Новини
България »
Всички градове »
Наталия Киселова: "БСП- Обединена левица" ще е изненадата на предстоящите избори. Твърде рано ни отписаха

Наталия Киселова: "БСП- Обединена левица" ще е изненадата на предстоящите избори. Твърде рано ни отписаха

17 Февруари, 2026 10:46 1 130 60

  • наталия киселова-
  • бсп обединена левица-
  • изненада-
  • избори-
  • отписване

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП е шанс за обновяване на партийния модел в страната, коментира още Киселова  

Наталия Киселова: "БСП- Обединена левица" ще е изненадата на предстоящите избори. Твърде рано ни отписаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Без левица политическият живот у нас би бил осакатен. Мисля, че "БСП-Обединена левица" ще бъде изненадата на предстоящите избори. Твърде рано някои ни отписаха”, заяви председателят на парламентарната група на левицата Наталия Киселова в ефира на "Дарик радио", цитирана от пресцентъра на партията.
По думите ѝ изборът на Крум Зарков за председател на БСП е шанс за обновяване на партийния модел в страната.

Киселова допълни, че в Народното събрание предстоят ключови гласувания преди изборите. "Целта на нашата парламентарна група е да завърши мандата си по един достоен начин, нямаме ангажименти към съвместното управление", обясни тя, цитирана от БТА.

По думите на Наталия Киселова предстои откровен разговор в парламентарната група за ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс. Тя припомни, че на последното гласуване левицата е била разделена по въпроса за броя на избирателните секции в страните извън ЕС. Моето разбиране е, че не трябваше въобще да се променя каквото и да е положение в Изборния кодекс, с оглед малкото време до предстоящите предсрочни парламентарни избори”, подчерта народният представител.

На 11 февруари президентът Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз, могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

Според Киселова "голяма човешка трагедия" като тази в Петрохан не бива да се използва в интерес на която и да е политическа сила, както, се е случило през последната седмица в Народното събрание.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    69 0 Отговор
    Да, изненада - няма да влезете в парламента…

    10:50 17.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    23 16 Отговор
    Изненадата ще е Баце - трети, Костя последен.

    Коментиран от #39

    10:51 17.02.2026

  • 4 бсп олигарси и лапачи

    53 0 Отговор
    ще бъдете изненадани с под 2%

    Коментиран от #8

    10:52 17.02.2026

  • 5 Трол

    1 32 Отговор
    Аз разбира се може и да не съм прав, но парламент без БСП не го одобрявам.

    Коментиран от #12

    10:53 17.02.2026

  • 6 Маймунката

    43 0 Отговор
    си повярва!

    10:55 17.02.2026

  • 7 Ах...!

    33 0 Отговор
    Моята изящна красавица! Откакто започнах да я изненадвам редовно, започна да се грижи за външния си вид!

    Коментиран от #45

    10:56 17.02.2026

  • 8 ако вместо 3 милиона

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "бсп олигарси и лапачи":

    бсп олигарси и лапачи
    20ОТГОВОР
    ще бъдете изненадани с под 2%
    -0;-
    Ако вместо 3 милиона имаме 3.5 милиона и ще се види тежестта на Тошовистите!
    Абе тези от Бузлезжа още ли си вярват че са фактор?

    10:56 17.02.2026

  • 9 някой

    30 1 Отговор
    Калушев видял Киселова . От тогава в дълбоки пещери , чак в Мексико , и хванал балкана . Другото предстои за доказване.

    10:57 17.02.2026

  • 10 Баба

    34 0 Отговор
    хаплива и лъжлива !

    10:57 17.02.2026

  • 11 георги

    39 0 Отговор
    вие сте аут педатели направихте колалиция със бойко и пеевски предатели

    Коментиран от #16

    10:57 17.02.2026

  • 12 Е-е-е-

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Трол
    10ОТГОВОР
    Аз разбира се може и да не съм прав, но парламент без БСП не го одобрявам
    -;-
    То коя ли партия вече ни трябва!

