Атанас Атанасов, БСП: Случаят "Петрохан" е поражението на държавата на всички нива

Трагедията край Петрохан не трябва да бъде политизиран или да става елемент от нечия политическа кампания. Това каза в „Тази неделя“ депутатът от БСП Атанас Атанасов. Според него обаче на повърхността на този случай изплува „поражението на държавата на всички нива“.
„В Петрохан видяхме едно НПО, което не само името ѝ, но и функциите ѝ се приближават до държавните такива. В крайна сметка се оказа, че това е една тежко въоръжена секта със съмнения за педофилия. Тук говорим за големия провал на десницата и неолибералния ред като цяло“, каза още той.
Народният представител коментира, че и в парламента е изнесена оскъдна информация по случая. По думите му първата работа на следващото политическо мнозинство е да възстанови доверието в институциите, защото в момента доверието към МВР, службите и прокуратурата е критично ниско.
Попитан дали това означава смяна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Атанасов отговори положително и допълни, че това трябва да е една от основните задачи на новото правителство. На въпрос „Къде е Даниел Митов“, той каза: „Нямам представа“.
„Аз смятам, че кметът Васил Терзиев отдавна трябваше да е подал своята оставка, тъй като той видимо не може да се справи с управлението на София. Видяхме го с кризата с боклука. Поредицата от грешки става фатална, в столицата ни не се случва нищо три години“, допълни депутатът.
Атанасов призна, че групата на БСП в парламента не е била единна относно поправките в Изборния кодекс и намаляването на секциите в чужбина, като той самият е гласувал „против“. Той каза още, че изборът на нов председател на левицата ще даде нова посока на социалистите. И при евентуално връщане на текстовете от президента Илияна Йотова – може да гласуват по друг начин.
По отношение на служебния кабинет и информацията, че Борислав Гуцанов от БСП може да остане на поста си в социалното министерство, Атанасов каза, че информацията е неофициална, но ако това стане факт – ще се обсъди по време на националния съвет на партията и ще го подложат на гласуване.
Той коментира, че левицата все още не е започнала процеса по редене на листите за предстоящите избори. Според него Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7
10:29 15.02.2026
2 Няма никакви убийства
Никой не е видял труповете освен криминилистична лаборатория
Затова и полицията отцепва района
10:33 15.02.2026
3 иван костов
10:34 15.02.2026
4 Един
10:34 15.02.2026
5 е поражение на държавата на всички нива
чакащи отдавна да им дойде времето за пенция
10:34 15.02.2026
6 Абсолютно вярно
10:35 15.02.2026
7 ДАНСинг в Петрохан
До коментар #1 от "Пич":НАСТОЯВАМЕ
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Работил до 2012-та година в Холивуд
заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
10:35 15.02.2026
8 Това е стрес тест на българите
10:37 15.02.2026
9 Дориана
10:39 15.02.2026
10 Зарков
10:42 15.02.2026
11 анонимен
10:47 15.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТА ВИЕ ТИ И ЕДНО ДРУГО
10:54 15.02.2026
14 Вдичко започва от БКП/ДС/БСП
10:56 15.02.2026
15 Някой
11:10 15.02.2026
16 това дете на снимката
11:15 15.02.2026
17 Голяма активност от БСП напоследък
Коментиран от #18
11:16 15.02.2026
18 бсп/бкп
До коментар #17 от "Голяма активност от БСП напоследък":е участвала с негодниците и некадърниците си във всички правителства до сега кого обвиняват за състоянието на държвата и какво освен да напълнят собствените си търбуси направиха те за нея през всичките тези години?
11:18 15.02.2026
19 Абе, да
Досега не чух барем един да го каже.
Няма такава държава
11:19 15.02.2026