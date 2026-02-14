Българската армия получи първите бойни машини „Страйкър“ от САЩ

Започнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски. Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия.
Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада.
В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество те ще бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово.
В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни 8 бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Коментиран от #25
17:40 14.02.2026
2 хаха
Преди лижеха "савецки" дирници, сега минаха на "говедарски".
Пълна измет са.
Вместо да купуват европейска техника, те предпочитат да са обикновени подлоги.
После на китайците ли ще лижете бе измет?
17:41 14.02.2026
3 Ура!
17:42 14.02.2026
4 Радев
17:42 14.02.2026
5 Цял Перник
17:43 14.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЕвроАтлантически безроден простак
Коментиран от #10, #11
17:47 14.02.2026
9 Присмехулник
17:47 14.02.2026
10 ЕвроАтлантически безроден простак
До коментар #8 от "ЕвроАтлантически безроден простак":Някой напет евронатовец да обясни - ЗАЩО поляците получиха същите безплатно, а ние снесохме една камара пари?
Коментиран от #14
17:48 14.02.2026
11 хаха
До коментар #8 от "ЕвроАтлантически безроден простак":Аз ще ти обясня бе боклук.
"Защото сте боклуци."
Добре ли е? На боклуци никой не прави подаръци.
Ае ходи да лаеш как урсула не ти пуска безплатно.
ХАХАХА!
17:48 14.02.2026
12 Хаха
17:48 14.02.2026
13 Ееее
17:50 14.02.2026
14 хаха
До коментар #10 от "ЕвроАтлантически безроден простак":Лизачът на "савецки" задници тоест се обиди на новите лизачи на "говедарски" задници, защо били сменили задниците.
смЕх! Копейкаджия охвърляна.Подлогите сте си подлоги. Без значение на кого се слагате.
17:51 14.02.2026
15 дядо Запрян офф
17:51 14.02.2026
16 Звездоброец
Коментиран от #31
17:53 14.02.2026
17 Тоя памперс
17:55 14.02.2026
18 хаха
Норвегия е продала 32 употребявани изтребителя F-16 Fighting Falcon на Румъния в сделка на стойност приблизително 388 милиона евро (418 милиона долара), за да помогне за модернизирането на румънските военновъздушни сили и укрепването на източния фланг на НАТО.
В началото на ноември 2025 г. Холандия финализира сделка за трансфер на 18 изтребителя F-16 Fighting Falcon на Румъния на символична цена от едно евро.
Аз като ви казвам че сте боклуци и лакеи, те си мислят че искам да ги обидя.
С боклуци и лакеи никой не иска да има нещо общо бе боклуци.
ХАХАХА!
И после тръгнали да дрънкат колко зле били румънците ...
17:56 14.02.2026
19 аре връмвар изчорясал
а стига си подписвал общ поръчки
бегай
17:56 14.02.2026
20 хаха
ХАХАХА!
Тиквисти и шопаристи нещастни.
17:58 14.02.2026
21 Ееееххххааа
Коментиран от #23
18:01 14.02.2026
22 Капитан Крийч
18:02 14.02.2026
23 Капитан Крийч
До коментар #21 от "Ееееххххааа":Васко Трътката с червения парцал на челото и мърлявите дънки ни излъга, че комунизмът си бил отишъл, къде е сега дъртия пройдоха?
18:03 14.02.2026
24 Втора
Щастието е безгранично
18:05 14.02.2026
25 койдазнай
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Ами Лукойл съкратиха 11 хиляди от завода. Унищожиха цялата нефтохимия, оставиха само дестилацията.
Как няма да има безработни?!?
18:12 14.02.2026
26 Софиянец
18:12 14.02.2026
27 Е и за какво са им , с тях ще спрат
Коментиран от #32
18:13 14.02.2026
28 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
18:14 14.02.2026
29 БУТАЛАТА ИЛИ МЪРКУЧИТЕ ЗА
18:15 14.02.2026
30 Лицемерни 60клуци
18:15 14.02.2026
31 Друго питане
До коментар #16 от "Звездоброец":А нелетящите таралясници на Боко и Каракачамака кой ще ги бута, за да се движат?
18:22 14.02.2026
32 Нужни са им за комисионните
До коментар #27 от "Е и за какво са им , с тях ще спрат":А като ги сглобят, ще ги подарят на покрайнината.
18:24 14.02.2026
33 Тоя старец
18:25 14.02.2026