    10:58 17.02.2026

  • 13 Брей,

    21 3 Отговор
    Тава прасенце рязко се е разхубавило.

    11:01 17.02.2026

  • 14 БарекОфф

    9 6 Отговор
    Няма да има изненада.
    Тотално ще ви отпишем.
    Е........ Зеления чорап ще се намести в парламента то е ясно. Като метастази сте, няма отърване. Не знам колко полколения трябва да минат.

    11:04 17.02.2026

  • 15 Точно ти

    30 0 Отговор
    НЯМАШ МЯСТО В ПОЛИТИКАТА!
    ИЗЧЕЗНИ НЕЗАБАВНО!

    11:05 17.02.2026

  • 16 само лъжат тея

    21 0 Отговор

    До коментар #11 от "георги":

    Eee те искаха просто да седнат за малко във скута на боко и шиши за да има правителство... иначе повече нямали ако влязат... но не се е знаело

    11:06 17.02.2026

  • 17 социалист

    30 0 Отговор
    Така е, другари, ще е голяма изненада - надяваме се на 4%, а ще получим 2.

    11:07 17.02.2026

  • 18 Само БСП и ИТН

    23 0 Отговор
    сте изненадани от Боко и Шиши заднишком

    11:12 17.02.2026

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    24 0 Отговор
    Особено с тая в листите.....
    Вместо в затвора - депутат...
    Ти предаде избирателите си ма!

    11:12 17.02.2026

  • 20 Вярно е

    23 0 Отговор
    БСП наистина ще е изненада просто няма да е в следващия парламент за което са си виновни единствено те че изневериха на избирателите си и се хванаха с Борисов и Пеевски

    11:13 17.02.2026

  • 21 Абсурдистан

    14 0 Отговор
    Така говореше и Нинова, но посоката винаги бе една -надолу.

    11:15 17.02.2026

  • 22 Цървул

    15 0 Отговор
    Изненадата - всичките минавате към новото начало . През килимчето .

    11:15 17.02.2026

  • 23 ИЗНЕНАДА КАКВАТО

    13 0 Отговор
    Ти си. Преди беше една сега си пременена натъкмена ама си личи от далече че не ставате.

    11:16 17.02.2026

  • 24 Ние,вие,те

    8 0 Отговор
    Ха,ха,ха- изсмя се широко тесният социалист!

    11:16 17.02.2026

  • 25 бйе сйе пйето

    10 0 Отговор
    Ма те умрели, ма. Вярно, че всякакви влизат в парламнта, но умрели - не.

    11:19 17.02.2026

  • 26 А ДАНО ама надали

    14 1 Отговор
    Да припомня ли на хората ( "тъпите" и "не компетентни" хора ) кой гласува против ТЯХ ? Извинете - против референфум ! Това бяха 4 партийки - ГЕРБ , БСП , ДПС - ново начало и ПП-ДБ . И сега как ще накарате хората да гласуват за вас ?

    11:19 17.02.2026

  • 27 Не за това се борехме

    9 0 Отговор
    Когато си имаме Шишковци ни трябва и Шишка, която да е като мост към тях. Е намерихме си я другари. Както се казва, за всеки случай, ако нещата се обърнат по бързо да се върнем в скута на Шишковците.

    11:23 17.02.2026

  • 28 хахахахаха

    17 0 Отговор
    да изненада ще е за вас че няма да влезете в парламента…

    11:23 17.02.2026

  • 29 Иванчо тича

    14 0 Отговор
    при баща си :
    - Тате, тате, бика изненада бялата крава !
    - Най после ! И как стана бе Иванчо ?
    - Епа като оправи пак черната !

    😀
    Толкова за изненадите на БСП !
    😀

    11:24 17.02.2026

  • 30 Дориана

    13 9 Отговор
    Точно заради Наталия Киселова , която беше патерица на Борисов и Пеевски , изпълняваше техните желания дори погази конституцията БСП ОЛ отпадат от Парламента падат надолу под 2 %. Няма как предатели, които се готвят отново да излъжат и предадат избирателите си и отново да станат потенциални патерици на Борисов и Пеевски да искат да влязат в Парламента . Народа ще гласува наказателен вот за тях. Провал на Наталия Киселова.

