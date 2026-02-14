Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Българската армия получи първите бойни машини „Страйкър“ от САЩ

Българската армия получи първите бойни машини „Страйкър“ от САЩ

14 Февруари, 2026 17:00 661 33

  • българска армия-
  • страйкър-
  • пристанище бургас

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес

Българската армия получи първите бойни машини „Страйкър“ от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски. Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия.

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада.

В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество те ще бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни 8 бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлов.


  • 1 АГАТ а Кристи

    8 2 Отговор
    А в Бургас - безработни....

    Коментиран от #25

    17:40 14.02.2026

  • 2 хаха

    10 2 Отговор
    Недоеволюиралите лакеи цепят мрака.
    Преди лижеха "савецки" дирници, сега минаха на "говедарски".
    Пълна измет са.
    Вместо да купуват европейска техника, те предпочитат да са обикновени подлоги.

    После на китайците ли ще лижете бе измет?

    17:41 14.02.2026

  • 3 Ура!

    2 4 Отговор
    Ура!

    17:42 14.02.2026

  • 4 Радев

    2 6 Отговор
    танкист ли ще става?

    17:42 14.02.2026

  • 5 Цял Перник

    2 2 Отговор
    треперим

    17:43 14.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЕвроАтлантически безроден простак

    9 3 Отговор
    Някой напет евронатовец да обясни - ЗАЩО поляците получиха същите безплатно, а ние снесохме една комара с паро?

    Коментиран от #10, #11

    17:47 14.02.2026

  • 9 Присмехулник

    3 3 Отговор
    Вай, вай, вай, колко купешки лафове!

    17:47 14.02.2026

  • 10 ЕвроАтлантически безроден простак

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Някой напет евронатовец да обясни - ЗАЩО поляците получиха същите безплатно, а ние снесохме една камара пари?

    Коментиран от #14

    17:48 14.02.2026

  • 11 хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Аз ще ти обясня бе боклук.

    "Защото сте боклуци."
    Добре ли е? На боклуци никой не прави подаръци.
    Ае ходи да лаеш как урсула не ти пуска безплатно.
    ХАХАХА!

    17:48 14.02.2026

  • 12 Хаха

    3 0 Отговор
    Анатоли и Денис пепита и бърсачи на соросойдни задници

    17:48 14.02.2026

  • 13 Ееее

    2 0 Отговор
    Анатоли и Денис Джамбаски любители на сектата Партия на позора и падението, бранят и трият всичко срещу Сорос и Радев и Гюров марионетката на Костов, Прокопи и кривогледия Кръстев

    17:50 14.02.2026

  • 14 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Лизачът на "савецки" задници тоест се обиди на новите лизачи на "говедарски" задници, защо били сменили задниците.

    смЕх! Копейкаджия охвърляна.Подлогите сте си подлоги. Без значение на кого се слагате.

    17:51 14.02.2026

  • 15 дядо Запрян офф

    4 1 Отговор
    ли ще ги сглобява тия бракуваните таралясници?

    17:51 14.02.2026

  • 16 Звездоброец

    6 1 Отговор
    А дали могат да се движат или ще ги теглят самолетите на шкембе войвода ....

    Коментиран от #31

    17:53 14.02.2026

  • 17 Тоя памперс

    3 1 Отговор
    Ли ще напада Русия,те тия като го видят и ще се напикаят от смях

    17:55 14.02.2026

  • 18 хаха

    4 1 Отговор
    Португалия е продала общо 17 излишни изтребителя F-16 Fighting Falcons на Румъния в две отделни партиди, като последният самолет е доставен през 2021 г. Споразуменията, на стойност над 400 милиона евро.

    Норвегия е продала 32 употребявани изтребителя F-16 Fighting Falcon на Румъния в сделка на стойност приблизително 388 милиона евро (418 милиона долара), за да помогне за модернизирането на румънските военновъздушни сили и укрепването на източния фланг на НАТО.

    В началото на ноември 2025 г. Холандия финализира сделка за трансфер на 18 изтребителя F-16 Fighting Falcon на Румъния на символична цена от едно евро.


    Аз като ви казвам че сте боклуци и лакеи, те си мислят че искам да ги обидя.
    С боклуци и лакеи никой не иска да има нещо общо бе боклуци.
    ХАХАХА!
    И после тръгнали да дрънкат колко зле били румънците ...

    17:56 14.02.2026

  • 19 аре връмвар изчорясал

    2 1 Отговор
    докога ша те кордисват тук писарите
    а стига си подписвал общ поръчки
    бегай

    17:56 14.02.2026

  • 20 хаха

    2 1 Отговор
    Хайде да ходите пак да се слагате на "говедарите" в "съвета за мир" на оранжевия педофил "бай Дончо".

    ХАХАХА!
    Тиквисти и шопаристи нещастни.

    17:58 14.02.2026

  • 21 Ееееххххааа

    2 1 Отговор
    След ф 16 сега и тия Страйкъри.... иде ми да запея Спете спокойно деца!

    Коментиран от #23

    18:01 14.02.2026

  • 22 Капитан Крийч

    2 1 Отговор
    Да карат каруците в София да извозват боклука на Васко Украинеца.

    18:02 14.02.2026

  • 23 Капитан Крийч

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ееееххххааа":

    Васко Трътката с червения парцал на челото и мърлявите дънки ни излъга, че комунизмът си бил отишъл, къде е сега дъртия пройдоха?

    18:03 14.02.2026

  • 24 Втора

    0 1 Отговор
    Ръка,но нали са братя
    Щастието е безгранично

    18:05 14.02.2026

  • 25 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Ами Лукойл съкратиха 11 хиляди от завода. Унищожиха цялата нефтохимия, оставиха само дестилацията.
    Как няма да има безработни?!?

    18:12 14.02.2026

  • 26 Софиянец

    2 1 Отговор
    Тези поне палят ли или и те като фър16 ще стоят като паметници на краварската военна "сила" 😂

    18:12 14.02.2026

  • 27 Е и за какво са им , с тях ще спрат

    1 0 Отговор
    Турската армия ли

    Коментиран от #32

    18:13 14.02.2026

  • 28 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 0 Отговор
    Ама как звучи само....за българската армия и за сухопътните войски....лелеее, уплашихме врабчетата

    18:14 14.02.2026

  • 29 БУТАЛАТА ИЛИ МЪРКУЧИТЕ ЗА

    1 0 Отговор
    ТУРБУДИЗЕЛА ША ИМ. АСАНБЛИРАТ........ТО ЧИТАВО НЕЩО НЕ СА НИ ДАЛИ ОСВЕН АК 47

    18:15 14.02.2026

  • 30 Лицемерни 60клуци

    2 0 Отговор
    Подарете и тях на Македония или Украйна, лицемерни 60клуци.

    18:15 14.02.2026

  • 31 Друго питане

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Звездоброец":

    А нелетящите таралясници на Боко и Каракачамака кой ще ги бута, за да се движат?

    18:22 14.02.2026

  • 32 Нужни са им за комисионните

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Е и за какво са им , с тях ще спрат":

    А като ги сглобят, ще ги подарят на покрайнината.

    18:24 14.02.2026

  • 33 Тоя старец

    0 0 Отговор
    е противен

    18:25 14.02.2026

