Киселова: След Либия не беше правилно Надежда Нейнски отново да е външен министър

Години след процеса в Либия не беше правилно Надежда Нейнски отново да е министър на външните работи. Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия председателят на парламентарната група на БСП Обединена левица доц. Наталия Киселова.
Тя даде оценка на състава на кабинета "Гюров". По думите ѝ трябва да съдим за министрите по техните дела, а не по тяхното минало.
"Има министри обаче, за които миналото тежи и тук не става дума за Стоил Цицелков, а за министъра на външните работи Надежда Нейнски", посочи тя.
Тя изрази мнение, че Нейнски ще поддържа крайна позиция във външната политика на страната ни. Киселова коментира, че министрите в служебния кабинет трябва да преведат държавата през предизборна кампания и избори. Да не правят категорични крайни изказвания, да не повдигат въпроси, по които редовни правителства трудно биха постигнали съгласие.
"Затова ми се струва, че да се правят кадрови рокади в министерството или да се задвижват процедури за посланици по време на служебно правителство не би трябвало да се случва", призна тя.
Наталия Киселова коментира и основанията за смяна на и.ф. главен прокурор.
"В юридическите среди не сме единни дали ВСС или прокурорската колегия е компетентна да определи и.ф. главен прокурор", заяви тя. "Моето лично разбиране е, че трябва да се премине към процедура за избор на нов ВСС", допълни Киселова.
Тя посочи, че това, което предстои на вицепремиера и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов вероятно ще бъде много трудно и атаките до четвъртък към неговата личност няма да са малко. За ветото на президента Илияна Йотова върху изборните промени, които предвиждат ограничаване на секциите извън ЕС Киселова посочи, че няма единно мнение в БСП.
"Поддържам разбирането, че тогава, когато изборите са на хоризонта, не трябва да се правят промени в Изборния кодекс. Секциите да останат така, както е предвидено да се формират", призова Киселова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 надка флейтистката
Коментиран от #12
20:36 22.02.2026
2 Тази
20:36 22.02.2026
3 И още
Коментиран от #21
20:37 22.02.2026
4 Вълк единак
20:38 22.02.2026
5 Данко Харсъзина
20:38 22.02.2026
6 мимо мари
нямаш ли други хорица за пълнеж от твойта колекция от епопея на забравените
20:39 22.02.2026
7 овръщам
20:40 22.02.2026
8 Макс
Коментиран от #35, #37, #48
20:42 22.02.2026
9 Макс
Коментиран от #20, #28
20:45 22.02.2026
10 Кисельова ма много
20:48 22.02.2026
11 ?????
Фани едната па удари другата.
И няма да сгрешиш.
20:49 22.02.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "надка флейтистката":Заглавието е вярно, но да звучи от киселова, която не допусна референдума за еврото звучи нелепо....
Коментиран от #22
20:50 22.02.2026
13 Боярйышник
Щом тоя змей, поредният израстък на свинята и тиквата взе да грачи, значи стъпките са правилни.
20:52 22.02.2026
14 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
20:54 22.02.2026
15 Историка
20:57 22.02.2026
16 Симо
20:59 22.02.2026
17 Стоян
21:03 22.02.2026
18 вкисналова
21:05 22.02.2026
19 име
21:05 22.02.2026
20 До Макс
До коментар #9 от "Макс":Ей момче, ти слагаш гаражната Надка - висока летва??!!!. Шегуваш ли се?. Тази преводачка с еврейски произход, как мислиш се докопа до власт в съюза на държавна сигурност, СДС?. Кой стоеше зад гърба и?. Че и висока летва, учила е в Екол Нормал Сюпериор, чувал ли си за него??. Виж и я съди по делата, какво направиха с другаря Костов за нашите медсестри и лекаря в Либия, ако не беше жената на Саркози, Бог да я поживи щяха да са мъртви!!!. За тази другарка в синьо не желая да си спомням.
