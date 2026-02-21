Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Кметът на Бистрица: Поискал съм охрана от Районна прокуратура

Кметът на Бистрица: Поискал съм охрана от Районна прокуратура

21 Февруари, 2026 18:00 1 075 15

  • самуил попов-
  • кмет-
  • бистрица-
  • охрана

Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана

Кметът на Бистрица: Поискал съм охрана от Районна прокуратура - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на село Бистрица Самуил Попов е поискал охрана в петък от Районна прокуратура след палежа на колата и входната врата на къщата му. Това каза самият той в предаването „Офанзива“ по Нова нюз.

Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана.

"Когато беше запалена вратата, бях вкъщи със семейството си. Излезнахме на терасата, защото в саите имаше силно задимяване, което е заплаха за живота, защото ако спиш и не се събудиш, се задушаваш от дима", коментира той.

Според него нападението е свързано с неговата работа и икономически интереси. "Имам две предположения – настоятелно питах къде отиват наемите на павилиони в центъра на село Бистрица и съм предизвикал няколко проверки за струпването на земни маси в землището на селото", каза той.

Попов обясни, че става въпрос за десет павилиона, които не са големи. По думите му това, което плащат търговците като наем е около 400 лева на павилион, общината взима около 170 лева от тях, а разликата отива при посредника, който е един за всички павилиони.

"Попитах на какво основание получава наеми и плаща ли нещо на район "Панчарево" и Столична община. Не получих отговор тогава, освен ако не броим влизането на двама маскирани с бухалки. Този посредник е юридическо лице. Той се е появил още през 2009 година, има договор с район "Панчарево" за 5 години, който е изтекъл. Има анекс, който се преподписва. След като свърши договора, трябва да се проведе търг или конкурс и тогава може да се отадат на ново лице. Такъв търг не е правен до момента. Едно юридическо лице се разпорежда с общинската собственост", коментира той.

Според Попов струпването на земни маси в селото може да е друга вероятна причина за нападението срещу него.

Той коментира, че РИОСВ два пъти са съставяли протокол, в който се констатира наличието на струпвания на огромни количества земна маса и боклуци. По думите му се описват имотите и декарите, като се предписва да не се струпват отново земни маси. Има два констативни протокола и предстои да бъде направен трети. "Съвсем възможно е 20 камиона за един ден да разтоварят земна маса", каза още той.

На въпрос дали ще поиска среща със служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов кметът на село Бистрица заяви, че срещата с министъра трябва да бъде не само за по-добра работа на РИОСВ и последващ контрол, но и текущ контрол.

"Трябва да се мисли в насока за намиране на нови регламентирани разтоварища. Трябва да се търси решение. Не само да казваме вие сте нарушители, трябва да бъдете санкционирани, а да се даде възможност на нарушителя да действа законосъобразно", коментира Попов.

Той заяви още, че в понеделник предстои да отиде в Столичната дирекция на МВР, но няма представа кои са задържаните и дали те са извършителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фандупкова

    7 1 Отговор
    а мен не ме палиха, защо ли ?

    Коментиран от #15

    18:02 21.02.2026

  • 2 оня с питон.я

    4 6 Отговор
    Пепедебейската шлака не ще народна любов само пачки.

    18:05 21.02.2026

  • 3 Без такива

    3 8 Отговор
    Никаква охрана петроханцо

    Коментиран от #12

    18:10 21.02.2026

  • 4 За това ще да е

    8 1 Отговор
    За наемите на павилиони в центъра на село Бистрица и за тва охрана ...

    18:12 21.02.2026

  • 5 Нямам отношение към кмета

    9 8 Отговор
    Но никаква охрана не може да те защитим ако си истински нарочен. Колко се движеха с охрана а накрая....... Трябва да се замислиш дали имаш нещо общо с педофилска партия и особено прегрешения защото това не го понасят даже и в затвора.

    Коментиран от #8, #13, #14

    18:12 21.02.2026

  • 6 Ауууууу....

    10 2 Отговор
    разликата отива при посредника. А кой подписа договора с посредника? Бою?

    18:14 21.02.2026

  • 7 влизането на двама маскирани с бухалки

    8 3 Отговор
    Единия е бил дебел а другият Бою

    18:16 21.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Никой

    2 1 Отговор
    Че това да не е - един вид - неизвестно кой.

    Това е ясно кой е, какво се охраняват - отиват и ги питат - как е днес времето.

    18:29 21.02.2026

  • 10 Партия "Петрохан"

    3 2 Отговор
    Питал настоятелно къде отива разликата от наема на някакви сергии (около 2000 лева на месец) и затова го запалили, като хижата в Петрохан. И сега искал да го охраняват като Боко и Шиши. Ех, кмете, кмете...

    18:54 21.02.2026

  • 11 Тервел

    5 0 Отговор
    Маскираните с бухалки , са били охранявани от НСО......много странно.

    18:59 21.02.2026

  • 12 Ами не

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без такива":

    Ти си петроханец! Това е независим от политици кмет!

    20:40 21.02.2026

  • 13 Айде

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нямам отношение към кмета":

    Ходи в Бистрица и питай какъв е кмета! Хората ще ти кажат!

    20:43 21.02.2026

  • 14 Не дрънкай глупости!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нямам отношение към кмета":

    Този кмет е читав човек!
    Не случайно е заплашван от мутрите!
    Не иска да си затваря очите,за нередности и грабежи...!

    21:46 21.02.2026

  • 15 Много ясно защо!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "фандупкова":

    Защото тъпчеше чекмеджетата на Буци...!

    21:50 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове