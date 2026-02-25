Парламентът отхвърли ветото на президента върху промени в ИК

Парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК). Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето са свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз.
Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители, против бяха 86, въздържаха се 11 депутати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шикан
12:17 25.02.2026
2 Правилно, така трябва
12:17 25.02.2026
3 Закона е важен но знаете ли
12:18 25.02.2026
4 Мирчо
12:18 25.02.2026
5 Тъпанар съм
До коментар #1 от "Шикан":Какво значи гличираха?Честно,тази дума не я знам.
12:19 25.02.2026
6 Моля,
12:20 25.02.2026
7 Като стадо
12:20 25.02.2026
8 ккк
До коментар #2 от "Правилно, така трябва":то пак разни от някъде си ще ти го определят и това е целта на този закон , който ще подкрепя правилната партия тя ще му осигори начин как и до къде да стигне да гласува за нея
12:20 25.02.2026
9 Дапитам
До коментар #3 от "Закона е важен но знаете ли":Ми не знаем,кажи де.
12:20 25.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
да ПОКАЖЕШ как си изпълнявал
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА си‼️
12:20 25.02.2026
11 Старши Армейски Редник
12:21 25.02.2026
12 Баш Майстора
12:22 25.02.2026
13 сигурно
12:22 25.02.2026
14 Зъл пес
До коментар #7 от "Като стадо":Целта е да има повече за сопола и сие.
12:22 25.02.2026
15 Трайчо
До коментар #5 от "Тъпанар съм":ще ти обясни!
12:23 25.02.2026
16 нннн
12:23 25.02.2026
17 Мизерабъл
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И да кажеш дали си плащал данъци в България.
12:24 25.02.2026
18 Джен Z
До коментар #11 от "Старши Армейски Редник":А вас ще ви извикат в запас :) хахахха
12:24 25.02.2026
19 Прочети ги в колонката за здравето
До коментар #6 от "Моля,":Или напиши в Гугъл каквото не ти е ясно например Промени в закона за здравето и си отвори който искаш линк.
12:24 25.02.2026
20 таксиджия 🚖
12:25 25.02.2026
21 На Истанбул
12:26 25.02.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Мизерабъл":Да! Когато пиша , за грамотност и данъци често 3-ят❗
12:27 25.02.2026
23 Отхвърлиха
12:27 25.02.2026
24 Старши Армейски Редник
До коментар #18 от "Джен Z":Нека го направят, с удоволствие ще ви стопя лагерите от гърч, но обещавам да направя от вас истински мъже, хаха, запомни едно много важно правило за оцеляване в армията - не се евавай със старото!
12:27 25.02.2026
25 Хюсмен
До коментар #4 от "Мирчо":Ако щете блокирайте и Диарбекир.Не трябва хора които не са вече родени тук,не говорят езика,но са снабдени с български паспорт да ни определят съдбата.На репортажи от миналите избори дори не знаеха за какво гласуват.Абсолютно неграмотни.
12:28 25.02.2026
26 Канадец
12:28 25.02.2026
27 Ха ха
Евроатлантик ли е тиквата?
12:29 25.02.2026
28 В Лондон
12:29 25.02.2026
29 дедо Герчо
12:29 25.02.2026
30 таксиджия 🚖
До коментар #23 от "Отхвърлиха":Правилно се изказа колега - "хората в чужбина"!
Те не се възприемат сами за българи. Да го надуват 🎈
12:30 25.02.2026
31 Тъпанар съм
До коментар #1 от "Шикан":Ринах изкуствения интелект.Искаш да кажеш че президента е блокиран,нали?
12:30 25.02.2026
33 Защото от чужбина
До коментар #23 от "Отхвърлиха":Свинята ще има нула гласове.
12:30 25.02.2026
34 Срамота
12:30 25.02.2026
35 Бла(ъ)миран
До коментар #31 от "Тъпанар съм":шиканиран....
12:31 25.02.2026
36 прасето не е гласувало
До коментар #27 от "Ха ха":само тиквата
12:32 25.02.2026
37 Сандо
12:32 25.02.2026
38 Путин
12:33 25.02.2026
39 007 /агент/
До коментар #28 от "В Лондон":😭😭😭 Цветните ягодари няма да могат да го преживеят
12:33 25.02.2026
40 Реалист
12:34 25.02.2026
41 Механик
12:34 25.02.2026
42 Пренасочваме
12:35 25.02.2026
43 Трайчо
12:36 25.02.2026
44 Юря-я-я-я!
До коментар #7 от "Като стадо":Така е.Наплашено и зависимо стадо.Иначе няма помощи,дърва,работа.
12:36 25.02.2026
45 Наблюдател
12:36 25.02.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Путин":"Усигури"си Учебник‼️
12:37 25.02.2026
47 Ахааа
До коментар #1 от "Шикан":Най - прецакани са българите в САЩ и Великобритания.... Но, който много държи да гласува, ще пътува и 500- 600 километра...
12:39 25.02.2026
49 Ивелин Михайлов
12:41 25.02.2026
50 Роден в НРБ
12:42 25.02.2026
52 Роден в НРБ
12:44 25.02.2026
53 Анонимен
До коментар #47 от "Ахааа":В Англия 10000 гласа,в САЩ 20000.Нищо работа.
12:45 25.02.2026
54 Роден в НРБ
До коментар #47 от "Ахааа":Да гласуват за губернатори и крале
12:45 25.02.2026
56 фелдфебела
До коментар #11 от "Старши Армейски Редник":Няма сили които да върнат момчетата в казармите.Да дава наряд,да стои часови?Абсурд!Да марширува с цялата рота до забрава и краката ти да се подуват като втасали самуни?Казармата във вида в който беше не трябва да се връща никога.То вече няма и казарми.Но пък са останали българските простотии които пак ще избуят.Само да имат почва и хранителна среда.
12:49 25.02.2026
57 Зеления
До коментар #27 от "Ха ха":"Костя Отрепкин гласува с прасето и тиквата.
Евроатлантик ли е тиквата?"
а ППДБ гласува с Доган.
пасивен пепераст ли е пеньоара?
12:51 25.02.2026
58 Супер
12:52 25.02.2026
59 Пробвай
До коментар #4 от "Мирчо":Да видим
12:53 25.02.2026