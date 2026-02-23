Новини
Иван Таков: Имаме служебно правителство на лобисти на външни интереси

23 Февруари, 2026 21:19 1 591 55

В момента на карта е поставено не просто бъдещето на БСП, а на лявото изобщо в България. Всички виждаме какво представлява служебното правителство - гротескова смесица от седесарство, десни НПО-та и откровени корпоративни лобисти

Имаме служебно правителство на лобисти на външни интереси, което цели да превърне България в безгласен инструмент. Това каза Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на БСП, пред делегатите на Второто заседание на XV Градската конференция. На форума тази вечер присъства и председателят на БСП Крум Зарков. Конференцията се провежда в зала "Александър Лилов" в централата на социалистите на ул. "Позитано" №20, а една от основните точки в дневния ред е подреждането на листите с кандидати за народни представители в софийските 23-ти, 24-ти и 25-и МИР.

В словото си Иван Таков отбеляза, че именно времената на криза дават най-добрите възможности за промяна. "Но за това е необходима силна политическа подкрепа - нещо, което на нас в момента ни липсва. Но е и нещо, към което ние трябва да се стремим", каза той.

"В момента на карта е поставено не просто бъдещето на БСП, а на лявото изобщо в България. Всички виждаме какво представлява служебното правителство - гротескова смесица от седесарство, десни НПО-та и откровени корпоративни лобисти. По-важното в случая е, че става въпрос за правителство, което сякаш е правено в лаборатория за неолиберална политика. Ние можем да се досетим кой стои зад това правителство и какви са неговите цели. То, както обикновено, ще трябва да извърши някоя и друга мокра поръчка на геополитически и корпоративни господари. Нашата партия не може да остане безучастна към подобна арогантна демонстрация на идеологическа перверзия", каза още Таков.

Иван Таков беше категоричен, че в момента държавата има служебно правителство на лобисти на външни интереси, на които е поставена задача да превърнат България в безгласен инструмент.

"Чуваме че, че това било правителство на демократичната общност. Ако под демокрация се разбира корпоративно господство - може, каза той. "Или пък било проевропейско, сякаш икономическото самоубийство чрез милитаризация е нещо много европейско. Категорично смятам, че ако човек е ляв - нещо повече, ако е социалист, няма как да приеме безкритично подобно правителство", добави той.

Иван Таков предупреди делегатите на Конференцията, че десницата в България никога не е била по-силна, арогантна и безпардонна: И всичко това при положение, че огромното мнозинство българи иска лява политика, отбеляза той и продължи: Иска богатите да плащат повече данъци от бедните, образованието и здравеопазването да са достъпни и развити, а не да са стока. Държавата да упражнява контрол върху произвола на едрия капитал, а не да се подчинява на него. Парите ни да не отиват за чужди войни, а за развитие тук, у нас.

Председателят на БСП - София беше категоричен, че едно е сигурно - бъдещето на България, като нормална държава е немислимо без силна социалистическа партия."БСП в момента не е такава. Нещо повече - на предстоящите избори на карта е поставено бъдещето на нашата партия, призна Иван Таков.

"Давайки си сметка за това, на Конгреса се опитахме да начертаем нов път - както по отношение на лицата, така и по отношение на политическата платформа. Този политически документ има за цел да върне БСП към идеологическите корени и социална база. Чрез него ние категорично заявяваме, че БСП има воля и готовност да вложи всички възможни усилия и средства за качествена промяна на България и на българското общество към бъдеще, в което българите не са заложници на неолибералния модел, подвластен на олигархичния капитализъм. Бъдеще, в което равноправието, сигурността и закрилата на правата и законните интереси на всеки човек ще бъдат поставени на първо място", каза още лидерът на софийските социалисти.

Иван Таков отбеляза, че в предстоящата предизборна кампания силата на другарството ще се окаже решаваща.

"Всички си даваме сметка, че някои наши другари ще работят за партията на Румен Радев. Не толкова от надежда, колкото заради разочарование", каза той.

"И вместо да се вторачваме в това и да им се сърдим, ние трябва да удвоим усилията си и за следващите избори да ги върнем при нас. Аз съм сигурен, че това ще стане. Може да прозвучи парадоксално, но смятам, че партията на Радев е шанс за БСП. Да, той ще обере голяма част от недоволните, но ще остави свободно полето вляво. От онова, което Радев до момента показа, е напълно ясно, че по отношение на данъчната система и на ролята на държавата в икономиката неговите позиции не се различават от тези на десницата. Да, той казва, че ще се бори срещу неравенствата. Но тази борба минава през радикална промяна на данъчната система - такава, каквато само ние предлагаме. Той казва, че иска силна икономика, но няма нищо против приватизацията и концесиите", посочи още Таков.

