме атакува с абсолютно неверни твърдения. Опитва се да се измести целият случай към политизиране. Има и контекст - предстоят предсрочни парламентарни избори и служебно правителство", коментира бившият екоминистър.

Той посочи, че всички проверки в МОСВ твърдят, че министерството не е нарушило закона по никакъв начин.

"Никой не ми е препоръчвал НАКЗТ. На третата среща подписахме споразумение за опазване на околната среда и има печат. Представители на това НПО не са влизали въоръжени до мен. До министъра винаги има представител на НСО и не би допуснал да влезе някой на среща с мен, и то въоръжен. Тези приказки са отново от типа на "една жена каза", подчерта Сандов.

Той уточни, че веднъж е посещавал бившата хижа "Петрохан", за да се увери, че базата е в състояние, че може да се живее там. Сандов е видял техника, свързана с гмуркания и техника, която е за високопроходим джип.

"Аз съм бил там на място 10 минути и не съм имал време, за да се разхождам по стаите. Веднъж съм виждал само една от жертвите, но мислех, че е син на Ивайло Калушев. Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали биоразнообразието и новите защитени територии там. Посещавал съм хижата още два пъти семейно, за да се измъкнем от жегата през 2023 и 2024 г. Не е имало възпрепятстване да стигна до мястото", сподели Борислав Сандов.
Той добави, че е имал общо действие с НАКЗТ, когато ДПС се опитали да прокарат поправка в Закона за горите, когато се включили и те.

"Омерзяването, което се случва към хората, които са близки на жертвите, е непристойно, когато идват от органи на държавната власт с изтекъл срок", каза Борислав Сандов. И увери, че няма никаква регистрирана нередност на НАКЗТ.

Борислав Сандов сподели още, че не е поддържал близки отношение и не е бил приятел с Ивайло Калушев. Той заяви, че се чувства омерзен в личен план, за да се прехвърли институционалната и политическата отговорност към него.


Оценка 2.5 от 33 гласа.
Оценка 2.5 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 малко истински факти

    73 9 Отговор
    Долен жълтопаветник с екомафиотска физиономия . Продължава да лъже ,като простокирето .

    Коментиран от #20, #52, #80

    08:46 12.02.2026

  • 2 Касови

    58 3 Отговор
    бележки за престоя имаш ли

    Коментиран от #100

    08:46 12.02.2026

  • 3 ставри

    55 5 Отговор
    Този педофил или в затвора, или в кемпер.

    08:47 12.02.2026

  • 4 аре бегай бе ей

    61 4 Отговор
    Писна ми да слушам алабалистиките на разни екотерористи .

    08:48 12.02.2026

  • 5 Пълни Пиндофили

    49 4 Отговор
    Отвратително.

    08:48 12.02.2026

  • 6 Баш Майстора

    60 4 Отговор
    Сигурен бях че си ходил бе Сандов.Защо не си каза още първия път?Тепърва ще излизат още политици посещавали педофилската секта.

    Коментиран от #91

    08:49 12.02.2026

  • 7 густо майн

    48 3 Отговор
    Този си остава долнопробен непотребник ,както винаги .

    08:49 12.02.2026

  • 8 нннн

    52 2 Отговор
    Чаят.е смекчаващо вината обстоятелство, нали!

    08:50 12.02.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    40 2 Отговор
    Въй седели на балконе, чай пили,чашки мили ,и за секти гаварили?🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    08:50 12.02.2026

  • 10 Хичкок

    36 3 Отговор
    Един ол иго френ е дал разрешение на друг, да събира и зомбира други

    08:51 12.02.2026

  • 11 стоян георгиев

    36 3 Отговор
    Арест веднага

    08:51 12.02.2026

  • 12 ихуййййййййй

    34 4 Отговор
    Значи и тоя имал афинитет към малки момченца , аха , става ясно , що толкова е бързал да им разпише договорчето .

    Коментиран от #28, #29

    08:52 12.02.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    39 2 Отговор
    Сандето е невинен,той е достоен пепедебеец!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #17

    08:52 12.02.2026

  • 14 няма недей

    39 0 Отговор
    Веднъж продал се на Дявола, си му цял живот роб.
    Калушев се оказа собственик на 21 имота за над 50 милиона Евро. Въпроса е - негови ли са?

