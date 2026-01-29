Новини
Февруари ни носи сняг

Февруари ни носи сняг

29 Януари, 2026

Продължава поредицата циклони с интензивни валежи

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредицата циклони продължава. Поредният такъв “захваща” страната ни в четвъртък и петък с интензивни валежи от дъжд. Значителни количества ще се акумулират в четвъртък в областите по Южната ни граница, а в петък - в източните райони, съобщава Нова тв.

Ще вали дъжд, а в по-високия пояс на планините на Западна България - сняг. Има риск от активиране на свлачищни процеси, както и предпоставки за разливи по реки и локални наводнения.

Вятърът в първия от дните ще е южен, след това в Източна България ще се обърне със студени пориви от север-североизток. Дневните температури ще достигнат 12-13 градуса в четвъртък в Централна и Източна България. С проникването на по-студен въздух в петък термометрите ще се движат от 2-3 градуса в Североизтока до към 9-10 в някои части на Южна България.

В по-далечна перспектива, почивните дни ще останат облачни, в събота с локални снеговалежи по планините и тук-там в по-ниската част на Западна България. Температурите ще се задържат между 3 и 8 градуса.

В първия ден на февруари обаче времето ще се определя от пореден циклон. Ранните прогнози допускат, заради по-студеното време, валежите да са от сняг. От неделя следобед до ранния следобед на понеделник, първо в Южна, а по-късно и в Северна България ще вали сняг, на места с натрупване.

Първата половина на предстоящата седмица ще е студена с температури сутрин до минус 10 градуса, през деня - около и под нулата.


  • 1 Обективен

    3 9 Отговор
    Февруари не носи само сняг...
    Носи и желание за реставрация на комунизма от страна на застарели носталгици и армия от руски троянски коне с острието си - сина Решетников

    Коментиран от #2

    10:39 29.01.2026

  • 2 Урко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    Носи гейски поздрави на ев огейовете като тебе

    Коментиран от #3

    11:12 29.01.2026

  • 4 Роза

    0 0 Отговор
    Малък Сечко е зимен месец,но колкото и да е студен и снежен,вече гледаме към Баба Марта и към предстоящата пролет!

    11:46 29.01.2026

