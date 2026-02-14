Стефан Тафров: Русия няма да успее да ликвидира украинската държава

Европа вече не може да разчита в същата степен на ангажимента на Съединените щати и трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.
Това заяви дипломатът Стефан Тафров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му след Втората световна война европейските държави са изградили сигурността си под военната протекция на САЩ и в рамките на НАТО, но този модел вече е под въпрос.
По отношение на войната в Украйна, Тафров заяви, че Русия не е постигнала първоначалните си цели и не е успяла да унищожи украинската държавност. Според него без засилен натиск Москва няма да се съгласи на реални преговори за мир.
„Русия няма да успее да ликвидира украинската държава. Дори и да изтръгне териториални отстъпки, тя вече е понесла сериозни политически, икономически и международни загуби“, заяви Тафров.
В заключение дипломатът подчерта, че България трябва да бъде част от европейските процеси, свързани със сигурността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5556
18:20 14.02.2026
2 Майна
Това е човешки отпадък
Сега може да ги съдите не по постовете и дрехите
Сега виждате същността им
18:20 14.02.2026
3 Хасковски каунь
18:21 14.02.2026
4 Охрайна може да спре да съществува
18:22 14.02.2026
5 ?????
Коментиран от #10
18:23 14.02.2026
6 ТАФОВ ТТАФФОВВВ ДА ТЕ
Коментиран от #8
18:23 14.02.2026
7 Сатана Z
Разбира се,че Русия ще занули Украинска държава ,както САЩ унищожиха Ислямска държава
18:24 14.02.2026
8 Шпек
До коментар #6 от "ТАФОВ ТТАФФОВВВ ДА ТЕ":Да му яде главата ли?
18:25 14.02.2026
9 Григор
18:25 14.02.2026
10 аz CВО Победа 80
До коментар #5 от "?????":1 милион руснака не паживьоха да увидят🤣🤣🤣
18:26 14.02.2026
11 Ненормалник
18:26 14.02.2026