До края на годината във всяко военно поделение ще има центрове за дронове

Около 4000 нови пистолета ще получат Сухопътните войски през следващата година. Това съобщи командирът генерал-майор Деян Дешков по време на турнир по стрелба, част от честванията на празника на сухопътните войски.

"Поръчката вече е приключила. Около 4000 нови пистолета се очакват през следващата година, като условието е те да бъдат заплатени и за това са предвидени средства," заяви генерал-майор Дешков.

Друга важна новина е, че до края на декември тази година във всяко военно поделение в България ще бъде изграден симулационен център за подготовка на пилоти на дронове. Това ще повиши значително възможностите за обучение на личния състав в работата с безпилотни апарати.

От следващата година се задвижва и процедура за закупуване на нов снайпер за Сухопътните войски. Модернизацията обхваща и комплектите към снайперските пушки, включително оптики и метеостанции.

В крайна сметка през 2026 г. се очаква да пристигне бойната машина на пехотата "Страйкър". Това е най-мащабният проект за модернизация на Сухопътните войски, който трябва да промени концепцията за използване и подготовка на войските.

Придобиването на новите бойни машини е първата голяма стъпка за превъоръжаването на българските сухопътни сили. Подготовката за работа със "Страйкър" вече започна тази година, като в следващите месеци фокусът ще бъде върху обучението на личния състав.

Турнирът по стрелба се проведе в чест на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140-ата годишнина от победата при Сливница по време на Сръбско-българската война.