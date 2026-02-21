Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Диана Дамянова: Около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Румен Радев

Диана Дамянова: Около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Румен Радев

21 Февруари, 2026 17:42 1 573 56

  • диана дамянова-
  • служебен кабинет-
  • избори-
  • румен радев

Според нея Радев търси възможни бъдещи партньори след изборите, тъй като няма да разполага с достатъчно мнозинство, за да бъде първа политическа сила в парламента

Диана Дамянова: Около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Румен Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиар експертът Диана Дамянова коментира в предаването „Офанзива“ по Нова нюз актуалните политически процеси, служебното правителство и отражението на случая „Петрохан“ върху предстоящите избори.

По думите ѝ Андрей Гюров става жертва на обстоятелството, че при заемане на ключова публична позиция е необходимо внимателно да се проверява миналото на хората в екипа. Според Дамянова, когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият „всичко мръсно от гардероба си“, защото всеки има нещо в миналото си, което може да се окаже проблем.

Тя постави въпроса дали Гюров е потърсил пълна информация за миналото на назначения от него Стоил Цицелков. Ако е задал този въпрос, но не е получил вярна информация, то според нея е бил подведен. По думите ѝ Цицелков не е изпълнил ангажимента си да разкрие свои предишни провинения.

Дамянова изрази мнение, че около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Румен Радев. Според нея Радев търси възможни бъдещи партньори след изборите, тъй като няма да разполага с достатъчно мнозинство, за да бъде първа политическа сила в парламента. Тя смята, че подобно мнозинство трудно би било намерено в лицето на ГЕРБ.

По отношение на срещата на Гюров със студенти, участвали в протестите през декември, Дамянова тълкува появата му като знак за пряка връзка с ръководството на "Продължаваме Промяната – Демократична България". Според нея това е бил опит да се мобилизират младите избиратели от поколението Gen Z. Коментар беше направен и по темата за действията на Андрей Янкулов, свързани със стремежа за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според Дамянова подобни опити не се правят за първи път и едва ли ще доведат до пробив, въпреки възможността за свикване на Висшия съдебен съвет.

Тя определи Гюров като по-близък до лагера на Кирил Петков, отколкото до този на Асен Василев, и не очаква сериозно влияние от страна на Василев в конкретния случай.

По думите ѝ правителството ще срещне трудности при изграждането на единна комуникационна линия. Като изненада тя посочи назначенията в ресорите култура и образование, които според нея са заети от изключителни ерудити, чието участие в служебния кабинет не е очаквала. Дамянова коментира и информацията, че Емил Дечев е поискал отстраняването на главния секретар на МВР и на разследващи по случая „Петрохан“. Според нея едната възможна цел е мащабна смяна на ръководни кадри в МВР с аргумент за ограничаване на партийно влияние върху изборния процес. Другата хипотеза е опит случаят да бъде „затъмнен“ и разгледан след изборите.

Тя смята, че темата „Петрохан“ ще се отрази негативно на "Продължаваме Промяната – Демократична България" на вота. Дамянова заяви, че според нея част от политическия кръг около настоящото управление има интерес развитието на „Петрохан“ да бъде отложено за след изборите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!

    15 22 Отговор
    Избраха Милотинова, която показваше в праймтайма на БНТ , как чеченци режат глави на руски войници!
    Детето ми месеци наред не можеше да заспи!
    Фалстарт на президентшата!

    Коментиран от #52, #54

    17:46 21.02.2026

  • 2 Нова Сорос ТВ

    41 6 Отговор
    Единствено личи кои са всичколозите на Шиши по медиите!

    17:46 21.02.2026

  • 3 Бендида

    56 3 Отговор
    Оффф, няма ден без Дамянова. Ако се абстрахирам от това кой, кой е, Цицелков е толкова компрометиран, че не мога да се отърва от усещането, че някой умишлено го е пробутал на Гюров. Добре би било, журналистите (ако въобще ги има), да му зададат два въпроса - кой измисли абсурдното ,, министерство на честните избори". И вторият, кой поднесе Цицелков на Гюров?

    Коментиран от #22

    17:46 21.02.2026

  • 4 хехе

    40 7 Отговор
    явно шубето е голям страх щом разни лози с Радев лягат, с Радев стават.

