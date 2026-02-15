Новини
Атанас Атанасов, БСП: Случаят "Петрохан" е поражението на държавата на всички нива

Атанас Атанасов, БСП: Случаят "Петрохан" е поражението на държавата на всички нива

15 Февруари, 2026 11:24, обновена 15 Февруари, 2026 10:28 713 19

Първата работа на следващото политическо мнозинство е да възстанови доверието в институциите, смята депутатът

Атанас Атанасов, БСП: Случаят "Петрохан" е поражението на държавата на всички нива - 1
Снимка: bTV
Трагедията край Петрохан не трябва да бъде политизиран или да става елемент от нечия политическа кампания. Това каза в „Тази неделя“ депутатът от БСП Атанас Атанасов. Според него обаче на повърхността на този случай изплува „поражението на държавата на всички нива“.

„В Петрохан видяхме едно НПО, което не само името ѝ, но и функциите ѝ се приближават до държавните такива. В крайна сметка се оказа, че това е една тежко въоръжена секта със съмнения за педофилия. Тук говорим за големия провал на десницата и неолибералния ред като цяло“, каза още той.

Народният представител коментира, че и в парламента е изнесена оскъдна информация по случая. По думите му първата работа на следващото политическо мнозинство е да възстанови доверието в институциите, защото в момента доверието към МВР, службите и прокуратурата е критично ниско.

Попитан дали това означава смяна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Атанасов отговори положително и допълни, че това трябва да е една от основните задачи на новото правителство. На въпрос „Къде е Даниел Митов“, той каза: „Нямам представа“.

„Аз смятам, че кметът Васил Терзиев отдавна трябваше да е подал своята оставка, тъй като той видимо не може да се справи с управлението на София. Видяхме го с кризата с боклука. Поредицата от грешки става фатална, в столицата ни не се случва нищо три години“, допълни депутатът.

Атанасов призна, че групата на БСП в парламента не е била единна относно поправките в Изборния кодекс и намаляването на секциите в чужбина, като той самият е гласувал „против“. Той каза още, че изборът на нов председател на левицата ще даде нова посока на социалистите. И при евентуално връщане на текстовете от президента Илияна Йотова – може да гласуват по друг начин.

По отношение на служебния кабинет и информацията, че Борислав Гуцанов от БСП може да остане на поста си в социалното министерство, Атанасов каза, че информацията е неофициална, но ако това стане факт – ще се обсъди по време на националния съвет на партията и ще го подложат на гласуване.

Той коментира, че левицата все още не е започнала процеса по редене на листите за предстоящите избори. Според него Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си.


България
  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Чаках ви да навържете нещата, защото нишката е дебела като корабно въже и свети в червено, и пак не успяхте! Не обичам да показвам на враговете точно колко ме бива, но малоумните им спекулации трябва да бъдат ударени. Та какво в глупостта си разните спецове сгрешиха яко, а вие въобще не схванахте?! Кучетата!!! Решиха че като убият кучетата заедно с хората, ще създадат впечатление за неноемална секта. И почти щяха да успеят, защото вашите коментари бяха жалки от сорта - Ах, каква жестокост към животни! Но има мислещи хора като мен, които не са леваци!!! Защо?! Защото аз знам, че това не е жестокост към домашни любимци !!! Това е екзекуция на работници - част от бандата !!! За спрелите - точно кучетата са важна част от бандата !!! Обучени са били подобно на митничарските, да откриват дрога и други неща. И да водят през тунелите на пещерите от България към Сърбия!!! Ако аз ръководех операцията, също щях да разпоредя екзекуцията на кучетата !!! Но да ги закопаят, за да няма нишки!!! Защото ако аз разкривах така помия и кучетата бяха оставени живи, щях да се сближа с тях, да ги науча ( а те са научени и ще бъде лесно ), да изпълняват мои команди. И щях да кажа - Рекс, Берта - Търси !!! Тогава щяха да ме заведат точно там , където онези се страхуват !!! Затова и няма убити домашни любимци - всички убити са от бандата !!!

    Коментиран от #7

    10:29 15.02.2026

  • 2 Няма никакви убийства

    3 4 Отговор
    Това е пейнт бол и са пили хапчета за сън за да имитира полицията безжизнени тела
    Никой не е видял труповете освен криминилистична лаборатория
    Затова и полицията отцепва района

    10:33 15.02.2026

  • 3 иван костов

    2 5 Отговор
    Случаят Петрохан е поражение единствено на ППДБ/ЛГБТ! Четата на Лама Калушев войвода се саморазпусна!😂😂😂😂

    10:34 15.02.2026

  • 4 Един

    9 1 Отговор
    отпадъчен продукт се "вихри" пред себе си!

    10:34 15.02.2026

  • 5 е поражение на държавата на всички нива

    7 1 Отговор
    където се мътят некадърни безхаберни бръмбари калинки
    чакащи отдавна да им дойде времето за пенция

    10:34 15.02.2026

  • 6 Абсолютно вярно

    6 1 Отговор
    И да не забравяме, че това се случва не без 12 + годишната подкрепа и слугинаж на БСП. Който в последното правителство беше безпрецедентен,

    10:35 15.02.2026

  • 7 ДАНСинг в Петрохан

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Работил до 2012-та година в Холивуд
    заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    10:35 15.02.2026

  • 8 Това е стрес тест на българите

    4 1 Отговор
    Да се види какво може да генерират форумите по медиите

    10:37 15.02.2026

  • 9 Дориана

    7 0 Отговор
    Атанас Атанасов беше най- върлия защитник на мафията, корупцията, олигархията рекетите и политическите затворници в защита на Борисов и Пеевски .Точно такива като него унищожават БСП ОЛ , които излизат от Парламента и се сриват надолу. Точно такива хора в БСП ОЛ като Атанас Атанасов се готвят отново да станат патерици и проводници на корупцията и мафията, но няма да им се получи . Народа ще ги изхвърли извън Парламента.

    10:39 15.02.2026

  • 10 Зарков

    4 0 Отговор
    е ако не разкара всички гниди от тая група вкл. обединени лъжици, ще се провали

    10:42 15.02.2026

  • 11 анонимен

    4 1 Отговор
    Постоянно ни облъчвате с една и съща информация за да я запомним и приемем Е НЯМА КАК ДА СТАНЕ, защото сме мислещи хора, По всички програми всякакви поставени пратени повтарят едно и също само да не се забележи участието на държавата в цялата дейност на Петрохан. По света има много обратни, но всеки работи нещо и тук зависи с какво се занимават. всички облъчваха народа с темата за сексуалните влечения, умишлено се избягва какво са правели, какъв канал и за какво наркотици ли.......Държавата явно е била намесена явно а и първи са били ДАНС. В момента от близко минало те се ръководят от Боко и дружката му Д. Пеевчо. Престанете да повтаряте едно и също да облъчвате народа няма да ви повярваме

    10:47 15.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТА ВИЕ ТИ И ЕДНО ДРУГО

    0 2 Отговор
    Младо яре бяхте в тази държавност година и кусур. На трибуната на парламата да я защитавате. И вашио един беше през това време на води гори околна среда..КО ПРАЙ ТОЙ.

    10:54 15.02.2026

  • 14 Вдичко започва от БКП/ДС/БСП

    1 2 Отговор
    Историята започва още от времето на щомунизма. Символиката е мракобесната ДС, оцеляла до днес, да прикрие следите от убийствата. Да изглежда кото самоубийство, до върха където е загинал Ботев. Това оскверняване паметта на поета. Защото тези извратеняци са употребени от службите, за непозволен трафик и убити. Всичките им спонсори, създатели, покровители, са свързани с комуниттическите служби ог ДС.

    10:56 15.02.2026

  • 15 Някой

    0 1 Отговор
    Но всички нападения с нож, изнасилвания и прочие не са поражение на цяла Европа...

    11:10 15.02.2026

  • 16 това дете на снимката

    1 1 Отговор
    е много интелигентно работливо и честно...

    11:15 15.02.2026

  • 17 Голяма активност от БСП напоследък

    1 0 Отговор
    Изведнъж се обявиха срещу държава, от която все още са част. До изборите ще го играят опозиция. След това - пак с ГЕРБ и Пеевски.

    Коментиран от #18

    11:16 15.02.2026

  • 18 бсп/бкп

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Голяма активност от БСП напоследък":

    е участвала с негодниците и некадърниците си във всички правителства до сега кого обвиняват за състоянието на държвата и какво освен да напълнят собствените си търбуси направиха те за нея през всичките тези години?

    11:18 15.02.2026

  • 19 Абе, да

    3 0 Отговор
    но един наистина отговорен политик трябва да се запита за неговата вина вместо да я прехвърля на чуждото магаре.
    Досега не чух барем един да го каже.
    Няма такава държава

    11:19 15.02.2026

