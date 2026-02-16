12 снимки от втория оглед на катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, са изчезнали

12 снимки от втория оглед на местопроизшествието за смъртта на 12-годишната Сияна са изчезнали - по какъв начин и защо не са зачислени към съдебното дело не е ясно. В момента съдът точно това установява. Тази информация стана ясна по време на процеса за катастрофата, съобщават от bTV.
Проф. Станимир Карапетков, който е автор на автотехническата експертиза помоли отново да му бъде дадена възможност да се оттегли от делото за смъртта на Сияна. Според него очернящата кампания, която се води срещу него от няколко месеца, ще доведе до това - каквото каже в съда ще бъде използвано отново срещу него.
Бащата на Сияна Николай Попов пък заяви, че е подал сигнал до главния прокурор с настояване да се образува досъдебно производство за манипулиране на експертизата, направена от проф. Карапетков.
В съда днес дойдоха около 30 вещи лица от цялата страна, за да подкрепят проф. Станимир Карапетков. Извън съдебната зала възникна спор между него и бащата на Сияна.
"Обвинителна експертиза, на която цялата прокуратура е написала обвинение с обективната истина и механизъм на произшествието. И в същия момент внася обвинителен акт и после да бъде оневинен с моята експертиза, т.е аз да се откажа и да кажа - "не, мястото удара е било в товарния автомобил, оневинете водача - нямам думи", заяви пред журналисти Карапетков.
"В друго дело ще бъде доказано дали съм фалшификатор, манипулатор, дали съм властелин, дали имам корупционни практики", коментира още вещото лице.
"В цялата експертиза изобщо не се коментират действията на водача, превишената му скорост и всичко останало. Затова не може да се повдигне обвинение за превишена скорост, а е повдигнато за несъобразена и да се хвърли вината на някой, който не си е свършил работата по пътната настилка, изцяло да се прехвърли вината някъде другаде, като да търсим по делото "Своге" виновен", заяви Николай Попов, бащата на Сияна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 айде
13:39 16.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 партия на смъртта
13:42 16.02.2026
4 Ако не е Мара
13:46 16.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Решение : ❗
14:00 16.02.2026
7 Васил
Коментиран от #40
14:00 16.02.2026
8 Се ла ви
14:01 16.02.2026
9 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ЗАРАВЯ ЕДНА ПОГОВОРКА "ПРЕКАЛЕНИЯ СВЕТЕЦ И БОГУ НЕ Е ДРАГ".
14:01 16.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Комунистически ценности
14:02 16.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Комунистически ценности
Коментиран от #42
14:05 16.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пенсионер ОСВ
Ако нямате работа не работите и сте лентяи ви препоръчвам да замините в Беларус при батька Лукашенко!!
Той веднага ще ви прати в Колхозите заводите фабриките и предприятията!!
Те там са Държавни!!
14:17 16.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Христо Божинов
Коментиран от #37, #41
14:17 16.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
14:20 16.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Разбирач
До коментар #29 от "Христо Божинов":Ми да, то само в България има поговорка "Преклонена глава, сабя не я сече". И аз не разбирам, защото бягаме от културата и природата си
14:22 16.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Цвете
14:34 16.02.2026
40 Гошо
До коментар #7 от "Васил":Хаха, помислих си, и сега кво? Къде си научихте да ги пишете тия празни думи? Ето, помислих си, готово! И пак няма за кой да гласуваш! Мисли си колко щеш
14:35 16.02.2026
41 Ивайло
До коментар #29 от "Христо Божинов":По някаква причина, най-удобните виновници винаги са шофьорите на камиони. Те карали както си искат. А вие как карате? Сигурен ли сте, че преди да започнете да съдите някого, сте се превърнали в най-прецизният и спазващ закона водач? Съмнявам се. Гледам какво е по пътищата на страната и не намирам точните думи да опиша онова, което виждам. Моето мнение е, че В категория, като първа такава, е най-компрометирана. Следва А. Към С, Д и Е трябва да се подхожда с разбиране. Това все пак са професионални категории. Ами, дай му път. Не ми бибиткай, присветквай или набивай спирачки. Нито знаеш какво кара, нито знаеш дали може да спре. А присветкването си е просто български деби..лизъм: няма да го накараш да шофира с повече от 90. Или да ти прави път тогава, когато на теб ти се иска.
14:51 16.02.2026
42 Какви кому...
До коментар #13 от "Комунистически ценности":Какви комунисти са ти виновни. През комунизма, полагания асфалт е по 30 санта, сега слагат два тънки слоя (преработен) и става на коловози.Питай и ромите, които работят по ремонт на пътищата . Асфалта не е издръжлив, като паветата и гранита, от 1944 година, са изминали 82 години. Когато беше социализъм в България, в цял свят автомобилите бяха много малко, уличките в центъра на София, са проектирани са файтони и каруци, не за тирове.
14:53 16.02.2026
43 яница
14:55 16.02.2026