    11:24 17.02.2026

  • 31 …..

    12 2 Отговор
    Изненадата да не се окаже Нинова с повече гласове от вас.

    11:25 17.02.2026

  • 32 !!!?

    11 0 Отговор
    Киселова се качи на "Титатик" в последната минута...пак ще обяснява Конституцията около фонтана !!!?

    11:26 17.02.2026

  • 33 А Тебе...

    13 0 Отговор
    ...трябваше отдавна да те отпишем...!

    11:26 17.02.2026

  • 34 Пламен

    9 1 Отговор
    Радев ги приключи

    11:28 17.02.2026

  • 35 референдум

    23 0 Отговор
    Точно Киселова си позволи да спре референдума , въпреки стотиците хиляди подписа . Това народа няма го прости . Ето дойде времето когато буквално ни молят да гласуваме на избори , а когато ги изберем , категорично забраняват референдума и съответно да си кажем мнението за еврото .Нищо не е забравено !

    11:28 17.02.2026

  • 36 Валя

    13 0 Отговор
    Такова падение на "левицата" не е имало! Жалки, алчни подобия на социалисти!

    11:29 17.02.2026

  • 37 Дориана

    7 10 Отговор
    Наказателен вот срещу предателските партии ИТН и БСП ОЛ, които излизат от Парламента. ИТН падат под 2 % и субсидията отпада за тях, БСП ОЛ също се сриват надолу под 2 % Грешния избор за Киселова смъква партията още по- надолу , ГЕРБ/ СДС се сриват под 15 % , ДПС Ново начало падат под 6 % няма 10 % за тях. Срив надолу и на Възраждане , които падат под 4 % . Костадинов прекали с агресивното си поведение срещу опонентите му особено срещу ППДБ , което го удря като бумеранг срещу него и партията му. Смачкано е голямото дебело его на Слави Трифонов , който искаше да въведе мракобесния закон срещу свободното слово и подкрепяше мафиотското олигархично управление на Борисов и Пеевски.

    11:32 17.02.2026

  • 38 0001

    4 0 Отговор
    с коя партия ще се явява Радев на изборите ?

    Коментиран от #44

    11:33 17.02.2026

  • 39 Така ли,

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    това сънува ли го?! Президента пръв,Възраждане втори!

    11:36 17.02.2026

  • 40 име

    7 0 Отговор
    Ще потънат точно с ная престъпничка на чело и онзи неолиберален боклук крум зарков.

    11:37 17.02.2026

  • 41 наблюдател

    7 0 Отговор
    Вие вече бяхте изненадата. Неприятната.

    11:39 17.02.2026

  • 42 Григор

    7 1 Отговор
    Няма да има изненади! Те свършиха! Сега ще си платите за предателството спрямо избирателите. Влязохте в коалиция с Борисов и Пеевски, нали? Сега ще се плаща. Аут сте от парламента!

    11:43 17.02.2026

  • 43 Руснаков

    4 0 Отговор
    Защото се закачихте за Радев...иначе сте покойници...

    11:44 17.02.2026

  • 44 Смях в залата

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "0001":

    С партия Боташ в коалиция с партия Петрохан

    11:47 17.02.2026

  • 45 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ах...!":

    ЯВНО СИ МНОГО ДОБЪР! БРАВО!

    11:47 17.02.2026

  • 46 нннн

    3 0 Отговор
    Начело с мамин Крумчо - поддръжник на Истанбулската конвенция и противник на Референдума, вие сте си за отписване. Като добавим и нарушителката на Конституцията кИселова, загубихте повечето си гласоподаватели.

    11:50 17.02.2026

  • 47 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Твърде късно заявявате, че е твърде рано....
    Гушнете се овреме с Радев, че иначе нанайси парламент!

