Рокада в БАБХ: Д-р Ангел Мавровски сменя д-р Калина Милушева начело на агенцията

23 Февруари, 2026 10:47 1 611 16

Агенцията по храните е ключова за обявените от служебния министър Иван Христанов антикорупционни приоритети

Рокада в БАБХ: Д-р Ангел Мавровски сменя д-р Калина Милушева начело на агенцията - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Д-р Ангел Мавровски ще бъде новият изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, съобщи БНР.

През 2022 г. Мавровски беше заместник - директор на БАБХ с ресор "Граничен контрол".

Агенцията по храните е ключова за обявените от служебния министър Иван Христанов антикорупционни приоритети.

Мавровски поема поста от д-р Калина Милушева, която остана на него по-малко от три месеца.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашите гладни,вече ще са сити

    6 9 Отговор
    Клоунът ще изработи всичката работа. От наште подлоги гладни няма да има.

    Коментиран от #4, #8

    10:50 23.02.2026

  • 2 Кирил

    9 6 Отговор
    Поредната хранилка, която видно не работи.

    10:52 23.02.2026

  • 3 Браво!

    12 3 Отговор
    Айдее още една безполизна ГЕРБерска "калинка" е аут!

    Коментиран от #5

    10:56 23.02.2026

  • 4 Вън "калинките" на мафията ГЕРБ!

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нашите гладни,вече ще са сити":

    Герберските нагаждачи вън!
    Всички лоялни на Шиши и Боко вън от държавната хранилка!!

    10:58 23.02.2026

  • 5 Трол

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Браво!":

    Ще бъде заменена от медоносна мъжка пчеличка.

    10:58 23.02.2026

  • 6 Парадокс БГ

    8 3 Отговор
    ГЕРБ и ДПС Ново Начало са окупирали цялата държава с техни лоялни марионетки на административни длъжности.
    Всичко е за подмяна!
    На всяко ниво!

    10:59 23.02.2026

  • 7 Да се изрине до основи.

    7 3 Отговор
    Целия антураж в държавата, които са инсталирани от Пеевски и Борисов са за уволнение! Масово!

    Коментиран от #10

    11:01 23.02.2026

  • 8 Питам само?!

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нашите гладни,вече ще са сити":

    Викаш по-добре да стоят слугите на Мафията?! Хахаха

    11:02 23.02.2026

  • 9 Вън калинките ,да влизат бръмбарите наш

    6 5 Отговор
    Вън калинките , да влязат бръмбарите наши, това е истинска промяна. Велики сме ,шарлатани сме, красиви сме,педофили сме. Ние сме всичко, което вие не сте. Изроди безполезни.

    11:06 23.02.2026

  • 10 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да се изрине до основи.":

    кой управлява с пеевски и борисов в сглобка и наричаше Пеевски ДИДИ?

    11:10 23.02.2026

  • 11 баце

    3 1 Отговор
    Дано да прочисти и тия от Дунав лаб,че само служебният автомобил използват като личен за 5пари работа не вършат

    11:47 23.02.2026

  • 12 Лапачка

    2 0 Отговор
    Прави ми впечатление,че като се смени правителството първо бахат(махат) шефът на БАБХ. Това е най-проветривото място в държавата. Явно много се лапа от тази агенция ?

    Коментиран от #15

    12:10 23.02.2026

  • 13 при всичките отрови

    3 0 Отговор
    в хранителните магазини какво точно правят тия нищонеправещи калинки от бабх?

    12:25 23.02.2026

  • 14 Мда

    2 0 Отговор
    Министъра на комедийното шоу каква направи със стадото на Бай Рибан??? Май щелта на Правителството на позора и покварата е на махнат Пеевски и те да седнат на софрата! По делата им ще ги познаете!

    12:30 23.02.2026

  • 15 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лапачка":

    Там е голямата лапачка, а този смешник фчда си разкаже за Фонда на фондовете, и за връзките му с Елвин Гури,мъж на Ралица Агайн!
    Роза за комсомолците от Мелмак, малко да се напънат да почетат!
    Съпругът на Ралица Агайн, Елвис Гури и Продължаваме Промяната

    12:34 23.02.2026

  • 16 Загуба

    0 0 Отговор
    Винаги , когато Мадуро налага мацинствата ще губи държавни постовев апетитни институции

    17:03 23.02.2026

