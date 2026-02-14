Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стефан Тафров: Русия няма да успее да ликвидира украинската държава

14 Февруари, 2026 19:14, обновена 14 Февруари, 2026 18:17

Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, смята дипломатът

Стефан Тафров: Русия няма да успее да ликвидира украинската държава - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа вече не може да разчита в същата степен на ангажимента на Съединените щати и трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

Това заяви дипломатът Стефан Тафров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му след Втората световна война европейските държави са изградили сигурността си под военната протекция на САЩ и в рамките на НАТО, но този модел вече е под въпрос.

По отношение на войната в Украйна, Тафров заяви, че Русия не е постигнала първоначалните си цели и не е успяла да унищожи украинската държавност. Според него без засилен натиск Москва няма да се съгласи на реални преговори за мир.

„Русия няма да успее да ликвидира украинската държава. Дори и да изтръгне териториални отстъпки, тя вече е понесла сериозни политически, икономически и международни загуби“, заяви Тафров.

В заключение дипломатът подчерта, че България трябва да бъде част от европейските процеси, свързани със сигурността.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    0 0 Отговор
    Да, да!!!

    18:20 14.02.2026

  • 2 Майна

    4 0 Отговор
    Вижте ..боклуците..
    Това е човешки отпадък
    Сега може да ги съдите не по постовете и дрехите
    Сега виждате същността им

    18:20 14.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Ще и понамали територията само

    18:21 14.02.2026

  • 4 Охрайна може да спре да съществува

    1 0 Отговор
    След 20 минути ако има достоен руски генерал да натисне червените копчета...ако имах достъп по копчетата отдавна щях да съм ги натиснал без да чакам заповед

    18:22 14.02.2026

  • 5 ?????

    1 1 Отговор
    Поживём увидим.

    Коментиран от #10

    18:23 14.02.2026

  • 6 ТАФОВ ТТАФФОВВВ ДА ТЕ

    1 0 Отговор
    ПОТЪРСИ СЕЛИМИНОВСКОТО МАГАРИ.

    Коментиран от #8

    18:23 14.02.2026

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    “Русия няма да успее да ликвидира украинската държава”

    Разбира се,че Русия ще занули Украинска държава ,както САЩ унищожиха Ислямска държава

    18:24 14.02.2026

  • 8 Шпек

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТАФОВ ТТАФФОВВВ ДА ТЕ":

    Да му яде главата ли?

    18:25 14.02.2026

  • 9 Григор

    2 0 Отговор
    Ама разбира се, че няма.Вие почакайте да видите какво ще стане. Е, цялата държава сигурно не, но Донбас със сигурност ще бъде загубен от Украйна. Има вероятност да загубят и Одеса, а с това и излаза си на море.

    18:25 14.02.2026

  • 10 аz CВО Победа 80

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    1 милион руснака не паживьоха да увидят🤣🤣🤣

    18:26 14.02.2026

  • 11 Ненормалник

    1 0 Отговор
    Краварски некадърник

    18:26 14.02.2026

