Парламентът отхвърли ветото на президента върху промени в ИК

Парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК). Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето са свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз.

Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители, против бяха 86, въздържаха се 11 депутати.