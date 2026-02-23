Рокада в БАБХ: Д-р Ангел Мавровски сменя д-р Калина Милушева начело на агенцията

Д-р Ангел Мавровски ще бъде новият изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, съобщи БНР.
През 2022 г. Мавровски беше заместник - директор на БАБХ с ресор "Граничен контрол".
Агенцията по храните е ключова за обявените от служебния министър Иван Христанов антикорупционни приоритети.
Мавровски поема поста от д-р Калина Милушева, която остана на него по-малко от три месеца.
1 Нашите гладни,вече ще са сити
Коментиран от #4, #8
10:50 23.02.2026
2 Кирил
10:52 23.02.2026
3 Браво!
Коментиран от #5
10:56 23.02.2026
4 Вън "калинките" на мафията ГЕРБ!
До коментар #1 от "Нашите гладни,вече ще са сити":Герберските нагаждачи вън!
Всички лоялни на Шиши и Боко вън от държавната хранилка!!
10:58 23.02.2026
5 Трол
До коментар #3 от "Браво!":Ще бъде заменена от медоносна мъжка пчеличка.
10:58 23.02.2026
6 Парадокс БГ
Всичко е за подмяна!
На всяко ниво!
10:59 23.02.2026
7 Да се изрине до основи.
Коментиран от #10
11:01 23.02.2026
8 Питам само?!
До коментар #1 от "Нашите гладни,вече ще са сити":Викаш по-добре да стоят слугите на Мафията?! Хахаха
11:02 23.02.2026
9 Вън калинките ,да влизат бръмбарите наш
11:06 23.02.2026
10 Ами
До коментар #7 от "Да се изрине до основи.":кой управлява с пеевски и борисов в сглобка и наричаше Пеевски ДИДИ?
11:10 23.02.2026
11 баце
11:47 23.02.2026
12 Лапачка
Коментиран от #15
12:10 23.02.2026
13 при всичките отрови
12:25 23.02.2026
14 Мда
12:30 23.02.2026
15 Мда
До коментар #12 от "Лапачка":Там е голямата лапачка, а този смешник фчда си разкаже за Фонда на фондовете, и за връзките му с Елвин Гури,мъж на Ралица Агайн!
Роза за комсомолците от Мелмак, малко да се напънат да почетат!
Съпругът на Ралица Агайн, Елвис Гури и Продължаваме Промяната
12:34 23.02.2026
16 Загуба
17:03 23.02.2026