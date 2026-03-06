Съдебни медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил

След становище на съдебните медици по случая "Петрохан", с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на тримата загинали в кемпера до Околчица се освобождават, за да могат близките им да ги погребат. Според разследващите - 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, с по един куршум в главата, след което той се е самоубил. Резултатите от назначената допълните експертиза по случая още не са готови, уточни БНТ.
Освободените от длъжност ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Те са временно преместени в звеното за подпомагане на министъра. Това заяви ресорният служебен министър, който беше изслушан в парламента днес. Увери, че разследващите случая продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор.
Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Няма уволнени оперативни работници и разследващи полицаи по случая "Петрохан" и "Околчица". Няма уволняване на директора на Главна дирекция "Национална полиция", на ГДБОП, на двамата областни директори - София област и Монтана. Това е временно преназначаване. Това по никакъв начин не може да се отрази на двете разследвания."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кабакрадев
19:43 06.03.2026
2 Иво
Коментиран от #15
19:51 06.03.2026
3 Шести
19:54 06.03.2026
4 знаем знаем
19:55 06.03.2026
5 къдравата сю
19:58 06.03.2026
6 ?????
Изперкали еколози/псевдобудисти и изперкали родители дали децата си на сбърканяци /педофили и освен това наливали им луди кинти.
С определена политическа ориентация естествено, чиито лидери са разпънали политически чадър, а спонсорите им наливали също така някакви луди кинти на сбърканяците.
Мен ми е жал за убитите съвратени деца чиито родители сега ги е страх да си признаят че те са ги убили косвено.
Сигурно ще ме изтриете, но не мога да мълча.
20:01 06.03.2026
7 Браво бе
Коментиран от #26
20:02 06.03.2026
8 Калуш
Майките не знам с какви очи излизат по медиите
20:05 06.03.2026
9 ФАКТ
20:11 06.03.2026
10 Тука е така
20:22 06.03.2026
11 Хмм
Коментиран от #17
20:37 06.03.2026
12 Перничанин
20:40 06.03.2026
13 Дедо Мраз
Коментиран от #18
20:45 06.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 лама
До коментар #2 от "Иво":фъсродили съ
20:58 06.03.2026
16 Чалгар
20:59 06.03.2026
17 мъхх
До коментар #11 от "Хмм":по маати
Коментиран от #20
20:59 06.03.2026
18 деад мраz
До коментар #13 от "Дедо Мраз":полегни си в минусовата камера
21:00 06.03.2026
19 СЛЕД МЕСЕЦ разследване
Коментиран от #24
21:17 06.03.2026
20 Опърлен мъъъхест плъх
До коментар #17 от "мъхх":Противен ИЗПЕРКАЛ НАРКОКЛОУН маати. Така си е Калушев го е убил. Но щом има барут по ръцете си той Златков се ядосал станал и убил калушев.въпрос със много неизвестни.
21:27 06.03.2026
21 дрън
21:34 06.03.2026
22 Толкоз
Винаги има.
21:36 06.03.2026
23 Някъде пишише
21:39 06.03.2026
24 Парадокс БГ
До коментар #19 от "СЛЕД МЕСЕЦ разследване":Не властващите, а двама дебели политически лидери обвързани с мафията още от минолото си!!
21:41 06.03.2026
25 Полицай
21:45 06.03.2026
26 На кого да вярваме?
До коментар #7 от "Браво бе":И аз така разбрах, че 15-годишното момче е убито последно, като преди тжва е бито.
21:56 06.03.2026
27 Не са окончателно готови
21:59 06.03.2026
28 Гост
какво?
22:03 06.03.2026
29 Дано
22:26 06.03.2026
30 СЛЕД ВСИЧКИТЕ
най-накрая двата шопара изпълзяха от землянки си.
22:59 06.03.2026
31 Последния Софиянец
23:58 06.03.2026
32 Дрън дрън, та пляс!
01:02 07.03.2026
33 Хаха
11:27 07.03.2026