Новини
България
Стойчо Стойчев: Изборите са далече, случаят "Петрохан" няма да повлияе на резултатите

14 Февруари, 2026 18:28, обновена 14 Февруари, 2026 18:31 715 23

  • стойчо стойчев-
  • избори-
  • петрохан-
  • политика

Изборът на Гюров беше предвидим, смята политологът

Стойчо Стойчев: Изборите са далече, случаят "Петрохан" няма да повлияе на резултатите - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Криминалният случай „Петрохан - Околчица“ няма да окаже съществено влияние върху резултатите от предстоящите парламентарни избори.

Това заяви политологът Стойчо Стойчев в ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS.

Той бе категоричен, че случаят не трябва да се политизира. „Това е криминална история и трябва да бъде оставена на криминалистите. Не е работа на политолозите да анализират подобни трагедии“, подчерта той.

По думите му макар в момента голяма част от обществото да възприема случилото се като сериозно сътресение, времевата дистанция до изборите и динамиката на политическите процеси в страната ще притъпят ефекта от събитието. Стойчев подчерта, че в българската политическа действителност електоралните нагласи са изключително устойчиви.

„Изборите са достатъчно далеч във времето. Дотогава ще се случат много други неща. Някакъв отзвук безспорно ще има, но пряка ретранслация на ефекти върху електоралните резултати на партиите едва ли ще се получи“, заяви той.

В предаването бе обсъдено и дали изборът на Андрей Гюров за служебен премиер е бил очаван развой. Според Стойчев решението е било до голяма степен предвидимо.

„Още от поредицата публични заявки и с оглед на протестите през декември беше ясно накъде вървят нещата. От политическа гледна точка имаше ясно заявени позиции, че при друг избор легитимността на вота ще бъде поставена под въпрос“, коментира той.

Политологът изрази скептицизъм и относно възможността служебният кабинет да бъде изцяло експертен. „Няма как подборът на министри да бъде напълно безпристрастен. В сегашната политическа обстановка трудно може да се намери експерт, който да приеме подобна роля без политически амбиции“, заяви Стойчев.

Относно първото вето на Йотова като президент върху промените в Изборния кодекс, той каза следното: „Това е партията, която е номинирала Илияна Йотова за вицепрезидент. Затова очаквам ветото ѝ да не бъде отхвърлено в пленарната зала. По-вероятният сценарий е парламентът да запази ситуацията такава, каквато беше и при предишните парламентарни избори.“


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    13 3 Отговор
    ППДБ - петрохан вече са на критичния минимум.

    18:32 14.02.2026

  • 2 Тръмп не е замесен с Епщайн

    4 3 Отговор
    Ето какво се изнася- информация подадена до полицията , Тръмп- 2006

    "ДОНАЛД ТРЪМП каза, че е изгонил ЕПСТАЙН от клуба си. ТРЪМП се обадил на полицията в Ню Йорк, за да му каже: „Слава Богу, че го спирате, всички знаят, че прави това“.
    ТРЪМП му казал, че хората в Ню Йорк знаят, че ЕПСТАЙН е отвратителен. ТРЪМП казал, че МАКСУЕЛ е агент на ЕПСТАЙН, „тя е зла и да се съсредоточи върху нея“.

    Семейство Максуел е от МИ6 и Мосад.

    18:37 14.02.2026

  • 3 очевидец

    9 6 Отговор
    Докторантура във Виена. Банкер в Чикаго. Преподавател в AUBG. Триатлонист, изкачил Монблан при минус двадесет. Участник в ултрамаратон „Лъвско сърце" - 3 километра плуване, 116 километра колело, 21 километра бягане. Семеен, две деца. Звучи като LinkedIn профил на човек от друга цивилизация, и точно това е проблемът, защото в България подобно CV изглежда подозрително. Биомасата толкова е свикнала с миризмата на гангрена, че чистият въздух й предизвиква паник атака.

    Да, обвързан е с ПП, но в парламентарна република без партия си пешеходец на магистрала.......е това е ГЮРОВ

    Коментиран от #11

    18:38 14.02.2026

  • 4 логика

    17 6 Отговор
    Ще окаже влияние на ППДБ. Аз вече ги отписах. Много се изложиха. Терзиев като не подава оставка ще ги доизложи.

    18:39 14.02.2026

  • 5 Майна

    12 2 Отговор
    Да видим ще ни остави ли Тръмп,/ Пат Фюлън на лондонсити и шорош
    Начало на битката- Петрохан
    Българския Епщайн

    18:40 14.02.2026

  • 6 Стой си Стойчо

    15 2 Отговор
    на банкета и не давай ти акъл, че мисълта ти е заета с на Баце чекмеджето и облизваш се, но май ще си останеш без алай.

    18:40 14.02.2026

  • 7 Фен

    10 4 Отговор
    Ми така е. ПП няма как да се окалят повече.

