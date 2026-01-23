Кръвната проба за алкохол на катастрофиралия шеф на парк „Рила“ - по-висока от полевия тест

Излязоха резултатите от кръвната проба на директора на Национален парк "Рила" Красимир Андонов, който катастрофира в понеделник вечерта. При направения полеви тест, устройството тогава отчете 2,31 промила алкохол в кръвта. Тестът му за наркотици излезе положителен за марихуана. След направена кръвна проба в благоевградска болница, резултатите за алкохол показват по-високо съдържание – 2,91 промила, съобщиха за БНТ от прокуратурата в Кюстендил.
Все още се очаква да излязат кръвните тестове за наркотици.
Прокурор Радостина Стоянова допълни, че в момента тече разследване. Красимир Андонов има право да оспорва пробите. Ако не успее да докаже други резултати, най-малко може да му бъде повдигнато обвинение за шофиране след употреба на алкохол.
Красимир Андонов е катастрофирал на пътя за село Боровец, община Кочериново, в понеделник вечерта. Инцидентът е станал на прав участник. Все още не е ясно какво точно се е случило, но след като автомобилът му е излязъл от пътя, той се е ударил в постройка в гробищния парк. След инцидента директорът на парк "Рила" е бил хоспитализиран. И до момента не е задържан, тъй като неговото лечение в благоевградска болница продължава.
