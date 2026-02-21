Язовири запълват обемите си заради обилните валежи от сняг и дъжд

Много от язовирите в страната запълват обемите си заради обилните валежи от сняг и дъжд.
Има изпускане на водния обем в ключови язовири, където се налага, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, цитиран от пресцентъра на ведомството. Той е инспектирал състоянието на два язовира в областите Пловдив и Хасково - Тополница и Тракиец.
Към момента язовир Тополница е запълнен на над 90%. Вторият инспектиран обект е язовир Тракиец, който е в експлоатация от 1967 г., но поради повреда във водачите, изпускателят не работи и за язовира и до момента не е издаден Акт 16.
Христанов съобщи, че през 2016 г. земеделското министерство е възложило изготвяне на работен проект за ремонт, но необходимото бюджетно финансиране не е било осигурено.
Впоследствие Тракиец е един от четирите язовира, за които е възложено извършване на спешни ремонти и реконструкция, но в "Напоителни системи" няма информация за предприети действия за това, каза още земеделският министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
20:49 21.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Евродебил
Коментиран от #4
20:52 21.02.2026
4 Иван Кръстев
До коментар #3 от "Евродебил":Световната природна мафия начело с Путин са ненаситен.
20:57 21.02.2026
5 Киро
20:59 21.02.2026
6 Данко Харсъзина
20:59 21.02.2026
7 Изпускането
21:02 21.02.2026
8 Ей сега вече атлантиците
21:03 21.02.2026
9 Топч0
21:03 21.02.2026
10 Бегайте хора
21:04 21.02.2026
11 за да има воден режим лятото както
Има изпускане на водния обем, където се налага, съобщи служебният министър
21:09 21.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 билярин
Колко души живеят сега там и колко по времето на социализма!
21:13 21.02.2026
14 Добре че майката
21:29 21.02.2026
15 Дзак
21:37 21.02.2026
16 Ронтавия
22:19 21.02.2026
17 След 2 месеца нема да има капка вода
Коментиран от #19
22:41 21.02.2026
18 СПОКО
22:42 21.02.2026
19 оня с коня
До коментар #17 от "След 2 месеца нема да има капка вода":ЛЮБИМИЯТ МИ Окръжен Град се водоснабдява НЕ от Язовири разни а от ПОДЗЕМНО МОРЕ,затова и водата в Чемата ми НИКОГА не спира.Тия работи обаче ти оде да ги знайш...Знания трябват Аланколу,Знанияяя!:)
Коментиран от #20
23:24 21.02.2026
20 Ти са моли шиши да не направи
До коментар #19 от "оня с коня":Подземен вец та ша видиш вода само като вали дъж😂😂😂😂
23:54 21.02.2026
21 Няма спасение
00:01 22.02.2026
22 Kaлпазанин
03:27 22.02.2026