    08:52 12.02.2026

  • 15 Пачо

    47 2 Отговор
    Сандов май се оплете в много лъжи.Един път казва че ги е виждал при подписването и случайно на протеста.Сега пък е пил чай на верандата и 2 пъти е ходил семейно.Познавал ги е много добре знае е много неща,за това лъже толкова много.

    08:53 12.02.2026

  • 16 КуКу

    26 1 Отговор
    Мноооого кофи с Мастило ще изпишеш...

    08:53 12.02.2026

  • 17 разбира се

    30 1 Отговор

    До коментар #13 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    като Благо варненски и Васко софийски..

    08:53 12.02.2026

  • 18 Анонимен

    29 0 Отговор
    Гнусотията започна да изплува

    08:54 12.02.2026

  • 19 д-р Лудев

    26 1 Отговор
    Този е от същия сектантско-психарски сорт. Трябва пдап се проучи ко е съставил това "споразумение" от страна на МОСВ. А на този "природозащитник" да се осигури апартамент на бул. Столетов №21.

    08:54 12.02.2026

  • 20 Точно така!

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "малко истински факти":

    И за тия десет минути им е разписал един топ разрешителни! Лъжец! ☹️

    08:55 12.02.2026

  • 21 Хмм

    28 1 Отговор
    ето още един, дето ходил, изобщо доста политициса ходили, а това което са правили дали не е записано като компромати, направо като островът на Епстайн

    Коментиран от #64

    08:55 12.02.2026

  • 22 az СВО Победа 80

    23 0 Отговор
    Чист сатанист!

    Коментиран от #66

    08:55 12.02.2026

  • 23 Гюро Андреев

    26 2 Отговор
    Сега тия психари пак взеха властта чрез Гюров, няма ли да дадат още хижи на други будисти, сектанти, адвентисти и др. ненормалници?

    08:55 12.02.2026

  • 24 гост

    23 1 Отговор
    от такива лъжци ато този трвбва да се пазим

    08:56 12.02.2026

  • 25 ФЕЙК - либераст

    25 0 Отговор
    Сандов е бил в хижата само 10 минути, колкото да и връчи "националното" знаме на дъгата!

    08:56 12.02.2026

  • 26 Лунатик

    23 1 Отговор
    Всички ходили в хижата да се редят на опашка пред районното да си признават и после на площта да ги целим с развалени зеленчуци.

    Коментиран от #63

    08:56 12.02.2026

  • 27 очевадни факти

    26 0 Отговор
    Най големите мафиоти винаги са под прикритие на някакви екозащитници , а всъщност са едни екотерористи като тоя наглец .

    08:56 12.02.2026

  • 28 всичката с ган

    18 0 Отговор

    До коментар #12 от "ихуййййййййй":

    "управленци" са такива!

    08:57 12.02.2026

  • 29 Ъхъ

    18 0 Отговор

    До коментар #12 от "ихуййййййййй":

    Ами то е изписано на мутрата му!🤨

    08:58 12.02.2026

  • 30 Лама от ПП

    20 1 Отговор
    Буци и Шиши са го накарали на сила

    Коментиран от #34

    08:59 12.02.2026

  • 31 az СВО Победа 80

    29 1 Отговор
    Сандов е човек от педофилската секта!

    08:59 12.02.2026

  • 32 Сарандов

    28 1 Отговор
    Тоя се прави на умряла лисица.Не ги познавал, а ходил там на хладина през 2023 и 2024г. И договор им дал. Какво са работили тия изчадия, как са се издържали, поддържали са цяла хижа с размерите на голям хотел, автомобили, оръжия, атрибути за гмуркане, дронове? Каква природа са пазили, все едно да пазят слънцето, за да може да изгрее.... И педофилия, разврат, будистки психарщини, мръсотии и кой знае какви още извращения.

    09:00 12.02.2026

  • 33 Хмм

    24 0 Отговор
    само 10 минути и после още два пъти

    09:00 12.02.2026

  • 34 скоро ще е

    20 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лама от ПП":

    Скоро такива пепейски лами ще ги стрижем до кръв и по нататък ....

    Коментиран от #38

    09:01 12.02.2026

  • 35 Абсурдистан

    20 1 Отговор
    Гузен негонен бяга. Информацията бе, че е влизал въоръжен представител на нпо-то в министерството, а не при него. И това е недопустимо.

    09:01 12.02.2026

  • 36 Сандо Каушев

    21 1 Отговор
    За такива боклуци-сектанти, преситени от живота, безделници, паразити, извратеняци, педофили не ми е хич жал.

