Божанов: Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти

Божанов: Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти

15 Февруари, 2026 11:37, обновена 15 Февруари, 2026 10:41 792 42

  • божидар божанов-
  • пп-дб-
  • петрохан

Институциите трябва да кажат дали е имало чадър над групата от ,,Петрохан", заяви представителят на ПП-ДБ

Божанов: Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Има данни, че лица, свързани със случая "Петрохан", може да са сътрудничили на службите за сигурност, но институциите отказват да предоставят пълна информация. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов в ефира на bTV.

По думите му изпълняващият функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" е отказал да даде ясен отговор в открито заседание на парламента дали има сътрудници на агенцията сред хората, свързани със случая, като е заявил, че не може да коментира темата публично. Според Божанов това означава, че съществува класифицирана информация, която не се предоставя на депутатите и обществото.

Божанов заяви, че от парламентарната група са поискали официално всички документи и информация от ДАНС, прокуратурата и МВР, включително данни за сигнали, разследвания и евентуални връзки със службите. По думите му управляващото мнозинство е блокирало разглеждането на това искане в парламентарни комисии. Той посочи, че има неофициална информация, според която поне двама души са били сътрудници на службите, но подчерта, че окончателният отговор може да бъде даден само след достъп до оперативните дела.

Депутатът не изключи възможността да е имало институционален чадър над групата, като подчерта, че това трябва да бъде изяснено чрез официални документи. "Въпросът е дали институциите са знаели за риск и са бездействали", заяви Божанов, като добави, че трагедията, при която загинаха шестима души, изисква пълна прозрачност и отговорност.

По отношение на информацията за евентуални съвместни учения между въпросната организация и МВР, Божанов посочи, че съществуват противоречия в публичните данни и настоя всички документи да бъдат предоставени, за да се установи дали и какви контакти са съществували. Според него само пълното разкриване на фактите може да отговори на въпроса дали е имало институционална защита.

Божанов коментира и политическите реакции след случая, включително исканията за оставката на кмета на София Васил Терзиев, като заяви, че финансирането на организации не означава автоматично наличие на информация за евентуални нарушения. Той подчерта, че именно институциите са тези, които носят отговорност да следят и разследват подобни случаи.

Депутатът заяви още, че приоритет за парламента е да гарантира, че службите и органите на реда изпълняват задълженията си и защитават гражданите. "Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти", подчерта Божанов, като добави, че пълната прозрачност е ключова за възстановяване на общественото доверие.


  • 1 Пич

    7 4 Отговор
    Отново ще го сложа , защото искам да знаете !!!
    Чаках ви да навържете нещата, защото нишката е дебела като корабно въже и свети в червено, и пак не успяхте! Не обичам да показвам на враговете точно колко ме бива, но малоумните им спекулации трябва да бъдат ударени. Та какво в глупостта си разните спецове сгрешиха яко, а вие въобще не схванахте?! Кучетата!!! Решиха че като убият кучетата заедно с хората, ще създадат впечатление за неноемална секта. И почти щяха да успеят, защото вашите коментари бяха жалки от сорта - Ах, каква жестокост към животни! Но има мислещи хора като мен, които не са леваци!!! Защо?! Защото аз знам, че това не е жестокост към домашни любимци !!! Това е екзекуция на работници - част от бандата !!! За спрелите - точно кучетата са важна част от бандата !!! Обучени са били подобно на митничарските, да откриват дрога и други неща. И да водят през тунелите на пещерите от България към Сърбия!!! Ако аз ръководех операцията, също щях да разпоредя екзекуцията на кучетата !!! Но да ги закопаят, за да няма нишки!!! Защото ако аз разкривах така помия и кучетата бяха оставени живи, щях да се сближа с тях, да ги науча ( а те са научени и ще бъде лесно ), да изпълняват мои команди. И щях да кажа - Рекс, Берта - Търси !!! Тогава щяха да ме заведат точно там , където онези се страхуват !!! Така че няма нито един убит домашен любимец, всички убити са от бандата!!!

    10:43 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г за чужди служби.Всички партии и правителства им угаждат

    10:44 15.02.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    15 7 Отговор
    Петрохан е бг острова на Епстийн! Огромно пропадане на ппдб! Трябва някакси да бъдат излекувани от преследващата ги педофилия!

    Коментиран от #5

    10:46 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Не е добре за здравето да се ровиш в работата на чуждите служби и НПО.

    10:46 15.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    Има и други.Един на язовир Искър.

    10:47 15.02.2026

  • 6 Удавници

    10 5 Отговор
    и за ДАНС се захващат, а сигналите до МВР при ПП министрите от Валери Андреев са потулвани и достигнали до Калушев да е внимателен.
    Колко пипейци са посещавали хижата за лятна прохлада и забавление?

