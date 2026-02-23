"ДПС- Ново начало" ще се яви самостоятелно на предсрочните парламентарни избори

Габриел Вълков: Служебният кабинет ще има тежката задача да се пребори с машината, създадена от ГЕРБ и „Ново начало“

Симпатизантите на БСП са като цяло с негативно отношение към състава на служебния кабинет на Андрей Гюров. Смущава ги това, че излязоха ста ...