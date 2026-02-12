Служебният премиер обеща да избере министри без зависимости

Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това каза пред медии Андрей Гюров след разговор с президента Илияна Йотова, която му връчи мандат за съставяне на правителство, цитиран от БНТ.
"В този кабинет не трябва да има хора на конци. Хората ясно казаха, че не искат такъв тип управление."
"Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии."
Относно възможните кандидатури, Гюров коментира:
"Всички възможности са на масата, за вътрешния министър е много важно да предприеме действия за провеждането на честни избори, списъкът не е голям, би трябвало да е човек от системата."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "отърването е само ако аец-аГРЪМНЕ":много сте точен приятел
11:04 12.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ОЩЕ ЕДИН СОРОСОИД
11:05 12.02.2026
5 Съкращения
Коментиран от #11
11:07 12.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Майора
Коментиран от #36
11:08 12.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Промяна
Коментиран от #18
11:08 12.02.2026
10 Боруна Лом
11:09 12.02.2026
11 Промяна
До коментар #5 от "Съкращения":В ППРЕЗИДЕНСТВОТО Е ПЪЛНО С РАДЕВИ
11:09 12.02.2026
12 !!!?
На добър час Андрей Гюров !
11:11 12.02.2026
13 Ще видим
Коментиран от #27
11:11 12.02.2026
14 голям смях
До коментар #8 от "Червените Хълмове":моля не си събувайте миризлиивите чорапи къпете се по чорапи
11:11 12.02.2026
15 Мммм
11:12 12.02.2026
16 Хипотетично
Във фразата няма лицемерие, както изглежда на пръв повърхностен поглед.
Държавният пост на подуправител на БНБ по закон наложи на А.Гюров да не е повече формален член на ПП.
Той не зависи от ПП, а ПП партийни членове и симпатизанти, зависят от политиката на един от известните лидерите А.Гюров за ПП..
11:14 12.02.2026
17 Ако е спец
11:14 12.02.2026
18 Добър
До коментар #9 от "Промяна":Задръстен гербаджия. И неграмотен. Скрий се илитерат купен.
Коментиран от #21, #24, #26, #31
11:14 12.02.2026
19 Промяна
11:14 12.02.2026
20 Трябва кабинет
11:15 12.02.2026
21 Промяна
До коментар #18 от "Добър":БЪЛГАРИЯ Е ПРЕВЗЕТА ОТ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ С МЕТЕЖИ БЪЛГАРИЯ
11:15 12.02.2026
22 Промяна
11:16 12.02.2026
23 Кожарева
11:17 12.02.2026
24 Промяна
До коментар #18 от "Добър":ШАРЛАТОНИ РР ГЕЛ РАДОСТИН ВАСИЛЕВ СЕ ЗАКАНВАТ ДА ВКАРАТ СЛАВИ В ЗАТВОР ЗА КРАЖБИ БАРЕКА ПРИТИСКА ГРАЖДАНИТЕ СЕГА Е ПРЕД ДОМА НА СЛАВИ РЕКЕТ ЗАПЛАХИ ЗАКАНИ ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ А НЕ ШАРЛОТОНИЯ И УБИЙСТВА ДА ПОТКРЕПИМ СЛАВИ ХОРА СМЕ
11:17 12.02.2026
25 Ще владеят ли
11:18 12.02.2026
26 Промяна
До коментар #18 от "Добър":БОЙКО БУРИСОФ 20 ГУДИНИ ЛИДЕР НА БAЛГAРИЯ И ДЕЛЯН ПЕЕФСКИ ИЗTИНСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ НИЕ ЧЛEНУВЕТЕ НА ГЕРП СМЕ УМНИ НАЧЕТЕНИ УБРAЗОВАНИ НЕ КАТО ШАРЛАТАНИТЕ НEУKИ БОЙКУ БУРИСОФ ПАК ША ПУБEДИ И OПРАВЛЯВА СЪС СЛАВИ И ПЕЕФСКИ
Коментиран от #30
11:19 12.02.2026
27 6666
До коментар #13 от "Ще видим":Дано не го видим тоя червен грозник.
11:20 12.02.2026
28 ИВАН
11:22 12.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хмм
До коментар #18 от "Добър":Този е новоНаЧалнат, не е гербаджия!
11:28 12.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Абе да бе
Коментиран от #37
11:30 12.02.2026
34 Промяна
11:34 12.02.2026
35 ИТН газ пикаят
11:35 12.02.2026
36 Сами си го направихте
До коментар #7 от "Майора":Главчо Големоглави също не е независим.
11:36 12.02.2026
37 И все пак
До коментар #33 от "Абе да бе":Списък има. Нереално е да се мисли, че след като е дал съгласие да премиерства, не е направил списък. Няма изтичане на информация, но и това ще стане
11:38 12.02.2026
38 Сигурно ще
11:46 12.02.2026
39 Съвет на мира
12:04 12.02.2026
40 Майора
12:18 12.02.2026
41 Верваме ти Да
Още един нагъл лъжец.
12:21 12.02.2026
42 Ендрю
12:23 12.02.2026
43 Шарлатани и копринки , ами знаем
12:48 12.02.2026