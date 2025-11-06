До края на годината във всяко военно поделение ще има центрове за дронове

Около 4000 нови пистолета ще получат Сухопътните войски през следващата година. Това съобщи командирът генерал-майор Деян Дешков по време на турнир по стрелба, част от честванията на празника на сухопътните войски.
"Поръчката вече е приключила. Около 4000 нови пистолета се очакват през следващата година, като условието е те да бъдат заплатени и за това са предвидени средства," заяви генерал-майор Дешков.
Друга важна новина е, че до края на декември тази година във всяко военно поделение в България ще бъде изграден симулационен център за подготовка на пилоти на дронове. Това ще повиши значително възможностите за обучение на личния състав в работата с безпилотни апарати.
От следващата година се задвижва и процедура за закупуване на нов снайпер за Сухопътните войски. Модернизацията обхваща и комплектите към снайперските пушки, включително оптики и метеостанции.
В крайна сметка през 2026 г. се очаква да пристигне бойната машина на пехотата "Страйкър". Това е най-мащабният проект за модернизация на Сухопътните войски, който трябва да промени концепцията за използване и подготовка на войските.
Придобиването на новите бойни машини е първата голяма стъпка за превъоръжаването на българските сухопътни сили. Подготовката за работа със "Страйкър" вече започна тази година, като в следващите месеци фокусът ще бъде върху обучението на личния състав.
Турнирът по стрелба се проведе в чест на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140-ата годишнина от победата при Сливница по време на Сръбско-българската война.
1 Делю Хайдутин
16:20 06.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Имаме армия от банкоматчици.
16:22 06.11.2025
3 Видяла жабата че подковават коня
Та и тая работа такава пистолети и стари страйкъри
Велика модернизация
16:22 06.11.2025
4 1111
Ама вижте пак снимката: Хууубави тумбаци и си има войската ни.
Коментиран от #7
16:23 06.11.2025
5 Трол
16:25 06.11.2025
6 Киро
16:37 06.11.2025
7 Дедо ви...
До коментар #4 от "1111":То затуй в бюджета са им даложили 12% увелечение на заплатите толупите да не си развалят фигурите
16:49 06.11.2025
8 Механик
Защо така се излагате?
Та, погледнете ги тия убавци на снимката!! Ми то не е армия, ами е някаква сбирщина. Няма строй, няма ред... Един се чеше по бубата, друг в положение мирно... малеееее.
И какво се хвалите с тия пистолети? Кажете каква марка и модел са, че да можем да преценим, дали ще се полезни за армията и/или пак някой не направил гуша от поръчката!
16:50 06.11.2025
9 Тома
16:52 06.11.2025
10 Пацифист
16:54 06.11.2025
11 И зелена боя няма вече
17:01 06.11.2025
12 име
17:04 06.11.2025
13 Юри
17:06 06.11.2025