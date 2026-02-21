Язовири запълват обемите си заради обилните валежи от сняг и дъжд

Много от язовирите в страната запълват обемите си заради обилните валежи от сняг и дъжд.

Има изпускане на водния обем в ключови язовири, където се налага, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, цитиран от пресцентъра на ведомството. Той е инспектирал състоянието на два язовира в областите Пловдив и Хасково - Тополница и Тракиец.

Към момента язовир Тополница е запълнен на над 90%. Вторият инспектиран обект е язовир Тракиец, който е в експлоатация от 1967 г., но поради повреда във водачите, изпускателят не работи и за язовира и до момента не е издаден Акт 16.

Христанов съобщи, че през 2016 г. земеделското министерство е възложило изготвяне на работен проект за ремонт, но необходимото бюджетно финансиране не е било осигурено.

Впоследствие Тракиец е един от четирите язовира, за които е възложено извършване на спешни ремонти и реконструкция, но в "Напоителни системи" няма информация за предприети действия за това, каза още земеделският министър.