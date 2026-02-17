Наталия Киселова: "БСП- Обединена левица" ще е изненадата на предстоящите избори. Твърде рано ни отписаха

"Без левица политическият живот у нас би бил осакатен. Мисля, че "БСП-Обединена левица" ще бъде изненадата на предстоящите избори. Твърде рано някои ни отписаха”, заяви председателят на парламентарната група на левицата Наталия Киселова в ефира на "Дарик радио", цитирана от пресцентъра на партията.
По думите ѝ изборът на Крум Зарков за председател на БСП е шанс за обновяване на партийния модел в страната.
Киселова допълни, че в Народното събрание предстоят ключови гласувания преди изборите. "Целта на нашата парламентарна група е да завърши мандата си по един достоен начин, нямаме ангажименти към съвместното управление", обясни тя, цитирана от БТА.
По думите на Наталия Киселова предстои откровен разговор в парламентарната група за ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс. Тя припомни, че на последното гласуване левицата е била разделена по въпроса за броя на избирателните секции в страните извън ЕС. Моето разбиране е, че не трябваше въобще да се променя каквото и да е положение в Изборния кодекс, с оглед малкото време до предстоящите предсрочни парламентарни избори”, подчерта народният представител.
На 11 февруари президентът Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз, могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.
Според Киселова "голяма човешка трагедия" като тази в Петрохан не бива да се използва в интерес на която и да е политическа сила, както, се е случило през последната седмица в Народното събрание.
1 Просто човек
10:50 17.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #39
10:51 17.02.2026
4 бсп олигарси и лапачи
Коментиран от #8
10:52 17.02.2026
5 Трол
Коментиран от #12
10:53 17.02.2026
6 Маймунката
10:55 17.02.2026
7 Ах...!
Коментиран от #45
10:56 17.02.2026
8 ако вместо 3 милиона
До коментар #4 от "бсп олигарси и лапачи":бсп олигарси и лапачи
20ОТГОВОР
ще бъдете изненадани с под 2%
-0;-
Ако вместо 3 милиона имаме 3.5 милиона и ще се види тежестта на Тошовистите!
Абе тези от Бузлезжа още ли си вярват че са фактор?
10:56 17.02.2026
9 някой
10:57 17.02.2026
10 Баба
10:57 17.02.2026
11 георги
Коментиран от #16
10:57 17.02.2026
12 Е-е-е-
До коментар #5 от "Трол":Трол
10ОТГОВОР
Аз разбира се може и да не съм прав, но парламент без БСП не го одобрявам
-;-
То коя ли партия вече ни трябва!
10:58 17.02.2026
13 Брей,
11:01 17.02.2026
14 БарекОфф
Тотално ще ви отпишем.
Е........ Зеления чорап ще се намести в парламента то е ясно. Като метастази сте, няма отърване. Не знам колко полколения трябва да минат.
11:04 17.02.2026
15 Точно ти
ИЗЧЕЗНИ НЕЗАБАВНО!
11:05 17.02.2026
16 само лъжат тея
До коментар #11 от "георги":Eee те искаха просто да седнат за малко във скута на боко и шиши за да има правителство... иначе повече нямали ако влязат... но не се е знаело
11:06 17.02.2026
17 социалист
11:07 17.02.2026
18 Само БСП и ИТН
11:12 17.02.2026
19 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Вместо в затвора - депутат...
Ти предаде избирателите си ма!
11:12 17.02.2026
20 Вярно е
11:13 17.02.2026
21 Абсурдистан
11:15 17.02.2026
22 Цървул
11:15 17.02.2026
23 ИЗНЕНАДА КАКВАТО
11:16 17.02.2026
24 Ние,вие,те
11:16 17.02.2026
25 бйе сйе пйето
11:19 17.02.2026
26 А ДАНО ама надали
11:19 17.02.2026
27 Не за това се борехме
11:23 17.02.2026
28 хахахахаха
11:23 17.02.2026
29 Иванчо тича
- Тате, тате, бика изненада бялата крава !
- Най после ! И как стана бе Иванчо ?
- Епа като оправи пак черната !
😀
Толкова за изненадите на БСП !
😀
11:24 17.02.2026
30 Дориана
11:24 17.02.2026
31 …..
11:25 17.02.2026
32 !!!?
11:26 17.02.2026
33 А Тебе...
11:26 17.02.2026
34 Пламен
11:28 17.02.2026
35 референдум
11:28 17.02.2026
36 Валя
11:29 17.02.2026
37 Дориана
11:32 17.02.2026
38 0001
Коментиран от #44
11:33 17.02.2026
39 Така ли,
До коментар #3 от "честен ционист":това сънува ли го?! Президента пръв,Възраждане втори!
11:36 17.02.2026
40 име
11:37 17.02.2026
41 наблюдател
11:39 17.02.2026
42 Григор
11:43 17.02.2026
43 Руснаков
11:44 17.02.2026
44 Смях в залата
До коментар #38 от "0001":С партия Боташ в коалиция с партия Петрохан
11:47 17.02.2026
45 Боруна Лом
До коментар #7 от "Ах...!":ЯВНО СИ МНОГО ДОБЪР! БРАВО!
11:47 17.02.2026
46 нннн
11:50 17.02.2026
47 Тити на Кака
Гушнете се овреме с Радев, че иначе нанайси парламент!
11:50 17.02.2026
48 българин
11:50 17.02.2026
49 хикс
11:51 17.02.2026
50 правилно
11:53 17.02.2026
51 ърл джоунс
11:53 17.02.2026
52 Реалист
11:54 17.02.2026
53 Бачо
11:55 17.02.2026
54 Размишления
11:58 17.02.2026
55 УдоМача
11:59 17.02.2026
56 Вече се изненадах
Не можах да я позная...
Влюбих се до... уши...
12:01 17.02.2026
57 бсп
12:02 17.02.2026
58 123456
12:05 17.02.2026
59 За втори път след ...
12:07 17.02.2026
60 От трън та на глог
12:07 17.02.2026