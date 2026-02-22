Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Киселова: След Либия не беше правилно Надежда Нейнски отново да е външен министър

Киселова: След Либия не беше правилно Надежда Нейнски отново да е външен министър

22 Февруари, 2026 20:33

Има министри обаче, за които миналото тежи и тук не става дума за Стоил Цицелков, а за министъра на външните работи Надежда Нейнски

Години след процеса в Либия не беше правилно Надежда Нейнски отново да е министър на външните работи. Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия председателят на парламентарната група на БСП Обединена левица доц. Наталия Киселова.

Тя даде оценка на състава на кабинета "Гюров". По думите ѝ трябва да съдим за министрите по техните дела, а не по тяхното минало.

"Има министри обаче, за които миналото тежи и тук не става дума за Стоил Цицелков, а за министъра на външните работи Надежда Нейнски", посочи тя.

Тя изрази мнение, че Нейнски ще поддържа крайна позиция във външната политика на страната ни. Киселова коментира, че министрите в служебния кабинет трябва да преведат държавата през предизборна кампания и избори. Да не правят категорични крайни изказвания, да не повдигат въпроси, по които редовни правителства трудно биха постигнали съгласие.

"Затова ми се струва, че да се правят кадрови рокади в министерството или да се задвижват процедури за посланици по време на служебно правителство не би трябвало да се случва", призна тя.

Наталия Киселова коментира и основанията за смяна на и.ф. главен прокурор.

"В юридическите среди не сме единни дали ВСС или прокурорската колегия е компетентна да определи и.ф. главен прокурор", заяви тя. "Моето лично разбиране е, че трябва да се премине към процедура за избор на нов ВСС", допълни Киселова.

Тя посочи, че това, което предстои на вицепремиера и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов вероятно ще бъде много трудно и атаките до четвъртък към неговата личност няма да са малко. За ветото на президента Илияна Йотова върху изборните промени, които предвиждат ограничаване на секциите извън ЕС Киселова посочи, че няма единно мнение в БСП.

"Поддържам разбирането, че тогава, когато изборите са на хоризонта, не трябва да се правят промени в Изборния кодекс. Секциите да останат така, както е предвидено да се формират", призова Киселова.


  • 1 надка флейтистката

    73 13 Отговор
    с финален спринт

    Коментиран от #12

    20:36 22.02.2026

  • 2 Тази

    79 6 Отговор
    Дето непрекъснато легитимираше 2-те пра...сета,дето влачат страната към дъното,и тя се произнесе.

    20:36 22.02.2026

  • 3 И още

    69 27 Отговор
    Неинска е човек с еднополюсно, старо мислене неподходящо за вече многополюсния свят. Тя е най-старата в кабинета.

    Коментиран от #21

    20:37 22.02.2026

  • 4 Вълк единак

    42 6 Отговор
    Вин бет фанелка ето я!

    20:38 22.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    40 24 Отговор
    Надка ще ни продаде на македонците. Македоните са готови да дадат голяма сума.

    20:38 22.02.2026

  • 6 мимо мари

    51 9 Отговор
    па ли таз хубавица ли ни курдиса
    нямаш ли други хорица за пълнеж от твойта колекция от епопея на забравените

    20:39 22.02.2026

  • 7 овръщам

    51 7 Отговор
    Добре ,че тази повече няма да я видим в НС. защото направо

    20:40 22.02.2026

  • 8 Макс

    36 74 Отговор
    Надежда Нейски е едно от най добрите попадения за външен министър . В случая с Либия нещата бяха различни . Кадафи беше жив , а ние не бяхме в ЕС и почти никой не ни вярваше . Русия ни беше забравила в опит да спасява себе си , в Европа почти не ни познаваха и не ни вярваха /с основание / . Добре че френският Президент и съпругата му /както винаги най-старата и най-добрата демокрация / пожелаха да помогнат .

    Коментиран от #35, #37, #48

    20:42 22.02.2026

  • 9 Макс

    27 79 Отговор
    Надежда Нейски е много висока летва . Жалко, че сега няма политици и дипломати от нейния ранг . Тази жена ни вкара в ЕС , колкото и да се пъчат други .

    Коментиран от #20, #28

    20:45 22.02.2026

  • 10 Кисельова ма много

    33 14 Отговор
    Си компетентна,като стара мома си компетентна.

    20:48 22.02.2026

  • 11 ?????

    51 10 Отговор
    Ха ха.
    Фани едната па удари другата.
    И няма да сгрешиш.

    20:49 22.02.2026

  • 12 Европеец

    49 12 Отговор

    До коментар #1 от "надка флейтистката":

    Заглавието е вярно, но да звучи от киселова, която не допусна референдума за еврото звучи нелепо....

