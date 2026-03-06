Новини
Съдебни медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил

Съдебни медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил

6 Март, 2026

Резултатите от назначената допълните експертиза по случая още не са готови

Съдебни медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След становище на съдебните медици по случая "Петрохан", с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на тримата загинали в кемпера до Околчица се освобождават, за да могат близките им да ги погребат. Според разследващите - 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, с по един куршум в главата, след което той се е самоубил. Резултатите от назначената допълните експертиза по случая още не са готови, уточни БНТ.

Освободените от длъжност ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Те са временно преместени в звеното за подпомагане на министъра. Това заяви ресорният служебен министър, който беше изслушан в парламента днес. Увери, че разследващите случая продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Няма уволнени оперативни работници и разследващи полицаи по случая "Петрохан" и "Околчица". Няма уволняване на директора на Главна дирекция "Национална полиция", на ГДБОП, на двамата областни директори - София област и Монтана. Това е временно преназначаване. Това по никакъв начин не може да се отрази на двете разследвания."


  • 1 Кабакрадев

    34 8 Отговор
    Дел..ян е посочен като политик,запла..шил европро..курорката.

    19:43 06.03.2026

  • 2 Иво

    58 10 Отговор
    Точно това, очаквахме да кажете! Мислите ли, че ви вярваме на лъжите!

    Коментиран от #15

    19:51 06.03.2026

  • 3 Шести

    53 10 Отговор
    Фалшива новина всички медици са толкова алчни и продажни,няма кой да им повярва и шесте убийства са извършени от едни и същи хора темата става яко банална заради лъжите на всички ангажирани с замазването на случая,а къде изчезнаха кмета на селото и мексиканеца първите свидетели на убийството в хижата

    19:54 06.03.2026

  • 4 знаем знаем

    53 10 Отговор
    това го знаехме че според вас ще излезе този вариант на аутопсията но каква е истината няма да ни кажете…

    19:55 06.03.2026

  • 5 къдравата сю

    43 9 Отговор
    този сценарий измислиха нашите топ ченгели след един месец мислене

    19:58 06.03.2026

  • 6 ?????

    19 30 Отговор
    Кво да му коментираш.
    Изперкали еколози/псевдобудисти и изперкали родители дали децата си на сбърканяци /педофили и освен това наливали им луди кинти.
    С определена политическа ориентация естествено, чиито лидери са разпънали политически чадър, а спонсорите им наливали също така някакви луди кинти на сбърканяците.
    Мен ми е жал за убитите съвратени деца чиито родители сега ги е страх да си признаят че те са ги убили косвено.
    Сигурно ще ме изтриете, но не мога да мълча.

    20:01 06.03.2026

  • 7 Браво бе

    46 6 Отговор
    Един път се каза, че детето е загинало последно, сега Калушев го бил убил.

    Коментиран от #26

    20:02 06.03.2026

  • 8 Калуш

    21 27 Отговор
    Калуша им го накалуши по тибетски.
    Майките не знам с какви очи излизат по медиите

    20:05 06.03.2026

  • 9 ФАКТ

    24 6 Отговор
    Верваме ви )))))))И сега са при Буда нали)))))или в казана))))

    20:11 06.03.2026

  • 10 Тука е така

    26 7 Отговор
    Гавра със смъртта. Надежда всяка оставете.

    20:22 06.03.2026

  • 11 Хмм

    32 6 Отговор
    а по кого е стрелял Николай, по него също има следи от барут

    Коментиран от #17

    20:37 06.03.2026

  • 12 Перничанин

    24 6 Отговор
    Лъжете .

    20:40 06.03.2026

  • 13 Дедо Мраз

    28 7 Отговор
    То и медиците сигурно не си вярват, но искат другите да повярват.

    Коментиран от #18

    20:45 06.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 лама

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Иво":

    фъсродили съ

    20:58 06.03.2026

  • 16 Чалгар

    15 4 Отговор
    Лъжа е .....

