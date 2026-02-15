Божанов: Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти

Има данни, че лица, свързани със случая "Петрохан", може да са сътрудничили на службите за сигурност, но институциите отказват да предоставят пълна информация. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов в ефира на bTV.
По думите му изпълняващият функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" е отказал да даде ясен отговор в открито заседание на парламента дали има сътрудници на агенцията сред хората, свързани със случая, като е заявил, че не може да коментира темата публично. Според Божанов това означава, че съществува класифицирана информация, която не се предоставя на депутатите и обществото.
Божанов заяви, че от парламентарната група са поискали официално всички документи и информация от ДАНС, прокуратурата и МВР, включително данни за сигнали, разследвания и евентуални връзки със службите. По думите му управляващото мнозинство е блокирало разглеждането на това искане в парламентарни комисии. Той посочи, че има неофициална информация, според която поне двама души са били сътрудници на службите, но подчерта, че окончателният отговор може да бъде даден само след достъп до оперативните дела.
Депутатът не изключи възможността да е имало институционален чадър над групата, като подчерта, че това трябва да бъде изяснено чрез официални документи. "Въпросът е дали институциите са знаели за риск и са бездействали", заяви Божанов, като добави, че трагедията, при която загинаха шестима души, изисква пълна прозрачност и отговорност.
По отношение на информацията за евентуални съвместни учения между въпросната организация и МВР, Божанов посочи, че съществуват противоречия в публичните данни и настоя всички документи да бъдат предоставени, за да се установи дали и какви контакти са съществували. Според него само пълното разкриване на фактите може да отговори на въпроса дали е имало институционална защита.
Божанов коментира и политическите реакции след случая, включително исканията за оставката на кмета на София Васил Терзиев, като заяви, че финансирането на организации не означава автоматично наличие на информация за евентуални нарушения. Той подчерта, че именно институциите са тези, които носят отговорност да следят и разследват подобни случаи.
Депутатът заяви още, че приоритет за парламента е да гарантира, че службите и органите на реда изпълняват задълженията си и защитават гражданите. "Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти", подчерта Божанов, като добави, че пълната прозрачност е ключова за възстановяване на общественото доверие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Чаках ви да навържете нещата, защото нишката е дебела като корабно въже и свети в червено, и пак не успяхте! Не обичам да показвам на враговете точно колко ме бива, но малоумните им спекулации трябва да бъдат ударени. Та какво в глупостта си разните спецове сгрешиха яко, а вие въобще не схванахте?! Кучетата!!! Решиха че като убият кучетата заедно с хората, ще създадат впечатление за неноемална секта. И почти щяха да успеят, защото вашите коментари бяха жалки от сорта - Ах, каква жестокост към животни! Но има мислещи хора като мен, които не са леваци!!! Защо?! Защото аз знам, че това не е жестокост към домашни любимци !!! Това е екзекуция на работници - част от бандата !!! За спрелите - точно кучетата са важна част от бандата !!! Обучени са били подобно на митничарските, да откриват дрога и други неща. И да водят през тунелите на пещерите от България към Сърбия!!! Ако аз ръководех операцията, също щях да разпоредя екзекуцията на кучетата !!! Но да ги закопаят, за да няма нишки!!! Защото ако аз разкривах така помия и кучетата бяха оставени живи, щях да се сближа с тях, да ги науча ( а те са научени и ще бъде лесно ), да изпълняват мои команди. И щях да кажа - Рекс, Берта - Търси !!! Тогава щяха да ме заведат точно там , където онези се страхуват !!! Така че няма нито един убит домашен любимец, всички убити са от бандата!!!
10:43 15.02.2026
2 Последния Софиянец
10:44 15.02.2026
3 Мдаа!🤔
Коментиран от #5
10:46 15.02.2026
4 Последния Софиянец
10:46 15.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":Има и други.Един на язовир Искър.
10:47 15.02.2026
6 Удавници
Колко пипейци са посещавали хижата за лятна прохлада и забавление?
Коментиран от #33
10:47 15.02.2026
7 Дон Хуан
10:47 15.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 аферата петрохан
10:49 15.02.2026
10 Перчема
10:49 15.02.2026
11 ШЕФА
Коментиран от #30
10:50 15.02.2026
12 Дориана
Коментиран от #20
10:50 15.02.2026
13 Божанков, Мирчев и Кокора
Хората ги гледат, слушат им глупостите и се хващат за главите!
Коментиран от #26
10:53 15.02.2026
14 007 /агент/
10:55 15.02.2026
15 анонимен
Коментиран от #35
10:56 15.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дориана
10:58 15.02.2026
18 По закон
10:59 15.02.2026
19 Нафърфорий
11:00 15.02.2026
20 Дорче,
До коментар #12 от "Дориана":Бих ти саднал едно "зрънце Истина"...
Ама чейнето, чейнето да махниш !
11:00 15.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Някой
11:06 15.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стига бе...
11:09 15.02.2026
25 Слухар
11:09 15.02.2026
26 Пловдив
До коментар #13 от "Божанков, Мирчев и Кокора":Явно не различавате Божанков от Божанов. Толкова е интелекта на троловете.
11:10 15.02.2026
27 Фактите на Гешев "Търси парите"
11:11 15.02.2026
28 Хмм
Коментиран от #38
11:15 15.02.2026
29 Диди
11:22 15.02.2026
30 Точно!
До коментар #11 от "ШЕФА":Документите доказват! Ама документи НЯМА! Няма и да има! То следи към деянията няма! Пожар! Огънят унищожава всичко! А и да са пропуснали нещо, грешките вече отдавна са поправени! Пък и разследване няма! То и за какво е! Те си знаят!
11:26 15.02.2026
31 Хмм
11:27 15.02.2026
32 питам избератилите
Коментиран от #36
11:31 15.02.2026
33 хижата за развлечения на ППДБ
До коментар #6 от "Удавници":Цялата им педофилска коалициая е намесена.
11:33 15.02.2026
34 Григор
11:34 15.02.2026
35 Пловдив
До коментар #15 от "анонимен":Божанов, а не Божанков. Същия трол!
11:38 15.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Металург
11:40 15.02.2026
38 Така де
До коментар #28 от "Хмм":Но Мирчев непрекъснато цитира документ за проведено съвместно учение на сектата с МВР на 03.05.2025 и търси отговори от Даниел Митов, докато фактически се е провело на 03.05.2023 по времето на Демерджиев. Тия хора непрекъснато са в конфликт с фактологията дори и документално. Плещят глупости наляво и дясно и си мислят че нормалните хора им се връзват.
11:44 15.02.2026
39 крият се и си пазят гърбовете
11:49 15.02.2026
40 Изкарайте
11:57 15.02.2026
41 Мъдрец
12:01 15.02.2026
42 Къдравата Сю где изчезна ?
12:06 15.02.2026