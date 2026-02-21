Кметът на Бистрица: Поискал съм охрана от Районна прокуратура

Кметът на село Бистрица Самуил Попов е поискал охрана в петък от Районна прокуратура след палежа на колата и входната врата на къщата му. Това каза самият той в предаването „Офанзива“ по Нова нюз.
Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана.
"Когато беше запалена вратата, бях вкъщи със семейството си. Излезнахме на терасата, защото в саите имаше силно задимяване, което е заплаха за живота, защото ако спиш и не се събудиш, се задушаваш от дима", коментира той.
Според него нападението е свързано с неговата работа и икономически интереси. "Имам две предположения – настоятелно питах къде отиват наемите на павилиони в центъра на село Бистрица и съм предизвикал няколко проверки за струпването на земни маси в землището на селото", каза той.
Попов обясни, че става въпрос за десет павилиона, които не са големи. По думите му това, което плащат търговците като наем е около 400 лева на павилион, общината взима около 170 лева от тях, а разликата отива при посредника, който е един за всички павилиони.
"Попитах на какво основание получава наеми и плаща ли нещо на район "Панчарево" и Столична община. Не получих отговор тогава, освен ако не броим влизането на двама маскирани с бухалки. Този посредник е юридическо лице. Той се е появил още през 2009 година, има договор с район "Панчарево" за 5 години, който е изтекъл. Има анекс, който се преподписва. След като свърши договора, трябва да се проведе търг или конкурс и тогава може да се отадат на ново лице. Такъв търг не е правен до момента. Едно юридическо лице се разпорежда с общинската собственост", коментира той.
Според Попов струпването на земни маси в селото може да е друга вероятна причина за нападението срещу него.
Той коментира, че РИОСВ два пъти са съставяли протокол, в който се констатира наличието на струпвания на огромни количества земна маса и боклуци. По думите му се описват имотите и декарите, като се предписва да не се струпват отново земни маси. Има два констативни протокола и предстои да бъде направен трети. "Съвсем възможно е 20 камиона за един ден да разтоварят земна маса", каза още той.
На въпрос дали ще поиска среща със служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов кметът на село Бистрица заяви, че срещата с министъра трябва да бъде не само за по-добра работа на РИОСВ и последващ контрол, но и текущ контрол.
"Трябва да се мисли в насока за намиране на нови регламентирани разтоварища. Трябва да се търси решение. Не само да казваме вие сте нарушители, трябва да бъдете санкционирани, а да се даде възможност на нарушителя да действа законосъобразно", коментира Попов.
Той заяви още, че в понеделник предстои да отиде в Столичната дирекция на МВР, но няма представа кои са задържаните и дали те са извършителите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фандупкова
Коментиран от #15
18:02 21.02.2026
2 оня с питон.я
18:05 21.02.2026
3 Без такива
Коментиран от #12
18:10 21.02.2026
4 За това ще да е
18:12 21.02.2026
5 Нямам отношение към кмета
Коментиран от #8, #13, #14
18:12 21.02.2026
6 Ауууууу....
18:14 21.02.2026
7 влизането на двама маскирани с бухалки
18:16 21.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Никой
Това е ясно кой е, какво се охраняват - отиват и ги питат - как е днес времето.
18:29 21.02.2026
10 Партия "Петрохан"
18:54 21.02.2026
11 Тервел
18:59 21.02.2026
12 Ами не
До коментар #3 от "Без такива":Ти си петроханец! Това е независим от политици кмет!
20:40 21.02.2026
13 Айде
До коментар #5 от "Нямам отношение към кмета":Ходи в Бистрица и питай какъв е кмета! Хората ще ти кажат!
20:43 21.02.2026
14 Не дрънкай глупости!
До коментар #5 от "Нямам отношение към кмета":Този кмет е читав човек!
Не случайно е заплашван от мутрите!
Не иска да си затваря очите,за нередности и грабежи...!
21:46 21.02.2026
15 Много ясно защо!
До коментар #1 от "фандупкова":Защото тъпчеше чекмеджетата на Буци...!
21:50 21.02.2026