    09:01 12.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Беленски

    13 0 Отговор

    До коментар #34 от "скоро ще е":

    Жалко, че закриха Белене.

    09:03 12.02.2026

  • 39 Анонимен

    26 0 Отговор
    Пропя птичето лъжливо.Още много имаш да чуруликаш.

    09:03 12.02.2026

  • 40 Лама от ПП

    21 0 Отговор
    Той Сандов е добро момче,само малко педофил си пада.Ходил е в хижата да се бори с дървената мафия.

    09:05 12.02.2026

  • 41 Естествено,

    13 0 Отговор
    и той не е виновен.

    09:05 12.02.2026

  • 42 скоро ще е

    19 0 Отговор
    и тоя лама ще го запукаме скоро , като любител на малки дечица , екотерорист и изнудвач

    09:05 12.02.2026

  • 43 следовател

    12 3 Отговор
    Мълчанието и паниката по случая "Петрохан" е, че там е ходила една личност с педофилски наклонности, която си подаде оставката, за да влезе в политиката, затова е и мълчанието и бавното подаване на информация, затова и първо групата на ДАНС около него бе първа в Хижата, за да заличават следи.

    09:05 12.02.2026

  • 44 кьедцр

    21 1 Отговор
    Тоя жълтопаветен некадърник и лъжец защо не е в затвора още??? Бил подписал защото 2 пъти ходили при него и искали??? Ами защо не подписа с някоя баба на женския пазар бре лъжец??? Защо не подписа с някои друг дето иска??? И какво си подписал от името на България??? Има си горска служба със закон за горите и вменени задължения. Тия дето ти искали, какви са по закон??? Лъжец. В затвора трябва да влизат такива и да си признава какви схеми са правили. Има 6 убити българи така че такива "министри" няма какво да лъжат и пърдят на свобода а да влиза в затвора. Слава на Господ Иисус Христос всеки ги вижда какви са ги вършили.

    Коментиран от #68

    09:06 12.02.2026

  • 45 шопа

    19 0 Отговор
    Тоя с натурата Белев в БЕЛЕНЕ

    09:06 12.02.2026

  • 46 Евродебил

    18 1 Отговор
    Не,че разбирам от религии,но тези уж били будисти.А още от малък помня,че уж будистите не използват оръжие и затова са се родили източните бойни изкуства.Нищо живо не убиват.Самоубииството също не се вмества в будизма според мен.Ако се не лъжа стопира прераждането в по виша форма.Нестежанието и светските удоволствия не помагат,хеле пък педофилия и мъжеложство.А тук имаме почти рота въоръжени до зъби рейнджъри,с дронове,който идват от от Луксозно имение в близост до американската граница,с бол пари....и министър Сендов им ходи на гости ,а след това техния лама ги кара да се сабоубият,като единия се самоубива с два изтрела в главата...карабина и пистолет.Баш лампата също се самоубива като гърми още двама пишман "будисти" в луксозен кемпер...Чакайте бе будисъите даже месо не ядът и на нищо живо не посягат,а тук ламата отстрелял двама събратя.Тук нашето следствие в най безобидния случай пренаписахме принципите на будизма.Сандев,не мислиш ли?Тук по скоро сценария е като от екшън за мафията.Аз предлагам следствието да влезе в контакт с Далай Лама,та белким той реши казуса.И защо ли на мен ми се струва ,че случая ужасно прилича на онзи в Нови Искър с прословутия "горски"

    09:06 12.02.2026

  • 47 Не е имал

    20 0 Отговор
    време да разгледа стаите и не знае но е бил два пъти да почива там интересно 🤔🤔🤔

    09:07 12.02.2026

  • 48 Винкел

    25 0 Отговор
    Мазен лъжец. Наркоман и пропаднал гейзер.

    Коментиран от #56

    09:07 12.02.2026

  • 49 Баш Майстора

    13 0 Отговор
    Всичко ще си кажеш Сандьо

    09:08 12.02.2026

  • 50 Полека, лека,

    15 0 Отговор
    ще си кажеш всичко. Само не казваш, кафето мазно ли беше.

    09:08 12.02.2026

  • 51 Контралама

    16 0 Отговор
    Тоя нагъл тип да стяга куфара за бай Ставри.В коя нормална държава , такива нагли типове с отклонения-полови, религиозни, социални, морални, ментални- ще ги назначат министри, пък и даже бе вицепремиер? Боже, боже, боже, боже...

