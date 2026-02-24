Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Клисурски: Внасяме утре в МС проекта за втория удължителен закон за бюджета

24 Февруари, 2026 16:27 1 035 19

  • георги клисурски-
  • мс-
  • удължителен закон

Той уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г.

Клисурски: Внасяме утре в МС проекта за втория удължителен закон за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Утре ще внесем в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Той посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март.

Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.


България
Оценка 2.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 9 Отговор
    Този трябва да е експерт счетоводител, за да поправи на Нушето бакиите.

    16:34 24.02.2026

  • 2 Харвард

    16 3 Отговор
    Поредният любител на планините ще ни връзва бюджета.

    16:36 24.02.2026

  • 3 Промяна

    13 2 Отговор
    АМА ТОЗИ Е ТИПИЧЕН ПЕТРОХАНЕЦ МАМАЛЕЕЕЕЕЕЕЕ ЙОТОВААААА В РЪЦЕТЕ НА ТОЗИ ЛИ СИ ПОВЕРИЛАБЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ МАМАМАЛЕЕЕЕЕЕЕ

    16:39 24.02.2026

  • 4 Промяна

    10 2 Отговор
    АМА ТОЗИ Е ТИПИЧЕН ПЕТРОХАНЕЦ МАМАЛЕЕЕЕЕЕЕЕ ЙОТОВААААА В РЪЦЕТЕ НА ТОЗИ ЛИ СИ ПОВЕРИЛАБЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ МАМАМАЛЕЕЕЕЕЕЕ

    16:39 24.02.2026

  • 5 PDFил от ППЛГДБ

    13 1 Отговор
    Гюров си назначи всички гаджета за министри

    16:43 24.02.2026

  • 6 Питар

    10 2 Отговор
    Това изобщо не ви е работа.
    Дано ви спрат по някакъв начин.
    Иначе такива щети на държавата ще нанесете че и след още пет години няма да може да се оправим

    16:43 24.02.2026

  • 7 Един що-годе нормален няма

    11 1 Отговор
    сред тая ППДБейска пасмина, дето ни натресаха с лама Гюро!

    16:45 24.02.2026

  • 8 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Тия ППдофили не трябваше ли да организират изборите,а се занимават с политика ,която е приоритет на избрано чрез избори правителство на мнозинството?

    Коментиран от #11

    16:46 24.02.2026

  • 9 Бас че

    5 0 Отговор
    ще се окаже разширителен !

    16:47 24.02.2026

  • 10 Промяна

    10 0 Отговор
    А ЗАД НЕГО Е АСЕН ВАСИЛЕВ РОЗОВОТО ПРАСЕ ШАРЛАТАНСКОТО

    16:50 24.02.2026

  • 11 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Радев ще им удължи мандатите като вземе властта.

    16:50 24.02.2026

  • 12 Промяна

    7 2 Отговор
    ДО ЙОТОВА ОСТАВКА НА ГЮРОВОТО КАКВО НАПРАВИ ЙОТОВА А КЪДЕ СА ОНЕЗИ КОИТО ТИЧАХА ПО ПЛОЩАДИТЕ ЗА БЮДЖЕТА ИЗЛЕЗТЕСЕГА ЗАЩО МЪЛЧИТЕ

    Коментиран от #13

    16:51 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Удължен скъсен

    3 0 Отговор
    Удължен скъсен, то война се готви, тия фатмаци още един бюджет не могат си гласува

    16:56 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 удължителен закон за бюджета

    5 0 Отговор
    Но на бюджетните кърлежи увеличението на заплатите е факт нали ? Подли хора ей

    17:02 24.02.2026

  • 17 ПОВЕЧЕ НЕ ИСКАМЕ

    4 0 Отговор
    Да ни управляват БОКЛУЦИ!

    17:11 24.02.2026

  • 18 Тоя рептил нали знае таблицата...

    4 0 Отговор
    Тоя знаел таблицата за умножение и минавал за много умен сред шарлатаните.

    17:22 24.02.2026

  • 19 ха ха

    0 0 Отговор
    я си увеличете заплатите в "името на справедливостта " ясладжиите нямате наяждане ,а и каква скъпотия настана , а ?

    18:57 24.02.2026

