Андрей Гюров: Готови сме с мерките срещу скъпите горива, но все още няма да се прилагат ВИДЕО

Мерките, които ще вземе правителството във връзка с растящите цени на горивата в световен мащаб, са изключително таргетирани и се опитват да решат три основни проблема. Хората с ниски доходи ще получат директна помощ заради цените на горивата. Все още не е известно за какви доходи ще се полага тя. Чака се анализ от НАП. Това стана ясно от изявлението на премиера Андрей Гюров по повод поскъпването на горивата на родните бензиностанции.

Той посочи, че около 30 млн. евро на месец ще са нужни само за една мярка.

Трябва да се даде помощ на най-уязвимите групи от обществото. На гражданите, които ще имат проблеми с повишените цени на горивата, за да си заредят колите.

Ще предложим директни помощи, които ще стигнат по най-бързия възможен начин директно в сметките на българските граждани. Те ще зависят от доходите и от това какви са флуктуаците в цените на петрола на световните пазари, посочи още Гюров.

Според служебния министър на финансите Георги Клисурски все още цените на горивата у нас са най-ниските в Европа и това е глътка въздух.

Георги Клисурски посочи, че се чака анализ от НАП кои българи ще бъдат подпомагани.

В НАП има информация за всички видове доходи, които получават физическите лица, били те студенти, работещи, пенсионери, безработни. Ще се анализират всички видове доходи и тогава, чрез определен критерий за максимален доход, който е допустим, ще бъде определен кръга от лица, които ще могат да получават тази помощ, обобщи Георги Клисурски.

Друго, което се опитваме да направим с една такава мярка, е да не влияем върху механизмите на пазара и да не се получава изкривяване, което би довело до несигурност или недостиг на горива на пазара и накрая по този начин ще бъде намален натиска върху цените, които биха се отразили и на други стоки в икономиката, каза още премиерът.

"Нашите мерки са насочени в две посоки - най-уязвимите групи и към бизнеса, където също ще предложим мярка, която да облекчи компаниите, които се занимават с доставки", обясни той.

Георги Клисурски обясни, че пенсионерите се включват към списъка с физическите лица, към които е насочена мярката на правителството.

Ще има и пакет към бизнеса с цел облекчение на компаниите, занимаващи се конкретно с доставки на хранителни продукти. Това съобщи премиерът Андрей Гюров на брифинг в МС по повод искането за таван на печалба от горивата, отправено от редица политически формации.

От 1 април е трябвало да се въведе CO2 компонентата към тол таксите, но ще бъде отложено и всеки камион ще се възползва от това, съобщи икономическият министър Ирина Щонова.

Андрей Гюров припомни, че още във вторник беше сформирана Междуведомствена работна група, която трябва да предостави цялата информация за уточняваме на мерките, които ще предприеме служебното правителство за справяне със сегашната ситуация.

По думите му определени партии се опитват да влияят върху работата на служебния кабинет. Моята препоръка е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да свършат, каза служебният премиер.