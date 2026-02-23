Новини
"ДПС- Ново начало" ще се яви самостоятелно на предсрочните парламентарни избори

23 Февруари, 2026 13:40 1 077 30

Това стана ясно след заседанието на Централния съвет на партията. Формацията определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители и избра централен предизборен щаб

Снимка: Пресцентър ДПС-НН
"ДПС-Ново начало” ще се яви самостоятелно на изборите. Това стана ясно след заседанието на Централния съвет на партията. Формацията определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители и избра централен предизборен щаб, информират от Нова телевизия.
"Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло! На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!”. Това каза лидерът на партията Делян Пеевски при откриването на заседанието на Централния съвет на ДПС за подготовка на партията за явяване на предсрочните парламентарни избори на 19 април.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    14 1 Отговор
    аз съм прокси на джаба и винаги играем отборно

    13:41 23.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гуци, гуци, гуци Ту..тууууу

    19 1 Отговор
    ГЕРБ сме с Пеевски. Хайде да крадем пак заедно с него.

    13:44 23.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Ходихме в Министерски съвет да питаме за летището и никой не посмя да ни приеме.Дадоха ни телефона на Рая Назарян но и тя отказа.Само Йотова ни прие.

    Коментиран от #12, #14

    13:45 23.02.2026

  • 5 Ялчин

    13 2 Отговор
    Белене!

    13:47 23.02.2026

  • 6 Гост

    23 3 Отговор
    Турците ще гласуват за Доган, Бойко и Пеевски ще се скарат за циганете.

    13:47 23.02.2026

  • 7 клошар

    7 2 Отговор
    Чакам подходящи оферти в брой за да реша за кой да гласувам.

    13:48 23.02.2026

  • 8 име

    3 10 Отговор
    Гледах вчера Григор Здравков при Сашо Диков. Гюров се готви да назначи двама доказани мошенници на постовете шеф и заместник шеф на Митниците. Изманици, работили още от времето на костов, после царя, боко, шишо, асанчо. А от там идват парите за избори. Според Григор Здравко щели да работат за дебелия, обаче ме съмнява да не дават на всички.

    13:48 23.02.2026

  • 9 Трол

    5 7 Отговор
    Трябваше да се яви в коалиция с ГЕРБ и ППДБ.

    13:52 23.02.2026

  • 10 обективен

    15 2 Отговор
    Е ,с кой да се обедини ,като всеки нормален гледа да бяга от чумата !!

    13:56 23.02.2026

  • 11 Ура,,Ура

    17 1 Отговор
    Шиши каква религия изповяда? Искам да знам. И колко мюсюлмани ще гласуват за НН.

    13:58 23.02.2026

  • 12 Оооо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И какво ви каза Йотова? Защо си траеш? Или ние сме шарани.

    Коментиран от #15

    14:02 23.02.2026

  • 13 статистик

    17 3 Отговор
    Първо , ако няма купени гласове е много съмнително да минат 4 % бариера .Второ , никоя партия не желая по никакъв начин да се докосва до тях .Трето , имат пълна изолация на международно ниво

    14:05 23.02.2026

  • 14 Сподели де

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    какво ви узлъга буля тамплиер Йотовица?

    14:08 23.02.2026

  • 15 Амиии

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Оооо":

    Какво да им каже. Неотложни средношни ремонти на шахти.

    14:09 23.02.2026

  • 16 9ти септември

    6 2 Отговор
    Всички в Беляне

    14:16 23.02.2026

  • 17 За ората

    12 1 Отговор
    Ако не са Купените гласове за този само майка му ще гласува

    14:18 23.02.2026

  • 18 ГЕРБ

    0 3 Отговор
    Желая ви много успех

    14:26 23.02.2026

  • 19 Гост

    11 1 Отговор
    Надиплихте ли пачките, прасетааа???

    14:26 23.02.2026

  • 20 Наистина

    8 1 Отговор
    Трябва страх да всява,,,,все едно в районите на Де...лян управлява Ким чен ун...Северна Корея.

    14:27 23.02.2026

  • 21 Ухааа

    6 1 Отговор
    Султана с пашите. Само харема не са извадили. Ама той моабета ще е след топлантито!

    14:29 23.02.2026

  • 22 Малиии

    7 1 Отговор
    Какви убавци само ще ни управляват! Ейййй, тия по убави и от Баце бря. Само чалмата и фесовете липсват!

    14:32 23.02.2026

  • 23 Дедо Мраз

    4 1 Отговор
    Място на прасетата е в кочината, а не в парламента.

    14:41 23.02.2026

  • 24 Гост

    1 2 Отговор
    С новата валута, колко ще давате?

    14:47 23.02.2026

  • 25 Боже

    2 2 Отговор
    Пази България!!! Народеее!!!!

    14:53 23.02.2026

  • 26 Дедо

    2 1 Отговор
    Няма да е лошо да си палите и свещи, щото краят ви е на хоризонта!

    15:16 23.02.2026

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
    КЪДЕ СИ " ПАРКИРА " САМОЛЕТА ШИШИ? КАКВО ОРГАНИЗИРАШ БЕ, КРАДЛЮ НА ЕДРО? ПОПА ТИ ЗАТВОРИ ВРАТАТА А ТИ ВЛИЗАШ ТАЙНИЧКО ОТ ЗАДНИЯ ДВОР. ЖАЛЪК ДЖЕБЧИЯ. 🐷😠👎🤔🥴

    15:31 23.02.2026

  • 28 Цвете

    2 0 Отговор
    КЪДЕ СИ " ПАРКИРА " САМОЛЕТА ШИШИ? КАКВО ОРГАНИЗИРАШ БЕ, КРАДЛЮ НА ЕДРО? ПОПА ТИ ЗАТВОРИ ВРАТАТА А ТИ ВЛИЗАШ ТАЙНИЧКО ОТ ЗАДНИЯ ДВОР. ЖАЛЪК ДЖЕБЧИЯ. 🐷😠👎🤔🥴

    15:32 23.02.2026

  • 29 Злодеи под слънцето

    1 0 Отговор
    Къде е Данчо-Ментата - липсват марковите очилца за по-интелектуален образ на партията.

    15:40 23.02.2026

  • 30 БОЖЕ,ПАЗИ БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    От такива самозвани,самозабравили се простаци!

    16:05 23.02.2026

