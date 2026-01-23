Новини
Кръвната проба за алкохол на катастрофиралия шеф на парк „Рила“ - по-висока от полевия тест

23 Януари, 2026 10:17

Все още се очаква да излязат кръвните тестове за наркотици

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излязоха резултатите от кръвната проба на директора на Национален парк "Рила" Красимир Андонов, който катастрофира в понеделник вечерта. При направения полеви тест, устройството тогава отчете 2,31 промила алкохол в кръвта. Тестът му за наркотици излезе положителен за марихуана. След направена кръвна проба в благоевградска болница, резултатите за алкохол показват по-високо съдържание – 2,91 промила, съобщиха за БНТ от прокуратурата в Кюстендил.

Все още се очаква да излязат кръвните тестове за наркотици.

Прокурор Радостина Стоянова допълни, че в момента тече разследване. Красимир Андонов има право да оспорва пробите. Ако не успее да докаже други резултати, най-малко може да му бъде повдигнато обвинение за шофиране след употреба на алкохол.

Красимир Андонов е катастрофирал на пътя за село Боровец, община Кочериново, в понеделник вечерта. Инцидентът е станал на прав участник. Все още не е ясно какво точно се е случило, но след като автомобилът му е излязъл от пътя, той се е ударил в постройка в гробищния парк. След инцидента директорът на парк "Рила" е бил хоспитализиран. И до момента не е задържан, тъй като неговото лечение в благоевградска болница продължава.


  • 1 сирене

    9 2 Отговор
    това не е ли нормално?

    10:19 23.01.2026

  • 2 Трол

    15 1 Отговор
    Допил си е като всеки културен гражданин.

    10:19 23.01.2026

  • 3 Решението е едно единствено

    16 0 Отговор
    Затвор

    10:19 23.01.2026

  • 4 Всеки

    5 6 Отговор
    Пийва.

    10:20 23.01.2026

  • 5 БеГемот

    9 1 Отговор
    Ко толкуз ....някоя сърничка е пометнала и човека си удавил мъката...

    10:20 23.01.2026

  • 6 защо се е надрънкал така

    13 0 Отговор
    с 3 промила . то е вредно за здравето . явно като директор дълги години порка и кара нощем . не изглежда да е болен . ако се сравни парк витоша и парк рила . тоя директор на витоша не кърка . парка е запустял и занемарен . опасен . в рила всичко е забранено . то природа природа ама и туристите какво да търсят там .

    10:22 23.01.2026

  • 7 Сила

    19 0 Отговор
    Браво , юнак !!! В 18 и 30 ...значи пие от обяд !!! Даже е успял и да се надруса ....браво !!! Работа ,работа , работа !!!

    10:23 23.01.2026

  • 8 ОМРЪЗНАЛ МУ Е ЖИВОТА

    8 0 Отговор
    АЛКОХОЛ , ДРОГА И РЕШИЛ ДИРЕКТНО ДА ХОДИ ПРИ СВЕТИ ПЕТЪР.МАЛШАНС ЧЕ СТИГНАЛ САМО ДО ВХОДА НА ГРОБИЩЕТО , ОСТАВАЛИ СА МУ САМО 20-НА МЕТРА ДО ЦЕЛТА

    Коментиран от #16

    10:26 23.01.2026

  • 9 Хайде сега

    10 1 Отговор
    по добре ли щеше да бъде, ако беше поставил нов рекорд? Резултата си е в средата на постиженията - нищо ново под слънцето.

    10:29 23.01.2026

  • 10 Абе

    2 0 Отговор
    Мъка някаква сигурно е имало в душата му.

    10:38 23.01.2026

  • 11 Гарантирано от ГРОБ

    5 1 Отговор
    Работа работа работа

    10:41 23.01.2026

  • 12 коминоцистаца

    4 0 Отговор
    герб имбецил

    10:47 23.01.2026

  • 13 КАТ аванта

    1 0 Отговор
    Вие него уважавате ли го😉

    10:48 23.01.2026

  • 14 отец Пияндур

    2 0 Отговор
    Пие за да не се страхува от мечките в Рила, позволено му е.

    10:49 23.01.2026

  • 15 това е съвсем нормално

    0 1 Отговор
    винаги кръвната проба излиза повече!

    10:53 23.01.2026

  • 16 Мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ОМРЪЗНАЛ МУ Е ЖИВОТА":

    Жалко наистина че не се е гътнал, такива гадини е по-добре да ги няма на тоя свят. Хубавото е че не са пострадали други хора заради него. А наказанието дето ще получи ще бъде смехотворно, все пак шефът на парк Рила със сигурност е "наш човек", а в БГ за такива законите не важат........ дано поне да се е праснал здраво и да се е потрошил хубаво щото този тип хора ги оправя само това.

    10:56 23.01.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    В този край смучат ракия яко. Само е Северозапада пият повече. Там пият от бебета. В детската градина вече смучат винце редовно.

    11:00 23.01.2026

  • 18 ФЕЙК

    0 0 Отговор
    Като интелигентен човек е разбрал, че с това количество алкохол и плюс "трева" няма да го бъде и като съвестен гражданин директно се отправил към вечната обител за да не вкарва в разход близките, нали е спестовник! Човекът просто не улучил портала! Сега заради високото гражданско съзнание съдиите да бъдат да бъдат снизходителни! Следващия път обещава да уцели директно някой прясно изкопан гроб!

    11:02 23.01.2026