    09:09 12.02.2026

  • 52 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "малко истински факти":

    НА МЕН този $андOFF ми ПРИЛИЧА НА дж€н д€ра$т!
    АКО НЯКОЙ ИМА ИНФОРМАЦИЯ ДА СПОДЕЛИ МОЛЯ?

    09:09 12.02.2026

  • 53 справедливост

    18 0 Отговор
    СЪД за соросоидната под%лога!

    09:09 12.02.2026

  • 54 Ох на бати

    13 0 Отговор
    цепенякът

    09:11 12.02.2026

  • 55 Анонимен

    18 0 Отговор
    Кметът ходил ли е да помага на децата за домашните?

    09:11 12.02.2026

  • 56 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!

    12 1 Отговор

    До коментар #48 от "Винкел":

    КАК $€ РАЗМНОЖАВАТ т€зи г€й з€ри, НЯКАКВА u$a Т€ХНОЛОГИЯ ЛИ €, €вр€й$ка ЩУРОТИЯ ЛИ €, ИМА Н€ЩО ГНИЛО...?!?!?

    09:11 12.02.2026

  • 57 Пенев

    17 0 Отговор
    Не давай власт на ПеПераст.

    09:12 12.02.2026

  • 58 Сандо Бориславов

    19 0 Отговор
    Да хваща пътя за Мадан. Политическата му кариера приключи! Кой да спи в хижа опасана с ограда,табелки,че се стреля,и огромни песове!
    Дори туристите трябвало да заобикалят.

    09:12 12.02.2026

  • 59 стоян георгиев

    17 0 Отговор
    Пили чай от мексикански гъби на терасата миличките

    09:13 12.02.2026

  • 60 Боруна Лом

    16 0 Отговор
    САНДЕЕ, УТЕЧЕ,САНДЕЕ! И МИНИСТЪР ПРИ ТОВА!

    09:14 12.02.2026

  • 61 ПиСандов

    12 0 Отговор
    пил ламскифчай

    09:15 12.02.2026

  • 62 Сандо Кан с двата ножа

    12 0 Отговор
    Не беше въоръжен....по гол пищов беше

    09:16 12.02.2026

  • 63 Слънцелик

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лунатик":

    а защо не с камъни?

    Коментиран от #67

    09:17 12.02.2026

  • 64 Боруна Лом

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    ТО ДАНС ГО Е ВЗЕЛ КОМПРОМАТА

    09:17 12.02.2026

  • 65 Анонимен

    10 0 Отговор
    Да отива на остров Белене да опазва околната среда

    09:18 12.02.2026

  • 66 тинайлоноваторбичка

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 80":

    а тьi мрсн сотонист?

    09:18 12.02.2026

  • 67 Лунатик

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Слънцелик":

    Всичко по реда си брат.Първо с домати,после с павета.

    Коментиран от #72

    09:19 12.02.2026

  • 68 Слава

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "кьедцр":

    на Бога-Емператор!

    09:19 12.02.2026

  • 69 Азззззззз

    15 0 Отговор
    И за какво е ходил тоя в тая хижа?! За наша сметка. Това ли е работата на министъра - да пие чай по хижите?! Интересно в колко други хижи е ходил докато е бил министър?

    09:20 12.02.2026

  • 70 Анонимен

    12 1 Отговор
    Днес ЛАМА ГЮРО ще го назначават Затова бяха метежите В президенството командва РР Видяхте ли сега кои са истинските овладели държавата ни

    09:20 12.02.2026

  • 71 помним помни

    18 0 Отговор
    Тоз министър от зелените дето беше започнал да ликвидира мариците уж с екологията си.Ако имахме нормална държава на ЗЕЛЕНАТА МАФИЯ нямаше да и се позволи на унищожава държава и народ.

    09:21 12.02.2026

  • 72 сестра

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Лунатик":

    а шо не доматито с водка?

    09:21 12.02.2026

  • 73 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Ходил "семейно" с мъжа си...

    09:23 12.02.2026

  • 74 Туин Пийкс

    18 0 Отговор
    А, защо е пил чай в хижата със "сина на Ламата"?

    09:24 12.02.2026

  • 75 Нафталинка

    13 0 Отговор
    Ама този министър е бил за 10 минути хижата за да се убеди ,че има нормални условия за живот,ама в това ли се състои опазването на околната среда?