    Коментиран от #22

    20:50 22.02.2026

  • 13 Боярйышник

    33 9 Отговор
    Най-накрая, има светлина в тунела.
    Щом тоя змей, поредният израстък на свинята и тиквата взе да грачи, значи стъпките са правилни.

    20:52 22.02.2026

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    45 4 Отговор
    След едноличното ти решение за референдума беше правилно да си в затвора, а не по медиите!

    20:54 22.02.2026

  • 15 Историка

    24 23 Отговор
    Много тъпо, че Киселовица повтаря сериозни и не особено верни опорки. Елементарно е да се провери кога е била външен министър Надежда Михайлова и кога е процеса на българките в Либия за да види че едното няма общо с другото. По голяма част от историята е при министър Калфин....

    20:57 22.02.2026

  • 16 Симо

    62 14 Отговор
    Нейнски е повредена, пълна с неясно мотивирана омраза и кандидат за пациент на психо болница. Такъв човек не може да бъде министър, пък дори и временно. До тук червен картон за правителството.

    20:59 22.02.2026

  • 17 Стоян

    45 9 Отговор
    Този път ще се съглася с нея. Права е. Трябваше да има нови лица, млади хора. Все пак работата на служебната власт е да проведе избори, а не да взема крайни и важни решения и прави спорни политики.

    21:03 22.02.2026

  • 18 вкисналова

    15 3 Отговор
    коледа пак ще дойде

    21:05 22.02.2026

  • 19 име

    35 3 Отговор
    И ти,вещице, не беше правилно да ставаш председател на парламента, да ставаш част от БСП и да си слагаш грим.

    21:05 22.02.2026

  • 20 До Макс

    55 11 Отговор

    До коментар #9 от "Макс":

    Ей момче, ти слагаш гаражната Надка - висока летва??!!!. Шегуваш ли се?. Тази преводачка с еврейски произход, как мислиш се докопа до власт в съюза на държавна сигурност, СДС?. Кой стоеше зад гърба и?. Че и висока летва, учила е в Екол Нормал Сюпериор, чувал ли си за него??. Виж и я съди по делата, какво направиха с другаря Костов за нашите медсестри и лекаря в Либия, ако не беше жената на Саркози, Бог да я поживи щяха да са мъртви!!!. За тази другарка в синьо не желая да си спомням.

    Коментиран от #49

    21:06 22.02.2026

  • 21 Стоян

    44 4 Отговор

    До коментар #3 от "И още":

    Не й е мястото в това правителство. И в никое друго. Ама има един още по стар. Запрянов. Те това назначение не го разбирам. По незаменим от него в България май няма. Да се чуди човек как и защо изобщо го бутат толкова. Освен за да изпълнява нечии препоръки.

    21:06 22.02.2026

  • 22 Карай бе

    2 12 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Че свикнеш и с еврото и с много други неща.

    21:08 22.02.2026

  • 23 Гост

    4 10 Отговор
    Командира дърпа конците и на Д и ББ и Рр

    21:09 22.02.2026

  • 24 И ти не беше

    21 2 Отговор
    правилно до си председател на НС, дебел клоун

    21:13 22.02.2026

  • 25 Пенчо

    17 1 Отговор
    Нали ги възкресяваме тия старите и изхабените! Великден наближава! Като няма други, пък и тези се позабравиха!

    21:14 22.02.2026

  • 26 мдаа

    32 3 Отговор
    Ако имаше поне минимално чувство за приличие, тази женица щеше да се скрие някъде и щеше да избягва да се показва публично. Вместо това тя най-нагло ръси "компетенциите" си навсякъде, където я поканят с цел да я направят обект на атаки от омраза и присмех. Чувството за приличие е пряко свързано с нивото на интелект, тук очевидно такъв напълно липсва.

    21:16 22.02.2026

  • 27 Ха ХаХа

    23 4 Отговор
    Турчолята разпърчосаха Неинска цели 15 години.
    Станахме зя смях

    21:20 22.02.2026

  • 28 Она ( летящото Наде)

    29 4 Отговор

    До коментар #9 от "Макс":

    Не никаква ,, висока летва), а тараба! За ограда на некъкъв си ,, паркинг"

    Коментиран от #34

    21:21 22.02.2026

  • 29 Артилерист

    36 7 Отговор
    Нейнски е доказана с ниския праг на човешка нравственост. Тя не само, че не може да бъде пример на България пред света, но Гюров трябва да я контролира изкъсо, за да не вземе да ни вкара във война...

    Коментиран от #36

    21:29 22.02.2026

  • 30 А ТИ КАКВА ГАД СИ...

    9 4 Отговор
    Ама се изказваш за другите.

    21:51 22.02.2026

  • 31 Ганя Путинофила

    6 11 Отговор
    Външно са наши хора- путинофили!
    Руските шпиони се хвалят в мрежите, че от цяла Европа само в България ги пускали без проблем!

    21:53 22.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Можеби

    4 1 Отговор
    Но тя има дълбоки орално гинекологични познания по съседни познания и ще ги обясни академично което е много професионално към позицията на днешното образование срамувам се да напиша държава за което се извинявам

    21:56 22.02.2026

  • 34 така е

    15 2 Отговор

    До коментар #28 от "Она ( летящото Наде)":

    Не е паркинг - гараж е! Надка - гаражната!

    22:06 22.02.2026

  • 35 Аааааа

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Макс":

    Само заради закриването на четирите ни атомни реактора , Неински и оня с трабанта, трябваше да излежават доживотни присъди!
    Външен министър!!! Това е вулгарно!

    22:09 22.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ганев

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Макс":

    АООУ...ОГЛЕДАЙ..СЕ...ВСИЧКИ ТИ СЕ...СМЕЯТ

    22:12 22.02.2026

  • 38 Снежанка Димитрова

    20 2 Отговор
    Права сте госпожо Киселина. Не само Надежда Михайлова,но и фамилия Паси нямат основание да са част от политическият управленски елит. Те доказаха.че не.уважават българското общество, а търсят само кариера и изгода.

    22:16 22.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ддд

    3 0 Отговор
    Пипането на ИК, започна с исканията , да се отвори ИК, и да се направи гласуването само с машини.
    И като се отвори, почти всички партии бяха с предложения. И се оказа че "анализаторите" на Покопиев започнаха да обикалят медиите и да ни обясняват, че в последната минута не е хубаво да се пипа ИК. Но удобно забравиха, че те искаха първи да го пипат!

    22:29 22.02.2026

  • 41 ?????

    14 3 Отговор
    Ха ха.
    Криво дърво на крива кука.
    Киселова най-напред да обясни що се н"""а за референдума на еврото когато Шиши влезе в кабинета и́.
    Или тва е друго? А?

    22:30 22.02.2026

  • 42 Сороски боклук

    17 3 Отговор
    Комсомолката Надка стана демократка. .

    22:40 22.02.2026

  • 43 Измет

    12 3 Отговор
    В това правителство всички са поставени мръши на Борисов и Пеевски.

    22:42 22.02.2026

  • 44 Йото

    8 3 Отговор
    Нейски,плашилото ли?

    23:13 22.02.2026

  • 45 ВВП

    9 2 Отговор
    Надя е едно дръгливо добиче..

    23:16 22.02.2026

  • 46 Казуар

    2 2 Отговор
    Какво трябваше да направи Надежда Нейнски, след като медиците не се бяха регистрирали в консулството в града, бяха се скрили вероятно за да не бъдат осветлени парите им. Външното министерство разбра след 2 дни. Там българите започваха да викат за помощ само когато ги хванеха да варят ракия.

    23:42 22.02.2026

  • 47 Никой

    1 1 Отговор
    Нощни кошмари. Доцентки с грим.

    Надежда Йорданова - няма къде да отиде - тя има нужда от изява. От друга страна тази - доцентка е нелепа.

    Каквото и да говорят - трябва да се изчистят Министерствата от "калинки" - помним и откъде идва думата.

    Дори сега е най-удачно това. То да тръгне един път - специално във Външно министерство - освен да се топлят на Парното по цял ден - какво вършат.

    Либийските сестри си е откровен гаф - от друга страна.

    00:14 23.02.2026

  • 48 Че кога Надка е

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Макс":

    учила международни отношения и е била дипломат от кариерата, че да е подходяща за външен министър? Назначиха я за такава, защото се увърташе около драгалевския мургавелко. Конюнктура. Гола вода. Да вдигаш лозунги и да си разбираш от работата са различни неща. Мед. сестрите останаха години в затвора. Дори Костов тогава пред целия свят заяви, че може да са виновни и затова ги зарязаха. Намирам, че Киселова е права.

    00:33 23.02.2026

  • 49 Крок

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "До Макс":

    Надежда Нейнски и Костова направиха максимума на това, което можеше да се направи по онова време. Освободиха медсестрите заради сделка, в която ние не бяхме страна. Такава сделка можеше да предложи Франция, Великобритания, САЩ и Русия. Кадафи нямаше доверие на САЩ, Великобритания мразеше Кадафи заради Локърби, Русия не намери изгода за себе си в такава сделка и остана Франция, която я направи.

    01:20 23.02.2026