    Коментиран от #10

    17:46 21.02.2026

  • 5 Дъртата катерица

    43 7 Отговор
    къде вижда влиянието на Радев? Бабешки простотии

    17:47 21.02.2026

  • 6 Пич

    41 11 Отговор
    Радев направо ги разболя шушумигите! Националните предатели от ГЕРБ и ПП са в комоцио и нокаут едновременно. Защото заедно ни раздадоха държавата на Украйна и Урсулианците. А пък престъпниците от ПП и ДБ едвам ще влязат в парламента след Петрохан.

    Коментиран от #29

    17:48 21.02.2026

  • 7 9689

    23 2 Отговор
    Изкукуригалите,аут.

    17:48 21.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    23 15 Отговор
    Много ясно е , че този кабинет започва борба срещу корупцията , мафията и фалшифицирането на изборите. При Служебния кабинет на Главчев имаше силно влияние от Пеевски и неговия кандидат за бъдещ депутат в ДПС Ново начало Калин Стоянов , който трябва да се срамува от себе си. Те допуснаха и причиниха на българското общество най корумпираните и фалшифицирани избори в историята на България. Така, че започва борба за освобождението на България от корупцията и мафията.

    Коментиран от #21

    17:49 21.02.2026

  • 10 Стенли

    8 15 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    То това добре но за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната докато Радев един път каже че не може да има референдум друг път каже че може

    17:49 21.02.2026

  • 11 Диян Дамянов

    22 4 Отговор
    Защо информацията за този Цицелков не се появи по- рано,при предишните избори,когато този субект обикаляше телевизия, след телевизия!
    Пак изникна и по повод на гласуването с машини
    Как такъв субект е в обществения съвет на ЦИК

    17:49 21.02.2026

  • 12 Ура,,Ура

    29 2 Отговор
    До гуша ни дойде от тия говорещи глави по всяко време на денонощието. И все едни и същи.

    17:50 21.02.2026

  • 13 Просто човек

    32 2 Отговор
    Тая не се умори да плюе…

    17:50 21.02.2026

  • 14 Сатана Z

    18 11 Отговор
    Гюровото правителство едва ли ще изкара мандата си до изборите с оглед отдаването на летище София на Пентагона ,което ще бъде затворено на 23 и 24 февруари за граждански полети.Все някой трябва да поеме политическата отговорност,защото ставаме мишени за Иранските ракети

    Коментиран от #16, #20

    17:51 21.02.2026

  • 15 Дааа

    27 5 Отговор
    А ти за свинско влияние ли мечтаеш вещице?

    17:51 21.02.2026

  • 16 Дориана

    14 20 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    България е в НАТО и изпълнява задълженията си като страна членка . На който не му харесва и се страхува от това границите са отворени да отива да живее другаде.

    Коментиран от #23

    17:55 21.02.2026

  • 17 Хмм

    10 4 Отговор
    да бе, сигурно, той се е сетил за незаменимата надежда на Костов, за бъчварова, за цицелков с международната забрана да бъде наблюдател на избори, фактът, че всички от ПП-ДБ са доволни от кабинета показва кой стои зад назначенията

    17:55 21.02.2026

  • 18 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Гюров се е запознал със своите министри в чакалнята на президенството ,които са му спуснати от НПО агенти на чуждо влияние в България какъвто е лицето Цицелков.

    17:56 21.02.2026

  • 19 Никой

    8 1 Отговор
    Този човек - разбира от всичко и от всички.

    17:58 21.02.2026

  • 20 Ура,,Ура

    18 5 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Летището го отдаде Хаяши с неговия договор с Тръмп. Договорът беше предтекст за тези договорки. Нищо общо няма новото правителство. Не търсете под вола теле.

    17:58 21.02.2026

  • 21 Кой МА?

    16 7 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Кабинет на престъпниците от ПП и ГЕРБ ли ще гарантира честни избори? Говориш като нагла сектантка на ПП.

    17:59 21.02.2026

  • 22 Резон

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    Може и да не е знаел ма сега веце знае. Кой мислиш че е , не е ли свързан с който най-много вой надига

    Коментиран от #26

    17:59 21.02.2026

  • 23 Сатана Z

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    На мен не ми харесва и живея другаде.Доволен ли си?

    Коментиран от #40

    18:00 21.02.2026

  • 24 стоянов

    10 7 Отговор
    Слава Богу , при формирането на служебния кабинет няма влияние работодателя ти Магнитски.

