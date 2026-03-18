Янкулов с действия по сигнал на БОЕЦ

18 Март, 2026 15:55

  • андрей янкулов-
  • боец-
  • осемте джуджета

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприема действия по сигнал, получен от Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ), заедно с т.нар. „архив на Петьо Петров-Еврото“.

Досега нито една държавна институция не беше пожелала да получи тези множество документи, които биха могли да послужат за изясняване на обстоятелствата около престъпната мрежа „Осемте джуджета“. Всички документи са надлежно описани, сканирани и се съхраняват в Министерство на правосъдието на разположение на държавните органи, които да ги изследват в рамките на своята компетентност.

Сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за „престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпление срещу правосъдието“ и др. от високопоставени длъжностни лица, както и „данни за дисциплинарни нарушения и действия, уронващи авторитета на съдебната власт, извършени от магистрати“.

С писма от днес министър Янкулов изпраща сигнала на БОЕЦ, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.

Със своя заповед правосъдният министър създава и работна група в Министерството на правосъдието, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ на постъпилите документи от БОЕЦ. Задачата ѝ е да се изготвят предложения за евентуално предприемане на действия в рамките на компетентността на министъра на правосъдието. Председател на работната група е заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска, която трябва да предостави на министър Янкулов обобщен доклад до 1 април 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    4 17 Отговор
    Чудесно, започва истинската борба за унищожение на корупцията и мафията в България.Точно това и беше заложено на Астрално ниво. Събитията започват да се подреждат точно в тази посока.

    Коментиран от #4, #5, #8

    15:58 18.03.2026

  • 2 цербер

    1 4 Отговор
    ...заместник-министърката на правосъдието - Таня Радуловска,

    16:00 18.03.2026

  • 3 Гошо "боеца" с бастунката

    16 5 Отговор
    е соновател на структурата на ОПГ ГРОБ във Видин. Толкоз за "сигналите" на тоя палячо. НПО-тата като БОЕЦ и ППДБ на Прокопа, Мавъра и кривоглавия сив кардинал на "прехода" винаги работят съгласувано с поне една от другите две мафии - на Буци и на Шишко.

    16:01 18.03.2026

  • 4 честен ционист

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Подпряна на дувара на Петрохан ли получи това прозрение?

    16:01 18.03.2026

  • 5 Ще те допълня

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Сарафов, заедно с покровителите му Тиквата Борисов и Пеевски трябва да бъдат оковани с вериги.

    16:02 18.03.2026

  • 6 Горски

    9 8 Отговор
    Бой по бандита и рецидивист Пеевски и неговите пипала.Браво на Жоро. Жоро боеца е будната съвест на България, БРАВО!

    16:02 18.03.2026

  • 7 Пич

    11 6 Отговор
    НПО кретените решиха, че държавата им е бащиния, и започнаха да правят золуми!!! Едните паветници сигнализирали на други паветници...
    Нито един глас за ПП и ДБ !!!

    16:07 18.03.2026

  • 8 Хмм

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Тези от Боец, нещо като хижарите ли са? Някакво НПО май..

    16:07 18.03.2026

  • 9 име

    8 2 Отговор
    По принцип, сигналите ги дават светофарите и регулировчиците. Боец да си гледат потоците и да внимават вечер, преди лягане, да няма някой руски агент под леглото.

    16:07 18.03.2026

  • 10 Знаещ

    5 2 Отговор
    Лошото е, че зам.министърката не става. Беше слаб съдия и още по-слаб адвокат.

    16:08 18.03.2026

  • 11 Ивайло Калушев умирай трудно❤️🇧🇬🤣

    2 4 Отговор
    Нови въпроси възникват около
    мистерията "Петрохан" - защо
    Ивайло Калушев се е самоубил с лявата ръка, при положение, че е бил десничар? Фаталният изстрел,
    от който е загинал Калушев, е с посока отпред назад, леко отляво надясно и леко отдолу нагоре спрямо надлъжната ос на
    човешкото тяло, пише в съдебно-
    медицинската експертиза.

    Коментиран от #13

    16:11 18.03.2026

  • 12 Ааа, къде е Лена

    7 2 Отговор
    А къде е Лена мустакеса с окончателните данни свалени от Гугъла? Значи само Гошо боеца, този титан на мисъл и чест е достатъчен? Толкова прости глави как ги събрахте за правителство е необяснимо. Със свещ сте ги дирили по сокаци и кръстовища! Поне стават за подигравка и човек не се чувства гузен, че ги призира защото те си го заслужават напълно.

    16:12 18.03.2026

  • 13 Епааа

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ивайло Калушев умирай трудно❤️🇧🇬🤣":

    Килърите откъде да ги знаят тия работи! Е така стават издънките!

    16:14 18.03.2026

  • 14 Дорианке,

    3 2 Отговор
    Дорианке, Шиши ли ти плаща? Всеки твой изказ прави и Шиши и Бою симпатични и развити хора. Браво Дорианке, заработвай ако си се усетила и от двете места

    16:16 18.03.2026

  • 15 Молеец

    3 2 Отговор
    Ако нещо ставаше от сигналите на БОЕЦ за 5 години щеше да стане. Очевидни е, че нищо не става, а само всъщност се поощрява хулиганско поведение и се правят циркове

    16:18 18.03.2026

  • 16 Никой

    3 0 Отговор
    Ахмед Дога по повод Пеевски " Това е феномен " след няколко месеца се извини ,че е създал " това политическо чудовище " . Само ,че наивния българин не вярва в чудовища и Д.П.( домашното прасе ) си рие на воля в кочината .

    16:22 18.03.2026

  • 17 логично

    0 0 Отговор
    Забележете , че не подават сигнал до Прокуратурата , а до МВР , знаят , че Прокуратурата е пробита .Сега остава само да свалят охраната и да им приберат бронираните коли

    16:35 18.03.2026

  • 18 японец

    0 0 Отговор
    Най -слабата държава винаги е много по силна и от най силния прстъпник ! Това е още от времето на Капоне

    16:37 18.03.2026