"Само БСП чрез новата си платформа твърдо застава зад силната роля на държавата в икономиката. Казвам всичко това, не за да злословя към бъдещата партия на Радев, а за да си дадем ясно сметка, че единствената лява партия в България в момента е БСП. И в този смисъл, защитата на лявото минава през защитата на БСП. Вярвам, че на предстоящите избори ще направим резултат, с който ще се гордеем. Не, защото ще е много висок - нека бъдем реалисти. Ще се гордеем, защото този резултат ще бъде постигнат безкористно, заради идеалите и въпреки всички трудности", заяви той.


  • 1 Промяна

    3 32 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    Коментиран от #18, #27, #38

    21:20 23.02.2026

  • 2 Промяна

    2 24 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    21:21 23.02.2026

  • 3 Този пропаднал мафиот какво казва

    28 8 Отговор
    Разкарай се крадлив лъжец

    Коментиран от #46

    21:21 23.02.2026

  • 4 Промяна

    1 23 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 25 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ШЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ШЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙ БЕДНЯЦИ ОШЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КОПЕЙКИ ГЕЛОВЕ БОТАШ АУТ СТЕ МИЗЕРНИЦИ НЕЩАСТНИ ГЛАДНИИИ

    Коментиран от #16, #40

    21:21 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    22 14 Отговор
    Точно така е !!! Един куп НПО предатели от ПП и няколко предатели от ГЕРБ !!! Тия винаги заедно продават България !!!

    Коментиран от #30

    21:22 23.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Промяна

    3 25 Отговор
    ГЛАДНИ БЕДНЯЦИ ШАРЛАТАНИИИИ РАДЕВИСТИ КОПЕЙКИИИИ

    Коментиран от #14

    21:22 23.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 14 Отговор
    Фашистко правителство на ПП и ДБ, ГЕРБ и ДПС.

    21:22 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последният Софиянец

    1 29 Отговор
    Само ИТН са патриоти ,честни и достойни родолюбци които водят битка с мафията ГЕРБ и ДПС на Пеевски!

    21:24 23.02.2026

  • 12 Гост

    20 5 Отговор
    Ти като си лобист на пеефския интерес, да не би да си нещо по-различен бе, чиче

    21:24 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Схващате

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Ли, каква жалкарщина демонстрирате?

    Коментиран от #17

    21:26 23.02.2026

  • 15 Прoмянa

    1 18 Отговор
    ГЕРБ ПЪРВИ С 26 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ЩЕ УНИЩОЖИ РАДЕВ И ЩЕ Е С 10 ПРОЦЕНТА А ВИЙЙ БEДНЯЦИ ОЩЕ ПО ГЛAДНИ ШAРЛАТАНИ КOПЕЙКИ ГEЛОВЕ БOТАШ AУТ СТЕ МИЗEEРНИЦИ НEЩАСТНИ ГЛAAAДНИИИ

    Коментиран от #39

    21:26 23.02.2026

  • 16 Ха Ха

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    Луд ли си, африканския и Мумията са АУТ!Ще връщат шоуто Хъшове.

    21:27 23.02.2026

  • 17 Промяна

    3 26 Отговор

    До коментар #14 от "Схващате":

    БЕДНЯКО ТИ СИ НИКОЙ НЕ СИ БЪЛГАРИЯ БОРИСОВ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА ДЪРЖАВАТА И ВИ ДЕРЕ НА ВСИЧКИ ИЗБОРИ

    Коментиран от #20, #41

    21:28 23.02.2026

  • 18 Успокой топката

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Тиквата Борисов в затвора ще се чувства много добре.

    21:36 23.02.2026

  • 19 Електра

    6 7 Отговор
    Да така е на вашата Пеги Банди Идиотова и другарят ви Боташ го наредиха тоя лобистки кабинет...

    21:37 23.02.2026

  • 20 Виж сега,

    17 1 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Ако Тиквоча Борисов не беше толкова прocт и крадлив, ти щеше да пишеш правилно.

