НЗОК напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст

Здравната каса напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст. Това казаха за БТА от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Съгласно последната актуализация – от 16 февруари 2026 г., на Списъка на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение, лекарствените продукти по лекарско предписание при остри инфекциозни заболявания, включително антибактериални лекарствени продукти, на територията на страната на деца до 7-годишна възраст, са седем антибиотични продукта, две антивирусни средства за системно приложение, инхибитори на невраминидазата и други две антивирусни средства.

През юли 2025 г. НЗОК започна да заплаща на 100% два антибиотика за деца до 7-годишна възраст. Лекарствените продукти са предназначени за лечение на 26 от най-често срещаните инфекции при малки деца – на горните дихателни пътища – синузит и фарингит, възпаление на долните дихателни пътища – пневмония, както и инфекции на кожата и меките тъкани. През септември 2025 г. в списъка бяха включени още два антибиотика и два противовирусни медикамента.

Лекарствата се отпускат само по лекарско предписание и по общия ред за лекарствените продукти за лечение на остри състояния.