Александър Николов: Иде инфлация, добре ще е ако не мине 15% през второто тримесечие

15 Март, 2026 10:48, обновена 15 Март, 2026 09:52

Няма план Б за рафинерията в Бургас, заяви бившият енергиен министър

Няма план Б за рафинерията в Бургас. Дерогацията на "Лукойл" е един много частичен инструмент и за да се гарантират количества на ниски цени, трябваше да се направи план за алтернативни доставки.

Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов пред БНТ.

И настоя да се води разговор за продължаване на дерогацията.

По думите му инфлация ще има и ако остане през второто тримесечие на 2026 г. до 10-15%, ще се счита добре.

Според него към момента много трудно България може да се снабди с горива. Положението е тежко, предупреди Николов.

Александър Николов настоя да се мисли как може да пристигат бързи горива и към Държавния резерв. Той се надява най-накрая неудобната тема за пропитата от корупция енергетика в България да се отвори, защото към момента това, което се вижда е, че положението е катастрофално.

"Трябва да се отвори тази кутия на Пандора и да изтече всичко отвътре", настоя Николов във връзка с корупцията в енергетиката.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    19 4 Отговор
    Аз го виждам 20-25% Експертите са надянали розовите очила

    Коментиран от #21

    09:55 15.03.2026

  • 2 Еврокомисар

    20 7 Отговор
    Връщайте лева. Не покривате условията за еврото.

    09:55 15.03.2026

  • 3 И тоя...

    20 5 Отговор
    Стана голям разбирач по всичко.Докато беше министър мълчеше като ....

    Коментиран от #26

    09:57 15.03.2026

  • 4 Донго Монго

    22 1 Отговор
    Иде! Иде голям глад! Ама толкова години само хрантутници и олигофрени гласуваха за ГЕРБ, сега не се чудете.

    09:57 15.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор
    "ИДЕ" нещо което го няма.
    А онА ИН-ФЛАЦИЯТА, не си е тръгвала от десетилетия❗
    По-малките не знаят откога все "затягаме коланите" ,
    кога беше "За Бога , братя, не купувайте!",
    кога беше ШОКОВАТА терапия.....

    09:57 15.03.2026

  • 6 малтин владимиров

    13 1 Отговор
    от центъра за изследване лгдбиу: пак сме от страната на булката, дръжте се здраво за палците

    09:57 15.03.2026

  • 7 Стенли

    14 0 Отговор
    Ще става все по весело от друга страна ако видим колите по улиците заведенията пълни почивка в Дубай и Малдивите човек се замисля дали е толкова беден тоз народ но и не лъжа че има много хора в България които са на ръба и живеят от промоция на промоция

    09:58 15.03.2026

  • 8 Голяма криза

    15 0 Отговор
    Според стъкмистиките на НСИ, потребителската нощница толкова е омаляла, че още малко и главното Дъ ще лъсне.

    09:58 15.03.2026

  • 9 Пич

    16 0 Отговор
    Ей такива наколенкаджии като ги зариташ - само у тиквата!!! Информацията мина 15% още на втори януари!!! Вчера купих домати по пет евро! Поне бяха хубави, но пет евро са 100% инфлация!!!

    Коментиран от #10, #11

    09:59 15.03.2026

  • 10 Кухоглава копейка

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Ще се мриееее.

    10:00 15.03.2026

  • 11 Ицо

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Обра ли краставиците?

    Коментиран от #22

    10:01 15.03.2026

  • 12 Типично

    12 0 Отговор
    Драпа отново да захапе и той кокала, други дитирамби пееше, когато беше министЕр копанята беше на твое разположение.

    10:01 15.03.2026

  • 13 Сори

    12 0 Отговор
    Ще ви ударят на камък страховитите прогнози и потриването на крадливи и спекулантски ръчички този път. Народонаселението брутално обедня вече и темпът на свиване на потреблението е в аритметична прогресия. Може и геометрична да стане.
    Пазарната еластичност се прокъсва в някакъв момент.

    Коментиран от #18

    10:02 15.03.2026

  • 14 Гръмотин пулицай с вишо убързование

    11 0 Отговор
    Къжете оде иде ифлантацията и ще я спрем с пулицейски жип за пруверка на дукументите!

    10:03 15.03.2026

  • 15 Левски

    11 0 Отговор
    Това е заради вашите господари- САЩ и Израел. Не им стигнаха войни. Ама народа е казал: Гаргата скача, скача и .......

    10:05 15.03.2026

  • 16 Аз искам нови санкции срещу

    10 0 Отговор
    Русия. И 150 процента инфлация няма да ме сбърка защото съм евро дже и обичам да ми влиза твърдо болезнено и дълбоко.

    10:05 15.03.2026

  • 17 Корупцията !

    9 0 Отговор
    Корупцията !

    Идва !

    От Главата !

    Явно !

    Тя Трябва !

    Да Бъде !

    Отрязана !

    10:06 15.03.2026

  • 18 Щом има Шанс !

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сори":

    Щом има Шанс !

    За спекулации !

    И Кражби !

    Небива !

    Да Се Пропуска !

    10:09 15.03.2026

  • 19 Нели

    17 0 Отговор
    Нали миналата година беше 3% и под 3 % даже според вас управляващите неграмотници и некадърници и ни натикахте еврото без да ни питате и без да дадете истински доклад пред ЕС и ЕЦБ. Истината е, че от Ковид кризата до ден днешен инфлацията е галопираща и хипер даже!

    10:12 15.03.2026

  • 20 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Ами честит ви шиткойн и добре дошли в "клубът на богатите"!

    🤣🤣🤣

    10:13 15.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    Това са си лично твои фиксации с краставиците, защото си гхею!!! Ние не сме рендерасти като вас, паветниците!

    10:16 15.03.2026

  • 23 БеГемот

    3 0 Отговор
    На бай Дончо вече ще му викаме к.рвата на Биби....

    10:20 15.03.2026

  • 24 Всичко е Тра, Ла, Ла

    0 5 Отговор
    След като сменихме Лева с Еврото, цените паднаха двойно.
    Когато Лева все още беше жив, плащахме примерно за хляб с цифрата 5....
    Сега при Еврото плащаме с цифрата 2...
    Ами връщайте да се уравнят цифрите 5 Евро = 5 Лева и всичко ще е наред,
    така като беше преди!

    10:20 15.03.2026

  • 25 Луда главо

    3 0 Отговор
    В България няма Богати и Бедни.
    В България има Крадци и Българи!

    10:24 15.03.2026

  • 26 истина ти казвам

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "И тоя...":

    Предизборната кампания започна! Интересно че,всички бивши знаят какво да се направи ама до като са били министри нищо не са направили!

    10:26 15.03.2026

  • 27 Луда главо

    3 0 Отговор
    Имайте на в предвид, че БОГАТИТЕ не се страхуват от това, че бедните ги ненавиждат.
    Богатите се страхуват само и само, ако БЕДНИТЕ НЕ СЕ НЕНАВИЖДАТ ЕДИН ДРУГ.

    10:35 15.03.2026

  • 28 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Гласувайте за ГРОБ и техният Главатар Тулупа,той преди три месеца обясняваше че инфлацията е три процента и след приемане на фашисткото Евро инвестициите и бизнеса ще цъфтят,а всичко ще е щастие и рози.Тулуп къде си Бе ?

    10:45 15.03.2026