    21:37 23.02.2026

  • 21 Горски

    8 11 Отговор
    Новите областни управители за 2/ два/ месеца ще направят чудеса от нечовешка храброст и ще оправят цялата България?! Освен това, доката подменят всичките си калинки, роднини, гаджета и прочие познати на познати, вече ще има нов областен управител. Пълно безсмислие е това действие на Правителството. Едва ли го осъзнават. Ако щат да сменят всичко в държавата, Радев ще ги помете. Кокорчо с глупостта си свали правителството, без да си дава сметка, че зад ъгъла се надига голямата вълна на Радев. Хайде сега борете се за 121 депутата, смешници. По-големи глупаци от ПП-ДБ България не е имала. Стигнаха до положението да се надяват ДПС да не ги изпревари. В последно време ми прави впечатление, че много политици са завършили университета във Вeлико Търново и се чудя, как университет с толкова нисък рейтинг, още от соц.времената, пръква толкова действащи управници в България?

    Коментиран от #32

    21:37 23.02.2026

  • 22 Отец Онодий

    2 1 Отговор
    Кво става чада мои? Има ли новини от....?(Балкана)

    21:44 23.02.2026

  • 23 П.З.Венков

    15 3 Отговор
    Другарят Таков нещо много насериозно се е взел ! Че досегашните правителства чии интереси защитаваха, другарю човек-желязо ? Мъка ти е че заминавате ?!

    21:50 23.02.2026

  • 24 Точен

    13 2 Отговор
    Таков, Таков, има един изгнил пън в градината край нас, той е повече социалист и по-ценен за живота от вашето ръководство. Пънът ще изгние и ще стане полезна тор, а вие ще се изпарите без спомен за никого. Излъгахте толкова много хора, баща ми, комунист отпреди 9 Септември повтаряше Бай Тошо: "Това не е моята партия..."...

    21:51 23.02.2026

  • 25 хаха

    8 4 Отговор
    Тиква Прасеевска нещо се е разгрухтяла недоволно.
    ХАХАХА!

    21:51 23.02.2026

  • 26 Никой

    1 1 Отговор
    Те единствено подготвят изборите - впрочем - защо не се занимават Политиците и с трудова дейност.

    Коментиран от #51

    21:52 23.02.2026

  • 27 А ЧАЛГАРА АУТ

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    ДНЕС ТИКВАТА СЕ ПРЪСНА,....ИЗХВЪРЛИ СЕМЕТО

    21:58 23.02.2026

  • 28 Таков

    6 2 Отговор
    а вие сте откровени чугунени комунисти, които ни ограбвате заедно с герберката мафия дълги години.

    22:01 23.02.2026

  • 29 Отстрани

    6 4 Отговор
    Това че е социалист не значи , че Таков не е прав за повечето неща. За съжаление, убедените социалисти като него са малко или по-точно, останаха много малко.
    Много лидери на БСП направиха така, че свестните хора да намразят собствената си партия , а нейното име да се превърне в подигравка.

    22:01 23.02.2026

  • 30 големдебил

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Мдаааа, и според мен разпродаването и разпарчетосването на България започна.

    22:03 23.02.2026

  • 31 мандраджия

    7 2 Отговор
    Няма спосение от комунистическата чума! Този на снимката е внук на един обирач на мандри, с основно образование, терорист от класа и в най-близкото обкръжение на правешкия говедар Тодор Живков! И е син на един комунистически "принц", виекаха му Янчо, дето мислеше, че понеже баща му не е КОЙ да е, всичко му е позволено! Да, ама правешкия говедар нещо се ядоса на дядо му на тоа на снимкат и арестуваха сина му Янчо на границата с кожуси, които беше купил в Турция да ги продава! Въобще, голям майтап са фимилията Такови! И голям срам, разбира се! Позитанските и банкянските комунисти се побъркаха от ярост, защото служебният кабинет ги подхвана много яко и за по-малко от месец толкова престъпления, грабежи, далавери и миилони от "поръчки" ще излязат наяве, че вече свят им се завил! Особено на агент Буда от СИК - Банкя1 Той днес в Стара Загора тотално беше превъртял! Такива ги плещеше, че дори и хасковското ниощжество Добривия Делянчо се засрами!

    22:03 23.02.2026

  • 32 Голямата

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Вълна ще е една малка вълничка, която ще бъде разплискана от двете мутри.

