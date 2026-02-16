Новини
Константинос Гюлекас: Искаме да развием възможностите за сътрудничеството между Гърция и България

Константинос Гюлекас: Искаме да развием възможностите за сътрудничеството между Гърция и България

16 Февруари, 2026 15:48 462 1

От 1 до 5 юни БГТПК ще бъде съорганизатор на „Грийн транзишън форум“ в София

Константинос Гюлекас: Искаме да развием възможностите за сътрудничеството между Гърция и България - 1
Снимка: Mathra.gr
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Искаме да развием още повече възможности за сътрудничество между Гърция и България. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи на Гърция, отговарящ за Македония и Тракия, Константинос Гюлекас, по време на форум в София с участието на представители на производствени и бизнес организации, пристанища, органи на местното самоуправление, университети и предприятия от двете страни.

Форумът се провежда в рамките на посещение в София на гръцка делегация, водена от Гюлекас, посветено на двустранното и регионалното сътрудничество, обобщи БТА.

„Ние виждаме нашето бъдеще съвместно с вашето бъдеще и бихме искали да видим какво можем да изградим заедно“, каза заместник-министърът. По думите му интензивният обмен между гражданите на двете страни – включително пътуванията и обучението на млади хора – е „мост на приятелство и сътрудничество“, който следва да бъде надграждан.

Той подчерта значението на сътрудничеството както на двустранно равнище, така и в контекста на развитието на Северна Гърция. Заради високото равнище на отношенията между София и Атина Гюлекас се обърна към българските участници във форума като към „приятели“, отбелязвайки, че именно с чувство на приятелство и добросъседство гръцката делегация е пристигнала в България.

Заместник-министърът акцентира върху множеството подписани споразумения за сътрудничество между двете държави и посочи енергетиката като една от ключовите области на взаимодействие. По думите му съществуват и редица други сектори с потенциал за разширяване на партньорството, което се потвърждава от широкия профил на представителите в състава на гръцката делегация.

Гюлекас предаде поздрави от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и заяви, че правителството в Атина очаква задълбочаване на сътрудничеството и конкретни стъпки в тази посока.

Над 40 гръцки представители на бизнеса и близо 180 български фирми участват в двустранна среща между представители на производствени и бизнес организации, пристанища, органи на местното самоуправление, университети и предприятия от България и Гърция, която се провежда в хотел „София Балкан Палас“. По думите на председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов силното присъствие е знак, че двете страни вървят в правилна посока по отношение на двустранното сътрудичество.

За бизнеса алтернативите, включително в логистиката, са много важни, за да е той конкурентоспособен, каза председателят на БТПП по време на събитието.

По отношение на геополитическите условия Симеонов подчерта значението на ангажиментите за развитие на логистиката по оста север–юг, поети в рамките на инициативата „Трите морета“. Той отбеляза, че БТПП подкрепя инициативата и ще продължи да го прави. Освен направленията север–юг, според него е необходимо сериозно развитие и по трасетата, които пресичат Черно море, предвид очакваните значителни стокови потоци към Далечния изток.

Симеонов коментира и притесненията, че българи придобиват значителен брой имоти в Северна Гърция. Според него това е израз на доверие в двустранните отношения, тъй като „никой не инвестира там, където не се чувства сигурен“. Той отбеляза, че често става дума за имоти, които не са в добро състояние, а българските инвеститори влагат средства, за да ги реновират и да ги използват ефективно, което допринася за развитието на туристическия обмен между двете страни.

Председателят на БТПП изтъкна още, че макар преките гръцки инвестиции в България да не са сред най-големите по обем, те са значими като намерение. По думите му над 3000 гръцки фирми са регистрирани в България, като около 900 от тях са членове на БТПП със 100 процента гръцки капитал. Това, според него, е допълнителен сигнал за доверие към българската икономика.

Председателят на Българо-гръцката търговско-промишлена камара (БГТПК) Саввас Карафилидис съобщи, че на 14 март в Солун ще се проведе форум с участието на представители на гръцки и български пристанища, като отправи покана към присъстващите. „Пристанищата са белите дробове на Балканите“, заяви той.

Симеонов посочи, че провеждането на събитието в Солун ще даде възможност за доразвиване на контактите, установени по време на срещата в София.

Карафилидис допълни, че от 1 до 5 юни БГТПК ще бъде съорганизатор на „Грийн транзишън форум“ в София, който ще включва B2B срещи за компании от частния сектор на България, Гърция и Румъния.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    2 0 Отговор
    искат още безплатна вода, а българите да умират от суша лятото

    16:14 16.02.2026

