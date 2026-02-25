Министър Дечев пред НС за "Петрохан": Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди трагедията

Народните представители изслушват в пленарната зала служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“, информират от Нова телевизия.
Депутатите приеха да бъдат изслушани и директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началникът на отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началника на Разследването Невелин Колев, началника на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов.
Предложението дойде от депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова и беше прието с 215 гласа "за" от всички парламентарни групи.
От парламентарната трибуна служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев отрече намеса в работата на разследващите по случая „Петрохан“.
„Има уплашени хора, които ме атакуват - не искат да науча истината по случая. Проведох разговорите с екипите, които разследват, уверих, че няма да има уволнения, нито премествания. Няма да се меся в работата им. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство и може би самоубийство, избързаха да кажат тяхната версия. Настоях за обективно разследване по двете досъдебни производства. Единствено поисках да разкрият истината и да работят по всички версии. Как да нося отговорност, ако не се запозная с всичко в МВР? Служебното правителство разполага с ограничено време, трябва максимално бързо да навляза. Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа за хижата край „Петрохан“ още преди трагедията. Няма докладни записки, а са водени беседи от служител от отдел „Киберсигурност“ с хора, които имат връзка с убитите. Трябва да разчитаме на неговата памет за това какво се е случило. Единствените служители в МВР, на които не мога да дам никакви заповеди, са разследващите полицаи. Аз не съм се срещал с такива. Изискал съм официален подробен доклад за двете производства“, коментира Дечев. И упомена, че прокурор може сам да се заеме с конкретно разследване, както и да извършва промени в състава на разследващия екип.
