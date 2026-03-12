Новини
Андрей Гюров: Готови сме с мерките срещу скъпите горива, но все още няма да се прилагат ВИДЕО

Андрей Гюров: Готови сме с мерките срещу скъпите горива, но все още няма да се прилагат ВИДЕО

12 Март, 2026 14:34, обновена 12 Март, 2026 15:00 956 30

Около 30 млн. евро месечно е склонно да отдели правителството

Андрей Гюров: Готови сме с мерките срещу скъпите горива, но все още няма да се прилагат ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мерките, които ще вземе правителството във връзка с растящите цени на горивата в световен мащаб, са изключително таргетирани и се опитват да решат три основни проблема. Хората с ниски доходи ще получат директна помощ заради цените на горивата. Все още не е известно за какви доходи ще се полага тя. Чака се анализ от НАП. Това стана ясно от изявлението на премиера Андрей Гюров по повод поскъпването на горивата на родните бензиностанции.

Той посочи, че около 30 млн. евро на месец ще са нужни само за една мярка.

Трябва да се даде помощ на най-уязвимите групи от обществото. На гражданите, които ще имат проблеми с повишените цени на горивата, за да си заредят колите.

Ще предложим директни помощи, които ще стигнат по най-бързия възможен начин директно в сметките на българските граждани. Те ще зависят от доходите и от това какви са флуктуаците в цените на петрола на световните пазари, посочи още Гюров.

Според служебния министър на финансите Георги Клисурски все още цените на горивата у нас са най-ниските в Европа и това е глътка въздух.

Георги Клисурски посочи, че се чака анализ от НАП кои българи ще бъдат подпомагани.

В НАП има информация за всички видове доходи, които получават физическите лица, били те студенти, работещи, пенсионери, безработни. Ще се анализират всички видове доходи и тогава, чрез определен критерий за максимален доход, който е допустим, ще бъде определен кръга от лица, които ще могат да получават тази помощ, обобщи Георги Клисурски.

Друго, което се опитваме да направим с една такава мярка, е да не влияем върху механизмите на пазара и да не се получава изкривяване, което би довело до несигурност или недостиг на горива на пазара и накрая по този начин ще бъде намален натиска върху цените, които биха се отразили и на други стоки в икономиката, каза още премиерът.

"Нашите мерки са насочени в две посоки - най-уязвимите групи и към бизнеса, където също ще предложим мярка, която да облекчи компаниите, които се занимават с доставки", обясни той.

Георги Клисурски обясни, че пенсионерите се включват към списъка с физическите лица, към които е насочена мярката на правителството.

Ще има и пакет към бизнеса с цел облекчение на компаниите, занимаващи се конкретно с доставки на хранителни продукти. Това съобщи премиерът Андрей Гюров на брифинг в МС по повод искането за таван на печалба от горивата, отправено от редица политически формации.

От 1 април е трябвало да се въведе CO2 компонентата към тол таксите, но ще бъде отложено и всеки камион ще се възползва от това, съобщи икономическият министър Ирина Щонова.

Андрей Гюров припомни, че още във вторник беше сформирана Междуведомствена работна група, която трябва да предостави цялата информация за уточняваме на мерките, които ще предприеме служебното правителство за справяне със сегашната ситуация.

По думите му определени партии се опитват да влияят върху работата на служебния кабинет. Моята препоръка е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да свършат, каза служебният премиер.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    27 1 Отговор
    Когато поевтинеят, ще ги приложим.

    14:36 12.03.2026

  • 2 лама Гяуро Кюмюро

    25 1 Отговор
    Като стане 10 левро литъра, тогава ще мислим и как ще се прилагат мерките 😂😂😂

    14:39 12.03.2026

  • 3 А кога, бре?

    28 1 Отговор
    Нямаш никакви мерки, неможач. Мерки можеш да вземеш на голф-игрището, където си събирал,и си гонил ТОПКИ.

    14:40 12.03.2026

  • 4 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    21 1 Отговор
    ЧАКАТ ДА СТАНАТ 3 Е ВРО

    14:41 12.03.2026

  • 5 СЛОНА

    11 0 Отговор
    И ЗАПЛАТИТЕ,а ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПЕНСИЙТЕ СМЕНА ЕДНО ОТ 20-ТЕ МЕСТА ОТ СВЕТА ПО НИСКИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ- цялата вода мътят писарушките на Ной...

    14:42 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    21 0 Отговор
    Андрейчо, вие престъпниците, наречени с общото наименование "евроатлантици", сте готови единствено да бягате по островите, когато положението в България стане непоносимо, благодарение на вашите антибългарски политики!

    Вие ппдб, герб и дпс, трябва да пълните затворите, а не да управлявате страната ни!!!

    14:46 12.03.2026

  • 8 Варна

    15 0 Отговор
    Няма страшно народе,утре ВЪНШНАТА МИН.НАДЕЖДА лети първо за Иран,след това за Вашингтон и ще ни уреди хаххааххааааааааааааааааа специално през прохода ще пропуснат три танкера за България защото все пак ние сме СТРАТЕГИЧЕСКИ партньор на САЩ хахахаххаааааааааааааааааа. Надеждата е в Надежда хаххаааааааааааааа

    Коментиран от #15

    14:49 12.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 провинциалист

    13 0 Отговор
    Чудом се чудят умници юнаци.
    — Бре, де му на Гюро главата?
    — Ама той имаше ли глава?
    — Мисля, че имаше.
    — Па аз мисля, че нямаше.
    — Имаше.
    — Нямаше.
    Скарали се умници юнаци и не могат да решат — имал ли умник Гюро глава, или нямал! И отишли да питат булка Гюровица. Почукали, потропали на вратата:
    — Излез, излез, булка Гюровице, да ни кажеш — имаше ли Гюро глава, или нямаше!
    Излязла булка Гюровица, почесала се, помислила, па рекла:
    — Не знам!
    — Ка-ще да не знаеш? Помисли си!…
    — Е, знам ли… За Великден Гюро си капа купува, та трябва да е имал глава.

