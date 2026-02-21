Диана Дамянова: Около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Румен Радев

Пиар експертът Диана Дамянова коментира в предаването „Офанзива“ по Нова нюз актуалните политически процеси, служебното правителство и отражението на случая „Петрохан“ върху предстоящите избори.
По думите ѝ Андрей Гюров става жертва на обстоятелството, че при заемане на ключова публична позиция е необходимо внимателно да се проверява миналото на хората в екипа. Според Дамянова, когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият „всичко мръсно от гардероба си“, защото всеки има нещо в миналото си, което може да се окаже проблем.
Тя постави въпроса дали Гюров е потърсил пълна информация за миналото на назначения от него Стоил Цицелков. Ако е задал този въпрос, но не е получил вярна информация, то според нея е бил подведен. По думите ѝ Цицелков не е изпълнил ангажимента си да разкрие свои предишни провинения.
Дамянова изрази мнение, че около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Румен Радев. Според нея Радев търси възможни бъдещи партньори след изборите, тъй като няма да разполага с достатъчно мнозинство, за да бъде първа политическа сила в парламента. Тя смята, че подобно мнозинство трудно би било намерено в лицето на ГЕРБ.
По отношение на срещата на Гюров със студенти, участвали в протестите през декември, Дамянова тълкува появата му като знак за пряка връзка с ръководството на "Продължаваме Промяната – Демократична България". Според нея това е бил опит да се мобилизират младите избиратели от поколението Gen Z. Коментар беше направен и по темата за действията на Андрей Янкулов, свързани със стремежа за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според Дамянова подобни опити не се правят за първи път и едва ли ще доведат до пробив, въпреки възможността за свикване на Висшия съдебен съвет.
Тя определи Гюров като по-близък до лагера на Кирил Петков, отколкото до този на Асен Василев, и не очаква сериозно влияние от страна на Василев в конкретния случай.
По думите ѝ правителството ще срещне трудности при изграждането на единна комуникационна линия. Като изненада тя посочи назначенията в ресорите култура и образование, които според нея са заети от изключителни ерудити, чието участие в служебния кабинет не е очаквала. Дамянова коментира и информацията, че Емил Дечев е поискал отстраняването на главния секретар на МВР и на разследващи по случая „Петрохан“. Според нея едната възможна цел е мащабна смяна на ръководни кадри в МВР с аргумент за ограничаване на партийно влияние върху изборния процес. Другата хипотеза е опит случаят да бъде „затъмнен“ и разгледан след изборите.
Тя смята, че темата „Петрохан“ ще се отрази негативно на "Продължаваме Промяната – Демократична България" на вота. Дамянова заяви, че според нея част от политическия кръг около настоящото управление има интерес развитието на „Петрохан“ да бъде отложено за след изборите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!
Детето ми месеци наред не можеше да заспи!
Фалстарт на президентшата!
Коментиран от #52, #54
17:46 21.02.2026
2 Нова Сорос ТВ
17:46 21.02.2026
3 Бендида
Коментиран от #22
17:46 21.02.2026
4 хехе
Коментиран от #10
17:46 21.02.2026
5 Дъртата катерица
17:47 21.02.2026
6 Пич
Коментиран от #29
17:48 21.02.2026
7 9689
17:48 21.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дориана
Коментиран от #21
17:49 21.02.2026
10 Стенли
До коментар #4 от "хехе":То това добре но за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната докато Радев един път каже че не може да има референдум друг път каже че може
17:49 21.02.2026
11 Диян Дамянов
Пак изникна и по повод на гласуването с машини
Как такъв субект е в обществения съвет на ЦИК
17:49 21.02.2026
12 Ура,,Ура
17:50 21.02.2026
13 Просто човек
17:50 21.02.2026
14 Сатана Z
Коментиран от #16, #20
17:51 21.02.2026
15 Дааа
17:51 21.02.2026
16 Дориана
До коментар #14 от "Сатана Z":България е в НАТО и изпълнява задълженията си като страна членка . На който не му харесва и се страхува от това границите са отворени да отива да живее другаде.
Коментиран от #23
17:55 21.02.2026
17 Хмм
17:55 21.02.2026
18 Сатана Z
17:56 21.02.2026
19 Никой
17:58 21.02.2026
20 Ура,,Ура
До коментар #14 от "Сатана Z":Летището го отдаде Хаяши с неговия договор с Тръмп. Договорът беше предтекст за тези договорки. Нищо общо няма новото правителство. Не търсете под вола теле.
17:58 21.02.2026
21 Кой МА?
До коментар #9 от "Дориана":Кабинет на престъпниците от ПП и ГЕРБ ли ще гарантира честни избори? Говориш като нагла сектантка на ПП.
17:59 21.02.2026
22 Резон
До коментар #3 от "Бендида":Може и да не е знаел ма сега веце знае. Кой мислиш че е , не е ли свързан с който най-много вой надига
Коментиран от #26
17:59 21.02.2026
23 Сатана Z
До коментар #16 от "Дориана":На мен не ми харесва и живея другаде.Доволен ли си?
Коментиран от #40
18:00 21.02.2026
24 стоянов
18:03 21.02.2026
25 А при теб
18:04 21.02.2026
26 Бендида
До коментар #22 от "Резон":Не знам. Далеч съм от мисълта, че ситуацията е като във виц - вървял си Гюров, насреща му Цицелков и Гюров казва: ,,Виж сега, измислил съм едно министерство....." :)))
Коментиран от #33
18:04 21.02.2026
27 Георгиев
18:06 21.02.2026
28 Горски
18:07 21.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 За съжаление мислех да гласувам за
Ще изчакам с решението за гласуване защото считам че това не е неговият правилен ход и ако се коалира с педофилите ще съжалявам за избора си
18:09 21.02.2026
31 Вливние
18:09 21.02.2026
32 Данко Харсъзина
18:10 21.02.2026
33 Резон
До коментар #26 от "Бендида":ха хаааа :D Сутринта мернах ,че гнома лобирал за цицелков?!?!
18:11 21.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЛИЧАЛО СИЛНА НАМЕСА
18:13 21.02.2026
36 Истината
18:14 21.02.2026
37 Радев
18:14 21.02.2026
38 Данко Харсъзина
18:15 21.02.2026
39 За Петрохан
18:16 21.02.2026
40 Приятел
До коментар #23 от "Сатана Z":Приятел, коя е тази наглата така арогантно да се опитва да те командва ти къде ще ходиш и къде ще живееш? Това се е лично твоя работа ! Аз съм възмутен от просташките и неграмотни, злобните й иагресивни драсканици, едни и същи по милион пъти всеки ден. Натиска се на всеки мъж и проси внимание.
18:16 21.02.2026
41 Данко Харсъзина
18:18 21.02.2026
42 Цвете
18:19 21.02.2026
43 Ван Дал
18:40 21.02.2026
44 Зло под слънцето
18:48 21.02.2026
45 Дзак
18:57 21.02.2026
46 Гост
19:12 21.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Анджо
19:43 21.02.2026
49 Млъкни
19:44 21.02.2026
50 Леле
20:34 21.02.2026
51 1234
Както всички за запознати президентът не формира политически служебен кабинет по свое усмотрение, както беше преди. Той е ограничен да избере служебен министър-председател от кратък, нормативно фиксиран списък висши длъжности.Да се твърди, че „личи сериозно влияние“ на Румен Радев върху формирането на кабинета, без да се посочи конкретен механизъм извън тази рамка, означава или непознаване на правната уредба, или съзнателно внушение.
Останалата част от анализа следва същия модел – предположения, представени като диагноза.
Твърдението, че Радев „търси бъдещи партньори“, е политическа спекулация, освен ако не бъдат посочени реални организационни структури, преговори или публични сигнали за коалиционни договорености. В противен случай това е хипотеза, не анализ.
По темата „Петрохан“ се правят внушения за „затъмняване“ и кадрови чистки с изборен подтекст. Това са тежки обвинения. Ако има данни за институционално прикриване – те трябва да бъдат конкретни: кой е спрял какво, с какъв акт и на какво основание. Без това оставаме в сферата на политическата реторика.
Същото важи и за прогнозите за електорален удар върху Продължаваме Промяната – Демократична България. Няма цитирана социология, няма тенденции, няма числа – има очакване.
В крайна сметка материалът не предлага институционален анализ, нито правна рамка, нито емпирични данни. Той предлага политическа интерпрета
20:36 21.02.2026
52 1234
До коментар #1 от "НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!":какво е общото с президента
20:38 21.02.2026
53 Иванов
20:42 21.02.2026
54 1234
До коментар #1 от "НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!":А руските деца спяха спокойно ли.
20:44 21.02.2026
55 Няма
22:17 21.02.2026
56 Плате
08:59 22.02.2026