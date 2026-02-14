Ген. Кирил Радев: Калушев е изградил мит за себе си и е заблудил много хора

В основата на случая „Петрохан – Околчица” стои Ивайло Калушев - умен, интелигентен, но също така хитър и манипулативен. Докато той е бил в Мексико, е имал възможност да попадне в среди, които представляват интерес за българските служби. Вероятно нещата започват точно оттук. В даден момент този човек е станал оперативно интересен, след което отношението му със службите и по-специално с ДАНС, са се задълбочили. Калушев вероятно е започнал да изгражда мита за себе си и организацията, която представлява – като духовен водач и като човек, свързан със службите и изпълняващ държавни поръчки, базирани на националната сигурност. Това каза бившият директор на НСБОП ген. Кирил Радев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
По негови думи в основата на всичко стои материалният интерес на Калушев. „Той е имал възможност да манипулира хората, които са били в неготово обкръжение – събира пари, много хора са му били дарители”, коментира Радев. Той е на мнение, че Калшув е заблудил държавните органи, министри, представители на бизнеса. Експертът каза още, че „парите са били необходими на Калушев, за да създаде тези бази, които му дават възможност да реализира скрития си замисъл – сексуалния си нагон”.
„За мен и шестте убийства са убийства по сценарий”, каза още той. Според него Ивайло Калушев е убил 22-годишния Николай и 15-годишното момче.
Според генерала останалите мъже дълбоко са вярвали в мита за Калушев като духовен водач и пряко свързан със сигурността на държавата и са „били да готови да направят абсолютно всичко за него”. По негови думи те са „изпаднали в заблуда, че изпълняват нещо специално”.
По отношение на родителите на децата, които са били в групата на Ивайло Калушев, Радев смята, че те не са случайни, а са част от кръга на мъжа – „те са преки наблюдатели на това, което се случва, без да допуснат, че нещата могат да стигнат дотук”. Според него тези родители са смятали, че децата им са в сигурни ръце, не са предполагали, че нещо може да им се случи.
Радев смята, че няма да се стигне до съдебна зала и никой няма да понесе отговорност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ХАЙДЕ -ДЕЕЕ
Коментиран от #13, #16
18:04 14.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този който говори малко хора
18:05 14.02.2026
6 Господин генерал
С кокорчо въздействаха от кемпера
На ПЪРФОРМАНСА....от фек.мес.
Вж.как в синхрон си включиха фенерите
Това като светулките когиж търсят партньор...
18:05 14.02.2026
7 Да де
Разбрахме и сами
Всички от държавното управление са една мафиотска сглобка
Всеки е участвал според..
Как са деляли не знаем
Там е било терористична " клетка" - педофилия, наркотици- канал , водещ към Мексико
Кой , кво казал..
Да видим- официално становище и оставки!!!
Всички са за разследване!
Кой обаче щегонаправи?!
18:06 14.02.2026
8 Фен
18:08 14.02.2026
9 Сила
18:08 14.02.2026
10 Сатана Z
18:08 14.02.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #25
18:08 14.02.2026
12 Да де
Ще избираме замесени в това?!
Ми те са всички!
Само Възраждане и МЕЧ не са,
18:08 14.02.2026
13 Хмм
До коментар #3 от "ХАЙДЕ -ДЕЕЕ":оставил е наследник - Деян, единственият нормален
18:09 14.02.2026
14 Леле
18:09 14.02.2026
15 Кучето ще да е било
Коментиран от #31
18:09 14.02.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #3 от "ХАЙДЕ -ДЕЕЕ":Предният ден Калушев си правил водопровод в градината да я полива и изведнъж решил да се гръмне.
18:09 14.02.2026
17 Никой
18:10 14.02.2026
18 Държавно ОПГ
18:10 14.02.2026
19 ОЩЕ НЯКОЙ ДЖЕНЕРАЛ ОТ НАФТАЛИНА
18:10 14.02.2026
20 Хохо Бохо
18:10 14.02.2026
21 Име
18:10 14.02.2026
22 Даааа
Уважаеми господа, спрете да се подигравате с народа! Спрете! Хората не са малоумни! Не са вечни и онези, които стоят на върха на пирамидата! Подигравате се и паметта и болката на едно дете и един младеж!
18:11 14.02.2026
23 ОСКУБАНИ ВЕЖДИ ИМА СЕЕЕЕЕЕЕКИИ.АНГАЛ В Б
До коментар #4 от "Тоалетна хартия Саяние":.......
18:12 14.02.2026
24 АГАТ а Кристи
18:13 14.02.2026
25 Майна
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Да , ама не Пат Фалън е шеф..
Тук върлува лондонсити..
Надявам се, че нито Тръмп, нито Путин що ги оставят..
Давай , Пат Фалън , сигурен съм , че следите всичко, което ..се случи след " разговорът" ти на 26 януари..
Не ни оставяйте
18:13 14.02.2026
26 ?????
Приятелски съвет. Вместо пак да изберете най-тъпата линия на поведение, по-добре изчакайте.
Три пъти мери - веднъж чукай."
Валери Найденов
18:13 14.02.2026
27 Човека КоZа
До коментар #1 от "Бащата на някаква Саяна":И на теб да ти се наложи, м@r6a оскотяла...
18:13 14.02.2026
28 Разковничето
Отговорът е на народа.
18:14 14.02.2026
29 Не е заблудил много хора
18:15 14.02.2026
30 Защо???
18:16 14.02.2026
31 Ами...
До коментар #15 от "Кучето ще да е било":Те ги знаят, затова няма кого да търсят. Всичко идва отгоре! Всичко знаят, но няма да каже никой! А , я кажете кога за последно увеличиха заплатите на полиция и тем подобни! Ми помните ли коледните премии на шефовете в яки хилядарки,!
18:17 14.02.2026
32 И им раздавайте вазелин
18:17 14.02.2026
33 КАРМАТА НЕ ГУБИ АДРЕС
Ръцете на всички ви са оцапани с кръвта на тези 5 мъже, 1 юноша и 2 кучета.
18:17 14.02.2026
34 А бе,
До коментар #4 от "Тоалетна хартия Саяние":писанието ти преди, или след ОНОВА с ма.
кя ти е ???
18:17 14.02.2026
35 Копанара
18:18 14.02.2026
36 С тоалетна хартия
До коментар #4 от "Тоалетна хартия Саяние":Трябваше да те обере старата ти от мокета, вместо с пръсти и да си бърка после 🙂
18:18 14.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Банцко
18:20 14.02.2026
39 И кой в Мексико
18:20 14.02.2026
40 Само припомням
Помнете, при са7аноелитът, всичко с костюм е женско, всичко в пола е мъжко! Те лъжат за n0ла си, вие искате да ви кажат идтината за този случай.
18:23 14.02.2026
41 Ха ХаХа
Не е разкрил нито едно престъпление като стоп.мил3ционер и изгонен от там.
Сега дърдори върху сложин казус вместо да си охранява Лидъл
18:25 14.02.2026
42 Хмм
Коментиран от #46
18:25 14.02.2026
43 Цунг-цванг и бум
18:26 14.02.2026
44 ЕДГАР КЕЙСИ
18:26 14.02.2026
45 Теория на конспирацията
18:26 14.02.2026
46 И те са същите
До коментар #42 от "Хмм":Зенски преправени на м6зски... Всички от ели7а са с прео6ър.n0л. Всички са ка6алисти.
18:27 14.02.2026