Коментиран от #49
21:06 22.02.2026
21 Стоян
До коментар #3 от "И още":Не й е мястото в това правителство. И в никое друго. Ама има един още по стар. Запрянов. Те това назначение не го разбирам. По незаменим от него в България май няма. Да се чуди човек как и защо изобщо го бутат толкова. Освен за да изпълнява нечии препоръки.
21:06 22.02.2026
22 Карай бе
До коментар #12 от "Европеец":Че свикнеш и с еврото и с много други неща.
21:08 22.02.2026
23 Гост
21:09 22.02.2026
24 И ти не беше
21:13 22.02.2026
25 Пенчо
21:14 22.02.2026
26 мдаа
21:16 22.02.2026
27 Ха ХаХа
Станахме зя смях
21:20 22.02.2026
28 Она ( летящото Наде)
До коментар #9 от "Макс":Не никаква ,, висока летва), а тараба! За ограда на некъкъв си ,, паркинг"
Коментиран от #34
21:21 22.02.2026
29 Артилерист
Коментиран от #36
21:29 22.02.2026
30 А ТИ КАКВА ГАД СИ...
21:51 22.02.2026
31 Ганя Путинофила
Руските шпиони се хвалят в мрежите, че от цяла Европа само в България ги пускали без проблем!
21:53 22.02.2026
33 Можеби
21:56 22.02.2026
34 така е
До коментар #28 от "Она ( летящото Наде)":Не е паркинг - гараж е! Надка - гаражната!
22:06 22.02.2026
35 Аааааа
До коментар #8 от "Макс":Само заради закриването на четирите ни атомни реактора , Неински и оня с трабанта, трябваше да излежават доживотни присъди!
Външен министър!!! Това е вулгарно!
22:09 22.02.2026
37 ганев
До коментар #8 от "Макс":АООУ...ОГЛЕДАЙ..СЕ...ВСИЧКИ ТИ СЕ...СМЕЯТ
22:12 22.02.2026
38 Снежанка Димитрова
22:16 22.02.2026
40 Ддд
И като се отвори, почти всички партии бяха с предложения. И се оказа че "анализаторите" на Покопиев започнаха да обикалят медиите и да ни обясняват, че в последната минута не е хубаво да се пипа ИК. Но удобно забравиха, че те искаха първи да го пипат!
22:29 22.02.2026
41 ?????
Криво дърво на крива кука.
Киселова най-напред да обясни що се н"""а за референдума на еврото когато Шиши влезе в кабинета и́.
Или тва е друго? А?
22:30 22.02.2026
42 Сороски боклук
22:40 22.02.2026
43 Измет
22:42 22.02.2026
44 Йото
23:13 22.02.2026
45 ВВП
23:16 22.02.2026
46 Казуар
23:42 22.02.2026
47 Никой
Надежда Йорданова - няма къде да отиде - тя има нужда от изява. От друга страна тази - доцентка е нелепа.
Каквото и да говорят - трябва да се изчистят Министерствата от "калинки" - помним и откъде идва думата.
Дори сега е най-удачно това. То да тръгне един път - специално във Външно министерство - освен да се топлят на Парното по цял ден - какво вършат.
Либийските сестри си е откровен гаф - от друга страна.
00:14 23.02.2026
48 Че кога Надка е
До коментар #8 от "Макс":учила международни отношения и е била дипломат от кариерата, че да е подходяща за външен министър? Назначиха я за такава, защото се увърташе около драгалевския мургавелко. Конюнктура. Гола вода. Да вдигаш лозунги и да си разбираш от работата са различни неща. Мед. сестрите останаха години в затвора. Дори Костов тогава пред целия свят заяви, че може да са виновни и затова ги зарязаха. Намирам, че Киселова е права.
00:33 23.02.2026
49 Крок
До коментар #20 от "До Макс":Надежда Нейнски и Костова направиха максимума на това, което можеше да се направи по онова време. Освободиха медсестрите заради сделка, в която ние не бяхме страна. Такава сделка можеше да предложи Франция, Великобритания, САЩ и Русия. Кадафи нямаше доверие на САЩ, Великобритания мразеше Кадафи заради Локърби, Русия не намери изгода за себе си в такава сделка и остана Франция, която я направи.
01:20 23.02.2026