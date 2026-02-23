Иван Таков: Имаме служебно правителство на лобисти на външни интереси

Имаме служебно правителство на лобисти на външни интереси, което цели да превърне България в безгласен инструмент. Това каза Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на БСП, пред делегатите на Второто заседание на XV Градската конференция. На форума тази вечер присъства и председателят на БСП Крум Зарков. Конференцията се провежда в зала "Александър Лилов" в централата на социалистите на ул. "Позитано" №20, а една от основните точки в дневния ред е подреждането на листите с кандидати за народни представители в софийските 23-ти, 24-ти и 25-и МИР.

В словото си Иван Таков отбеляза, че именно времената на криза дават най-добрите възможности за промяна. "Но за това е необходима силна политическа подкрепа - нещо, което на нас в момента ни липсва. Но е и нещо, към което ние трябва да се стремим", каза той.

"В момента на карта е поставено не просто бъдещето на БСП, а на лявото изобщо в България. Всички виждаме какво представлява служебното правителство - гротескова смесица от седесарство, десни НПО-та и откровени корпоративни лобисти. По-важното в случая е, че става въпрос за правителство, което сякаш е правено в лаборатория за неолиберална политика. Ние можем да се досетим кой стои зад това правителство и какви са неговите цели. То, както обикновено, ще трябва да извърши някоя и друга мокра поръчка на геополитически и корпоративни господари. Нашата партия не може да остане безучастна към подобна арогантна демонстрация на идеологическа перверзия", каза още Таков.

Иван Таков беше категоричен, че в момента държавата има служебно правителство на лобисти на външни интереси, на които е поставена задача да превърнат България в безгласен инструмент.

"Чуваме че, че това било правителство на демократичната общност. Ако под демокрация се разбира корпоративно господство - може, каза той. "Или пък било проевропейско, сякаш икономическото самоубийство чрез милитаризация е нещо много европейско. Категорично смятам, че ако човек е ляв - нещо повече, ако е социалист, няма как да приеме безкритично подобно правителство", добави той.

Иван Таков предупреди делегатите на Конференцията, че десницата в България никога не е била по-силна, арогантна и безпардонна: И всичко това при положение, че огромното мнозинство българи иска лява политика, отбеляза той и продължи: Иска богатите да плащат повече данъци от бедните, образованието и здравеопазването да са достъпни и развити, а не да са стока. Държавата да упражнява контрол върху произвола на едрия капитал, а не да се подчинява на него. Парите ни да не отиват за чужди войни, а за развитие тук, у нас.

Председателят на БСП - София беше категоричен, че едно е сигурно - бъдещето на България, като нормална държава е немислимо без силна социалистическа партия."БСП в момента не е такава. Нещо повече - на предстоящите избори на карта е поставено бъдещето на нашата партия, призна Иван Таков.

"Давайки си сметка за това, на Конгреса се опитахме да начертаем нов път - както по отношение на лицата, така и по отношение на политическата платформа. Този политически документ има за цел да върне БСП към идеологическите корени и социална база. Чрез него ние категорично заявяваме, че БСП има воля и готовност да вложи всички възможни усилия и средства за качествена промяна на България и на българското общество към бъдеще, в което българите не са заложници на неолибералния модел, подвластен на олигархичния капитализъм. Бъдеще, в което равноправието, сигурността и закрилата на правата и законните интереси на всеки човек ще бъдат поставени на първо място", каза още лидерът на софийските социалисти.

Иван Таков отбеляза, че в предстоящата предизборна кампания силата на другарството ще се окаже решаваща.

"Всички си даваме сметка, че някои наши другари ще работят за партията на Румен Радев. Не толкова от надежда, колкото заради разочарование", каза той.

"И вместо да се вторачваме в това и да им се сърдим, ние трябва да удвоим усилията си и за следващите избори да ги върнем при нас. Аз съм сигурен, че това ще стане. Може да прозвучи парадоксално, но смятам, че партията на Радев е шанс за БСП. Да, той ще обере голяма част от недоволните, но ще остави свободно полето вляво. От онова, което Радев до момента показа, е напълно ясно, че по отношение на данъчната система и на ролята на държавата в икономиката неговите позиции не се различават от тези на десницата. Да, той казва, че ще се бори срещу неравенствата. Но тази борба минава през радикална промяна на данъчната система - такава, каквато само ние предлагаме. Той казва, че иска силна икономика, но няма нищо против приватизацията и концесиите", посочи още Таков.

"Само БСП чрез новата си платформа твърдо застава зад силната роля на държавата в икономиката. Казвам всичко това, не за да злословя към бъдещата партия на Радев, а за да си дадем ясно сметка, че единствената лява партия в България в момента е БСП. И в този смисъл, защитата на лявото минава през защитата на БСП. Вярвам, че на предстоящите избори ще направим резултат, с който ще се гордеем. Не, защото ще е много висок - нека бъдем реалисти. Ще се гордеем, защото този резултат ще бъде постигнат безкористно, заради идеалите и въпреки всички трудности", заяви той.