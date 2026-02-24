Клисурски: Внасяме утре в МС проекта за втория удължителен закон за бюджета

Утре ще внесем в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Той посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март.
Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:34 24.02.2026
2 Харвард
16:36 24.02.2026
3 Промяна
16:39 24.02.2026
4 Промяна
16:39 24.02.2026
5 PDFил от ППЛГДБ
16:43 24.02.2026
6 Питар
Дано ви спрат по някакъв начин.
Иначе такива щети на държавата ще нанесете че и след още пет години няма да може да се оправим
16:43 24.02.2026
7 Един що-годе нормален няма
16:45 24.02.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #11
16:46 24.02.2026
9 Бас че
16:47 24.02.2026
10 Промяна
16:50 24.02.2026
11 честен ционист
До коментар #8 от "Сатана Z":Радев ще им удължи мандатите като вземе властта.
16:50 24.02.2026
12 Промяна
Коментиран от #13
16:51 24.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Удължен скъсен
16:56 24.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 удължителен закон за бюджета
17:02 24.02.2026
17 ПОВЕЧЕ НЕ ИСКАМЕ
17:11 24.02.2026
18 Тоя рептил нали знае таблицата...
17:22 24.02.2026
19 ха ха
18:57 24.02.2026