    09:24 12.02.2026

  • 76 хихи

    14 0 Отговор
    Посещавал съм хижата още два пъти семейно, за да се измъкнем от жегата през 2023 и 2024 г????
    Веднъж съм виждал само една от жертвите, но мислех, че е син на Ивайло Калушев. да не го е мислил за дъщеря?++
    Борислав Сандов сподели още, че не е поддържал близки отношение и не е бил приятел с Ивайло Калушев. ???)!!!

    09:24 12.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 антипаразит

    17 0 Отговор
    Прочетете в Уикипедия за тоя. Роден в Мадан!, завършил на стари години, когато бил на 35, спец."География", нищо не е работил, поддържал контакт с ЛГБТ обществото, като им обещавал закрила От какво се е изхранвал? Написал ли е нещо-монография, труд? Не. От какво се е издържал?. Бил ли е на пазара на труда ? Не.И тоя тип са избрали за вицепрлемиер на държавата!?!?!?

    09:28 12.02.2026

  • 79 Цън цър цър

    13 0 Отговор
    Министърът инспектирал хижата дали има добри условия за настаняване на малки момченца

    09:28 12.02.2026

  • 80 Коцето Костадинов

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "малко истински факти":

    и неговите мургави съратници, които ги води на екскурзия на жълтите павета, жълтопаветник ли е, защото тоя тъмен пронинциален субект ми ке чини, че много обича да събира катуна на жълтите павета?

    09:30 12.02.2026

  • 81 Заповед на Пасолството

    1 6 Отговор
    Да се намери немедленно връзка между случая Петрохан, министъра и случая Епщейн.
    Ако няма да се изфантазира и да се раздуе до небесата.

    От тавapии Пасланичка

    09:33 12.02.2026

  • 82 Развитие

    6 1 Отговор
    Ето така се превзема власт метежи лами извращения свое президенство назначения за служебен ала балата на изборите ЕТО ТОВА Е

    09:36 12.02.2026

  • 83 Буха ха

    10 0 Отговор
    Сега пък и със семейството си ходел на хижата? А дали е платил, кой, кой да ни каже?

    09:37 12.02.2026

  • 84 9689

    7 0 Отговор
    Не се оправдавай некадърнико........

    09:39 12.02.2026

  • 85 Роден в НРБ

    8 0 Отговор
    Този задноприводен кога ще бъде арестуван? Защо още не е в лмазето на ОД на МВР и да му бъде проведена една качествена беседа с малко кютек, че да пропее като райна Кабаиванска. Също и оня другия шизо-еколог Белев. Двамата при бай Ставри незабавно.

    09:39 12.02.2026

  • 86 Пешо от панелката

    11 0 Отговор
    А дали не е ходил горе да го бабанят рейнджърите

    09:40 12.02.2026

  • 87 Кристин Ретард

    5 1 Отговор
    Аз съм яла пица с кристали на същата тераса. Голям купон беше. Направихме се на кучета. Вечерта запалихме огън и започнахме да подскачаме около него на един крак. Освен това заплашвахме някакви туристи.

    09:41 12.02.2026

  • 88 Кристин Ретард

    4 1 Отговор
    Аз съм яла пица с кристали на същата тераса. Голям купон беше. Направихме се на кучета. Вечерта запалихме огън и започнахме да подскачаме около него на един крак. Освен това заплашвахме някакви туристи, че ще им се случи случка, ако не напуснат територията на хижата

    09:42 12.02.2026

  • 89 Гост

    8 0 Отговор
    Тоя екотерорист защо още не е арестуван след тези противоречиви самопризнания и лъжи:
    1. Как се е "уверил", че хижата "става за живеете" за 10 минути, докато "пие чай" на верандата и "не влиза" в стаите!?
    2. Как така изведнъж "рязко" се сеща, че на 2 пъти "семейно" е "бягал от жегите" в хижата!? Пак ли за 5-10 минути за "чай" на верандата или с нощувки, без да види стаите!?!
    3. Как е успял да се добере до хижата, като е имало надпис на огразата: "стреля се без предупреждение"!?
    Тепърва ще излизат пикантни подробности с кои политици и други лица са "бягали от жегата" в педофилската хижа!
    Всичко ще е "политическа поръчка", дори голи снимки да им извадят....

    09:45 12.02.2026

  • 90 Кръц-кръц

    6 0 Отговор
    Тоя п.омак да се връща в Мадан.