    Коментиран от #33

    10:47 15.02.2026

  • 7 Дон Хуан

    8 2 Отговор
    “ В един свят, в който смъртта е ловец приятелю мой няма време за съмнения и самосъжаление, има време само за решения “ Карлос Кастанеда. Та смъртта била най-добрият съюзник, стои зад дясното ти рамо и всеки момент може да те потупа по рамото. Така правиш всяко нещо като последна битка в живота.Изживявал се е като дон Хуан явно Калушев плюс допълнителни екстри…. Сами по себе си книгите на Кастанеда са интересни, ама чак да практикуваш е изтрещяло и си иска пейот или аналогична субстанция. Нямам идея колко е близо будизма до това, но ако е самоубийство, за тях е, че са преминали в друг свят. Абе, винцето и бахура са по-безопасни. Що се отнася до джипове, АТВта и купища гилзи, на всяка гилза оговаря поражение от куршум и всичко трябва да е на решето, ако не са вадили барута от патроните да гърмят и се забавляват по детски. Каквото и да се е случило ПП ДБ пропиляха огромен кредит на доверие и нямат място в парламента. Неолибералното безумство е по-страшно от всякакви служби и секти !

    10:47 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 аферата петрохан

    6 9 Отговор
    е руска канибалска педофилска секта затова там се видяха знамена на руската терористична организация вагнер както се и носеха техни емблеми! вън руските животни от България!

    10:49 15.02.2026

  • 10 Перчема

    11 2 Отговор
    Ма зен. Пълни пендофили сте отвратителни в опира си да ги изкарате едни " добри момчета " тези изпляскали пенд офили

    10:49 15.02.2026

  • 11 ШЕФА

    9 3 Отговор
    Точно така на ДОКУМЕНТИ е ключовата дума.Цялото ви ОПГ е обслужвало престъпниците с документи,като разрешителни за ползване и охрана,за оръжие,за вписване,дарения от Кмета и тн.Това са ФАКТИ,но понеже в БГ не съществува ПОЛИЦИЯ и ПРОКУРАТУРА няма нито един престъпник от вас с повдигнати обвинения и задържан !!!!!

    Коментиран от #30

    10:50 15.02.2026

  • 12 Дориана

    7 8 Отговор
    Случая Петрохан показва мащаба на корупционния модел на управление в България. В основата на това престъпление лежи схема на корупцията и мафията . Това , което още в самото начало започна да се тиражира за секта и педофилия чрез медиите и патериците ИТН превърнали се в маша на Пеевски и Борисов е периферията , а не зрънцето Истина , което неумело се прикрива.

    Коментиран от #20

    10:50 15.02.2026

  • 13 Божанков, Мирчев и Кокора

    8 4 Отговор
    са тримата , станали нарицателни за Шарлатаните от ППДБ.

    Хората ги гледат, слушат им глупостите и се хващат за главите!

    Коментиран от #26

    10:53 15.02.2026

  • 14 007 /агент/

    5 3 Отговор
    Аз се овъргалях в кафяво, но вие ме виждайте чист като сълза !

    10:55 15.02.2026

  • 15 анонимен

    5 2 Отговор
    Божанков много то1но изказване. Постоянно ни облъчвате с една и съща информация за да я запомним и приемем Е НЯМА КАК ДА СТАНЕ, защото сме мислещи хора, По всички програми всякакви поставени пратени повтарят едно и също само да не се забележи участието на държавата в цялата дейност на Петрохан. По света има много обратни, но всеки работи нещо и тук зависи с какво се занимават. всички облъчваха народа с темата за сексуалните влечения, умишлено се избягва какво са правели, какъв канал и за какво наркотици ли.......Държавата явно е била намесена явно а и първи са били ДАНС ( а може да са били заедно с подаване на сигнала). В момента от близко минало те се ръководят от Боко и дружката му Д. Пеевчо. Престанете да повтаряте едно и също да облъчвате народа няма да ви повярваме

    Коментиран от #35

    10:56 15.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дориана

    7 2 Отговор
    Още в самото начало на разследването , което започна бавно и неуверено се разбра, че се прикрива нещо, което е притеснило управляващите. Много удобно още в първия ден , дори без аутопсии започнаха да атакуват убитите по всички направления от педофили до секта. Истината се прикрива по всички възможни начини - от подбрани кадри , до подбрани свидетелски показания и изказвания на удобни хора. Дори и патериците от ИТН превърнали се в маша в услуга на Борисов и Пеевски се включиха в полемиката на принципа – Атаката е най- добрата защита на мафията и корупцията.

    10:58 15.02.2026

  • 18 По закон

    1 3 Отговор
    ДАНС предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на РБ, на председателя на НС и на министър-председателя.Божанов не е ли запознат с това?

    10:59 15.02.2026

  • 19 Нафърфорий

    6 6 Отговор
    Истината е само една- Убийствата станаха при тази коалиция, които най много крякат сега срещу ППДБ. Ако имаха и грам мозък в главите си Копейката и маймунките щяха да замълчат, най малкото защото допуснаха всичко това да се случи въпреки сигналите и разработките към техните служби и прокуратури.

    11:00 15.02.2026

  • 20 Дорче,

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Бих ти саднал едно "зрънце Истина"...
    Ама чейнето, чейнето да махниш !

    11:00 15.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Някой

    5 2 Отговор
    На този етап не могат да Ви предоставят всичката информация, която имат, защото така само ще информират престъпниците, които седят над нивото на убитите. А вашата партия доста упорите се мъчи да помогне на убийците!