    11:50 17.02.2026

  • 48 българин

    0 0 Отговор
    Всички се надяваме на изненада, а дано влезе в НС, голяма изненада ще е.

    11:50 17.02.2026

  • 49 хикс

    3 1 Отговор
    Ооооо, г-жо Киселова , падана ли ми ! Изборите казваш са разрешени , а референдумите забранени . Сега ще видиш каква агитация ще дръпна сред колеги , приятели и познати . Да беше пуснала референдума , а после Парламента , ако иска да го отхвърля , обаче ти директно го сложи в кръглата папка .Сега ще видиш наказателния вот .Моли се за 1 %

    11:51 17.02.2026

  • 50 правилно

    2 1 Отговор
    Остатъчните нищожества от "Позитано" наистина ще са "изненадата" на следващите избори, понеже ще останат извън парламента и ще го гледат през крив макарон! Щях да кажа, като чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожестов, ама те вече не могат да гледат, защото отдавна са изхвърлени на бунището и са се разложили! Затова смърдят на мърша! Окобено Хаджи Африканския Тошко простака! На два килиметра от него направо не се диша!

    11:53 17.02.2026

  • 51 ърл джоунс

    4 1 Отговор
    Всички избиратели на БСП бяха против еврото ! Сега вече няма да глсуват за БСП , гарантирам !

    11:53 17.02.2026

  • 52 Реалист

    2 1 Отговор
    Само че изненадата ще е, че няма да прескочите 4-те процента...но пък нищо, поне ще има кого да обвините, Фатмака!

    11:54 17.02.2026

  • 53 Бачо

    2 0 Отговор
    На тази предателка и хареса да е депутат, голяма заплата,ред други благинки,ама така ли не разбраха,че който се е коалирал със човека слънце, парламента го гледа само по ТВ

    11:55 17.02.2026

  • 54 Размишления

    0 1 Отговор
    Може и да е права БСП като една прозападна и капиталистическа партия може и да успее да се задържи във власта все пак такива ги спускат отгоре(господарите от колективния запад).

    11:58 17.02.2026

  • 55 УдоМача

    1 0 Отговор
    Хрю-хрю-хрю... Колкото и да не ти харесва Бесни Страшни Пенсии си заминават, още повече, че вече нямат нищо общо със социализма и реалната социално отговорна политика...

    11:59 17.02.2026

  • 56 Вече се изненадах

    1 0 Отговор
    Само ,като зърнах тая...
    Не можах да я позная...
    Влюбих се до... уши...

    12:01 17.02.2026

  • 57 бсп

    0 0 Отговор
    са в кофата за боклук!

    12:02 17.02.2026

  • 58 123456

    0 0 Отговор
    Наистина ще сте изненадата - дано не вземете и 2 % ! Мизерни предатели на трудовоя човек ! С тая нова прическа ще събереш 4-5 човека да гласуват и за теб !

    12:05 17.02.2026

  • 59 За втори път след ...

    0 0 Отговор
    Цвъцка Цвъчева човек може да изплакне окото кат погледне Прец. /уви бивш!/ на Нар.Събр. То събрало бе всичко от майката природа Лицеприятно, Стройно, НеНахално, СЕКСИ!, Благост ... абе втора Майка Тереза. Жалко, че се пилее в политиката, можеше да я внедрим насила в досиетата Хепстиннн та неговата дейност да приключи преди да е почнала, поради хронична липса на интересттт от потребителите ха хепстенски услуги. Ма ей НА. И тя като певеца Трифон - офф на таланта си само да спасява майка Булгариа. А така киселее убаво...

    12:07 17.02.2026

  • 60 От трън та на глог

    0 0 Отговор
    Киселова беше внедрена от Радев в гражданската квота на ПГ на БСП за евентуален служебен МП като Председател на НС. Предвидлив ход на ГЕРБ с отстраняването на Киселова защото сега НС щеше да се раздира в процедура за избор на нов председател.

    12:07 17.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол