12 снимки от втория оглед на катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, са изчезнали

12 снимки от втория оглед на местопроизшествието за смъртта на 12-годишната Сияна са изчезнали - по какъв начин и защо не са зачислени към съдебното дело не е ясно. В момента съдът точно това установява. Тази информация стана ясна по време на процеса за катастрофата, съобщават от bTV.

Проф. Станимир Карапетков, който е автор на автотехническата експертиза помоли отново да му бъде дадена възможност да се оттегли от делото за смъртта на Сияна. Според него очернящата кампания, която се води срещу него от няколко месеца, ще доведе до това - каквото каже в съда ще бъде използвано отново срещу него.

Бащата на Сияна Николай Попов пък заяви, че е подал сигнал до главния прокурор с настояване да се образува досъдебно производство за манипулиране на експертизата, направена от проф. Карапетков.

В съда днес дойдоха около 30 вещи лица от цялата страна, за да подкрепят проф. Станимир Карапетков. Извън съдебната зала възникна спор между него и бащата на Сияна.

"Обвинителна експертиза, на която цялата прокуратура е написала обвинение с обективната истина и механизъм на произшествието. И в същия момент внася обвинителен акт и после да бъде оневинен с моята експертиза, т.е аз да се откажа и да кажа - "не, мястото удара е било в товарния автомобил, оневинете водача - нямам думи", заяви пред журналисти Карапетков.

"В друго дело ще бъде доказано дали съм фалшификатор, манипулатор, дали съм властелин, дали имам корупционни практики", коментира още вещото лице.

"В цялата експертиза изобщо не се коментират действията на водача, превишената му скорост и всичко останало. Затова не може да се повдигне обвинение за превишена скорост, а е повдигнато за несъобразена и да се хвърли вината на някой, който не си е свършил работата по пътната настилка, изцяло да се прехвърли вината някъде другаде, като да търсим по делото "Своге" виновен", заяви Николай Попов, бащата на Сияна.