    18:41 14.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    ТОЧНО ТАКА
    СИБИЛ ТОШКОВ ХАДЖИЙОРДАНОВОВ
    СИНА НА ЕДИН ОТ ИТН
    Е СТАНАЛ
    СЪДРУЖНИК НА РУРЧИНА ТЮРКОГЛУ ПРЕДИ
    ПЕТРОХАН :) И СИ ЖИВЕЯТ ЩАСТЛИВО
    .,...
    А ПЪК СЛАВИ ПЕЕ ПАТЕИОРИЧНИ ПЕСНИ И СПИ С ПРАСЧО
    ...

    18:44 14.02.2026

  • 9 Звездоброец

    6 1 Отговор
    Много се лъжеш Славчо . Дотогава може да стане някакво чудо и някои големи партии да се разпаднат поради липса на лидера си

    18:52 14.02.2026

  • 10 Прав е

    4 4 Отговор
    Да подкрепим единствените национално патриотични формации- Възраждане и нашите партньори от ГЕРБ. След изборите ще се състави правителство на националното спасение Възраждане - ГЕРБ -ИТН с неформална подкрепа от ДПС. България отново тръгва напред.
    П.С. На снимката лидера на Възраждане д-р Костадинов заедно с партньорите ни от ГЕРБ в лицето на генерал Борисов и на заден план председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов и вицепремиера от БСП Атанас Зафиров при гласуването за промяна на изборния закон за ограничаване на секциите в чужбина.

    Коментиран от #19

    19:01 14.02.2026

  • 11 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "очевидец":

    Идеалното CV на предател и мерзавец

    19:02 14.02.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ПЕТРОХАН СКИТЕ П ОТ ПП ПОНЕ СЕ КРИЯТ ЧЕ СА ТАКИВА
    .... С ОТ ИТН ИНАТ НАПРАВО ФИРМИ С ТУРЦИ - СИНА НА ТОШКО ЙОРДАНОВ ВЪВ ФИРМА СЪС ТУРЧИНА ТЮРКОГЛУ ОТ ЛЮБОВ КЪМ ТУРЦИЯ И ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ:)

    19:02 14.02.2026

  • 13 НА ТЕБ ТАКА ТИ СЕ

    6 1 Отговор
    Иска както и на твоите ШЕФЧЕТА порочни. МЪЛЧАТ КАТО УТКИ. И ЗНАЙ МНОГО ХОРА ОТ ТОЗИ СЛУЧАЙ СИ ПРАВЯТ ИЗВОДИ ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАТ. НО НЯМА ДА Е ЗА ШИШ И ТУУУПАКА. НИТО ЗА ППДБ ИТН БСП. ВЪВ БЕЗДНАТА .

    19:02 14.02.2026

  • 14 Вакли Бобинов

    11 2 Отговор
    Къде изчезнаха Боко и Шиши?

    19:04 14.02.2026

  • 15 Сатана Z

    9 3 Отговор
    И кой ше гласува за сектата ПП : Потенциални Педофили?

    19:04 14.02.2026

  • 16 КлатиУшев

    2 1 Отговор
    Мисля от името идва омразата на службите към човека.

    19:05 14.02.2026

  • 17 Даниел Немитов

    6 1 Отговор
    Стойчо средният пръст отново е привикан на амбразурата!

    19:08 14.02.2026

  • 18 доц. МидълФингър от ОПГ-ГРАБ

    8 1 Отговор
    Знайни, незнайни и забравени "капацитети" се изокаха по случая, само Буда Банкянски и пророкът му Дубайски оглушително мълчат.

    19:12 14.02.2026

  • 19 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Прав е":

    Безпрекословно. Ще подкрепим Възраждане и лидера на България генерал Бойко Борисов. Ще имаме стабилна и мощна коалиция. Преди 6 часа доктор Костадинов отново разкри Румен Радев и по надолу написа - ,,Няма място за сравнение между един политически лидер 3 пъти премиер на България и посрещан с почести от всички Европейски и световни лидери г-н Борисов и една личност 9 години на сянка в президентството и не допринесъл с нищо за България - гражданина бивш изпълнявал длъжността президент Румен Радев"

    Коментиран от #23

    19:17 14.02.2026

  • 20 нннн

    3 0 Отговор
    Ми да! Българинът помни до 2 дена. Понякога и по- малко.
    Не мога да разбера. Някой, колкото и пъти да го излъже ,,неговата" партия, продължава да гласува за нея. Добрият кон не се спъва втори път на един и същи камък. Това не важи за българския избирател.

    19:32 14.02.2026

  • 21 амии хич даже

    4 0 Отговор
    само Партията на Подлогите ще се милят да останат в парламента! много заблудени хора разбраха каква клоака е ПП за жалост има още заблудени които не искат да го осъзнаят че тия са пълни мошенници на 300% !!!

    19:32 14.02.2026

  • 22 Българин

    2 1 Отговор
    Исмаиле, те изборите са далече, ама още колко разкрития имат да се правят, знаеш ли? И кулминацята от разкритита, на коя дата се пада? Така че твойте любими пипидебили, тоя път изгоряха окончателно. То уклон към педофилията, никой няма да им го прости!

    19:33 14.02.2026

  • 23 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    За пореден път се разкривата, че троловете на ГЕРБ и малкото ГЕРБ (възраждане) сте едни и същи нископлатени спамери.

    20:01 14.02.2026

