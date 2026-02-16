Новини
12 снимки от втория оглед на катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, са изчезнали

16 Февруари, 2026 13:25 1 717 43

В съда днес дойдоха около 30 вещи лица от цялата страна, за да подкрепят проф. Станимир Карапетков. Извън съдебната зала възникна спор между него и бащата на Сияна. 

12 снимки от втория оглед на катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, са изчезнали - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

12 снимки от втория оглед на местопроизшествието за смъртта на 12-годишната Сияна са изчезнали - по какъв начин и защо не са зачислени към съдебното дело не е ясно. В момента съдът точно това установява. Тази информация стана ясна по време на процеса за катастрофата, съобщават от bTV.

Проф. Станимир Карапетков, който е автор на автотехническата експертиза помоли отново да му бъде дадена възможност да се оттегли от делото за смъртта на Сияна. Според него очернящата кампания, която се води срещу него от няколко месеца, ще доведе до това - каквото каже в съда ще бъде използвано отново срещу него.

Бащата на Сияна Николай Попов пък заяви, че е подал сигнал до главния прокурор с настояване да се образува досъдебно производство за манипулиране на експертизата, направена от проф. Карапетков.

В съда днес дойдоха около 30 вещи лица от цялата страна, за да подкрепят проф. Станимир Карапетков. Извън съдебната зала възникна спор между него и бащата на Сияна.

"Обвинителна експертиза, на която цялата прокуратура е написала обвинение с обективната истина и механизъм на произшествието. И в същия момент внася обвинителен акт и после да бъде оневинен с моята експертиза, т.е аз да се откажа и да кажа - "не, мястото удара е било в товарния автомобил, оневинете водача - нямам думи", заяви пред журналисти Карапетков.

"В друго дело ще бъде доказано дали съм фалшификатор, манипулатор, дали съм властелин, дали имам корупционни практики", коментира още вещото лице.

"В цялата експертиза изобщо не се коментират действията на водача, превишената му скорост и всичко останало. Затова не може да се повдигне обвинение за превишена скорост, а е повдигнато за несъобразена и да се хвърли вината на някой, който не си е свършил работата по пътната настилка, изцяло да се прехвърли вината някъде другаде, като да търсим по делото "Своге" виновен", заяви Николай Попов, бащата на Сияна.


  • 1 айде

    23 20 Отговор
    Няма как да мине деня и без тоз..

    13:39 16.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 партия на смъртта

    25 27 Отговор
    Наглия баща ползва смърта на детето си да прави партия.....

    13:42 16.02.2026

  • 4 Ако не е Мара

    10 16 Отговор
    Нямаше да знаем за тоя некрофил!

    13:46 16.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Решение : ❗

    12 9 Отговор
    Трябва да се въведе ако не смъртно наказание , то поне доживотен затвор без помилване за водачи убили дете на пътя !

    14:00 16.02.2026

  • 7 Васил

    27 2 Отговор
    Мръсна, корумпирана, прогнила кочина! Много добре си помислете на следващите избори!

    Коментиран от #40

    14:00 16.02.2026

  • 8 Се ла ви

    21 11 Отговор
    Това не е държава.Всеки пише глупости за един и същи казус.Претендират,че не са некадърни- значи са зависими.Лично го изпитах на гърба си за един подпис.Приеха купената експертиза.Затова съм сигурен,че Николай Попов не говори глупости.

    14:01 16.02.2026

  • 9 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    13 18 Отговор
    ТОЯ БАЩА ПРЕКАЛЯВА.
    ЗАРАВЯ ЕДНА ПОГОВОРКА "ПРЕКАЛЕНИЯ СВЕТЕЦ И БОГУ НЕ Е ДРАГ".

    14:01 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Комунистически ценности

    3 6 Отговор
    Един шофьор карал камион с дупки. Карал камиона, карал и гледа по асфалта дупки. Една дупка паднала от камиона и той спрял да я вземе и паднал в нея! И сега го търсят и не могат да го намерят, за да го извадят от дупката, понеже нямат толкова пари да направят снимки на всички дупки, които е изхвърлил по пътя по който е карал.

    14:02 16.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Комунистически ценности

    9 6 Отговор
    Ето ви как са градили пътища преди 1944г. и сега:

    Коментиран от #42

    14:05 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пенсионер ОСВ

    6 1 Отговор
    Всички драскачи в посред бял ден тук понеделник да нямат право да гласуват на ИЗБОРИТЕ!!
    Ако нямате работа не работите и сте лентяи ви препоръчвам да замините в Беларус при батька Лукашенко!!
    Той веднага ще ви прати в Колхозите заводите фабриките и предприятията!!
    Те там са Държавни!!

    14:17 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Христо Божинов

    4 7 Отговор
    Честно да ви кажа, ми е все тая. Писна ми да го гледам тоя по медиите. Нека всички признаем, че е нормално в България ТИР-овете да карат както си искат и просто да се пазим. Да не излизаме с колата като е дъждовно или пътят е хлъзгав и ще илядим на тази територия. Толкова ли е сложно

    Коментиран от #37, #41

    14:17 16.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    11 4 Отговор
    Поредният гладен професор.

    14:20 16.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Разбирач

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Христо Божинов":

    Ми да, то само в България има поговорка "Преклонена глава, сабя не я сече". И аз не разбирам, защото бягаме от културата и природата си

    14:22 16.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цвете

    6 4 Отговор
    ТАКАВА ГАВРА СЪС СМЪРТТА НА ЕДНО ДЕТЕ.ТОЯ ПРОФЕСОР ДОКАРАЛ ЦЯЛА СУРИЯ ДА МУ ПАЗЯТ ГЪРБА, А АКО БЕШЕ С НЕГОВОТО ДЕТЕ, ТАКА ЛИ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ? НИТО ПРАВОСЪДИЕТО ,НИТО ПОЛИЦИЯТА СВЪРШИ ПОНЕ ЕДНО НОРМАЛНО ДЕЛО ИЛИ КАТАСТРОФА. ВИНАГИ Е В ПОЛЗА НА ТОЗИ, КОЙТО Е ПРЕДИЗВИКАЛ ПРОИЗШЕВСТВИЕТО.🇧🇬

    14:34 16.02.2026

  • 40 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Хаха, помислих си, и сега кво? Къде си научихте да ги пишете тия празни думи? Ето, помислих си, готово! И пак няма за кой да гласуваш! Мисли си колко щеш

    14:35 16.02.2026

  • 41 Ивайло

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Христо Божинов":

    По някаква причина, най-удобните виновници винаги са шофьорите на камиони. Те карали както си искат. А вие как карате? Сигурен ли сте, че преди да започнете да съдите някого, сте се превърнали в най-прецизният и спазващ закона водач? Съмнявам се. Гледам какво е по пътищата на страната и не намирам точните думи да опиша онова, което виждам. Моето мнение е, че В категория, като първа такава, е най-компрометирана. Следва А. Към С, Д и Е трябва да се подхожда с разбиране. Това все пак са професионални категории. Ами, дай му път. Не ми бибиткай, присветквай или набивай спирачки. Нито знаеш какво кара, нито знаеш дали може да спре. А присветкването си е просто български деби..лизъм: няма да го накараш да шофира с повече от 90. Или да ти прави път тогава, когато на теб ти се иска.

    14:51 16.02.2026

  • 42 Какви кому...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Комунистически ценности":

    Какви комунисти са ти виновни. През комунизма, полагания асфалт е по 30 санта, сега слагат два тънки слоя (преработен) и става на коловози.Питай и ромите, които работят по ремонт на пътищата . Асфалта не е издръжлив, като паветата и гранита, от 1944 година, са изминали 82 години. Когато беше социализъм в България, в цял свят автомобилите бяха много малко, уличките в центъра на София, са проектирани са файтони и каруци, не за тирове.

    14:53 16.02.2026

  • 43 яница

    0 0 Отговор
    толкова се изписа за тази катастрофа!!!! обаче детето го няма и каквото и да се случи с виновника, това по никакъв начин няма да облекчи страданието на близките

    14:55 16.02.2026