    18:03 21.02.2026

  • 25 А при теб

    9 11 Отговор
    бабиерко всичко е пълно с мръсотия! Радев мрази всички, той въобще не е участвал във сформирането на този кабинет. Правителството е изключително, с много експерти и почтени хора. ИТН, Възраждане, Величие газ пикат от злоба!

    18:04 21.02.2026

  • 26 Бендида

    20 2 Отговор

    До коментар #22 от "Резон":

    Не знам. Далеч съм от мисълта, че ситуацията е като във виц - вървял си Гюров, насреща му Цицелков и Гюров казва: ,,Виж сега, измислил съм едно министерство....." :)))

    Коментиран от #33

    18:04 21.02.2026

  • 27 Георгиев

    17 5 Отговор
    Ама нищо вярно няма в казаното от протежето на Пеевски Дамянова. Тук борбата е да се оцапа Радев по всякакъв възможен начин. Много го е страх милиардерът Пеевски. Разковничето ще е в реализация на разработката на Пеевски и установяване на всичките му собствености, които навсякъде са с подставени лица. Това между впрочем се прави и може би е направено от САЩ и рискуваме неговите милиарди да се приберат от САЩ в тяхна полза. А те са наши милиарди. Трябва ни такава власт. Да, Диана Дамянова ще си загуби заплатата, но държавата ще спечели.

    18:06 21.02.2026

  • 28 Горски

    7 3 Отговор
    Те всики са от една партия - БКП. Наследниците и бащите им, добре се грижат за децата си, 82 години държат тази власт. А Пеевски, защото е "ангел небесен".

    18:07 21.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 За съжаление мислех да гласувам за

    7 6 Отговор
    Радев но и аз имам такова подозрение за неадекватните индивиди в новия кабинет.
    Ще изчакам с решението за гласуване защото считам че това не е неговият правилен ход и ако се коалира с педофилите ще съжалявам за избора си

    18:09 21.02.2026

  • 31 Вливние

    3 2 Отговор
    на Йотова и Гюрова ли искаш?

    18:09 21.02.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    9 10 Отговор
    Това, че Боташа и Педофилите сформирха този кабинет съм го писал поне 10 пъти тук.

    18:10 21.02.2026

  • 33 Резон

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бендида":

    ха хаааа :D Сутринта мернах ,че гнома лобирал за цицелков?!?!

    18:11 21.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЛИЧАЛО СИЛНА НАМЕСА

    8 4 Отговор
    На Радев и кадруване на служебния кабинет. До там кои са неговите хора имена МЪЛЧАНИЕ. И ОТ КЪДЕ РАЗБРА ЧЕ НЯМА ДА ИМА МНОЗИНСТВО И ЗАЩО. КАКВИТО НИ СА ПОЛИПИЧКИТЕ ТАКИВА СА И ЖУРНАЛЯТА.

    18:13 21.02.2026

  • 36 Истината

    12 4 Отговор
    ПО ГОЛЯМА НАГАЖДАЧКА ОТ ТЕБ НЯМА ВЪРТИ ОПА..КА

    18:14 21.02.2026

  • 37 Радев

    2 7 Отговор
    Вервайте ми! 799 дни !

    18:14 21.02.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    А има ли Гюро глава?

    18:15 21.02.2026

  • 39 За Петрохан

    3 3 Отговор
    ще повярвам,ако пуснат Гошо боеца и Карбовски при труповете!

    18:16 21.02.2026

  • 40 Приятел

    10 6 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Приятел, коя е тази наглата така арогантно да се опитва да те командва ти къде ще ходиш и къде ще живееш? Това се е лично твоя работа ! Аз съм възмутен от просташките и неграмотни, злобните й иагресивни драсканици, едни и същи по милион пъти всеки ден. Натиска се на всеки мъж и проси внимание.

    18:16 21.02.2026

  • 41 Данко Харсъзина

    7 11 Отговор
    Радев се издъни с това Правителство "Педофили".

    18:18 21.02.2026

  • 42 Цвете

    12 7 Отговор
    А АЗ СМЯТАМ, ЧЕ СИ МНОГО ДОБРЕ ПЛАТЕНА, ЗА ДА РЪСИШ ВРЕЛИ НЕКИПЕЛИ ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ТЕЛЕВИЗИИ. ДА НЕ БИ ДА ОЧАКВАШ И ЕКС ПРЕЗИДЕНТА ДА ТЕ НАЕМЕ ЗА ПИАР? САМО НЕГО ОЩЕ НЕ СИ ГО ОПЛЮЛА.БРЕЙ ,КАКВА " ПРОНИЦАТЕЛНА " ЖЕНА СИ БИЛА .ТИ ВИЖДАШ ВЕЧЕ БЪДЕЩЕТО И НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЛИ? ЗАПАЗИ МНЕНИЕТО ЗА СЕБЕ СИ. 😍

    18:19 21.02.2026

  • 43 Ван Дал

    3 7 Отговор
    Ха ха! Още колко умнотии ще изтекът в ефир до изборите!? Прозирал Р. Радев- ужас! Нейнски, Цицелков, МВР шефа и Правосъдното недоразумение!?

    18:40 21.02.2026

  • 44 Зло под слънцето

    3 6 Отговор
    "Петрохан" няма да се отрази на ПП-ДБ, както твърди злата в...ца. И причината за това е, че техните подръжници мислят с главата си, а не с джоба си.

    18:48 21.02.2026

  • 45 Дзак

    2 0 Отговор
    Направо!

    18:57 21.02.2026

  • 46 Гост

    2 4 Отговор
    То, и около натискането ни в еврозоната личи сериозно влияние, но си мълчахте.

    19:12 21.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анджо

    4 4 Отговор
    Радев излезе един път пред Българите и се провали, дали ще видим някакъв дебат с него пак и да му извадят керливите смачкани ризи. Това престои да видим. За последните четири години тотал нищо не направи и си създаде ново име, КЕШ БОТАШОВ. 😜😋👃👈

    19:43 21.02.2026

  • 49 Млъкни

    2 3 Отговор
    Ма! Сопри са малце

    19:44 21.02.2026

  • 50 Леле

    0 3 Отговор
    Малее, тая колко е умна, забелязва всичо! Личи си почерка на Кръстю Петков!

    20:34 21.02.2026

  • 51 1234

    1 4 Отговор
    Статията звучи така, сякаш конституционните промени от 2023 г. изобщо не са се случвали.
    Както всички за запознати президентът не формира политически служебен кабинет по свое усмотрение, както беше преди. Той е ограничен да избере служебен министър-председател от кратък, нормативно фиксиран списък висши длъжности.Да се твърди, че „личи сериозно влияние“ на Румен Радев върху формирането на кабинета, без да се посочи конкретен механизъм извън тази рамка, означава или непознаване на правната уредба, или съзнателно внушение.
    Останалата част от анализа следва същия модел – предположения, представени като диагноза.
    Твърдението, че Радев „търси бъдещи партньори“, е политическа спекулация, освен ако не бъдат посочени реални организационни структури, преговори или публични сигнали за коалиционни договорености. В противен случай това е хипотеза, не анализ.
    По темата „Петрохан“ се правят внушения за „затъмняване“ и кадрови чистки с изборен подтекст. Това са тежки обвинения. Ако има данни за институционално прикриване – те трябва да бъдат конкретни: кой е спрял какво, с какъв акт и на какво основание. Без това оставаме в сферата на политическата реторика.
    Същото важи и за прогнозите за електорален удар върху Продължаваме Промяната – Демократична България. Няма цитирана социология, няма тенденции, няма числа – има очакване.
    В крайна сметка материалът не предлага институционален анализ, нито правна рамка, нито емпирични данни. Той предлага политическа интерпрета

    20:36 21.02.2026

  • 52 1234

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!":

    какво е общото с президента

    20:38 21.02.2026

  • 53 Иванов

    2 2 Отговор
    Това нещо беше изчезнало 15 г. Кой го изкопа и непрекъснато ни го навира в очите като бостанско плашило.

    20:42 21.02.2026

  • 54 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!":

    А руските деца спяха спокойно ли.

    20:44 21.02.2026

  • 55 Няма

    0 1 Отговор
    Нужда от мнението на такива хора като госпожата,просто няма нужда от такива

    22:17 21.02.2026

  • 56 Плате

    0 0 Отговор
    Ните плювачи ще нап ълнят цял яз овир ако рече да прес ъхне.

    08:59 22.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове