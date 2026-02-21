Новини
Националният съвет на БСП избра част от водачите си за предстоящите избори

21 Февруари, 2026 15:05 2 033 35

Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март

Националният съвет на БСП избра част от водачите си за предстоящите избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори. Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури.

Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

По-рано днес по предложение на председателя на партията Крум Зарков БСП избра нов състав на Изпълнителното бюро.

Заместник-председатели ще са:

Атанас Тодоров Мерджанов – 62 г. Народен представител от 1997 до 2001 г. и от 2005 до 2017 г. Бивш областен председател на БСП-Ямбол. Завършил е социология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Донка Иванова Михайлова – 66 г. Четвърти мандат кмет на Троян (от 2011 г.). Народен представител от 2005 до 2009 г. Заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Председател на Съвета по местно самоуправление на НС на БСП. Завършила е „Финанси и кредит” в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” в Свищов.

Жельо Иванов Бойчев – 51 г. Магистър по икономика в УНСС. Общински съветник в СОС от 2003 до 2013 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на ПГ на „БСП за България” от 2017 до 2021 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.

Иван Янчов Таков – 45 г. Общински съветник в София от 2011 г. до сега (четвърти мандат). Председател на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Председател на групата на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” в СОС. Председател на ГС на БСП-София от 2022 г. Зам.-председател на ГС на БСП от 2020 до 2022 г. Завършил е „Финанси” в Университета Макгил в Монреал (Канада).

За членове са избрани:

Атанас Димитров Телчаров – 39 г. Магистър по „европейско земеделие и селски райони” в Аграрния университет – Пловдив и по „регионална сигурност” в СУ „Св. Климент Охридски”. Председател на Общинския съвет на Садово от 2015 г. Зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ). Член на НС на БСП от 2016 г. Председател на Областния съвет на БСП-Пловдив от 2025 г.

Валери Мирчев Жаблянов – 60 г. Доктор по политология от СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш преподавател по политология в същото висше учебно заведение. Член на БСП от 1998 г. Член на НС на БСП от 2012 до 2020 г. и от 2025 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на Народното събрание от 2017 до 2018 г.

Владимир Петров Александров – 48 г. Магистър по „Открит добив” и „Корпоративен мениджмънт”. Завършил е първият випуск на Политическата академия към НПИ „Димитър Благоев” и на Института за политика „Паисий Хилендарски” към БАН за политически лидери. Бил е зам.-директор в „Елаците-Мед” АД. Кмет на Етрополе от 2023 г.

Габриел Георгиев Вълков – 29 г. Завършил е „Политика и общество” в НБУ. Магистър по „енергийни пазари и услуги” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е експерт към комисията по децата, младежта и спорта на СОС в продължение на 4 години и експерт към комисията по отбрана на народното събрание. Народен представител в 51-ото Народно събрание и председател на комисията по въпросите на младежта и спорта. Член на БСп от 2015 г. Бивш председател на МО в БСП-София и международен секретар на МО в БСП. Председател на НС на МО в БСП от 2022 г. Член на НС на БСП от 2022 г.

Еньо Енев Савов – 37 г. Завършил е право в НБУ. Доктор по международно право и международни отношения в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Трудовият му стаж включва: работа в нотариална кантора, международна компания, експерт към комисия в Народното събрание, сътрудник към офиса на евродепутат, ръководител международна дейност в „Ел Би Булгарикум”. Понастоящем е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Общински съветник в СОС от 2023 г. Бивш председател на МО в БСП-Панчарево. Председател на РС на БСП-Панчарево. Член на НС на БСП от 2020 г.

Йордан Стоянов Младенов – 46 г. Завършил е агроинженерство в Аграрен Университет – Пловдив и „Стопанско управление” в ТУ-Габрово. От 2003 до 2013 г. е председател на УС на Бизнес център – Пещера, занимаваща се с разработване и кандидатстване по европейски проекти. Бивш областен председател на БСП-Пазарджик и бивш народен представител. Втори мандат кмет на Пещера. Председател на Постоянната комисия по европейски фондове, механизми и инструменти към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Мина Антонова Кутева – 29 г. Завършила е „Връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш председател на БСП-Сердика. Член на бюрото на ГС на БСП-София с ресор „социални мрежи и медии”. Член на БСП от 2014 г. и член на НС на БСП от 2025 г. Има частен бизнес в сферата на ПР-а.

Павел Енев Раличков – 44 г. Магистър по „Компютърни системи и технологии” в Технически Университет-Варна. Специалист по авиационна логистика. Член на БСП от 2005 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Председател на Градския съвет на БСП-Варна от 2022 г. Председател на Областния съвет на БСП-Варна от 2025 г. Общински съветник във Варна от 2023 г.

Петко Емилов Димитров – 33 г. Завършил е счетоводство в УНСС. Собственик и управител на една от най-бързо развиващите се компании в сферата на финансовите консултации. Има дългогодишен опит в сферата на банкирането и финансите. Член на БСП от 15 години. Председател на РС на БСП-Сердика. Член на ИБ на ГС на БСП-София от 7 години. Общински съветник в СОС в периода 2019-2023 г. Председател на МО в БСП-София от 2018 до 2020 г. и зам.-председател на МО в БСП от 2018 до 2022 г.

Пламен Владимиров Владимиров – 38 г. Завършил е политология в СУ „Св. Климент Охридски”. Член на БСП от 2010 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Зам.-председател на РС на БСП-Илинден. Член е на Комисията по идейно и програмно развитие на НС на БСП и на Съвета по външни работи на НС на БСП. Ръководител на Отдел „Организационна дейност, избори и кампания” на НС на БСП. Заемал е позицията на ръководител на Отдел „Избори” на НС на БСП и на експерт към същото звено. В периода 2021-2025 г. е бил „главен експертен сътрудник” към комисии в Народното събрание.

Сергей Дмитриевич Станишев – 59 г. Завършил е Историческия факултет на Московския държавен университет. Защитил е дисертация за научна степен „кандидат на науките” в същото висше учебно заведение. Специализирал е политически науки в Московската школа за политически изследвания и международни отношения в Лондонското училище по икономика и политически науки. Занимавал се е с журналистическа дейност. Председател на БСП от 2001 до 2014 г. Министър-председател на Република България от 2005 до 2009 г. Народен представител от 2001 до 2005 г. и от 2009 до 2014 г. Член на Европейския парламент от 2014 до 2019 г. Председател на ПЕС от 2011 до 2022 г.

Светлана Стефанова Шаренкова – 64 г. Завършила е „Социална психология” в Московския държавен университет. Доктор по политология и Професор хонорис кауза в УниБИТ. Преподава „Геополитика и цивилизационни модели” в Института по лидерство към УниБИТ. Работила е като научен сътрудник в Института по социология на БАН, зам.председател на Комитета за младежта и спорта, Изпълнителен директор на Фонд „13 века България“. От 1997 г. е издател на печатни и електронни издания: в. ЗЕМЯ, в. Русия днес, в. Китай днес и др., както и на политическа литература от български и руски автори. Автор е на научни трудове и публицистични материали. Председател е на Форум “България-Русия”. Член е на БСП от 1987 г., като от 2012 г. е член на НС на БСП. Два мандата е председател на Съвета по култура и медии и член на Съвета по външна политика към НС на БСП. Делегат е на последните 3 конгреса на партията.

Соня Тенева Келеведжиева – 65 г. Завършила е „Българска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Преподавател по български език и литература. Преподавател в ТУ-Сливен. Член на съюза на учените в България. Член на Съюза на българските писатели. Автор на 16 книги. Носител на престижни международни награди в областта на литературата и изкуството. Председател на неправителствена организация „Демократичен съюз на жените”. Общински съветник в Сливен в продължение на 4 мандата. Бивш председател на Общински съвет - Сливен. Председател на Областния съвет на БСП-Сливен.

Трифон Руенов Панчев – 37 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2007 до 2019 г. развива бизнес, свързан със селското стопанство. Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2014 г. и съдружник в адвокатско дружество. От 2016 г. е член на Европейския атлетически съд към Европейската федерация по лека атлетика със седалище в Швейцария. Кмет на Дряново от 2019 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП


