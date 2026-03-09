Новини
Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

9 Март, 2026 09:17

  • крум зарков-
  • борислав сарафов-
  • бсп

Според лидера на БСП общественото мнение остава най-силният коректив на властта

Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на БСП Крум Зарков призова магистрати и политици, които са обект на натиск или заплахи с компромати, да излязат и да говорят публично. В ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ той заяви, че именно публичността е единственият начин подобни практики да бъдат прекратени.

По думите му, ако съществуват компромати срещу дадени представители на съдебната власт или политиката, те рано или късно ще станат известни. „Тези, които са заплашвани, трябва да знаят, че ако има нещо за тях, то така или иначе ще излезе. Единственото средство за защита е публичността“, подчерта Зарков.

Той коментира и предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет, като заяви, че от БСП имат резерви към служебния кабинет, но смятат, че действията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов трябва да бъдат подкрепени.

Зарков посочи още, че българското общество вече е „разбило особения имунитет“, зад който дълго време са се криели политиците. Според него общественото мнение остава най-силният коректив на властта.

Лидерът на социалистите отправи и призив към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да даде публични обяснения. По думите му Сарафов е човекът, който знае най-много за случващото се в системата. „Той трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин“, заяви Зарков, като добави, че се опасява Сарафов да не се е превърнал в „заложник“ в кабинета на главния прокурор. Според него поведението на обвинител номер 1 е трудно обяснимо, защото - като опитен юрист, той би трябвало да е наясно, когато се нарушава законът.

По думите му проблемът е системен и е свързан със завладяване на прокуратурата. „Когато кадровите решения се вземат по този начин и се работи по този начин, нито един българин не може да бъде сигурен, че даден случай наистина ще се разследва“, заяви той.

Коментарът на Зарков идва след интервюто в "На фокус" с временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, която заяви, че в Прокуратурата има институционален проблем, свързан с назначения на високи позиции. Тя съобщи, че е подала сигнал до министъра на правосъдието за възможни престъпления по служба, които според нея са извършени от Сарафов. Георгиева подчерта, че спазва презумпцията за невиновност и твърденията ѝ подлежат на доказване. Прокурорът посочи още, че престъпленията, за които сигнализира, са извършени спрямо нея, поради което говори открито и с имена.

Предсрочните избори

По отношение на предстоящите парламентарни избори Зарков заяви, че БСП ще влезе в новия парламент и подчерта, че партията се е разграничила от проекта „БСП – Ново начало“. По думите му социалистите ще работят това политическо формирование да не се повтаря повече.

Той коментира и отношенията с президента Румен Радев, като отбеляза, че позицията на БСП е ясна, тъй като партията е подкрепила избирането му за президент. „Предстои обаче да видим какво е неговото отношение към социалистите“, добави Зарков.

Според него президентът Илияна Йотова в момента е най-авторитетният социалист в държавата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 2 Отговор
    Да влезе, Круме, не да излезе! В пандиза!

    09:19 09.03.2026

  • 2 Хехе

    8 4 Отговор
    Мамин лупчо! Толкова си босичък.. Но нека минат изборите,тогава приказвай!

    09:21 09.03.2026

  • 3 Гледах го

    3 4 Отговор
    Много силно, точно, смело и най- вече откровен анализ на ситуацията !
    Това е!
    Да излизат и да говорят!
    Признат грях, половин грях!
    Успех!

    09:23 09.03.2026

  • 4 Жълтопаважите заредихте ли се с достатъч

    3 3 Отговор
    На маминото либерално Кацамунче мястото му е в ППДБ до крадлива леля Асена и БКП Оземпика с два пъста чело от село Крушари.

    09:26 09.03.2026

  • 5 Евродебил

    3 0 Отговор
    Круме,а бе чедо на ДС! До онзи ден седяхте в скута на политическите властелини,днес Сарафов трябвало да ви ги каже.

    09:32 09.03.2026

  • 6 Сетил

    3 1 Отговор
    се Кацамунски след толкова години , след като се разсмърдя , и не само в България ! И той на "политик" и "мъж" се прави да лапа от държавата ни .

    09:37 09.03.2026

  • 7 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Сарафоф не трябва да излиза, а трябва да влиза (в затвора)

    09:37 09.03.2026

  • 8 кой е властелина

    2 0 Отговор
    хубав въпрос,но отговора трябва да дадат боковци и шишита,евентуално и радевци!

    09:37 09.03.2026

