Селекционерът на България: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Националният селекционер Александър Димитров сподели впечатленията си от жребия за следващото издание на турнира Лига на нациите, което стартира през септември. Както е известно, жребият в Брюксел отреди на България място в Група 4 на Лига C заедно с отборите на Исландия, Естония и победителя от плейофа между Люксембург и Малта. "Трикольорите" започват участието си с две домакинства – на Люксембург/Малта (26 септември) и Естония (29 септември), последвани от две гостувания – на Исландия (3 октомври) и Люксембург/Малта (6 октомври). По този начин за първи път в историята септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат обединени в един общ период.

“За мен групата е доста балансирана. Надявам се, че фактът, че започваме участието си с две срещи пред собствена публика, ще ни помогне за успешен старт у дома на тази кампания в Лигата на нациите”, започна Александър Димитров, след което се спря по-обстойно на отделните съперници: “През последното десетилетие Исландия отбеляза исторически възход – участва на Евро 2016, където елиминира Англия, а след това се класира и за Мондиал 2018 и към онзи момент беше най-малката нация с подобно постижение. Ще имаме възможност да видим исландците в действие още в края на този месец, когато се изправят срещу Мексико в приятелски мач.

Колкото до Естония – ние самите не сме в позиция да подценяваме който и да е съперник и това важи в пълна степен и за естонците. А що се отнася до последния съперник в групата, аз лично смятам, че Люксембург ще победи Малта в предстоящия бараж и ще попадне в нашия поток. Знаете, че срещу Люксембург се изправихме и в предишното издание на Лигата на нациите, когато въпреки че спечелихме гостуването си, този противник ни създаде изключително много проблеми. Затова и казвам, че за мен балансът на силите е доста изравнен.”

Националният селекционер не подмина и предстоящата революция в програмата, която предвижда 4 мача един след друг в периода септември-октомври. “За всички отбори това ще бъде непозната територия и сериозно предизвикателство, тъй като в рамките на 11 дни ще изиграем 4 срещи. Ще трябва да сме в оптимална физическа форма, защото завършваме този прозорец от мачове с две гостувания – включително на Исландия, като разстоянието между София и Рейкявик е близо 4 000 км.”

В заключение селекционерът на България изрази надеждата си, че отборът ще се подготви максимално добре за участието си в турнира през есента, като преди това предстоят два прозореца с приятелски мачове – през март и през юни. В края на следващия месец трикольорите ще бъдат част от турнира FIFA Series в Индонезия, където освен селекцията на домакините, ще са още отборите на Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис. “След като вече знаем жребия в Лигата на нациите, трябва много внимателно да подберем съперниците си за юнския прозорец – ще търсим отбори със стил, който се доближава до този на противниците ни през есента,” завърши Александър Димитров.