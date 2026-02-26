Новини
България »
София »
НЗОК напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст

НЗОК напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст

26 Февруари, 2026 21:09 629 2

  • нзок-
  • лекарства-
  • антибиотици-
  • деца

Лекарствата се отпускат само по лекарско предписание и по общия ред за лекарствените продукти за лечение на остри състояния

НЗОК напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравната каса напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст. Това казаха за БТА от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Съгласно последната актуализация – от 16 февруари 2026 г., на Списъка на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение, лекарствените продукти по лекарско предписание при остри инфекциозни заболявания, включително антибактериални лекарствени продукти, на територията на страната на деца до 7-годишна възраст, са седем антибиотични продукта, две антивирусни средства за системно приложение, инхибитори на невраминидазата и други две антивирусни средства.

През юли 2025 г. НЗОК започна да заплаща на 100% два антибиотика за деца до 7-годишна възраст. Лекарствените продукти са предназначени за лечение на 26 от най-често срещаните инфекции при малки деца – на горните дихателни пътища – синузит и фарингит, възпаление на долните дихателни пътища – пневмония, както и инфекции на кожата и меките тъкани. През септември 2025 г. в списъка бяха включени още два антибиотика и два противовирусни медикамента.

Лекарствата се отпускат само по лекарско предписание и по общия ред за лекарствените продукти за лечение на остри състояния.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    2 0 Отговор
    На зулусите тестовете за 80 евро бройката ще ги плащате ли? В аптеките били 3, 4 евро парчето....

    21:11 26.02.2026

  • 2 Бухайте

    1 0 Отговор
    антибиотици на децата без мярка !

    21:20 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове