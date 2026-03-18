Янкулов с действия по сигнал на БОЕЦ

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприема действия по сигнал, получен от Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ), заедно с т.нар. „архив на Петьо Петров-Еврото“.
Досега нито една държавна институция не беше пожелала да получи тези множество документи, които биха могли да послужат за изясняване на обстоятелствата около престъпната мрежа „Осемте джуджета“. Всички документи са надлежно описани, сканирани и се съхраняват в Министерство на правосъдието на разположение на държавните органи, които да ги изследват в рамките на своята компетентност.
Сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за „престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпление срещу правосъдието“ и др. от високопоставени длъжностни лица, както и „данни за дисциплинарни нарушения и действия, уронващи авторитета на съдебната власт, извършени от магистрати“.
С писма от днес министър Янкулов изпраща сигнала на БОЕЦ, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.
Със своя заповед правосъдният министър създава и работна група в Министерството на правосъдието, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ на постъпилите документи от БОЕЦ. Задачата ѝ е да се изготвят предложения за евентуално предприемане на действия в рамките на компетентността на министъра на правосъдието. Председател на работната група е заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска, която трябва да предостави на министър Янкулов обобщен доклад до 1 април 2026 г.
1 Дориана
Коментиран от #4, #5, #8
15:58 18.03.2026
2 цербер
16:00 18.03.2026
3 Гошо "боеца" с бастунката
16:01 18.03.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Дориана":Подпряна на дувара на Петрохан ли получи това прозрение?
16:01 18.03.2026
5 Ще те допълня
До коментар #1 от "Дориана":Сарафов, заедно с покровителите му Тиквата Борисов и Пеевски трябва да бъдат оковани с вериги.
16:02 18.03.2026
6 Горски
16:02 18.03.2026
7 Пич
Нито един глас за ПП и ДБ !!!
16:07 18.03.2026
8 Хмм
До коментар #1 от "Дориана":Тези от Боец, нещо като хижарите ли са? Някакво НПО май..
16:07 18.03.2026
9 име
16:07 18.03.2026
10 Знаещ
16:08 18.03.2026
11 Ивайло Калушев умирай трудно❤️🇧🇬🤣
мистерията "Петрохан" - защо
Ивайло Калушев се е самоубил с лявата ръка, при положение, че е бил десничар? Фаталният изстрел,
от който е загинал Калушев, е с посока отпред назад, леко отляво надясно и леко отдолу нагоре спрямо надлъжната ос на
човешкото тяло, пише в съдебно-
медицинската експертиза.
Коментиран от #13
16:11 18.03.2026
12 Ааа, къде е Лена
16:12 18.03.2026
13 Епааа
До коментар #11 от "Ивайло Калушев умирай трудно❤️🇧🇬🤣":Килърите откъде да ги знаят тия работи! Е така стават издънките!
16:14 18.03.2026
14 Дорианке,
16:16 18.03.2026
15 Молеец
16:18 18.03.2026
16 Никой
16:22 18.03.2026
17 логично
16:35 18.03.2026
18 японец
16:37 18.03.2026