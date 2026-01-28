Васил Терзиев: През тази година пускаме 3 км ново метро и три метростанции

През тази година софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и три метростанции под бул. „Владимир Вазов“ в район „Подуяне“. Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август и да осигури по-бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“, „Левски Г“ и западните части на града – „Овча купел“ 1 и 2 и „Горна баня“. „Метрото не е част от мандата на един политик, а дългосрочна визия, която свързва хората, града и бъдещето на София.“ Това каза кметът на София Васил Терзиев.

Участъкът през район „Подуяне“ е завършен на 93% - релсовият път е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности по метростанциите и прилежащата инфраструктура.

В момента София разполага с 47 метростанции и 52 км трасе. 28 години след пускането на първия влак софийското метро е най-предпочитаният градски транспорт в столицата. От първата линия, открита на 28 януари 1998 г. с дължина 6,4 км, до днес метрото се развива последователно и устойчиво, като ежедневно се използва от 470 хиляди пътници. Това е с около 120 хиляди пътници повече спрямо 2023 г., когато дневният пътникопоток е бил между 340 и 350 хиляди души. А в първите години този транспорт е обслужвал около 70 хиляди души дневно.

Разширението в район „Подуяне“ е част 10-те нови станции, които се изграждат и ще бъдат пуснати през 2026–2027 г. С тях метрото ще достигне 61 км дължина и 57 метростанции, а броят на пътуващите се очаква да нарасне до 650 хиляди души дневно – близо 50% от целия пътникопоток в столицата.

С пускането на участъците през „Подуяне“ и „Слатина“ се очаква автомобилният трафик в града да намалее с около 25%, или с приблизително 11 хиляди автомобила дневно, а вредните емисии – с близо 200 хиляди тона годишно само от експлоатацията на първите три станции.

Паралелно с разширението на метрото се изгражда и система от буферни паркинги – на бул. „Владимир Вазов“ със 100 места, на бул. „Цариградско шосе“ с 220 места и в района на многофункционалната зала с още 120 паркоместа.

Продължава и работа по нови разширения:

от метростанция „Люлин” до Околовръстното шосе с 2 км трасе и 2 станции. За участъка вече са избрани изпълнителите, очаква се в края на годината да започне строителството. Трасето ще се изгражда под бул. „Царица Йоанна“, а метрото ще прибави още над 30 000 пътници дневно.

към „Студентски град“ с 5 нови станции и 5 км трасе от метростанция „Витоша“.

Разширение с 3 към долна лифтова станция на „Симеоновския лифт“ при Околовръстно шосе

Обновяват се и метровлаковете – първите 4 нови метровлака „Шкода“ вече са в София, а останалите 4 ще пристигнат до края на май и ще влязат в експлоатация през лятото. До края на годината ще пристигнат и 6 нови влака „Сименс”, а още два в началото на 2027 г.