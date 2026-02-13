Новини
Селекционерът на България: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

13 Февруари, 2026 18:29 486 5

"Трикольорите" започват участието си с две домакинства – на Люксембург/Малта (26 септември) и Естония (29 септември), последвани от две гостувания – на Исландия (3 октомври) и Люксембург/Малта (6 октомври)

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният селекционер Александър Димитров сподели впечатленията си от жребия за следващото издание на турнира Лига на нациите, което стартира през септември. Както е известно, жребият в Брюксел отреди на България място в Група 4 на Лига C заедно с отборите на Исландия, Естония и победителя от плейофа между Люксембург и Малта. "Трикольорите" започват участието си с две домакинства – на Люксембург/Малта (26 септември) и Естония (29 септември), последвани от две гостувания – на Исландия (3 октомври) и Люксембург/Малта (6 октомври). По този начин за първи път в историята септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат обединени в един общ период.

“За мен групата е доста балансирана. Надявам се, че фактът, че започваме участието си с две срещи пред собствена публика, ще ни помогне за успешен старт у дома на тази кампания в Лигата на нациите”, започна Александър Димитров, след което се спря по-обстойно на отделните съперници: “През последното десетилетие Исландия отбеляза исторически възход – участва на Евро 2016, където елиминира Англия, а след това се класира и за Мондиал 2018 и към онзи момент беше най-малката нация с подобно постижение. Ще имаме възможност да видим исландците в действие още в края на този месец, когато се изправят срещу Мексико в приятелски мач.

Колкото до Естония – ние самите не сме в позиция да подценяваме който и да е съперник и това важи в пълна степен и за естонците. А що се отнася до последния съперник в групата, аз лично смятам, че Люксембург ще победи Малта в предстоящия бараж и ще попадне в нашия поток. Знаете, че срещу Люксембург се изправихме и в предишното издание на Лигата на нациите, когато въпреки че спечелихме гостуването си, този противник ни създаде изключително много проблеми. Затова и казвам, че за мен балансът на силите е доста изравнен.”

Националният селекционер не подмина и предстоящата революция в програмата, която предвижда 4 мача един след друг в периода септември-октомври. “За всички отбори това ще бъде непозната територия и сериозно предизвикателство, тъй като в рамките на 11 дни ще изиграем 4 срещи. Ще трябва да сме в оптимална физическа форма, защото завършваме този прозорец от мачове с две гостувания – включително на Исландия, като разстоянието между София и Рейкявик е близо 4 000 км.”

В заключение селекционерът на България изрази надеждата си, че отборът ще се подготви максимално добре за участието си в турнира през есента, като преди това предстоят два прозореца с приятелски мачове – през март и през юни. В края на следващия месец трикольорите ще бъдат част от турнира FIFA Series в Индонезия, където освен селекцията на домакините, ще са още отборите на Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис. “След като вече знаем жребия в Лигата на нациите, трябва много внимателно да подберем съперниците си за юнския прозорец – ще търсим отбори със стил, който се доближава до този на противниците ни през есента,” завърши Александър Димитров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 големци

    7 0 Отговор
    сблъсакът на Титаните
    в най завързаната група сме
    пак ни ощетиха

    18:35 13.02.2026

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    Ако вземем поне точка в квалификациите ще е повече от чудесно. В изключително тежка група сме...

    18:35 13.02.2026

  • 3 този

    5 0 Отговор
    велик треньор наистина ли ни сравнява с Папуа - Нова Гвинея.Цирк.

    18:47 13.02.2026

  • 4 Абсолютен некъдърник

    3 0 Отговор
    Сашо Вечния има невероятния шанс да ни направи последни в една от "най-силните" групи в Европа

    Коментиран от #5

    18:53 13.02.2026

  • 5 Голмайстор ветеран

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абсолютен некъдърник":

    Може всичко! Нали знаете кой му е кум?!

    19:28 13.02.2026

