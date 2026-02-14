Стойчо Стойчев: Изборите са далече, случаят "Петрохан" няма да повлияе на резултатите

Криминалният случай „Петрохан - Околчица“ няма да окаже съществено влияние върху резултатите от предстоящите парламентарни избори.
Това заяви политологът Стойчо Стойчев в ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS.
Той бе категоричен, че случаят не трябва да се политизира. „Това е криминална история и трябва да бъде оставена на криминалистите. Не е работа на политолозите да анализират подобни трагедии“, подчерта той.
По думите му макар в момента голяма част от обществото да възприема случилото се като сериозно сътресение, времевата дистанция до изборите и динамиката на политическите процеси в страната ще притъпят ефекта от събитието. Стойчев подчерта, че в българската политическа действителност електоралните нагласи са изключително устойчиви.
„Изборите са достатъчно далеч във времето. Дотогава ще се случат много други неща. Някакъв отзвук безспорно ще има, но пряка ретранслация на ефекти върху електоралните резултати на партиите едва ли ще се получи“, заяви той.
В предаването бе обсъдено и дали изборът на Андрей Гюров за служебен премиер е бил очаван развой. Според Стойчев решението е било до голяма степен предвидимо.
„Още от поредицата публични заявки и с оглед на протестите през декември беше ясно накъде вървят нещата. От политическа гледна точка имаше ясно заявени позиции, че при друг избор легитимността на вота ще бъде поставена под въпрос“, коментира той.
Политологът изрази скептицизъм и относно възможността служебният кабинет да бъде изцяло експертен. „Няма как подборът на министри да бъде напълно безпристрастен. В сегашната политическа обстановка трудно може да се намери експерт, който да приеме подобна роля без политически амбиции“, заяви Стойчев.
Относно първото вето на Йотова като президент върху промените в Изборния кодекс, той каза следното: „Това е партията, която е номинирала Илияна Йотова за вицепрезидент. Затова очаквам ветото ѝ да не бъде отхвърлено в пленарната зала. По-вероятният сценарий е парламентът да запази ситуацията такава, каквато беше и при предишните парламентарни избори.“