    20:59 06.03.2026

  • 17 мъхх

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    по маати

    Коментиран от #20

    20:59 06.03.2026

  • 18 деад мраz

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо Мраз":

    полегни си в минусовата камера

    21:00 06.03.2026

  • 19 СЛЕД МЕСЕЦ разследване

    20 4 Отговор
    Еврика убити от Калушев. И кой е бил свидетеля. НЕКВИ подробности. Къде е овчаря. Къде е кмета на Гинци. Къде е човека намерил убитите на ПЕТРОХАН. Къде кога защо.... ??!?(;(@()!. НИЩО САМО ДОГАТКИ И ФАЛШ. А ШЕСТ ЧОВЕКА И ТРИ КУЧЕТА СИ ОТИДОХА. ПОЗОР СТЕ ВЛАСТВАЩИТЕ.

    Коментиран от #24

    21:17 06.03.2026

  • 20 Опърлен мъъъхест плъх

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "мъхх":

    Противен ИЗПЕРКАЛ НАРКОКЛОУН маати. Така си е Калушев го е убил. Но щом има барут по ръцете си той Златков се ядосал станал и убил калушев.въпрос със много неизвестни.

    21:27 06.03.2026

  • 21 дрън

    20 3 Отговор
    Тези наистина мислят ,че нормалните хора в България им вярват. Тези мъже са убити хладнокръвно ,безскрупулност . Явно ставаше въпрос за много пари,сигурно много от запознатите със случая знаят какви са тези пари. Но това няма да остане скрито дълго.

    21:34 06.03.2026

  • 22 Толкоз

    19 2 Отговор
    За гаврата с паметта на показно разстреляните от мафията жертви и пошлото им очерняне, ще има възмездие свише.
    Винаги има.

    21:36 06.03.2026

  • 23 Някъде пишише

    17 3 Отговор
    Нали първо беше застрелян Калушев, после - Златков и момчето беше бито, главата му била с наранявания и последно убито???? На кой да вярваме? Нали са били държани заложници цяла седмица без храна, съмо на вода. Нали илмало черни джипове там???

    21:39 06.03.2026

  • 24 Парадокс БГ

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "СЛЕД МЕСЕЦ разследване":

    Не властващите, а двама дебели политически лидери обвързани с мафията още от минолото си!!

    21:41 06.03.2026

  • 25 Полицай

    13 2 Отговор
    На тия гербавите медици някой вярва ли им още 😆😝

    21:45 06.03.2026

  • 26 На кого да вярваме?

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Браво бе":

    И аз така разбрах, че 15-годишното момче е убито последно, като преди тжва е бито.

    21:56 06.03.2026

  • 27 Не са окончателно готови

    10 2 Отговор
    ама се казва отново и отново едно и също. Това е идиотско

    21:59 06.03.2026

  • 28 Гост

    7 2 Отговор
    Яяяя, от кога съдебните медици казват кой, кого? Обекновенно тяхната работа е ...., от
    какво?

    22:03 06.03.2026

  • 29 Дано

    5 6 Отговор
    Дано най-после ги погребат,за да намерят покой!!! При тях всичко е наред,"духовно извисили са се през фонтанелите"! А ние да си починем от присъствието на неадекватните ѝм близки по медиите,които ни побъркаха с откачените си претенции! Захвърлили децата си при педофилите още в невръстна възраст,сега се сетили да подсмърчат!!!

    22:26 06.03.2026

  • 30 СЛЕД ВСИЧКИТЕ

    5 1 Отговор
    Внушения и лъжи,мислейки че им вярваме,
    най-накрая двата шопара изпълзяха от землянки си.

    22:59 06.03.2026

  • 31 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Никой не ви вярва

    23:58 06.03.2026

  • 32 Дрън дрън, та пляс!

    5 0 Отговор
    Пляс, пляс, та дрън! Не вярваме на такова заключение! И шестимата са ликвидирани, но едва ли някога ще научим истинската причина. 15-годишното хлапе горкото вероятно е случайна жертва, защото се е оказало на неподходящо място в неподходящо време.

    01:02 07.03.2026

  • 33 Хаха

    1 1 Отговор
    Вдигнете осигуровките на работещите, намалете нетото, трябва увеличение с още 100% на МвР

    11:27 07.03.2026

