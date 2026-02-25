Новини
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промени в ИК

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промени в ИК

25 Февруари, 2026

Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промени в ИК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК). Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето са свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз.

Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители, против бяха 86, въздържаха се 11 депутати.


  • 1 Шикан

    20 3 Отговор
    Гличираха президента !

    Коментиран от #5, #31, #47

    12:17 25.02.2026

  • 2 Правилно, така трябва

    49 12 Отговор
    Не може разни клошари от някъде си да определят живота тук!

    Коментиран от #8

    12:17 25.02.2026

  • 3 Закона е важен но знаете ли

    20 2 Отговор
    Какви промени ви готвят със закона за здравето който предстои да бъде приет тихомълком защото медиите си мълчат.

    Коментиран от #9

    12:18 25.02.2026

  • 4 Мирчо

    12 24 Отговор
    Искате 200хиляден протест!Ще блокираме Истанбул и Лондон!

    Коментиран от #25, #59

    12:18 25.02.2026

  • 5 Тъпанар съм

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шикан":

    Какво значи гличираха?Честно,тази дума не я знам.

    Коментиран от #15

    12:19 25.02.2026

  • 6 Моля,

    10 5 Отговор
    какви са промените?Само пишете за промени,но какви са те?

    Коментиран от #19

    12:20 25.02.2026

  • 7 Като стадо

    33 4 Отговор
    Браво. Изборите в Турция са Пунта Мара - неграмотни хора гласуват напъдени към секциите като стадо.

    Коментиран от #14, #44

    12:20 25.02.2026

  • 8 ккк

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно, така трябва":

    то пак разни от някъде си ще ти го определят и това е целта на този закон , който ще подкрепя правилната партия тя ще му осигори начин как и до къде да стигне да гласува за нея

    12:20 25.02.2026

  • 9 Дапитам

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Закона е важен но знаете ли":

    Ми не знаем,кажи де.

    12:20 25.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор
    Редно е за да търсиш ПРАВАТА си,
    да ПОКАЖЕШ как си изпълнявал
    ЗАДЪЛЖЕНИЯТА си‼️

    Коментиран от #17

    12:20 25.02.2026

  • 11 Старши Армейски Редник

    22 9 Отговор
    Носят се слухове, че фатмака щял да връща казармата, ние дъртите, дето сме я изслужили няма от какво да се притесняваме, да му мислят джензитата, дето му поднесоха изборната победа на тепсия.

    Коментиран от #18, #51, #56

    12:21 25.02.2026

  • 12 Баш Майстора

    17 3 Отговор
    Чудесна новина

    12:22 25.02.2026

  • 13 сигурно

    19 5 Отговор
    Сега за изборите фесовете ще задръстят границата !!

    12:22 25.02.2026

  • 14 Зъл пес

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Като стадо":

    Целта е да има повече за сопола и сие.

    12:22 25.02.2026

  • 15 Трайчо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тъпанар съм":

    ще ти обясни!

    12:23 25.02.2026

  • 16 нннн

    17 2 Отговор
    Помнете кои искаха неограничен брой секции! Включително двамата президенти помнете!

    12:23 25.02.2026

  • 17 Мизерабъл

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И да кажеш дали си плащал данъци в България.

    Коментиран от #22

    12:24 25.02.2026

  • 18 Джен Z

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Старши Армейски Редник":

    А вас ще ви извикат в запас :) хахахха

    Коментиран от #24

    12:24 25.02.2026

  • 19 Прочети ги в колонката за здравето

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Моля,":

    Или напиши в Гугъл каквото не ти е ясно например Промени в закона за здравето и си отвори който искаш линк.

    12:24 25.02.2026

  • 20 таксиджия 🚖

    18 1 Отговор
    Феновете на Боташ в Турция няма да може да гласуват за фатмака 🫡

    12:25 25.02.2026

  • 21 На Истанбул

    5 2 Отговор
    областния управител смениха ли?

    12:26 25.02.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мизерабъл":

    Да! Когато пиша , за грамотност и данъци често 3-ят❗

    12:27 25.02.2026

  • 23 Отхвърлиха

    8 15 Отговор
    ветото не заради турците, а защото хората в чужбина ще гласуват за Радев. Всички ги е страх, това са ГЕРБ, ИТН, Възраждане, БСП и т.н.А БСП отива в канала.

    Коментиран от #30, #33

    12:27 25.02.2026

  • 24 Старши Армейски Редник

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Джен Z":

    Нека го направят, с удоволствие ще ви стопя лагерите от гърч, но обещавам да направя от вас истински мъже, хаха, запомни едно много важно правило за оцеляване в армията - не се евавай със старото!

    12:27 25.02.2026

  • 25 Хюсмен

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мирчо":

    Ако щете блокирайте и Диарбекир.Не трябва хора които не са вече родени тук,не говорят езика,но са снабдени с български паспорт да ни определят съдбата.На репортажи от миналите избори дори не знаеха за какво гласуват.Абсолютно неграмотни.

