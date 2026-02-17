Наталия Киселова: "БСП- Обединена левица" ще е изненадата на предстоящите избори. Твърде рано ни отписаха

"Без левица политическият живот у нас би бил осакатен. Мисля, че "БСП-Обединена левица" ще бъде изненадата на предстоящите избори. Твърде рано някои ни отписаха”, заяви председателят на парламентарната група на левицата Наталия Киселова в ефира на "Дарик радио", цитирана от пресцентъра на партията.

По думите ѝ изборът на Крум Зарков за председател на БСП е шанс за обновяване на партийния модел в страната.

Киселова допълни, че в Народното събрание предстоят ключови гласувания преди изборите. "Целта на нашата парламентарна група е да завърши мандата си по един достоен начин, нямаме ангажименти към съвместното управление", обясни тя, цитирана от БТА.

По думите на Наталия Киселова предстои откровен разговор в парламентарната група за ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс. Тя припомни, че на последното гласуване левицата е била разделена по въпроса за броя на избирателните секции в страните извън ЕС. Моето разбиране е, че не трябваше въобще да се променя каквото и да е положение в Изборния кодекс, с оглед малкото време до предстоящите предсрочни парламентарни избори”, подчерта народният представител.

На 11 февруари президентът Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз, могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

Според Киселова "голяма човешка трагедия" като тази в Петрохан не бива да се използва в интерес на която и да е политическа сила, както, се е случило през последната седмица в Народното събрание.