    14:50 12.03.2026

  • 11 някой

    16 0 Отговор
    вдяна ли, какви са точно мерките, че аз нещо не успях?

    14:51 12.03.2026

  • 12 грфжхфг

    14 0 Отговор
    Гюров Виж си къде докарахте народа!

    Майка й малкото й момиче живеят под тераса на блок в Пловдив.

    14:52 12.03.2026

  • 13 Тиквата

    11 2 Отговор
    Споко електорат пр.ст,утре отваряме плюс Магазин за Народа и Бензиностанций за народа.Всички само бълг.граждани ще могат да сипят по два литра на цена 2.20 лева.Не блъскайте и бутайте ще има за всички.

    14:54 12.03.2026

  • 14 Хахаха

    13 0 Отговор
    Е докато решите,тия 30 млн. няма да ги има.

    14:56 12.03.2026

  • 15 нашата

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Варна":

    Надежда не вдъхва никаква надежда!!! Царят на танкерите/всякакви/ е Кире Про100-то.

    Коментиран от #24

    14:56 12.03.2026

  • 16 И така

    15 0 Отговор
    Хубава работа, ама Петроханска. Толкова си могат жълтиоаветниците

    14:56 12.03.2026

  • 17 българин

    16 0 Отговор
    И аз съм приготвил един сап за лопата, но все още си трая...

    14:58 12.03.2026

  • 18 Българин

    12 0 Отговор
    По-скоро изчезни,назначени,нещастнико.

    14:59 12.03.2026

  • 19 "Нашата голяма отговорност" е...

    11 0 Отговор
    Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    15:02 12.03.2026

  • 20 Огромно разминаване има

    9 0 Отговор
    Между народ и представителите на атлантическо нацистката хунта в България. И морално и ценностно. Трябва обаче да бъдат смазани и политически. Трябва малкото им балонче да бъде свито и компресирано до размера на пациенти на психиятрия. Те са смет. Отровна луга ! "Нашата голяма отговорност" е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост ! Ние сме за мир и един по добър свят, без атлантически нацисти, без геноцидни ционисти и без милитаристи в управлението на държавите.

    15:03 12.03.2026

  • 21 Някой

    5 0 Отговор
    Добре де, тия като лъжат, че работят, ние как да ги излъжем, че им плащаме?

    Коментиран от #25

    15:04 12.03.2026

  • 22 Яко нали ? Ама много...на

    4 1 Отговор
    Муктада ал-Садр и през перфектният му двойник Марин Петров съученик и приятел на нанай големият строителен предпиемач Здравко Господинов Станчев от МГ и кмета който много милиони направи впрпчем като двойник на Муктада ал Садр и още 2001 когато се разхождаше по бул.Ленин с жена си Светла в Бургас излизаха хора от всякъде и падаха на колене. После този човек изчезна, ... и сега 4 милиарда инвестиции долетяха от Ирак

    Коментиран от #26, #28, #30

    15:13 12.03.2026

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    4 0 Отговор
    Гюро чека май,после тютю!

    15:14 12.03.2026

  • 24 Ноооо

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "нашата":

    цените ги определя Лена/четери пъти по-евтено/.

    15:19 12.03.2026

  • 25 Лесно

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    като гласуваме правилно.

    15:21 12.03.2026

  • 26 Светла, хубава жена

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Яко нали ? Ама много...на":

    Дет е жена на Марк... (Марин Петров ) че тя е поне от 10 години тайният шеф в борда на Дубайският фонд у България . Сеетлана Чернева . Някъде се води у фирмите на Адрес на ведомост но ...

    15:23 12.03.2026

  • 27 Защо

    0 0 Отговор
    бре, Гюро ?

    15:29 12.03.2026

  • 28 двойник Марин Петров...а?

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Яко нали ? Ама много...на":

    двойник Марин Гпсподинов Петров роден в Бургас на ул. Кирил и Методий 12 ..1967 .. 22 юни ..но къде е сега никой не знае и за тва 435 декара Крайморие застояват с негови пари, 235 декара в Черноморец, 309 декара Лозово, 4500 в с. Странско и Димитровградско, бежански лагери 3 на брой, 100 декара в Смърдана София ... Бояна 35, Драгалевци 118 ..... жив ли е а? А? Марин Господинов Петров. ?

    15:31 12.03.2026

  • 29 123

    1 0 Отговор
    Зануляването почна. Ще въведат постепенно лимит на консумираното гориво. Геополитиката е масонски цирк.

    15:40 12.03.2026

  • 30 Светла Чернева

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Яко нали ? Ама много...на":

    "работи" в Адрес недвижими .. води се там някаква, а тя е реално човека които има последната дума. През Арсен Минков дето е любовника на Шейха е можем за милиарди сега да ги изнудим арабухите

    15:42 12.03.2026

