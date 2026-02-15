Божанов: Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти

Има данни, че лица, свързани със случая "Петрохан", може да са сътрудничили на службите за сигурност, но институциите отказват да предоставят пълна информация. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов в ефира на bTV.

По думите му изпълняващият функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" е отказал да даде ясен отговор в открито заседание на парламента дали има сътрудници на агенцията сред хората, свързани със случая, като е заявил, че не може да коментира темата публично. Според Божанов това означава, че съществува класифицирана информация, която не се предоставя на депутатите и обществото.

Божанов заяви, че от парламентарната група са поискали официално всички документи и информация от ДАНС, прокуратурата и МВР, включително данни за сигнали, разследвания и евентуални връзки със службите. По думите му управляващото мнозинство е блокирало разглеждането на това искане в парламентарни комисии. Той посочи, че има неофициална информация, според която поне двама души са били сътрудници на службите, но подчерта, че окончателният отговор може да бъде даден само след достъп до оперативните дела.

Депутатът не изключи възможността да е имало институционален чадър над групата, като подчерта, че това трябва да бъде изяснено чрез официални документи. "Въпросът е дали институциите са знаели за риск и са бездействали", заяви Божанов, като добави, че трагедията, при която загинаха шестима души, изисква пълна прозрачност и отговорност.

По отношение на информацията за евентуални съвместни учения между въпросната организация и МВР, Божанов посочи, че съществуват противоречия в публичните данни и настоя всички документи да бъдат предоставени, за да се установи дали и какви контакти са съществували. Според него само пълното разкриване на фактите може да отговори на въпроса дали е имало институционална защита.

Божанов коментира и политическите реакции след случая, включително исканията за оставката на кмета на София Васил Терзиев, като заяви, че финансирането на организации не означава автоматично наличие на информация за евентуални нарушения. Той подчерта, че именно институциите са тези, които носят отговорност да следят и разследват подобни случаи.

Депутатът заяви още, че приоритет за парламента е да гарантира, че службите и органите на реда изпълняват задълженията си и защитават гражданите. "Не трябва да разчитаме на слухове и пропаганда, а на документи и факти", подчерта Божанов, като добави, че пълната прозрачност е ключова за възстановяване на общественото доверие.