Александър Николов: Иде инфлация, добре ще е ако не мине 15% през второто тримесечие

Няма план Б за рафинерията в Бургас. Дерогацията на "Лукойл" е един много частичен инструмент и за да се гарантират количества на ниски цени, трябваше да се направи план за алтернативни доставки.
Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов пред БНТ.
И настоя да се води разговор за продължаване на дерогацията.
По думите му инфлация ще има и ако остане през второто тримесечие на 2026 г. до 10-15%, ще се счита добре.
Според него към момента много трудно България може да се снабди с горива. Положението е тежко, предупреди Николов.
Александър Николов настоя да се мисли как може да пристигат бързи горива и към Държавния резерв. Той се надява най-накрая неудобната тема за пропитата от корупция енергетика в България да се отвори, защото към момента това, което се вижда е, че положението е катастрофално.
"Трябва да се отвори тази кутия на Пандора и да изтече всичко отвътре", настоя Николов във връзка с корупцията в енергетиката.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А онА ИН-ФЛАЦИЯТА, не си е тръгвала от десетилетия❗
По-малките не знаят откога все "затягаме коланите" ,
кога беше "За Бога , братя, не купувайте!",
кога беше ШОКОВАТА терапия.....
09:57 15.03.2026
10 Кухоглава копейка
До коментар #9 от "Пич":Ще се мриееее.
10:00 15.03.2026
11 Ицо
До коментар #9 от "Пич":Обра ли краставиците?
Коментиран от #22
10:01 15.03.2026
13 Сори
Пазарната еластичност се прокъсва в някакъв момент.
Коментиран от #18
10:02 15.03.2026
17 Корупцията !
Идва !
От Главата !
Явно !
Тя Трябва !
Да Бъде !
Отрязана !
10:06 15.03.2026
18 Щом има Шанс !
До коментар #13 от "Сори":Щом има Шанс !
За спекулации !
И Кражби !
Небива !
Да Се Пропуска !
10:09 15.03.2026
22 Пич
До коментар #11 от "Ицо":Това са си лично твои фиксации с краставиците, защото си гхею!!! Ние не сме рендерасти като вас, паветниците!
10:16 15.03.2026
24 Всичко е Тра, Ла, Ла
Когато Лева все още беше жив, плащахме примерно за хляб с цифрата 5....
Сега при Еврото плащаме с цифрата 2...
Ами връщайте да се уравнят цифрите 5 Евро = 5 Лева и всичко ще е наред,
така като беше преди!
10:20 15.03.2026
25 Луда главо
В България има Крадци и Българи!
10:24 15.03.2026
26 истина ти казвам
До коментар #3 от "И тоя...":Предизборната кампания започна! Интересно че,всички бивши знаят какво да се направи ама до като са били министри нищо не са направили!
10:26 15.03.2026
27 Луда главо
Богатите се страхуват само и само, ако БЕДНИТЕ НЕ СЕ НЕНАВИЖДАТ ЕДИН ДРУГ.
10:35 15.03.2026
