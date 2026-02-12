Служебният премиер обеща да избере министри без зависимости

Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това каза пред медии Андрей Гюров след разговор с президента Илияна Йотова, която му връчи мандат за съставяне на правителство, цитиран от БНТ.

"В този кабинет не трябва да има хора на конци. Хората ясно казаха, че не искат такъв тип управление."

"Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии."

Относно възможните кандидатури, Гюров коментира:

"Всички възможности са на масата, за вътрешния министър е много важно да предприеме действия за провеждането на честни избори, списъкът не е голям, би трябвало да е човек от системата."