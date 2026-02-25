Новини
Министър Дечев пред НС за "Петрохан": Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди трагедията

Министър Дечев пред НС за "Петрохан": Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди трагедията

25 Февруари, 2026 15:43

„Има уплашени хора, които ме атакуват - не искат да науча истината по случая. Проведох разговорите с екипите, които разследват, уверих, че няма да има уволнения, нито премествания. Няма да се меся в работата им", каза още вътрешният министър

Министър Дечев пред НС за "Петрохан": Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди трагедията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Народните представители изслушват в пленарната зала служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“, информират от Нова телевизия.
Депутатите приеха да бъдат изслушани и директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началникът на отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началника на Разследването Невелин Колев, началника на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов.

Предложението дойде от депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова и беше прието с 215 гласа "за" от всички парламентарни групи.
От парламентарната трибуна служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев отрече намеса в работата на разследващите по случая „Петрохан“.

„Има уплашени хора, които ме атакуват - не искат да науча истината по случая. Проведох разговорите с екипите, които разследват, уверих, че няма да има уволнения, нито премествания. Няма да се меся в работата им. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство и може би самоубийство, избързаха да кажат тяхната версия. Настоях за обективно разследване по двете досъдебни производства. Единствено поисках да разкрият истината и да работят по всички версии. Как да нося отговорност, ако не се запозная с всичко в МВР? Служебното правителство разполага с ограничено време, трябва максимално бързо да навляза. Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа за хижата край „Петрохан“ още преди трагедията. Няма докладни записки, а са водени беседи от служител от отдел „Киберсигурност“ с хора, които имат връзка с убитите. Трябва да разчитаме на неговата памет за това какво се е случило. Единствените служители в МВР, на които не мога да дам никакви заповеди, са разследващите полицаи. Аз не съм се срещал с такива. Изискал съм официален подробен доклад за двете производства“, коментира Дечев. И упомена, че прокурор може сам да се заеме с конкретно разследване, както и да извършва промени в състава на разследващия екип.


  • 1 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    От днес Великобритания въвежда визи за гражданите на ЕС.Честито!

    Коментиран от #6

    15:46 25.02.2026

  • 2 обективен

    20 2 Отговор
    Целият свят разбра ,че държавата ни има МВР ,СЪД и ПРОКУРАТУРА , която работи като пази мафиотите !!

    15:47 25.02.2026

  • 3 Всичко е ясно

    9 7 Отговор
    Никой не познавал в далечното минало добрите хора от Национална агенция на Ламите от Петрохан, но всички казват, че били много готини хора. Бизнесмени се редяли на опашка да им дават проблемните си момченца и парите си за да купуват имоти, да водят децата им по пещери, да се гмуркат или да пазят природата с автоматични оръжия, джипове, кемпери и дронове. А държавни служители им регистрирали една "Национална агенция", чинно прекратявали всички клеветнически сигнали за педофилия, давали им разрешителни за оръжия, сключвали договори с тях, ходели на съвместни обучения. Явно ламите били доста обаятелни, направо манипулатори, но все пак са извършвали напълно законни дейности за доброто на обществото и природата. Но нещеш ли, един хубав студен ден някой решил да убие ламите без видима причина. Значи кой може да го е извършил? Може би някой, на който ламите не са успели да завътят главата, мнителен родител, който не е вярвал на прекратените сигнали за педофилия? Или например, някой зъл политически противник на добронамерените държавни служители от ПП-ДБ, който е извършил масово убийство само заради скандала, за да може да хвърля кал по политиците и бизнесмените, които дарявали без да познават ламите? Или пък някой журналист, за да има за какво да пише, да се лее жлъч и кал по държавните органи като МВР, ДАНС и Прокуратурата, и да се разтягат конспиративни теории?

    15:47 25.02.2026

  • 4 Ебачеви

    4 0 Отговор
    жужета, папуни и катерици

    15:48 25.02.2026

  • 5 Лалугер

    4 4 Отговор
    Ще дойде и твоя ред.

    15:48 25.02.2026

  • 6 Ей черпак

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Безплатно да ме пратят на екскурзия там, няма да отида. Какво честито? Индийци ли да купувам от там? Факултета е пълен с такива.

    15:50 25.02.2026

  • 7 ПеПедофил

    7 8 Отговор
    Два пъти бяхме в управлението, нито веднъж не направихме опит за реформи в МВР, ДАНС, Прокуратурата, обаче не сме виновни за дередгето там, само боко и шишо, с които без да искаме влезнахме в сглобка, са виновни за сътоянието им.

    15:50 25.02.2026

  • 8 Със сигурност

    8 1 Отговор
    При това на ден по една дузина версии и нищо смислено !

    15:51 25.02.2026

  • 9 кочо чистеменски

    10 3 Отговор
    Браво г-н министър ,харестваш ми ,решителен сте както казва министър председателя -връщане назад няма -Трябва да открием убийците в петрохан Тези престъпници мутри бандити от итн дпс и герб са намесени в убийствата на тези момчета за да атакуват така враждебно служебното правителство Тия мародери на държавата не искат да излезе истината за екзекуцията в петрохан Питайте или се запознайте кои от резследващити са пуснали главния свидетел на това тежко престъпление .Считам че всеки разследваш не би пуснал така свободно да си ходи в марокао при свидетел за убийствата на 6 човека Разследващите кигурно са казали махай се отивай си за да не сведетелстваш за тези убийства

    16:02 25.02.2026

  • 10 Има,има...

    5 6 Отговор
    Има пропуски разбира се. Сандов,Белев,Рашков,Надежда Йорданова,Сапунарския академик,Терзийски са си разигравали коня, безпроблемно,нагло и гьонсуратки и са си нацвъкали "Национални агенции, антикорупционни фондове и изчанчени училища без педагози. Колко десетки роли деца е "обучавал" Ламата по плажовете на Южното черноморие?

    16:06 25.02.2026

  • 11 Ззз

    8 1 Отговор
    С неквалифицирани пyдeли като Митов начело, как да няма пропуски?

    16:10 25.02.2026

  • 12 Ура,,Ура

    12 1 Отговор
    Този министър е на път да се превърне в кошмар на прасетата и техните лакеи. Плюс Възраждане.

    16:11 25.02.2026

  • 13 На тоя брат му

    1 3 Отговор
    Стефан Дечев редовно плюе БГ за Македония, тия са българомразци, до тоя ли опряха пепейците, ама и те са същите гадове

    16:36 25.02.2026

  • 14 НАВИК НА СЪДИИТЕ?

    1 3 Отговор
    ВТОРИ ЦИЦЕЛКОВ. СРЕЩАЛ СЕ ПО СТАР НАВИК В РЕСТОРАНТИ ИЛИ КЪДЕТО ИМА МАСА, ЗА ДА ВЗЕМЕ НЕЩО ПОД НЕЯ. ПРЕДИ С ПОДСЪДИМИ СЕГА С ПОДЧИНЕНИ?

    16:40 25.02.2026

