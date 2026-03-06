Новини
Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант

По време на днешното заседание защитата на полицаите е поискала мярката "задържане под стража" да бъде заменена с домашен арест

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Окръжният съд в Стара Загора насрочи за 22, 23 и 24 април заседанията по същество по делото срещу двамата полицаи от Казанлък – Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени за смъртта на арестанта Даниел Кескинов, припомни БНТ.

Припомняме, че инцидентът се случи през 2025г., след полицейска акция по сигнал за кражба на велосипед.

Според разследващите, при задържането на Кескинов двамата полицаи са му нанесли множество удари, включително и след като той вече е бил с поставени белезници. Вследствие на това мъжът е получил тежки травми - счупени ребра, вътрешни кръвоизливи и сериозни наранявания в областта на гърдите и корема. Малко по-късно той умира.

По време на днешното заседание защитата на полицаите е поискала мярката "задържане под стража" да бъде заменена с домашен арест.

С оглед на тежестта на обвинението, съдът отхвърли предложението.


    Бабини душички благи! Правили се на мъжове! Сега ще има сватби, кумове, изневери, побоища и залагане на карти! У затвора!

    Коментиран от #5

    20:31 06.03.2026

  • 2 Шопо

    15 2 Отговор
    Да им сложат белезници и да ги пуснат на роднините на убития.

    20:31 06.03.2026

  • 3 Дедо Мраз

    2 1 Отговор
    Да им оставят връзките на обувките в ареста, друго те ще си го свършат сами.

    20:51 06.03.2026

  • 4 Само да питам

    6 1 Отговор
    Там дали продължават да им дават по 2500 евро на месец?

    20:51 06.03.2026

  • 5 А кво

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "9998":

    Бе? Да го галят ли престъпника, като го задържат? Още десетина екипа да си свършат така работата, и престъпността ще намалее с до 100%! Прогнила държава, като работиш, те съдят, като пуснеш престъпниците, ти правят евала.

    Коментиран от #7

    21:00 06.03.2026

  • 6 Дали

    1 0 Отговор
    И двамата са булки всяка вечер или ги редуват?

    21:08 06.03.2026

  • 7 не забравяме

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "А кво":

    "БЕ"? ПОМНИШ ЛИ СЛУЧАЯ С ПЛАМЕН /ШАМПИОНА ПО БОРБА/ В СТ. ЗАГОРА КЪДЕТО НЯКОЛКО ПОЛИЦАИ СЕ
    "ПРЕСТАРАХА" ПРИ ЗАДЪРЖАНЕТО МУ НА ТРОТОАРА ГО УБИХА?ТОВА ЛИ Е МЕТОДА НА РАБОТА?БЕЗ МЯРКА
    И ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ! ТОВА ДА НЕ СА ДИВАЦИ НА ДЕНЯ?

    21:13 06.03.2026