    22:04 23.02.2026

  • 33 Шорош план

    5 4 Отговор
    Рундьо + Партия Петрохан + дементния дръндарец

    22:06 23.02.2026

  • 34 Силна роля на държавата в

    5 2 Отговор
    икономиката. Не благодаря. Колкото по-малка държава, толкова по-малко ще ме крадат. Апропо, с кои икономически гении, г-на Таков ще направи това чудо? С г-на Гергов може би?
    По въпроса с пушките. Значи, като накара САШ, Китай, Русия, Турция и т.н. да си намалят армиите от милион и нагоре до около 100 Хил. веднага се съгласявам с него… явно работата в полза на Коминтерна, г-на не го брои за лобизъм в чужд интерес… бравос!

    22:06 23.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лъжа ли е?

    7 2 Отговор
    Лъжа ли е, че дядо му на комунизина на снимката е бил шумкар, и терорист, обирал е мандри и е убивал невинни хора? Лъжа ли е, че татко му, синът на дядо му, викаха му Янчо, беше хванат на границата преди 45 годиин с голямо количество кожуси, купени от Турция за да ги продава у нас, понеже тогава много бяха на мода!

    22:11 23.02.2026

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор
    ДРУГАРЮ ТАКОВ , ЛОБИСТИТЕ НА ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ СА ............................ ТВОЙТА "СТОЛЕТНА" ПАРТИЯ и ПАРТИЯТА НА ЧОРАПА (КГБ) , КЪМ ....................... СССР и КГБ ............................. ФАКТ !

    22:12 23.02.2026

  • 38 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    АБЕ ТИ ..НАИСТИНА СИ....ДЯЛКАН....А НЕ ОТ...Х

    22:17 23.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    ..ХААА....АБЕ...МНОГО СЕМЕННА ТЕЧНОСТ...ЛАПНА И ЗАПЕЦНА

    22:22 23.02.2026

  • 41 толкова са смешни

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    държачите на боковия!!!! Прости като него!!!!!Неграмотни, за други езици да не говорим. Пишат с главни букви, защото са функционално неграмотни. Поръчано им е да пишат във възхвала на ту-туу Мечо и да не гледат какво става извън опг гроб. ОТИ ЧЕ ГИ санкционира! Ще видите скоро кон боб яде ли.

    22:25 23.02.2026

  • 42 Не прочетох статията,защото

    3 1 Отговор
    Не ми харесвате изобщо!И отдавна!

    22:30 23.02.2026

  • 43 Внук на един от учредителите

    4 1 Отговор
    Сменете си името, предатели!!!

    22:36 23.02.2026

  • 44 Не може да ви се вярва

    5 1 Отговор
    Вие се гушнахте с Тиквата и Прасето. Не сте никаква лява партия. По-добре да изчезнете, заедно с итн.

    22:37 23.02.2026

  • 45 Факти ,стига

    4 1 Отговор
    с тези комундета лъжливи! Този по наследство си върви нефелен!

    22:40 23.02.2026

  • 46 българобунакос в клуба на айдиътите

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Този пропаднал мафиот какво казва":

    Иван е сред "новите" в БСП. Син на телевизионната легенда Янчо Таков и внук на партизанина Пеко Таков.

    22:47 23.02.2026

  • 47 Перо

    6 0 Отговор
    Най-малкото БСП е лява партия! Била е някога, до средата на миналия век, а сега е неолиберална джендърия и патерица на всички други партии за постове и личен интерес! След последната коалиция, вече няма да прескочи изборната бариера! Читавите членове отдавна отидоха към Възраждане и Радев, който ги лъже за нещо нереално, но повече станаха безпартийни и аполитични! Хората видяха, че гнилоча е в криминалната система и спряха да се занимават с политика!

    23:00 23.02.2026

  • 48 Да да да

    7 0 Отговор
    БСП е лява партия? Водила социална политика?

    23:31 23.02.2026

  • 49 Пръдльо

    3 0 Отговор
    пръдльо

    00:20 24.02.2026

  • 50 таков

    3 0 Отговор
    няма един работен ден през живота си...

    00:21 24.02.2026

  • 51 защото

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Никой":

    политик в България значи мързелив неможач

    00:31 24.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Циганин

    2 0 Отговор
    Цигани

    00:43 24.02.2026

  • 54 От Таков и Пеевски

    1 0 Отговор
    не е по-голям лобист. Колко ще облажи от старите автобуси на осморно завишени цени! В пъти!!!

    01:00 24.02.2026

  • 55 Ебелина

    0 0 Отговор
    Затова вече предпочитам да си дъвча дъвките сама :) невъзмутимо или пък възмутена :)

    01:50 24.02.2026