    09:46 12.02.2026

  • 91 Ал Бънди

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баш Майстора":

    Вчера четох на едно място, че и Кирил Петков е ходил. Може и да не е истина, може и да е истина. Няма да коментирам какво мисля, да не седне тоя неграмотния да ме съди за клевета

    09:46 12.02.2026

  • 92 Плд

    2 1 Отговор
    аз съм ял петрохан
    прокуратурата ще ме разпитва ли

    Коментиран от #95

    09:47 12.02.2026

  • 93 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Сравнете сегашните му обяснения с първите, когато клатеше въздуха с обратните приказки.
    Сравнете твърдението как само веднъж е бил на хижата за 10 минути и последвалото обяснение, че СЕМЕЙНО прекарва летата на 23 и 24 година. и никой не бил го възпрепятствал да стигне до там😂😂😂
    Добавете към това смехотворието "Представители на това НПО не са влизали въоръжени до мен", при положение, че тия уроди са били разоръжени при опит да влязат с оръжие в министерството след задействане на алармата за наличие на оръжие.

    И този кретен е бил министър...
    Петроханно ми е, много петроханно 😂😂😂

    09:50 12.02.2026

  • 94 Сандо Маданската лама

    3 0 Отговор
    Вижте какви боклуци са били министри! В тази държава няма ли нормални хора?

    09:51 12.02.2026

  • 95 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Плд":

    Ако вместо да ядеш петрохана го беше разстрелял - щеше.

    09:52 12.02.2026

  • 96 Резняков

    2 0 Отговор
    Отврат.

    09:53 12.02.2026

  • 97 SDEЧЕВ

    5 0 Отговор
    С две думи хижата е била почивна база,т.е. база на висшия ешелон на стенд ъп Шарлатаните-ПП. ДБ трябва панически да се разграничат от тази шайка ПП-ВЪПРОС НА ОЦЕЛЯВАНЕ

    09:57 12.02.2026

  • 98 Безпристрастен

    2 0 Отговор
    Там трябва здраво ровене! Той е " главата" ,но под него има също важни фактори,който от чисто правна и административна ,гледна точка,играят роля.Без да бъде проверено от директор на " Социална дейност и човешки ресурси" и Директор юридически отдел. нищо че е министър,не може да даде разрешение.Тези две сериозни ,административни структури, трябва задължително да бъдат проверени,до запетая.Кой е оформил документите,кога,кои са били към момента директори на същите дирекции.Едва ли,някой ще си рискува кариерата,и безропотно да оформи цял пакет документи,а другия- шеф на юристите,да го одобри от правна гледна точка,ако няма нещо " друго".Без значение,кой е министър,и в кое министерство, той само " узаконява" оформените по определен начин документи от тези възлови дирекции.

    Коментиран от #99, #104

    09:58 12.02.2026

  • 99 Хлъц

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Безпристрастен":

    Нещо ми светна, че там има " нещо" защото в същата дирекция Социална и човешки ресурси, директора и, буквално ден след този инцидент, излиза спешно в платен отпуск,цял месец,поради семейни проблеми.!?

    10:06 12.02.2026

  • 100 SDEЧЕВ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Касови":

    Помнете ми думата,имайки предвид размера и размера на охранявания периметър. Имайки предвид капацитета на настаняване.имайки предвид ,кои са спонсорите. Изводът е само един- това място е било щаб квартира-бърлога на висшия ешелон на Шарлатаните от ПП. ТАМ СА СЕ ПРОВЕЖДАЛИ СРЕЩИ ДАЛЕЧ ОТ ХОРСКИТЕ ОЧИ. НИКОЙ СПОНСОР НЕ ДАВА ПАРИ БЕЗ ДА Е СТЪПИЛ НА ТЕРЕН. МИСИРКИ ПИТАЙТЕ БЕ? КОЙ ,КОМУ НАКУДА?

    10:14 12.02.2026

  • 101 Лама от ПП

    4 0 Отговор
    Проверявал какви са условията но не е влизал по стаите.Тоя хептен се оплете в лъжите си.

    10:23 12.02.2026

  • 102 Трифон Обрезан

    2 0 Отговор
    Сандов да си ходи в родния Мадан. И там има от неговия сорт.

    10:32 12.02.2026

  • 103 Пили чай...

    1 0 Отговор
    Като съседки.

    10:34 12.02.2026

  • 104 Ламкин

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Безпристрастен":

    Точно така. Особено Правната дирекция!

    10:34 12.02.2026

  • 105 Бизнадеждна Й.

    0 0 Отговор
    Пепейците са извратени, а искат да им се повери държавата!

    10:37 12.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

