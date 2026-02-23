Новини
Доц. Орманджиев обясни какви са възможностите за смяна на и.ф. главен прокурор

23 Февруари, 2026 11:20

  • доц. христо орманджиев-
  • всс-
  • главен прокурор-
  • андрей янкулов

По негови думи трябва да се види как ще се произнесе самият пленум на ВСС

Доц. Орманджиев обясни какви са възможностите за смяна на и.ф. главен прокурор - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В случаите на оставка или незаконно прекратяване на пълномощията на главния прокурор и председателите на върховните съдилища се определя временно изпълняващ функциите. Но не става ясно кой го определя - дали пленумът на Висшия съдебен съвет, или отделните колегии на Съвета – прокурорската и съдийската. Трябва да се има предвид, че имаме разнопосочно тълкуване на закона – прокурорската колегия счита, че става дума за заварен случай, а съдийската – извърши смяна и към момента имаме и.ф. председател на Върховния административен съд.

Също така трябва да се има предвид и, че в Конституционния съд има висящо дело от 2026 г., образувано по инициатива на съдебен състав на Апелативен съд – Варна, по отношение на това дали е легитимно искането на и.ф. главен прокурор за възобновяване на дела. Предстои произнасяне на съда по този въпрос. Това каза преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че е абсурдно да има две различни тълкувания на закона от различните колегии.

„Служебният кабинет има ограничени правомощия, но това не означава, че не може да поставя важни за обществото въпроси, като например свикването на Висшия съдебен съвет”, каза още той.

По негови думи трябва да се види как ще се произнесе самият пленум на ВСС. Също така може да бъде сезирана прокурорската колегия да потвърди или отхвърли становището. Има и възможност решенията на прокурорската колегия на бъдат оспорвани пред ВАС. По негови думи „нещата вървят към някакво развитие”, имайки предвид и решението, което се чака от КС.

Преподавателят беше категоричен, че правосъдният министър Андрей Янкулов действа според правата, които са му разписани по съдебния закон. И също така би могъл да направи предложение за и.ф. главен прокурор.


  • 1 Абе

    4 3 Отговор
    Този е по-грозен и от главния прокурор.

    11:28 23.02.2026

  • 2 На Янкулов мозъка някъде отзад

    8 9 Отговор
    Новия министър дали въобще е чувал за правила , закони, разпоредби....Той просто е един щастлив слуга.

    Коментиран от #5

    11:30 23.02.2026

  • 3 Територията

    9 1 Отговор
    Как този плъх седи една година и сгриба пари, след като е нелигитимен и извън закона!?! За това ще бъдете скъсаняците в Европа - всичко е една кочина!

    11:35 23.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    ДВАМА съдии четат и тълкуват ЕДИН закон по ТРИ начина❗

    11:36 23.02.2026

  • 5 слугинаж

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "На Янкулов мозъка някъде отзад":

    Слуга министър на НПО с подвеждащи наименования, претендиращи да са държавни институции.

    11:38 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пешо

    3 0 Отговор
    Има още една- снайперист

    11:41 23.02.2026

  • 8 Бръмбара Янкулов

    7 3 Отговор
    За какво взема пари....бос и гол в правото ,негромотник. Цанил се за министър, удобен за всякаква поръчка.

    11:41 23.02.2026

  • 9 И.д. главен жираф

    5 2 Отговор
    Вече отдавна е за белезници, затвор и раиран костюм.

    11:50 23.02.2026