    12:28 25.02.2026

  • 26 Канадец

    3 7 Отговор
    за Радев ще летя до Каспичан да гласувам!

    12:28 25.02.2026

  • 27 Ха ха

    3 13 Отговор
    Костя Отрепкин гласува с прасето и тиквата.
    Евроатлантик ли е тиквата?

    Коментиран от #36, #55, #57

    12:29 25.02.2026

  • 28 В Лондон

    6 6 Отговор
    активноста ще спадне от 80 на 20 % !

    Коментиран от #39

    12:29 25.02.2026

  • 29 дедо Герчо

    4 4 Отговор
    КАТО ВИ ПУСНАТ ПО ГЛАС НА СЕКУНДА В ТУРЦИЯ,ЩЕ ВИ ВИДЯ...ХЪХЪХЪ...

    12:29 25.02.2026

  • 30 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Отхвърлиха":

    Правилно се изказа колега - "хората в чужбина"!

    Те не се възприемат сами за българи. Да го надуват 🎈

    12:30 25.02.2026

  • 31 Тъпанар съм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шикан":

    Ринах изкуствения интелект.Искаш да кажеш че президента е блокиран,нали?

    Коментиран от #35

    12:30 25.02.2026

  • 33 Защото от чужбина

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Отхвърлиха":

    Свинята ще има нула гласове.

    12:30 25.02.2026

  • 34 Срамота

    4 3 Отговор
    в Русия,само 20;секции !

    12:30 25.02.2026

  • 35 Бла(ъ)миран

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тъпанар съм":

    шиканиран....

    12:31 25.02.2026

  • 36 прасето не е гласувало

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха":

    само тиквата

    12:32 25.02.2026

  • 37 Сандо

    10 2 Отговор
    Най-после една хубава новина сред целия тоя порой от негативи.

    12:32 25.02.2026

  • 38 Путин

    5 4 Отговор
    Усигурявам 10000 автобуса за 19 април!

    Коментиран от #46

    12:33 25.02.2026

  • 39 007 /агент/

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "В Лондон":

    😭😭😭 Цветните ягодари няма да могат да го преживеят

    12:33 25.02.2026

  • 40 Реалист

    13 6 Отговор
    Фатмака обаче най-нагло играе с Мафията, дори съвсем открито! Коалира се с ДПС и Доган и им пази гласовете от Турция. Не се свени да харчи парите на Бобокови, на Черепа и на Цецо от Сърбия...няма как да има толкова наивен БГ електорат и да го вкара в парламента!

    12:34 25.02.2026

  • 41 Механик

    1 11 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:34 25.02.2026

  • 42 Пренасочваме

    4 1 Отговор
    пътя на копринката !

    12:35 25.02.2026

  • 43 Трайчо

    3 0 Отговор
    Внимавайте за Глич в машините!

    12:36 25.02.2026

  • 44 Юря-я-я-я!

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Като стадо":

    Така е.Наплашено и зависимо стадо.Иначе няма помощи,дърва,работа.

    12:36 25.02.2026

  • 45 Наблюдател

    5 2 Отговор
    БСП то оттече в канала

    12:36 25.02.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    "Усигури"си Учебник‼️

    12:37 25.02.2026

  • 47 Ахааа

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шикан":

    Най - прецакани са българите в САЩ и Великобритания.... Но, който много държи да гласува, ще пътува и 500- 600 километра...

    Коментиран от #53, #54

    12:39 25.02.2026

  • 49 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    НАЙ-ПОСЛЕ УНИШОЖИХМЕ НЕЗАКОННАТА ТУРСКА ПАРТИЯ!!!

    12:41 25.02.2026

  • 50 Роден в НРБ

    6 0 Отговор
    Браво, никво гласуване за американците и турците

    12:42 25.02.2026

  • 52 Роден в НРБ

    3 0 Отговор
    Браво, дано я върне. Джензитата да спрат да ходят на козметик

    12:44 25.02.2026

  • 53 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ахааа":

    В Англия 10000 гласа,в САЩ 20000.Нищо работа.

    12:45 25.02.2026

  • 54 Роден в НРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ахааа":

    Да гласуват за губернатори и крале

    12:45 25.02.2026

  • 56 фелдфебела

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Старши Армейски Редник":

    Няма сили които да върнат момчетата в казармите.Да дава наряд,да стои часови?Абсурд!Да марширува с цялата рота до забрава и краката ти да се подуват като втасали самуни?Казармата във вида в който беше не трябва да се връща никога.То вече няма и казарми.Но пък са останали българските простотии които пак ще избуят.Само да имат почва и хранителна среда.

    12:49 25.02.2026

  • 57 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха":

    "Костя Отрепкин гласува с прасето и тиквата.
    Евроатлантик ли е тиквата?"

    а ППДБ гласува с Доган.
    пасивен пепераст ли е пеньоара?

    12:51 25.02.2026

  • 58 Супер

    0 0 Отговор
    То и без това тия не ходят да гласуват

    12:52 25.02.2026

  • 59 Пробвай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мирчо":

    Да видим

    12:53 25.02.2026

