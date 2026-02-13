Новини
Заради строежа на метрото ученици от 93-то СУ в София учат в столовата над два месеца заради пукнатини по сградата

13 Февруари, 2026 13:11 677 7

  • 93-то су-
  • пукнатина-
  • метро-
  • строеж-
  • 93-то су „александър теодоров – балан“

Директорът на училището Евдокия Георгиева заяви, че малкото крило на сградата е затворено, а в него са се намирали пет класни стаи

Заради строежа на метрото ученици от 93-то СУ в София учат в столовата над два месеца заради пукнатини по сградата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Повече от два месеца ученици от 3. и 4. клас в столичното 93-то СУ „Александър Теодоров – Балан“ провеждат занятията си в училищната столова.

Причината са сериозни пукнатини по фасадата на едно от крилата на сградата, появили се в близост до строителството на метрото, уточни bTV.

Според Методий Методиев, родител на ученик, още от есента е станало ясно, че засегнатото крило не може да бъде използвано. По думите му ръководството на училището е положило усилия да реорганизира учебния процес и да осигури алтернативни помещения, но част от децата са били преместени в столовата.

До момента там са учили два от четвъртите класове. От началото на втория срок предстои ротация, при която третите класове ще заемат мястото им, а четвъртокласниците ще се върнат в класни стаи. Родителите обаче поставят въпроса защо се налага подобна мярка и колко дълго ще продължи тя.

Те настояват да получат конкретна информация за краткосрочните действия – кои класове ще бъдат включени в ротацията и за какъв период, както и за дългосрочните планове. Искат също достъп до документите от извършените огледи и становищата на ангажираните институции.

Директорът на училището Евдокия Георгиева заяви, че малкото крило на сградата е затворено, а в него са се намирали пет класни стаи. По думите ѝ всички налични помещения в основната сграда вече са усвоени и временното обучение в столовата е единственият възможен вариант.

Тя уточни, че от 9 февруари третите класове са преместени в столовата, а четвъртите вече учат в стандартни класни стаи.

Зам.-кметът на София по образование Десислава Желязкова посочи, че както Столичната община, така и Регионалното управление на образованието следят ситуацията. По думите ѝ обучението в столовата е било най-добрият възможен вариант в извънредната ситуация, за да се гарантира присъствен учебен процес.

Конструктивният доклад от декември сочи, че отварянето на фугата и пукнатините са резултат от комплексни фактори – слаба почва и извършено отводняване, като има и връзка със строителните дейности по метрото.

Като краткосрочно решение общината предвижда инсталиране на модулни класни стаи в двора на училището. Те ще представляват сглобяеми конструкции, оборудвани с отопление, климатизация, интерактивни дъски, нови чинове и столове. Очаква се те да бъдат поставени до края на месеца, след което учениците няма да се налага да учат в столовата.

Все още не е взето окончателно решение какво ще се случи с проблемното крило. Обсъждат се варианти за укрепване и надстрояване с още два етажа или за събаряне и изграждане на изцяло нова сграда, която да увеличи капацитета на училището.

В момента в 93. СУ учат близо 900 ученици, а желаещите да се запишат са над 1000.


  • 1 смх

    5 0 Отговор
    Учат в столовата, защото при нормална държава щеше да се осъди цялата СО да плаща обезщетения поради немарливост! На терзийката му се клати стола.

    Коментиран от #7

    13:29 13.02.2026

  • 2 Да се закрият

    4 0 Отговор
    Всички училища и на всякъде да се построи метро,щото без училища може,но без метро не бива. Все пак сме богати европейци.

    Коментиран от #3

    13:39 13.02.2026

  • 3 да се изтрепат всички

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да се закрият":

    за да не харчат пари и да има повече за "политиците" и "бизнесмените"

    Коментиран от #5

    13:45 13.02.2026

  • 4 Потрес

    5 0 Отговор
    Това са сериозни конструктивни пукнатини, какво укрепване, какво надстрояване!? Най-добре бутане и ново за сметка лично на Бойко Борисов, сещате се защо на негова сметка? Бълха го ухапала!

    13:56 13.02.2026

  • 5 децата

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "да се изтрепат всички":

    да ги пращат по будистките школи

    14:00 13.02.2026

  • 6 Коко

    2 0 Отговор
    Тия нашите си правят експерименти и ще съсипят жилищата на хората.Създават опасности но и за това всички мълчат.Защо се напукват сгради само по трасето на метрото?И за това ли ще се правят след някоя друга година че не са знаели нашите управници.

    14:06 13.02.2026

  • 7 Кирил

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "смх":

    Терзийката онажда деца, как не се е "погрижил"

    14:08 13.02.2026

