Новини
България »
Служебният премиер обеща да избере министри без зависимости

Служебният премиер обеща да избере министри без зависимости

12 Февруари, 2026 10:58, обновена 12 Февруари, 2026 11:05 1 324 43

  • андрей гюров-
  • служебен премиер-
  • служебно правителство

Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии, обяви Андрей Гюров

Служебният премиер обеща да избере министри без зависимости - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това каза пред медии Андрей Гюров след разговор с президента Илияна Йотова, която му връчи мандат за съставяне на правителство, цитиран от БНТ.

"В този кабинет не трябва да има хора на конци. Хората ясно казаха, че не искат такъв тип управление."

"Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии."

Относно възможните кандидатури, Гюров коментира:

"Всички възможности са на масата, за вътрешния министър е много важно да предприеме действия за провеждането на честни избори, списъкът не е голям, би трябвало да е човек от системата."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "отърването е само ако аец-аГРЪМНЕ":

    много сте точен приятел

    11:04 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ОЩЕ ЕДИН СОРОСОИД

    14 10 Отговор
    Съвсем независим.

    11:05 12.02.2026

  • 5 Съкращения

    22 3 Отговор
    В държавната администрация и служби

    Коментиран от #11

    11:07 12.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майора

    16 15 Отговор
    Публична тайна е партийната принадлежност на Гюров -ПП/ДБ!Няма смисъл от коментари , пълна победа на соросоидите и колко по бързо се отървем от тях , толкова по добре!

    Коментиран от #36

    11:08 12.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Промяна

    10 16 Отговор
    ЧЕ ГЮРО ТИ СИ НАЗНАЧЕНИЯТ НА СКЪСАНИ КОНЦИ РАДЕВ ТЕ НАЗНАЧИ С МЕТЕЖИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ СВАЛИ СЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ДА ТЕ НАЗНАЧАТ ТЕБ ОТВРАТ

    Коментиран от #18

    11:08 12.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    16 5 Отговор
    КЪДЕ ОЩЕ ИМА ТАКИВА? ТЕ ОЩЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СТАВАТ ЗАВИСИМИ!

    11:09 12.02.2026

  • 11 Промяна

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Съкращения":

    В ППРЕЗИДЕНСТВОТО Е ПЪЛНО С РАДЕВИ

    11:09 12.02.2026

  • 12 !!!?

    19 10 Отговор
    Залогът е голям !
    На добър час Андрей Гюров !

    11:11 12.02.2026

  • 13 Ще видим

    12 11 Отговор
    Рашко Дамаджаната

    Коментиран от #27

    11:11 12.02.2026

  • 14 голям смях

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Червените Хълмове":

    моля не си събувайте миризлиивите чорапи къпете се по чорапи

    11:11 12.02.2026

  • 15 Мммм

    6 3 Отговор
    и алкохолни ли?

    11:12 12.02.2026

  • 16 Хипотетично

    5 3 Отговор
    "Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии."
    Във фразата няма лицемерие, както изглежда на пръв повърхностен поглед.
    Държавният пост на подуправител на БНБ по закон наложи на А.Гюров да не е повече формален член на ПП.
    Той не зависи от ПП, а ПП партийни членове и симпатизанти, зависят от политиката на един от известните лидерите А.Гюров за ПП..

    11:14 12.02.2026

  • 17 Ако е спец

    10 3 Отговор
    ще направи бюджет!

    11:14 12.02.2026

  • 18 Добър

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Задръстен гербаджия. И неграмотен. Скрий се илитерат купен.

    Коментиран от #21, #24, #26, #31

    11:14 12.02.2026

  • 19 Промяна

    5 7 Отговор
    ТИ СИ ЗАВИСИМИЯТ НАЗНАЧЕН С МЕГЕЖИТЕ НОЛА ОЛИГАРСИТЕ

    11:14 12.02.2026

  • 20 Трябва кабинет

    7 2 Отговор
    от лама нагоре!

    11:15 12.02.2026

  • 21 Промяна

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "Добър":

    БЪЛГАРИЯ Е ПРЕВЗЕТА ОТ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ С МЕТЕЖИ БЪЛГАРИЯ

    11:15 12.02.2026

  • 22 Промяна

    10 7 Отговор
    ЛАМАТА ГЮРО ПЛЮС РОЗОВИТЕ ПЕНЬОАРИ ОВЛАДЯХА БЪРГАРИЯ С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    11:16 12.02.2026

  • 23 Кожарева

    5 0 Отговор
    Йотова(Радев),ако не ги хареса???

    11:17 12.02.2026

  • 24 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Добър":

    ШАРЛАТОНИ РР ГЕЛ РАДОСТИН ВАСИЛЕВ СЕ ЗАКАНВАТ ДА ВКАРАТ СЛАВИ В ЗАТВОР ЗА КРАЖБИ БАРЕКА ПРИТИСКА ГРАЖДАНИТЕ СЕГА Е ПРЕД ДОМА НА СЛАВИ РЕКЕТ ЗАПЛАХИ ЗАКАНИ ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ А НЕ ШАРЛОТОНИЯ И УБИЙСТВА ДА ПОТКРЕПИМ СЛАВИ ХОРА СМЕ

    11:17 12.02.2026

  • 25 Ще владеят ли

    6 1 Отговор
    пречистващи практики?

    11:18 12.02.2026

  • 26 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Добър":

    БОЙКО БУРИСОФ 20 ГУДИНИ ЛИДЕР НА БAЛГAРИЯ И ДЕЛЯН ПЕЕФСКИ ИЗTИНСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ НИЕ ЧЛEНУВЕТЕ НА ГЕРП СМЕ УМНИ НАЧЕТЕНИ УБРAЗОВАНИ НЕ КАТО ШАРЛАТАНИТЕ НEУKИ БОЙКУ БУРИСОФ ПАК ША ПУБEДИ И OПРАВЛЯВА СЪС СЛАВИ И ПЕЕФСКИ

    Коментиран от #30

    11:19 12.02.2026

  • 27 6666

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ще видим":

    Дано не го видим тоя червен грозник.

    11:20 12.02.2026

  • 28 ИВАН

    10 3 Отговор
    Да, да, чакайте и се надявайте тоя тарикат да свърши нещо полезно за България, ама те всичките са еднакви паляци.

    11:22 12.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Добър":

    Този е новоНаЧалнат, не е гербаджия!

    11:28 12.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Абе да бе

    5 2 Отговор
    Ще бъдат напълно независими. От тях няма да зависи нищо.

    Коментиран от #37

    11:30 12.02.2026

  • 34 Промяна

    6 1 Отговор
    КАКВИ ВИДНИ ЛЪЖИ СЕ ЛЕЯТ ОТ УСТАТА НА НАЗНАЧЕНИЯТ ЛАМА ГЮРО ХАХАХАХАХА ПИТАМ СЕ ТУК ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ЛИ СМЕ ИЛИ ОВРАДЯНА ШАРЛАТАНИЯ

    11:34 12.02.2026

  • 35 ИТН газ пикаят

    4 2 Отговор
    Шиши Боко и Славчу треперят!

    11:35 12.02.2026

  • 36 Сами си го направихте

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Майора":

    Главчо Големоглави също не е независим.

    11:36 12.02.2026

  • 37 И все пак

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Абе да бе":

    Списък има. Нереално е да се мисли, че след като е дал съгласие да премиерства, не е направил списък. Няма изтичане на информация, но и това ще стане

    11:38 12.02.2026

  • 38 Сигурно ще

    5 0 Отговор
    има внос на хора от друга галактика за министри.

    11:46 12.02.2026

  • 39 Съвет на мира

    1 0 Отговор
    Дали и тоя е тъпкал пици с кристали на верандата на хижа Петрохан, какво мислите?

    12:04 12.02.2026

  • 40 Майора

    1 0 Отговор
    36 , той не лъже , за разлика от подсъдимия Гюров!

    12:18 12.02.2026

  • 41 Верваме ти Да

    2 0 Отговор
    Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии

    Още един нагъл лъжец.

    12:21 12.02.2026

  • 42 Ендрю

    1 0 Отговор
    Мини през бюрото на Аската и Кики. Имената се знаят. Не го мисли.

    12:23 12.02.2026

  • 43 Шарлатани и копринки , ами знаем

    0 0 Отговор
    Изпаднали шарлатани и копринки като теб. Да ги вредите на държавна хранилка, те ще са послушни и много отговорни да ви угаждат. Живи подигравки сте всички, ами ние простите дето тичаме да ви гласуваме и то за без пари. Трябва да си плащате, ако искате да ходим на избори.

    12:48 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове