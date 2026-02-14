Йотова и Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан

Задълбочаването на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъдиха българският президент Илияна Йотова и азербайджанският ѝ колега Илхам Алиев. Двамата се срещнаха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Президентът Алиев изтъкна стратегическата роля на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа, се посочва още в съобщението.
Българският държавен глава подчерта, че сред основните послания на Мюнхенската конференция по сигурността е именно постигането на енергийна независимост на Европа. Йотова посочи необходимостта от активно участие на азербайджанската страна в изграждането на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.
По думите ѝ за България е важно участието в два ключови проекта - „Solidarity Ring”, който да доставя газ от Азербайджан през България до Румъния, Словакия и Унгария, както и „Зелен енергиен коридор Каспийско море - Черно море - Европа“. Йотова посочи голямата роля на България в енергийната сигурност на Европа заради ключовото ѝ географско положение - транзитна страна за Източна и Централна Европа, а и заради повишения интерес към Черно море. Президентът изтъкна интереса на Азербайджан за изграждане на мрежа от оптични кабели в Черно море.
На срещата Йотова подчерта активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан, като посочи приноса на азербайджанската страна за реставрацията на историческия комплекс „Трапезица“, както и предстоящото реализиране на проекта за парк „Шуша“ във Велико Търново. Българският държавен глава благодари за активната дейност за разпространението на българския език и култура в Азербайджан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 секретарката
Коментиран от #3
16:22 14.02.2026
2 Фори
Коментиран от #14
16:22 14.02.2026
3 Епааа
До коментар #1 от "секретарката":Ако беше по млада, и от секс щеше да се скъса! Или не, прилича на кариеристка, която би зарязала целият живот извън кариерата!
16:25 14.02.2026
4 Кифла Йотова
16:26 14.02.2026
5 буля йотовица
16:27 14.02.2026
6 Майна
Тази няма никаква разлика от Борисов
Тя е същата..душевност
Работила за Сорос
Говори неговите желания
Това е
Никаква разлика с Борисов
И с Тримореца
Те продадоха България
Коментиран от #17
16:29 14.02.2026
7 Театър сълза и смях
16:29 14.02.2026
8 Сталин
16:31 14.02.2026
9 Алиев
16:31 14.02.2026
10 Майна
Тази дори не избрана..
С какви права отиде да заявява къде е мястото на
България?!
Коментиран от #15, #19
16:31 14.02.2026
11 пешо
Коментиран от #13
16:32 14.02.2026
12 Йотова
16:34 14.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хаха
До коментар #2 от "Фори":Нито 1 президент не е подписал какъвто и да било договор, добиче неграмотно.
Коментиран от #23
16:37 14.02.2026
15 хаха
До коментар #10 от "Майна":Я лай още бе вГЗраждан м@нгал столипиновски!
16:38 14.02.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
16:39 14.02.2026
17 хаха
До коментар #6 от "Майна":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
16:40 14.02.2026
18 Тази
Английски булдог
16:41 14.02.2026
19 хаха
До коментар #10 от "Майна":"Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."
16:41 14.02.2026
20 Сигурно
16:42 14.02.2026
21 Опа
16:46 14.02.2026
22 Хмм
16:48 14.02.2026
23 За триморието
До коментар #14 от "хаха":кой подписа?
16:48 14.02.2026
24 Йотова
16:50 14.02.2026