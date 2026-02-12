Борислав Сандов за случая "Петрохан- Околчица": Не са влизали въоръжени при мен. Пихме чай на верандата на хижата

"Нямам предявено обвинение и би било нелепо, ако имам такова. Единственото, което мога да кажа, е, че още през лятото на 2022 г. съм давал обяснения на ДАНС във връзка с рамковото споразумение за партньорство с "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ)". Това заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов пред БНТ за шесторното убийство по случая "Петрохан-Околчица", цитиран от news.bg.
Сандов обясни, че се правят опити да се политизира темата. "Аз не знам защо е тази зверска атака срещу мен, като Слави Трифонов, който ме атакува с абсолютно неверни твърдения. Опитва се да се измести целият случай към политизиране. Има и контекст - предстоят предсрочни парламентарни избори и служебно правителство", коментира бившият екоминистър.
Той посочи, че всички проверки в МОСВ твърдят, че министерството не е нарушило закона по никакъв начин.
"Никой не ми е препоръчвал НАКЗТ. На третата среща подписахме споразумение за опазване на околната среда и има печат. Представители на това НПО не са влизали въоръжени до мен. До министъра винаги има представител на НСО и не би допуснал да влезе някой на среща с мен, и то въоръжен. Тези приказки са отново от типа на "една жена каза", подчерта Сандов.
Той уточни, че веднъж е посещавал бившата хижа "Петрохан", за да се увери, че базата е в състояние, че може да се живее там. Сандов е видял техника, свързана с гмуркания и техника, която е за високопроходим джип.
"Аз съм бил там на място 10 минути и не съм имал време, за да се разхождам по стаите. Веднъж съм виждал само една от жертвите, но мислех, че е син на Ивайло Калушев. Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали биоразнообразието и новите защитени територии там. Посещавал съм хижата още два пъти семейно, за да се измъкнем от жегата през 2023 и 2024 г. Не е имало възпрепятстване да стигна до мястото", сподели Борислав Сандов.
Той добави, че е имал общо действие с НАКЗТ, когато ДПС се опитали да прокарат поправка в Закона за горите, когато се включили и те.
"Омерзяването, което се случва към хората, които са близки на жертвите, е непристойно, когато идват от органи на държавната власт с изтекъл срок", каза Борислав Сандов. И увери, че няма никаква регистрирана нередност на НАКЗТ.
Борислав Сандов сподели още, че не е поддържал близки отношение и не е бил приятел с Ивайло Калушев. Той заяви, че се чувства омерзен в личен план, за да се прехвърли институционалната и политическата отговорност към него.
