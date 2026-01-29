Февруари ни носи сняг

Поредицата циклони продължава. Поредният такъв “захваща” страната ни в четвъртък и петък с интензивни валежи от дъжд. Значителни количества ще се акумулират в четвъртък в областите по Южната ни граница, а в петък - в източните райони, съобщава Нова тв.

Ще вали дъжд, а в по-високия пояс на планините на Западна България - сняг. Има риск от активиране на свлачищни процеси, както и предпоставки за разливи по реки и локални наводнения.

Вятърът в първия от дните ще е южен, след това в Източна България ще се обърне със студени пориви от север-североизток. Дневните температури ще достигнат 12-13 градуса в четвъртък в Централна и Източна България. С проникването на по-студен въздух в петък термометрите ще се движат от 2-3 градуса в Североизтока до към 9-10 в някои части на Южна България.

В по-далечна перспектива, почивните дни ще останат облачни, в събота с локални снеговалежи по планините и тук-там в по-ниската част на Западна България. Температурите ще се задържат между 3 и 8 градуса.

В първия ден на февруари обаче времето ще се определя от пореден циклон. Ранните прогнози допускат, заради по-студеното време, валежите да са от сняг. От неделя следобед до ранния следобед на понеделник, първо в Южна, а по-късно и в Северна България ще вали сняг, на места с натрупване.

Първата половина на предстоящата седмица ще е студена с температури сутрин до минус 10 градуса, през деня - около и под нулата.