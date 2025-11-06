Новини
До края на годината във всяко военно поделение ще има центрове за дронове

6 Ноември, 2025 16:17

Около 4000 нови пистолета ще получат Сухопътните войски през следващата година

До края на годината във всяко военно поделение ще има центрове за дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 4000 нови пистолета ще получат Сухопътните войски през следващата година. Това съобщи командирът генерал-майор Деян Дешков по време на турнир по стрелба, част от честванията на празника на сухопътните войски.

"Поръчката вече е приключила. Около 4000 нови пистолета се очакват през следващата година, като условието е те да бъдат заплатени и за това са предвидени средства," заяви генерал-майор Дешков.

Друга важна новина е, че до края на декември тази година във всяко военно поделение в България ще бъде изграден симулационен център за подготовка на пилоти на дронове. Това ще повиши значително възможностите за обучение на личния състав в работата с безпилотни апарати.

От следващата година се задвижва и процедура за закупуване на нов снайпер за Сухопътните войски. Модернизацията обхваща и комплектите към снайперските пушки, включително оптики и метеостанции.

В крайна сметка през 2026 г. се очаква да пристигне бойната машина на пехотата "Страйкър". Това е най-мащабният проект за модернизация на Сухопътните войски, който трябва да промени концепцията за използване и подготовка на войските.

Придобиването на новите бойни машини е първата голяма стъпка за превъоръжаването на българските сухопътни сили. Подготовката за работа със "Страйкър" вече започна тази година, като в следващите месеци фокусът ще бъде върху обучението на личния състав.

Турнирът по стрелба се проведе в чест на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140-ата годишнина от победата при Сливница по време на Сръбско-българската война.


  • 1 Делю Хайдутин

    10 2 Отговор
    С пистолети срещу Посейдон и Буревестник.хи хи хи

    16:20 06.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 1 Отговор
    Ще ,ще ще.

    Имаме армия от банкоматчици.

    16:22 06.11.2025

  • 3 Видяла жабата че подковават коня

    7 1 Отговор
    И тя вдигнала крак

    Та и тая работа такава пистолети и стари страйкъри
    Велика модернизация

    16:22 06.11.2025

  • 4 1111

    7 1 Отговор
    Мааамини сладки.


    Ама вижте пак снимката: Хууубави тумбаци и си има войската ни.

    Коментиран от #7

    16:23 06.11.2025

  • 5 Трол

    4 1 Отговор
    Тези на снимката спешно трябва да се обучават при децата си, дето разцъкват дота и кънтър у тях на компютъра.

    16:25 06.11.2025

  • 6 Киро

    3 1 Отговор
    С тези пистолети ще има, Пуцай куме..

    16:37 06.11.2025

  • 7 Дедо ви...

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    То затуй в бюджета са им даложили 12% увелечение на заплатите толупите да не си развалят фигурите

    16:49 06.11.2025

  • 8 Механик

    4 1 Отговор
    Защо бе хора? Защо сте сложили снимка към статията?
    Защо така се излагате?
    Та, погледнете ги тия убавци на снимката!! Ми то не е армия, ами е някаква сбирщина. Няма строй, няма ред... Един се чеше по бубата, друг в положение мирно... малеееее.
    И какво се хвалите с тия пистолети? Кажете каква марка и модел са, че да можем да преценим, дали ще се полезни за армията и/или пак някой не направил гуша от поръчката!

    16:50 06.11.2025

  • 9 Тома

    1 1 Отговор
    А сметнаха ли колко от тези пистолети ще гърмят за самоубийства при военните.

    16:52 06.11.2025

  • 10 Пацифист

    2 1 Отговор
    Колко ли трябва да си умствено изостанал, за да искаш да станеш военен ум ми не побира?!

    16:54 06.11.2025

  • 11 И зелена боя няма вече

    2 0 Отговор
    Ще има топки

    17:01 06.11.2025

  • 12 име

    1 0 Отговор
    Хвала на родните евроатлантици! 4г след началото на денацификацията и милиарди за чертежи на още 8 краварски самолета, БТРи и стари ракети, евроатлантиците загряха, че в дроновете е бъдещето! Какъв прогрес. По света разработват всякакви системи за противодействие на дронове, обучават се как да ги свалят, а ние инвестираме в запазени, леко употребявани хангарни екземпляри Кен Еф16 от осемдесетте години, щото били модерна класика и цената им щяла само да скача. А като стане нещо, евроатлантиците отново ще викат, че руските агенти са виновни задето армията ни не е модернизирана.

    17:04 06.11.2025

  • 13 Юри

    1 0 Отговор
    Кви са тоя шкембелии?

    17:06 06.11.2025

