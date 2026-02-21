Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Язовири запълват обемите си заради обилните валежи от сняг и дъжд

21 Февруари, 2026 21:44, обновена 21 Февруари, 2026 20:47 2 200 22

Има изпускане на водния обем, където се налага, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов

Много от язовирите в страната запълват обемите си заради обилните валежи от сняг и дъжд.

Има изпускане на водния обем в ключови язовири, където се налага, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, цитиран от пресцентъра на ведомството. Той е инспектирал състоянието на два язовира в областите Пловдив и Хасково - Тополница и Тракиец.

Към момента язовир Тополница е запълнен на над 90%. Вторият инспектиран обект е язовир Тракиец, който е в експлоатация от 1967 г., но поради повреда във водачите, изпускателят не работи и за язовира и до момента не е издаден Акт 16.

Христанов съобщи, че през 2016 г. земеделското министерство е възложило изготвяне на работен проект за ремонт, но необходимото бюджетно финансиране не е било осигурено.

Впоследствие Тракиец е един от четирите язовира, за които е възложено извършване на спешни ремонти и реконструкция, но в "Напоителни системи" няма информация за предприети действия за това, каза още земеделският министър.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    20 4 Отговор
    и пада цената на тока за.....украйна

    20:49 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евродебил

    27 3 Отговор
    Няма страшно,ще ги изпразни,и ще продадем електроенергията от тях на европейски цени.Лятоска,пак сух режим.Да живее ЕСССР

    Коментиран от #4

    20:52 21.02.2026

  • 4 Иван Кръстев

    6 18 Отговор

    До коментар #3 от "Евродебил":

    Световната природна мафия начело с Путин са ненаситен.

    20:57 21.02.2026

  • 5 Киро

    15 2 Отговор
    В крайна сметка Тракиец пълен ли е или не, опасен ли е! Народа не го интересува акт 16!

    20:59 21.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Енергията на борсата е почти без пари.

    20:59 21.02.2026

  • 7 Изпускането

    25 0 Отговор
    е лесно, пълненто е трудно. Копринка миналта година беше толкова опразнен, че от стената се вижаше краят му. Имаше повече риба отколкото вода... Силно подозирам, че и при дургите е било така. А е хубаво да се играждат още или разширяват настоящите, но няма кой да мисли за такива неща. Все пак в територията се живее ден за ден.. утре ще го мислим като дойде.

    21:02 21.02.2026

  • 8 Ей сега вече атлантиците

    9 1 Отговор
    Ще ви издавят. Или давене или у коалицията на желаещите. Тва е

    21:03 21.02.2026

  • 9 Топч0

    24 2 Отговор
    Обзалагам се, че след три четири месеца отново ще има бедствено положение със сушата. Язовирите ни,ще са празни.

    21:03 21.02.2026

  • 10 Бегайте хора

    12 2 Отговор
    Бою и Шишавия ши ви издавят за последно

    21:04 21.02.2026

  • 11 за да има воден режим лятото както

    9 1 Отговор
    винаги по бръмбарска традиция
    Има изпускане на водния обем, където се налага, съобщи служебният министър

    21:09 21.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 билярин

    8 1 Отговор
    Да не ревнат в Търново,че пак точно техният язовир не се пълни!
    Колко души живеят сега там и колко по времето на социализма!

    21:13 21.02.2026

  • 14 Добре че майката

    15 1 Отговор
    Природа мисли за нас ?!. Видяхме ги всички други мислители и спасители ……….

    21:29 21.02.2026

  • 15 Дзак

    5 0 Отговор
    Дано оправят тези "водачи". А кой ще инспектира мостовете на балканските реки?

    21:37 21.02.2026

  • 16 Ронтавия

    0 0 Отговор
    А нещо за Жребчево знае ли се?

    22:19 21.02.2026

  • 17 След 2 месеца нема да има капка вода

    7 0 Отговор
    В язовирите и ше има отново режим на водата

    Коментиран от #19

    22:41 21.02.2026

  • 18 СПОКО

    9 0 Отговор
    МУТРЕНСКИТЕ ВЕЦОВЕ БЪРЗО ЩЕ ГИ ПРЕСУШЪТ И ПРЕЗ ЛЯТОТО ПАК НО РАЖИМ.

    22:42 21.02.2026

  • 19 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "След 2 месеца нема да има капка вода":

    ЛЮБИМИЯТ МИ Окръжен Град се водоснабдява НЕ от Язовири разни а от ПОДЗЕМНО МОРЕ,затова и водата в Чемата ми НИКОГА не спира.Тия работи обаче ти оде да ги знайш...Знания трябват Аланколу,Знанияяя!:)

    Коментиран от #20

    23:24 21.02.2026

  • 20 Ти са моли шиши да не направи

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Подземен вец та ша видиш вода само като вали дъж😂😂😂😂

    23:54 21.02.2026

  • 21 Няма спасение

    1 0 Отговор
    Въпроса е само коя язовирна стена ще се срути първа

    00:01 22.02.2026

  • 22 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Лятото ще ривем пак ,нека се пълнят да има за гърците .това което Тошо построи ,демокрацията не може да го поддържа

    03:27 22.02.2026