    11:06 15.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стига бе...

    6 0 Отговор
    Дали имало чадър? Ха де! Да ви кажа - у нас, на село, никой от властниците не идва, не! Каня ги, ама не! Все имам, дайте 50 - 60000 дарение, да си купим и ние я шейни, я нещо друго. Никой! Дарете, да си купим каравана за 250000 , пак никой. По цял ден се гърчим ! Бил им секнал финансовия поток! Стига бе! Караваната им е нова, от есента! Били се самоубили! Глупости! Натръшкали са ги. Защо - няма да кажат! Мафия в държавата, държава- мафия! Шантажирали са ги с педофилските наклонности, може да са пропуснали някой по веригата с плащането. Може да са си повярвали повече от необходимото. Може и да са станали излишни, защото прегрупират каналите за дрога, злато и т. н. Те знаят! Ни не! Жалко за децата! Тъжно!

    11:09 15.02.2026

  • 25 Слухар

    3 3 Отговор
    Проблема на Божанов и Мирчев че има достатъчно документи в които са замесени техни съмишленици но се правят че не съществуват. Либерастия до шия.

    11:09 15.02.2026

  • 26 Пловдив

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Божанков, Мирчев и Кокора":

    Явно не различавате Божанков от Божанов. Толкова е интелекта на троловете.

    11:10 15.02.2026

  • 27 Фактите на Гешев "Търси парите"

    2 1 Отговор
    От къде толкова пари за : дронове летящи 100 км. с 20 кг. товар , имоти вкл. в Мексико , джипове , оръжие , кемпери , деца - неподсъдими ако пренасят нещо незаконно , политици с чадъри и т .н. Секта с педофили копащи картофи не се връзва нещо ?!

    11:11 15.02.2026

  • 28 Хмм

    4 0 Отговор
    и какво като са сътрудничали, това е българската граница, в заграден участък, властите трябва да знаят какво се върши

    Коментиран от #38

    11:15 15.02.2026

  • 29 Диди

    4 0 Отговор
    Да бе в скут мирно седяло, да не би чудо видяло. Това инфантилно ходене по студиата и внушаване на едни и същи опорки само задълбочават съмненията че са затънали здраво в педофилското блато.

    11:22 15.02.2026

  • 30 Точно!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ШЕФА":

    Документите доказват! Ама документи НЯМА! Няма и да има! То следи към деянията няма! Пожар! Огънят унищожава всичко! А и да са пропуснали нещо, грешките вече отдавна са поправени! Пък и разследване няма! То и за какво е! Те си знаят!

    11:26 15.02.2026

  • 31 Хмм

    2 1 Отговор
    И Кирил Петков е ходил в хижата с жена си е едно от децата си, но се скарал с Калушев, влезли в спор за будизма и си заминал още на следващата сутрин, а се канели да стоят целия уикенд

    11:27 15.02.2026

  • 32 питам избератилите

    5 1 Отговор
    Извратеняшката коалиционна секта на борците за демокрация пак ли ще я изберете на изборите?

    Коментиран от #36

    11:31 15.02.2026

  • 33 хижата за развлечения на ППДБ

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Удавници":

    Цялата им педофилска коалициая е намесена.

    11:33 15.02.2026

  • 34 Григор

    2 1 Отговор
    Наглец! Тъкмо фактите доказват вашата съпричастност към случая "Петрохан"-"Околчица"!

    11:34 15.02.2026

  • 35 Пловдив

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "анонимен":

    Божанов, а не Божанков. Същия трол!

    11:38 15.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Металург

    3 1 Отговор
    Шушумига смотана.От устата му излиза все едно и също-"Мън,мън,мън". Този въобще мъж ли е?

    11:40 15.02.2026

  • 38 Така де

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    Но Мирчев непрекъснато цитира документ за проведено съвместно учение на сектата с МВР на 03.05.2025 и търси отговори от Даниел Митов, докато фактически се е провело на 03.05.2023 по времето на Демерджиев. Тия хора непрекъснато са в конфликт с фактологията дори и документално. Плещят глупости наляво и дясно и си мислят че нормалните хора им се връзват.

    11:44 15.02.2026

  • 39 крият се и си пазят гърбовете

    2 0 Отговор
    ген Атанасов всеки ден във всички телевизии по няколко пъти а сега къде се покри?

    11:49 15.02.2026

  • 40 Изкарайте

    1 0 Отговор
    флашките!

    11:57 15.02.2026

  • 41 Мъдрец

    2 0 Отговор
    Явно тези от ППДБ така да затънали в това педофилско блато и сега правят неуспешни опити да вменят на всички, че някои други са виновни за този криминален случай. Защо тогава бившия министър на МВР Демерджиев, бившия министър на МОН Денков, Надежда Йорданова като министър на правосъдието и Сендов като министър на околната среда не са изискали всички документи преди да се пръкне това гнездо на педофили в хижа Петрохан.

    12:01 15.02.2026

  • 42 Къдравата Сю где изчезна ?

    1 0 Отговор
    А Буда наш спасител банкенски , какво каза по въпроса .

    12:06 15.02.2026

