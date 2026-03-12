Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините

12 Март, 2026 11:39 471 5

  • георги клисурски-
  • бдж-
  • нкжи

Клисурски уточни, че общо подкрепата ще бъде 31,3 млн. евро

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МС ще вземе решение, с което ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт във всички общини. Средствата ще бъдат осигурени като допълнителна субсидия в рамките на сега действащия закон за удължителния бюджет. Това стана ясно по време на брифинг след преговори между министри и представители на синдикатите за 5-процентово увеличение на заплатите на работещите в някои сектори.

„МС ще приеми днес две решения във връзка с 5% увеличение на субсидията за организациите в страната, които не са бюджетни, а получават субсидия от бюджета. В удължителния закон беше предвидено увеличение само за бюджетните организации, но не и за тези, които получават субсидия. Днес с тези два акта, ние ще изравним третирането“, обясни служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Клисурски уточни, че общо подкрепата ще бъде 31,3 млн. евро.

„Това е еднократна сума в рамките на действащия удължителен закон. Когато се стигне до приемането на редовен бюджет предстоят разговори, какъв да е цялостният размер на субсидията, колко да са увеличенията във всички сектори на държавата, но сега изравняваме БДЖ, НКЖИ, пощите и системите от градския транспорт със всички други бюджетни организации, които вече получиха своите 5% увеличение", добави той.

„Проведохме дискусия, диалог по конкретни проблеми, защото тези проблеми стават циклични. Периодично виждаме стачки и недоволства, а цялата геополитика около нас и по света вече не допуска институциите да не работят активно, да има проблеми в тях, а предприятията да са нереформирани. Този диалог ще продължи и занапред“, каза от своя страна служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.

Той уточни, че през министерството на транспорта ще преминат над 14 милиона евро – за „БДЖ –пътнически превози“ - са предвидени над 5 милиона 825 хиляди евро, за НКЖИ над 9 милиона евро. Трансфери за други целеви разходи на общини за 2026 година – общ размер над 11 милиона евро, от които субсидии на превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии - вътрешноградски транспорт и планински райони - над 5 милиона евро, за СО на 5 милиона евро.

Стана ясно още, че при изготвянето на редовния бюджет ще има допълнителни разходи за субсидиите и до доходите на работещите в тези сфери.

Според лидера на КНСБ Пламен Димитров след изборите, каквото и да е правителството, редовният бюджет ще бъде същия, като вторият предложен от кабинета, в края на миналата година или ще се покрива минимум на 90% с тази план-сметка на държавата.

Димитров твърди, че за тази година хората очакват поне 15% увеличение на доходите, за да се компенсира натрупаната от миналата година инфлация.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шарлатанската сглобка

    5 3 Отговор
    налива още инфлация с помпане на зпалатите на гласоподавателите си паразити!

    11:40 12.03.2026

  • 2 Първо

    5 0 Отговор
    Малко съкращения и след това увеличавайте заплати.

    11:43 12.03.2026

  • 3 Шарлатани

    8 0 Отговор
    Техтите пари за заплати от министър председател, през народно събрание, до най дребния кмет и зам кмет се увеличава всяко тримесечие средно с 8%! Мисли народе и вервай в светлото бъдеще на крадците!

    11:46 12.03.2026

  • 4 Не е справедливо и чесно

    2 0 Отговор
    От това ще намажат най много софиаянци защото те са назначени на 2000 евро , а в провинцията са на 620 евро .

    12:04 12.03.2026

  • 5 Популисти

    2 0 Отговор
    Нито глас за некадърниците

    12:10 12.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове